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Что делать если ТКС отключил вам ДО

05.12.2014 17:54 17 5 085 просмотров
Судя по народному рейтингу пользователей которым ТКС отключил ДО становиться все больше и больше поскольку ТКС явно решил использовать это как инструмент борьбы с неугодными клиентами а также как способ избавляться от неугодных.
И так что же делать если вам отключили ДО? Рассмотрим для начала вариант когда Вы обычный вкладчик и у вас построена обычная лесенка на год из 4х вкладов.

1. НЕ ВОЛНУЙТЕСЬ. Не произошло НИЧЕГО страшного. ДО Вам рано или поздно включат, что для этого надо будет сделать я напишу позднее. Ну а пока что вы все равно будете получать такой же доход по вкладам как и раньше и тратить на это немногим больше (а то и меньше) времени.
2. Пишем сообщения типа такого


РАСПОРЯЖЕНИЕ

Я, клиент Вашего банка, *************** обращаюсь к вам со следующими распоряжениями по моим вкладами и счетам
1. Прошу немедленно открыть мне новый вклад с параметрами РУБЛИ, 12 МЕСЯЦЕВ, С КАПИТАЛИЗАЦИЕЙ.
2. Кроме того прошу открыть ТРИ аналогичных вклада, соответственно, первого января 2015г, первого апреля 2015года, первого июля 2015.
3. Прошу закрыть по сроку окончания ВСЕ мои вклады, все денежные средства находящиеся там на момент окончания прошу перевести по следующим реквизитам
*********************************************************************
4. Прошу выполнить перевод с моей карты ОДИН РУБЛЬ(1р) по следуюшим реквизитам:
********************************************************************

5. После этого прошу выслать список всех моих вкладов и счетов с их номерами, сроками окончания, датами открытия, денежными средствами на них, процентными ставками И ДАТОЙ ПОСЛЕДНЕГО ПОПОЛНЕНИЯ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ 1.5 ПРОЦЕНТНОГО БОНУСА на электронную почту ******************************** также в письменном виде
6. Обращаю внимание что распоряжения клиента по управлению вкладами и счетами должны выполняться на следующий день после их поступления, в случае несоблюдения Вами этих сроков буду вынужден подать жалобу в надзорные органы
7. Прошу в ответе мне написать, что банк выполнил по каждому из предыдущих пунктов моего письма, а что не смог и почему.

Письмо отправляем по почте на адрес ТКС (можно даже обычным, не заказным).

Остановлюсь подробно на 4ом пункте. ТКС может отвечать на Ваше письмо чуть ли не несколько месяцев. Все это время вы будете сомневаться, а дошло ли Ваше письмо (было бы печально обнаружить это в тот момент когда ТКС пролонгирует Ваш вклад вместо того чтобы закрыть его и отправить деньги). Поэтому Вы просите отправить 1 рубль и, как только вы получите информацию что этот перевод совершен, вы будете знать что письмо получено.
В принципе о получении конкретно этого письма вы будете знать по открытому новому вкладу но, если например, вклад у вас уже был приготовлен в момент отключения ДО то, конечно же, прочить открыть новый не нужно и тогда перевод одного рубля будет кстати.


Конечно ТКС может попытаться не исполнить какой либо из пунктов или забыть это сделать или указать Вам на невозможность, например, запланированного заранее открытия вкладов. Но вы должны быть настойчивы и указывать что подобные распоряжения других клиентов они выполняют а значит и Вам должны это делать. Например я видел их ответы, где написано что это невозможно сделать, но в итоге они приняли у меня такое распоряжение и на днях открыли по нему заранее запланированный вклад.

В принципе, когда вы получите ответ ТКС, в случае если они подтвердят выполнение всех требований, вы можете целый год не беспокоиться о ТКС, всего лишь отправляя туда пришедшие Вам деньги на новые вклады. В некотором смысле это даже удобнее обычной работы через ДО где, когда вклад закончиться, ты можешь находиться вдали от интернета напрмиер, или просто забудешь заранее закрыть вклад по сроку или еще что...
Через год вы отправляете точно такое же письмо (только дату отредактируйте) и у вас еще один год спокойствия.

Главное что вы должны очень тщательно проверять свои переводы и тщательно контролировать действия, поскольку в случае отсутствия ДО ошибки исправить будет сложно и долго. Так я когда-то перепутал счета и отправил основную сумму не на вклад который заканчивается через 3 месяца, а на новый. Я тут же через ДО закрыл вклад отправил деньги обратно, выслал их на правильный вклад и открыл новый. В случае отключенного ДО это заняло бы несколько недель... В следующем выпуске рассмотрим ситуацию, что делать, если Вам надо, например, отправить не всю сумму вклада после его окончания на один счет, а разбить на несколько - напрямую ТКС такие распоряжения не принимает (по крайней мере у меня не принял).

