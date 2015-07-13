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Как правильно заполнить ответ на запрос ФАС по делу банка Тинькофф

13.07.2015 12:54 10 4 195 просмотров
Всем привет!

Сегодняшний пост будет краток. Итак, всем клиентам банка, кто подавал письменную или через портал госуслуги жалобу в ФАС пришли запросы на дополнительные данные, а также запрос на разрешение на обработку персональных данных.

полный текст тут

В связи с тем, что с Нового года прошло уже более 6 месяцев, у многих возникают проблемы с заполнением второго пункта. Специально для этих людей я выложил тут все вклады в рублях в банках из ТОП-100 со ставкой выше 18% на 24.12.2014: Пользуйтесь на здоровье.

Вот пример грамотно составленного ответа на запрос ФАС от пользователя alex-khokhlov

Если же Вы отправили заявление, а вам не пришел подобный документ, то это повод встревожиться и попытаться, например, звонком, узнать о судьбе Вашего документа.

А если ВЫ еще не отправили подобное заявление, то сейчас последний шанс для Вас сделать это, при этом к заявлению по образцу в моем блоге СРАЗУ же добавьте заполненые запросы из этого поста. Потратив всего 10 минут времени и 37 рублей, Вы увеличите свои шансы не потерять 38тысяч рублей за год из-за незаконной унификации, затеянной Тинькоффым.

Наше дело правое - победа будет за нами!

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Комментарии 10

franky_wanky  (franky_wanky)
#
1. ФАС не вернет вам недоначисленные % верно? вам все равно надо обращаться в суд, что бы их получить? (если "да", тогда зачем нам ФАС - чтобы получить доказательство незаконных дейтсвий ТБ и их показать как доп аргумент в суде?)
2. исходя из текста ответа, ТБ уже является фигурантом дела в ФАС, зачем вам еще заявители? на что это повлияет?
Абсолютно Серийный Вкладчик  (konst2003)
#
1. В случае положительного исхода дела, ФАС выдаст предписание банку отменить унификацию и Вы все получите без суда. На самом деле, банк скорее пойдет в суд обжаловать решение ФАС, но там уже они сами между собой разберутся, я надеюсь.
<br />
<br />2. Массовость заявлений будет дополнительным аргументом, как была решающим аргументом массовость жалоб в случае приостановки лицензии на ОСАГО у Росгосстраха.
sherwood  (sherwood)
#
Цитата
В связи с тем, что с Нового года прошло уже более 6 месяцев, у многих возникают проблемы с заполнением второго пункта. Специально для этих людей я выложил тут все вклады в рублях в банках из ТОП-100 со ставкой выше 18% на 24.12.2014:

А можно ли сделать выборку хотя бы вкладов 10, но которые были бы не пополняемые? Для того, чтобы указать для ФАС в какие банки я НЕ понес деньги, т.к. они изначально меня предупредили, что пополнить вклад по этой же ставке будет нельзя.
Абсолютно Серийный Вкладчик  (konst2003)
#
Давайте Вы найдете такие 10 вкладов в моем списка, напишите мне или здесь в комментариях и я поставлю возле них соответствующую пометку.
sherwood  (sherwood)
#
Цитата
Давайте Вы найдете такие 10 вкладов в моем списка, напишите мне или здесь в комментариях и я поставлю возле них соответствующую пометку.
Константин

Если бы я сам знал, какие из них не пополняемые, то и не спрашивал бы smile:)
Анастасия К  (ask1978)
#
В этом списке непополняемые это
МДМ "Лидер"
Актив Капитал "Зимняя сказка"
Первый Чешско-Российский Банк "Осенний Вальс"

Может, еще кто что-нибудь вспомнит.
znuk  (znuk)
#
Константин, спасибо за Ваш труд!
Подскажите, как собрать список из вкладов, действовавших на конец апреля? Где найти эту информацию? Ведь унификация затронула вклады открытые по 30.04.
Абсолютно Серийный Вкладчик  (konst2003)
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Честно говоря, не подскажу, не я делал такой список. Я лишь нашел его на другом форуме и донес до вас smile:-)
но подумаю, что можно сделать....
Абсолютно Серийный Вкладчик  (konst2003)
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sherwood (sherwood), там же ссылки на параметры вклада есть. Просто идите сверху по ссылкам пока не найдете 10 пополняемых и все smile:-)
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