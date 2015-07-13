Как правильно заполнить ответ на запрос ФАС по делу банка Тинькофф

Всем привет!
Сегодняшний пост будет краток. Итак, всем клиентам банка, кто подавал письменную или через портал госуслуги жалобу в ФАС пришли запросы на дополнительные данные, а также запрос на разрешение на обработку персональных данных.
полный текст тут
В связи с тем, что с Нового года прошло уже более 6 месяцев, у многих возникают проблемы с заполнением второго пункта. Специально для этих людей я выложил тут все вклады в рублях в банках из ТОП-100 со ставкой выше 18% на 24.12.2014: Пользуйтесь на здоровье.
Вот пример грамотно составленного ответа на запрос ФАС от пользователя alex-khokhlov
Если же Вы отправили заявление, а вам не пришел подобный документ, то это повод встревожиться и попытаться, например, звонком, узнать о судьбе Вашего документа.
А если ВЫ еще не отправили подобное заявление, то сейчас последний шанс для Вас сделать это, при этом к заявлению по образцу в моем блоге СРАЗУ же добавьте заполненые запросы из этого поста. Потратив всего 10 минут времени и 37 рублей, Вы увеличите свои шансы не потерять 38тысяч рублей за год из-за незаконной унификации, затеянной Тинькоффым.
Наше дело правое - победа будет за нами!
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Комментарии 10
2. исходя из текста ответа, ТБ уже является фигурантом дела в ФАС, зачем вам еще заявители? на что это повлияет?
<br />
<br />2. Массовость заявлений будет дополнительным аргументом, как была решающим аргументом массовость жалоб в случае приостановки лицензии на ОСАГО у Росгосстраха.
А можно ли сделать выборку хотя бы вкладов 10, но которые были бы не пополняемые? Для того, чтобы указать для ФАС в какие банки я НЕ понес деньги, т.к. они изначально меня предупредили, что пополнить вклад по этой же ставке будет нельзя.
Константин
Если бы я сам знал, какие из них не пополняемые, то и не спрашивал бы
МДМ "Лидер"
Актив Капитал "Зимняя сказка"
Первый Чешско-Российский Банк "Осенний Вальс"
Может, еще кто что-нибудь вспомнит.
Подскажите, как собрать список из вкладов, действовавших на конец апреля? Где найти эту информацию? Ведь унификация затронула вклады открытые по 30.04.
но подумаю, что можно сделать....