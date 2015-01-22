Переходим в наступление на ТКС

Всем привет.
В предыдущей публикации я расказал Вам что делать если ТКС внезапно выключил вам ДО. Если вы сделаете все как описано там то с огромной вероятностью сможете и дальше выполнять необходимые Вам операции по Вашим вкладом. Этим Вы обеспечили себе крепкую защиту от попыток банка избавиться от Вас. Но что же дальше?
Для начала, если Вас не устаривает сложившияся ситуация, и вы хотите вернуть себе ДО или хотя бы призвать банк к ответу за его нарушения законодательства, я советую вам переходить в наступление - написать письмо-жалобу в ваш районый отдел РосПотребНадзора. Ведь именно эта структура занимается защитой прав потребителей, а мы, клиенты банка, с точно зрения закона потребители.
Для этого вам надо узнать адрес вашего территориального отделения РПН и имя и фамилию его директора. Я не рекомендую сразу писать в центральное отделение, поскольку туда можно будет написать позже, если территориальное не сможет защитить ваши права в должном объеме. Адреса всех террритириальных отделений находятся в этой таблице http://rospotrebnadzor.ru/region/structure/str_uprav.php, там же можно перейти на сайт интересующего Вас отделения и узнать имя директора.
После этого Вам останется всего лишь вписать в приведенную мною ниже форму свои данные и данные директора и все, запрос готов. С большой вероятностью он поможет вам в подлючении обратно ДО и уж всяко доставит обидевшему Вас банку немало неприятных минут. А если учесть размер штрафов которые могут наложить на юрлицо, то банк трижды пожалеет что вообще с Вами связался.
Прошу заметить что мне такой первый запрос не помог поскольку банк наврал в ответе РПН, что, якобы, сообщал мне что отключил мне ДО изза совпадения моего номера телефона с другими клиентами банка (у меня есть оригинал того письма на которое сослася ТКС там такого,Ю естественно нету). Сейчас я поменяю свой номер телефона и вышлю еще раз писмьо в РПН заодно с копиями писем от ТКС, интересно как они будут отмазываться на этот раз? Соответсвенно если у Вас подобный предлог для отключения ДО рекомендую перед отправкой жалобы поменять себе номер телефона и электронную почту и СРАЗУ указать об этой смене в Вашей жалобе.
Итак - шаблон (к сожалению все форматирование съехало, надеюсь вы его сможете восстановить, в крайнем случае я могу желающим выслать копию этой жалобы по емейлу)
Руководителю Управления Роспотребнадзора
по городу ********************
*******************************
От ***************************
паспорт **************,
адрес ******************
тел. ******************
ЖАЛОБА
Уважаемая ***************
Я, ******************************, клиент банка Тинькофф Кредитные Системы (ТКС) с ****************** ПО состоянию на ************* у меня в банке открыто * вкладов с большой общей суммой денежных средств на них, кроме того выпущена РАСЧЕТНАЯ карта на счет которой после окончания любого из вкладов банк перечисляет денежные средства (карта выпускается автоматически после открытия любого из вкладов). В *************** банк, без предварительного предупреждения, отключил мне весь доступ ко всех каналам Дистанционнного Обслуживания (далее ДО). В результате этого сложилась ситуация (учитывая, что данный банк вообще не имеет офисов по обслуживанию клиентов) когда я лишен возможности какого –либо оперативного управления своими деньгами, ведь даже баланс своего счета я могу узнать только спустя полтора месяца после отправки письменного обращения в банк об этом.
Все мои попытки добиться от банка отмены незаконных решений об отключении дистанционного обслуживания и информационной поддержки потерпели неудачу, банк письменно сообщил мне что решение окончательное и пересмотрено не будет, при этом не сообщив мне о причинах этого решения.
