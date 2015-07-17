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Пример ответа РосПотребНадзора на письма недовольных клиентов банка Тинькофф

17.07.2015 23:07 2 2 655 просмотров
Вот уже и от РПН начинают приходить ответы. Это пример ответа от питерского РПН. Если Вы живете в другом регионе и Вам пришли письма от РПН, с сообщением о внеплановой проверке, напишите мне, пожалуйста. Он, также как и другие госструктуры, начал внеплановую проверку, а, значит, счел допущенные банком нарушения, незаконными. Теперь ждем ответа по существу примерно месяц-полтора. Процесс идет, ПОБЕДА БУДЕТ ЗА НАМИ!

P.S. Как всегда напоминаю, что все, кто хочет получать свежую информацию по делам, связанным с нарушениями прав вкладчиков в банках Тинькофф, ИТБ и Бенефит - подписывайтесь на мой блог!


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Комментарии 2

Max  (Gmax)
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Подожду ответа из питерского РПН и, если что не так, подам жалобу в московский. 
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