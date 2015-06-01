Обзор других ситуаций, похожих на текущую с Тинкоффым (изменение договора, запрет пополения)

В последние дни, читая ветки про ТБ на этом портале, я часто встречаю упаднические настроения у вкладчиков этого банка.
Типа у банка есть много бабок и все суды куплены, банку сказано так действовать сверху и поэтому сверху его и защитят, судиться это долго, мы не можем ничего сделать с такой махиной....
Поэтому я решил сделать небольшую подборку статей на тему, что может произойти, если вкладчики не поленятся и не испугаются написать жалобы по шаблонам из моего предыдущего поста. Поверьте вместе мы сила!
Постановление Президиума ВС РФ от 7 апреля 2004 г. - НОВОЕ
У вкладов пополнение (08.09.2010)
Арбитражный суд признал незаконным введение запрета на пополнение вклада (13.06.2012)
Занижение процентов по вкладам признано незаконным (20.12.2012)
Вклад "непополняемый" (31.03.2015)
ФАС получила 13 жалоб на запреты на пополнение вкладов (14.04.2015)
Арбитраж: «Тинькофф банк» не вправе отказываться от обязательств перед вкладчиками (11.05.2015)
Вот еще один недавний пример, правда не из банковской сферы, но из смежной к ней. Как видите, в дланном случае вообще хватило просто жалоб:
ЦБ РФ ограничил действие лицензии "Росгосстраха" по ОСАГО
Как вы видите, примеров много. Меня больше удивило только то, что по поводу прекращения взносов банком "Транспортный", ФАС получила только 14 жалоб. Учитывая размеры банка, это крайне малое количество. Но, я надеюсь, что в нашем случае с АО "Тинькофф Банк" сознательных вкладчиков, которые не любят, когда их права нарушают, будет больше.
Поймите, если Вы будете сидеть на попе ровно и просто ждать, пока ситуация разрешиться, Вы делаете хуже только себе.
Если вы сами не хотите себе помогать и начинаете просто спокойно рассчитывать, сколько получите по новой ставке или, что еще хуже, закрывать вклады или пополнять досрочно, то кто вместо вас это будет делать?
Поймите, банк под нажимом, с большой вероятностью, отыграет назад это изменение, а вы уже свой закрытый или пополненный вклад обратно не отыграете.
И не слушайте, пожалуйста, тех кто на форуме объясняет Вам, что Вы ничего не добьетесь. Это либо слабые люди, либо люди, совершенно не разбирающиеся ни в каких законах и при этом сильно боящиеся самого слова суд или жалоба либо просто засланные казачки из банка. И, если эти казачки пытаюся вас отговорить писать жалобу, значит этого банк и боится.
Как пытались отговорить и меня (можете почитать комментарии к моим отзывам о ТБ прошлым летом-осенью). Результат моей претензии банку - последняя ссылка, поскольку Константин К. - это я и еcть
P.S. Обязательно подпишиьесь на мой блог (одна кнопка сверху). В этом случае вы сразу же узнаете, если по текущей ситуации появятся какие-либо интересные новости. Если же у вас есть знакомые или друзья со вкладами в ТБ, пожалуйста, пришлите им ссылку на мой блог, читать его можно даже без регистрации на портале, ведь чем больше будет жалоб, тем сложнее не обратить на них внимание. Спасибо.
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Нотариальная доверенность – для чего нужна она вкладчику, как ее грамотно составить и использовать. Образец идеальной доверенности. 07.04.2016 11:33
Подробный обзор проигранных Тинькоффым дел в судах. 16.03.2016 15:10
Ответ на вопрос лета - может ли ЦБ ограничить банк только в пополнении старых вкладов 19.08.2015 19:06
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