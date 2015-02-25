ОЧЕРЕДНАЯ победа над ТКС

Всем привет!
Вчера ТКС проиграл дело против Роспортебнадзора, в котором оспаривал предписания убрать пункты 4.5 (об отключении ДО), 7.3.10 (о возможности запретить перевод средств в сторонние банки на чужой счет) и 5.2.1 (о заказе денежных средств со вклада за 5 дней). Скажу сразу - заслуга не моя. Представитель банка просто не явился на рассмотрение дела по их же заявлению. Я и так не понимал эту контору, а теперь не знаю что и думать о них. Возможно все-таки кто-то объяснил им что перспектив никаких, раз уже мне они не верят. Жалко, что не сыграл роль мой отзыв на их исковое заявление, конечно, но я еще надеюсь, что они оспорят решение и тогда все таки явятся на разбор дела
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Комментарии 5
и что, эти пункты уже убраны?
есть ли вообще какая-то действенность от присутствия всех этих регулирующих органов в нашей стране?
Сейчас я как раз планирую статью с кратким дайджестом проигрышей Тинькоффа, где будут все ссылки.
С этим же конкретным решением Вы можете ознакомиться здесь.
Вот некоторые другие ссылки на суды по поводу ДО с Тинькоффым: http://kad.arbitr.ru/Card/3d6b5183-0526-4d00-af23-039c4f1cd672
http://kad.arbitr.ru/Card/9fe4ef2c-2477-4f3d-9a19-8679351c3eb8