Что делать если ТКС отключил вам ДО

Судя по народному рейтингу пользователей которым ТКС отключил ДО становиться все больше и больше поскольку ТКС явно решил использовать это как инструмент борьбы с неугодными клиентами а также как способ избавляться от неугодных.
И так что же делать если вам отключили ДО? Рассмотрим для начала вариант когда Вы обычный вкладчик и у вас построена обычная лесенка на год из 4х вкладов.
1. НЕ ВОЛНУЙТЕСЬ. Не произошло НИЧЕГО страшного. ДО Вам рано или поздно включат, что для этого надо будет сделать я напишу позднее. Ну а пока что вы все равно будете получать такой же доход по вкладам как и раньше и тратить на это немногим больше (а то и меньше) времени.
2. Пишем сообщения типа такого
РАСПОРЯЖЕНИЕ
Я, клиент Вашего банка, *************** обращаюсь к вам со следующими распоряжениями по моим вкладами и счетам
1. Прошу немедленно открыть мне новый вклад с параметрами РУБЛИ, 12 МЕСЯЦЕВ, С КАПИТАЛИЗАЦИЕЙ.
2. Кроме того прошу открыть ТРИ аналогичных вклада, соответственно, первого января 2015г, первого апреля 2015года, первого июля 2015.
3. Прошу закрыть по сроку окончания ВСЕ мои вклады, все денежные средства находящиеся там на момент окончания прошу перевести по следующим реквизитам
*********************************************************************
4. Прошу выполнить перевод с моей карты ОДИН РУБЛЬ(1р) по следуюшим реквизитам:
********************************************************************
5. После этого прошу выслать список всех моих вкладов и счетов с их номерами, сроками окончания, датами открытия, денежными средствами на них, процентными ставками И ДАТОЙ ПОСЛЕДНЕГО ПОПОЛНЕНИЯ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ 1.5 ПРОЦЕНТНОГО БОНУСА на электронную почту ******************************** также в письменном виде
6. Обращаю внимание что распоряжения клиента по управлению вкладами и счетами должны выполняться на следующий день после их поступления, в случае несоблюдения Вами этих сроков буду вынужден подать жалобу в надзорные органы
7. Прошу в ответе мне написать, что банк выполнил по каждому из предыдущих пунктов моего письма, а что не смог и почему.
Письмо отправляем по почте на адрес ТКС (можно даже обычным, не заказным).
Остановлюсь подробно на 4ом пункте. ТКС может отвечать на Ваше письмо чуть ли не несколько месяцев. Все это время вы будете сомневаться, а дошло ли Ваше письмо (было бы печально обнаружить это в тот момент когда ТКС пролонгирует Ваш вклад вместо того чтобы закрыть его и отправить деньги). Поэтому Вы просите отправить 1 рубль и, как только вы получите информацию что этот перевод совершен, вы будете знать что письмо получено.
В принципе о получении конкретно этого письма вы будете знать по открытому новому вкладу но, если например, вклад у вас уже был приготовлен в момент отключения ДО то, конечно же, прочить открыть новый не нужно и тогда перевод одного рубля будет кстати.
Конечно ТКС может попытаться не исполнить какой либо из пунктов или забыть это сделать или указать Вам на невозможность, например, запланированного заранее открытия вкладов. Но вы должны быть настойчивы и указывать что подобные распоряжения других клиентов они выполняют а значит и Вам должны это делать. Например я видел их ответы, где написано что это невозможно сделать, но в итоге они приняли у меня такое распоряжение и на днях открыли по нему заранее запланированный вклад.
В принципе, когда вы получите ответ ТКС, в случае если они подтвердят выполнение всех требований, вы можете целый год не беспокоиться о ТКС, всего лишь отправляя туда пришедшие Вам деньги на новые вклады. В некотором смысле это даже удобнее обычной работы через ДО где, когда вклад закончиться, ты можешь находиться вдали от интернета напрмиер, или просто забудешь заранее закрыть вклад по сроку или еще что...
Через год вы отправляете точно такое же письмо (только дату отредактируйте) и у вас еще один год спокойствия.
Главное что вы должны очень тщательно проверять свои переводы и тщательно контролировать действия, поскольку в случае отсутствия ДО ошибки исправить будет сложно и долго. Так я когда-то перепутал счета и отправил основную сумму не на вклад который заканчивается через 3 месяца, а на новый. Я тут же через ДО закрыл вклад отправил деньги обратно, выслал их на правильный вклад и открыл новый. В случае отключенного ДО это заняло бы несколько недель... В следующем выпуске рассмотрим ситуацию, что делать, если Вам надо, например, отправить не всю сумму вклада после его окончания на один счет, а разбить на несколько - напрямую ТКС такие распоряжения не принимает (по крайней мере у меня не принял).
До новых встреч в эфире
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Комментарии 17
Единственный для меня непонятный вопрос:"Каким числом считается дата получения распоряжения банком и как ее отследить."
Понятно что дат несколько - дата отправки письма, дата получения письма адресатом/штемпель отделения к которому приписан адресат/дата вручения или еще как.
Николай Неводнич
дистанционное обслуживание -личный кабинет (интернет-банк), мобильный банк..............
Никаких дополнительных сведений или документов не запрашивали. Оставлял заявку на включение ДО, отказали.
Что делать?
Кроме этого советую Вам отправить жалобу в РосПотребнадзор Вашего города, приложив вот это решение суда http://kad.arbitr.ru/PdfDocument/537286cd-e3ce-463e-aa9e-7d0a0c943d68/A56-48725-2015_20151008_Reshenie.pdf
Они вам наверняка помогут.