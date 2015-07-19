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Внимание! Всем, кто отправлял жалобы в ФАС и не получил письмо с запросом согласия на обработку информации!

19.07.2015 18:07 1 1 653 просмотра
Внимание дамам и господам, отправлявшим заявления в ФАС России!

В пятницу звонили оттуда по заявлению о согласии на обработку персональных данных в рамках дела о нарушениях АО "Тинькофф Банк". Клиент банка отправлял это заявление отсканированным с подписью по электронной почте еще 1 июля. ФАС России в ходе телефонного разговора попросили непременно и оперативно направить заказным письмом то же самое заявление с "живой" подписью. Так что всем, кто не отправлял заявление о согласии на обработку личных данных "живым" письмом, настоятельно рекомендую отправить - возможно, позвонят не всем по разным причинам. И если вам на электронную почту вообще не приходила просьба ФАС России с адреса delo2@fas.gov.ru заполнить и направить им такую бумагу, то я прикладываю документ к этому сообщению на всякий случай (заполните и отправьте им, адрес в документе есть). Пожалуйста, не думайте, что кто-тодругой отправит и ладно. Чем больше будет постарадавших, тем громче будет дело, тем сложнее его будет банку замолчать или заныкать.


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Комментарии 1

fres3  (fres3)
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Здравствуй, Костя!
Я не совсем понял, что связывеется с обработкой персональных данных в ТБ, есть какие-либо нарушения, зачем строчить заявы в ФАС, расскажи, Друг, об этом.
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