До новых встреч в эфире


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Комментарии 17

Сергей  (Mr. Wisenheimer)
#
А где обещанные документы? Уже 10 дней прошло ((((
toureech toureech  (toureech)
#
Спасибо. Любопытный документ.
Единственный для меня непонятный вопрос:"Каким числом считается дата получения распоряжения банком и как ее отследить."
Понятно что дат несколько - дата отправки письма, дата получения письма адресатом/штемпель отделения к которому приписан адресат/дата вручения или еще как.
Лара Крофт  (ЛараКрофт)
#
Цитата
Что такое ДО?

Николай Неводнич


smile:o дистанционное обслуживание -личный кабинет (интернет-банк), мобильный банк..............
Абсолютно Серийный Вкладчик  (konst2003)
#
Сергей, обратите внимание, мне банк не ограничил возможность использования почты РФ. Поэтому я отправлял простым письмом. В вашем случае, только ценным с описью вложения. Как правильно сделать опись вложения, я уже написал на форуме. Не перепутайте, иначе банк сможет сказать, что ничего не получал.
zyf1  (zyf1)
#
подскажите пожалуйста как рассчитать проценты за 4 года если не знаешь изменений по ставкам по этому вкладу? это по другому банку! где эту инфо можно найти кроме сайта банка где ничего нет?
zyf1  (zyf1)
#
дайте ссылку на суд прецеденты по возврату вкладов ! неустойку и пени одновременно можно взыскивать?
Абсолютно Серийный Вкладчик  (konst2003)
#
Нельхя одновременно. Получите что-либо одно (как правило меньшее). Ссылки поищите на этом портале, у меня их нет в закладках.
Миша  (mush25)
#
Здравствуйте , у меня сегодня отключили мой Иб , после звонка в банк мне сказали надо подтвердить номер телефона ,и после этого якобы восстановят доступ , но у меня телефон оформлен на родственника который живет во Владивостоке . им этот номер был подарен мне 15 лет назад . Но это не основная проблема . Проблема в том что у нас открыты три вклада , на меня .на жену и на маму , если я даже восстановлю на меня это номер , что делать жене и маме ? Уважаемый konst2003 вы могли бы подсказать как мне победить этих мошенников . Вы написали подать жалобу в роспотребнадзор , но вы рекомендуете поменять сначала номер телефона . Как правильно поступить в моём случаи ! Спасибо .
Миша  (mush25)
#
Абсолютно Серийный Вкладчик (konst2003) Я не давал никаких распоряжении , только написал и позвонил чтобы по быстрому разрешили проблему . Телефон я уже оформил на себя отправил им на почту договор , теперь жду ответа .
Антон Шарпаев
#
Вчера отключили и мне ДО. Говорят на основании п. 4.5.
Никаких дополнительных сведений или документов не запрашивали. Оставлял заявку на включение ДО, отказали.

Что делать?
Игорь  (migor16)
#
Отключили доступ,за сообщение на форуме.Обиделись,что обвинил их пособничестве грабежу на сайте ТУту.ру.Не люблю когда обманывают.А те ребята стригут комиссию,без предупреждения.На сообщения на форуме и электронку банк отвечает.Попросил с накопительного счёта вывести,ответили что могут в одноразовой порядке вывести все ,с закрытием смарт-вклада.Своим УКБО с прикрытием фз 115 ,могут откусить 5 и 10 .Хотя думаю,если вклад открыт раньше введения УКБО,им придется вернуть через суд.Какова вероятность того,что после пополнения вклада межбанком,они начнут глумиться и требовать после окончания вклада ехать за деньгами в Москву.Если не кину на вклад,теряю 20000,если кину есть вероятность,что банк откусит 195000.Пока ещё есть время подумать.Если дойдёт до суда,тогда и унификацию им припомню.
Абсолютно Серийный Вкладчик  (konst2003)
#
В этой статье подробно разъяснено как можно работать с банком с выключенным ДО, всего лишь отправкой писем по почте. Сам так работал полгода. Параллельно советую отправить жалобу в РПН и подавать документы в суд. Могу подкинуть исковое. Учитывая, что по моему аналогичному делу банк дошел до высшей инстанции и ему везде отказали, Ваше дело будет выиграть несложно. Главное не идти на поводу у грабителей и не выводить средства. И обязательно напишите здесь отзыв в НР с оценкой в 1. Я размещу на него ссылку в блоге -пусть и клиенты и контролирующие организации видят, что банк до сих пор нарушает закон, пытаясь затыкать рот клиентам.
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