Кроме того при внимательном изучении условий комплексного банковского обслуживания, я обнаружил что ряд его пунктов грубо нарушает текущее законодательство РФ, так например:
4.5.Банк вправе изменять состав услуг и устанавливать ограничения на оказание услуг, предоставляемых через Дистанционное обслуживание, без предварительного уведомления Клиента
4.7 Банк вправе отказать Клиенту в приеме через Дистанционное обслуживание распоряжений на проведение операций по Картсчету (Счету) или Счету вклада. В таких случаях Банк принимает только надлежащим образом оформленные расчетные документы на бумажном носителе
а также статья 7.3.10. в разделе Общие условия открытия, ведения и закрытия счетов физических лиц, а также выпуска и обслуживания расчетных карт в «Тинькофф Кредитные Системы» Банк
7.3.10 Банк имеет право Отказать Клиенту или Представителю Клиента в осуществлении
перечисления денежных средств с Картсчета в пользу третьих лиц
противоречат ряду законов РФ а именно в соответствии со статьей 845 Гражданского кодекса РФ по договору банковского счета банк обязуется принимать и зачислять поступающие на счет, открытый клиенту (владельцу счета), денежные средства, выполнять распоряжения клиента о перечислении и выдаче соответствующих сумм со счета и проведении других операций по счету. Банк может использовать имеющиеся на счете денежные средства, гарантируя право клиента беспрепятственно распоряжаться этими средствами.
Банк не вправе определять и контролировать направления использования денежных средств клиента и устанавливать другие, не предусмотренные законом или договором банковского счета ограничения его права распоряжаться денежными средствами по своему усмотрению.
Согласно правилам статьи 849 ГК РФ банк обязан по распоряжению клиента выдавать или перечислять со счета денежные средства клиента не позже дня, следующего за днем поступления в банк соответствующего платежного документа, если иные сроки не предусмотрены законом, изданными в соответствии с ним банковскими правилами или договором банковского счета.
Статьей 858 ГК РФ предусмотрено, что ограничение прав клиента на распоряжение денежными средствами, находящимися на счете, не допускается, за исключением наложения ареста на денежные средства, находящиеся на счете, или приостановления операций по счету в случаях, предусмотренных законом.
Согласно ст. 310 ГК РФ односторонний отказ от исполнения обязательств и одностороннее изменение его условий не допускается.
Согласно пункту УКБО Дистанционное обслуживание – формирование и исполнение распоряжений на совершение операций и/или предоставление информации по Универсальному договору и/или обработка заявок в рамках Универсального договора через контактный центр Банка по телефону и/или сайт Банка в Интернет и/или Интернет-Банк и/или Мобильный Банк и/или другие каналы обслуживания в Интернет (включая электронную почту) и/или каналы сотовой связи (включая SMS-сообщения) с использованием Аутентификационных данных и/или Кодов доступа.
Договор банковского обслуживания является смешанным договором. Согласно п.3 ст.421 ГК РФ к отношениям сторон по смешанному договору применяются в соответствующих частых правила о договорах, элементы которых содержаться в смешанном договоре. По договору банковского счета банк обязуется принимать и зачислять поступающие на счет, открытый клиенту, денежные средства, выполнять распоряжения клиента о перечислении и выдаче соответствующих сумм со счета и проведении других операций по счету (п.1 ст.845 ГК РФ). Договором может быть предусмотрено удостоверение прав распоряжения денежными суммами, находящимися на счете, электронными средствами платежа и иными средствами, включая банковские карты и системы удаленного обслуживания (п.3 ст.847 ГК РФ). Банковская карта является способом подачи распоряжения клиента для управления своим банковским счетам и открывается в рамках договора банковского обслуживания. Банк обязан заключить договор банковского счета с клиентом, обратившимся с предложением открыть счет на объявленных банком для открытия счетов данного вида условиях, соответствующих требованиям, предусмотренным законом и установленными в соответствии с ним банковскими правилами (п.2 ст.846 ГК РФ).
