Претензия в ФАС
Пошаговая инструкция:
1. Скопировать вышеприведенный шаблон заявления, внести свои реквизиты и данные (выделены по тексту курсивом).
2. Распечатать заявление, подписать и заказным письмом направить в территориальное управление ФАС по месту заключения договора вклада.
Адреса территориальных управлений ФАС можно найти здесь http://www.fas.gov.ru/territorial-authorities/
Как вариант, заявление можно направить через интернет –приемную ФАС http://fas.gov.ru/citizens/feedback/
Однако есть случаи, когда ФАС оставляла обращения, направленные через интернет-приемную (и даже через сервис «Гос.услуги»), без рассмотрения ввиду отсутствия «живой» подписи.
Поэтому рекомендую заявление все же отправлять простым заказным письмом – несколько десятков рублей не сделают Вас беднее, но свой вклад в дело становления гражданской общества вы сделаете. Конечно, можно и лично под роспись в канцелярию отвезти, но это на любителя.
3. Ждать ответа в 30-дневный срок и действовать по обстоятельствам.
Почему писать нужно именно в ФАС?
1) Потому что ЦБ и иные надзорные органы бездействуют и присылают отписки, либо считают, что не имеют компетенции решать такие вопросы (за исключением Роспотребнадзора, куда имеет смысл писать по незаконным комиссиям).
2) Потому что впервые за период кризиса 2014-2015 гг. именно от ФАС получено решение на уровне руководства федерального органа исполнительной власти (см. вложения), свидетельствующее о возможном решении вопроса в пользу вкладчиков. Да, дело возбуждено (и именно по результатам нашего прошлого флеш-моба) в отношении КБ «Транспортный», хотя уже и с отозванной лицензией, но это не снимает с него ответственности за допущенные ранее нарушения антимонопольного законодательства и создает хороший прецедент для пока еще «живых» банков-«предателей». Грех не воспользоваться таким шансом!
Почему нужно писать именно в территориальные управления ФАС?
1) Потому что Ваше заявление все равно спустят в тер.управление ФАС по месту заключения договора вклада.
2) Потому что тер.управления ФАС независимы в принятии решений о возбуждении дел по нарушениям антимонопольного законодательства, даже от руководителя ФАС. Веерная рассылка заявлений в разные тер.управления ФАС многократно увеличивает шанс на возбуждение дела хоть одним тер.управлением и объединение всех заявлений в это дело.
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