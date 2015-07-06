Важные новости по ситуации с АО "Тинькофф Банк" по вопросу унификации ставок по вкладам

В качестве эпиграфа:
Единожды солгавший - солжет еще не раз!"-
Так о Тинькофф (о Банке) я думаю сейчаc" (с) Tiagr
В связи с тем, что я был забанен на этом портале последний месяц, этот мой пост будет включать вкраце все те события относительно АО “Тинькофф Банк”, которые накопились за это время.
Итак, есть две самых главных новости прошедших 30 дней:
1. В Санкт-Петербургское УФАС России поступило письмо из ФАС России о передаче материалов дел, заявлений о фактах нарушения антимонопольного законодательства Тинькофф Банком.
В соответствии с Правилами передачи антимонопольным органом дел, материалов и заявлений, дело №К06-67/15 будет рассматриваться 29 июня Комиссией, на которой будет вынесено Определение об отложении рассмотрения дела, в связи с его передачей в ФАС России.
Рассматривать дело по существу не будем. Все дальнейшие процессуальные акты, Определение об отложении и Уведомление о передаче дела в ФАС России вышлем по электронной почте.
Причиной этого служит то, что Внутренние правила ФАС говорят, что если факт нарушения антимонопольного законодательства зафиксирован в более чем 3 субъектах, то дело рассматривается на федеральном уровне, т.е. центральным аппаратом ФАС.
P.S. По мнению пользователя портала с ником bankir812 это даже лучше для рассматриваемого дела:
"Артемьев понезависимей будет, чем региональные, да и юристы у него посильнее.
Плюс не надо ходить на заседания заявителям. Единственное, не 29-го будет решение, а попозже. "
P.P.S. Как и ожидалось, 29 июня отделение антимонопольной службы приняло решение о передаче всех заявлений клиентов банка в ФАС РФ. Туда же отправят все материалы, возбуждённого в Петербурге дела против «Тинькофф банка».
2. Еще одна большая и важная новость то, что уницикация состоялась. Банк все же решил идти до последнего вкладчика и не отменил незаконные изменения договора. Честно говоря, я был уверен, что банку нужно только чтобы большинство пользователей, испугавшись предлагаемых изменений, внесли все средства с лесенок на последний фикс. Поэтому я надеялся, увидев, насколько дружным фронтом выступили вкладчики, что после 1 июля Тинькофф скажет что-то типа:”Мы решили пойти на встречу вкладчикам и отменили наши ЗАКОННЫЕ нововвведения”. Этого не произошло, ну что ж, тем хуже для банка, господа оттуда сами себя накажут, в итоге.
К менее значимым новостям хочу отнести то, что ФАС разъяснил что, для того, чтобы Вашу жалобу зарегистрировали и Вы могли полноправно участвовать в деле, необходимо направить заявление либо по почте РФ либо через портал госуслуг, а в случае, если вы отправите его электронным письмом или через форму на сайте, эффекта практически не будет. В связи с этим я настоятельно прошу тех кто не отправил еще ничего или отправил по электронной почте, скачайте тут образцы заявлений и отошлите описанными выше методами. Учитывая, что обычный вкладчик теряет на унификации примерно 38000 рублей в год с одного вклада, 37 рублей, потраченных на заказное письмо, окупятся сторицей.
Так же, за последний месяц, большинство из написавших жалобы в ЦБ, получили стандартную отписку о том, что формальных нарушений договора нет, но с добавлением, что ЦБ не уполномочены рассматривать незаконность пунктов договора, и поэтому рекомендует идти в суд. Ну не очень-то и хотелось, у нас есть еще ФАС и РПН )
P.S. Как всегда, напоминаю что, если вы хотите своевременно получать свежие новости по данной ситуации из моего блога, самое удобное - это подписаться на него (нажать одну кнопку на этой странице)
P.P.S. Если у вас есть какая-либо новость по этой ситуации, пожалуйста, напишите тут в комментариях либо в контакте в комментариях либо мне в личку и я обязательно опубликую ее.
P.P.P.S. Напоминаю, что у каждого человека на этом портале может быть указан его личный сайт, как, например у меня. (http://www.banki.ru/profile/?UID=57847)
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