В соответствии с ч. 9 ст. 9 ФЗ № 161-ФЗ использование клиентом электронного средства платежа может быть приостановлено или прекращено оператором по переводу денежных средств на основании полученного от клиента уведомления или по инициативе оператора по переводу денежных средств при нарушении клиентом порядка использования электронного средства платежа в соответствии с договором. Однако в пунктах 4.5 и 4.7 Условий указано, что Банк вправе блокировать электронные средства платежа в любое время и по своему усмотрению, что не соответствует требованиям ст.9 ФЗ № 161-ФЗ и нарушает права потребителя. Гражданский кодекс, Закон о защите прав потребителей, иные федеральные законы не предусматривают право банка на одностороннее изменение условий, заключенных с гражданами-потребителями. Таким образом, пункты 4.5, 4.7 и УКБО А также статья 7.3.10. в разделе Общие условия открытия, ведения и закрытия счетов физических лиц, а также выпуска и обслуживания расчетных карт в «Тинькофф Кредитные Системы» не соответствуют Закону и нарушают права потребителя.
Также, на мой взгляд законодательству не соответствуют следующие пункты УКБО
6.4. Любые изменения и дополнения в Универсальный договор (отдельные договоры в соответствии с Общими условиями), в том числе утвержденная Банком новая редакция Условий, Общих условий и/или Тарифов с даты вступления их в силу равно распространяются на всех лиц, присоединившихся к Условиям, Общим условиям, в том числе присоединившихся к Условиям, Общим условиям ранее даты вступления изменений в силу.
Поскольку, согласно ст. 310 ГК РФ односторонний отказ от исполнения обязательств и одностороннее изменение его условий не допускается.
5.2.1.В случае досрочного полного или частичного изъятия Вклада уведомить об этом Банк не менее чем за 5 (пять) рабочих дней до изъятия Вклада.
Поскольку согласно п.2 ст 837 ГК РФ по договору банковского вклада любого вида банк обязан выдать сумму вклада или ее часть по первому требованию вкладчика
Кроме того противоречящими действующему законодательству являются пункты раздела договора “ Общие условия открытия, ведения и закрытия счетов физических лиц, а также выпуска и обслуживания расчетных карт в «Тинькофф Кредитные Системы» Банк (закрытое акционерное общество):
3.3.Расчетная карта является собственностью Банка, который имеет право отказать Держателю в выпуске Расчетной карты, ее активации или замене, ограничить количество Расчетных карт, выпускаемых на имя одного Держателя, а в случаях, предусмотренных настоящими Общими условиями, приостановить или прекратить действие Расчетной карты.
7.3.1. Банк имеет право отказать Клиенту в выпуске, активации, перевыпуске или разблокировке Расчетной карты по своему усмотрению и без указания причин
Банковская карта является способом подачи распоряжения клиента для управления своим банковским счетам и открывается в рамках договора банковского обслуживания. Только с помощью нее происходит внесение наличных денежных средств, а также именно на карту попадают денежные средства после окончания вклада. Без активированной Расчетной карты невозможно как внести денежные средства наличными так и забрать их. Пункт 2 ст. 839 ГК РФ устанавливает обязанность банка выдать сумму вклада или ее часть по первому требованию вкладчика, в случае если банк отказывает в активации или выпуске карты, денежные средства, которые из вклада попадут на ее счет, получить будет невозможно. Банк обязан заключить договор банковского счета с клиентом, обратившимся с предложением открыть счет на объявленных банком для открытия счетов данного вида условиях, соответствующих требованиям, предусмотренным законом и установленными в соответствии с ним банковскими правилами (п.2 ст.846 ГК РФ).
Кроме того, согласно тарифам банка, он взымает плату за использование Расчетной карты, даже в случае, если карта выпущена, но не активирована, при этом получается ситуация, при которой потребитель платит за использование карты, а воспользоваться картой он не может по причине ее неактивности.
На основании всего вышеизложенного, прошу помочь мне добиться от ЗАО “ТКС банк” соблюдения действующего законодательства в отношении меня и других клиентов банка.
В заключении хотелось бы заметить что все договора, заключаемый банком, правила работы с ним и тарифы размещены на сайте https://www.tcsbank.ru/deposit/tariffs/ и могут считаться публичной офертой.
С уважением,
________________________________ / *********. /
УДАЧИ В БОРЬБЕ!!!!
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