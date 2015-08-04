УРА! Суды начались!

Наконец-то!
3 августа, ОЗПП подало иск на Тинькофф банк в Хорошевский районный суд города Москвы
Исковое страница 1
Исковое страница 2
Исковое страница 3
Все с нетерпением ожидаем исхода этого резонансного дела. Чем бы оно не кончилось,
оно окажет огромное влияние на все вклады в банках РФ.
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Комментарии 11
Как мне кажется, суд не будет принимать к рассмотрению этот иск в защиту неопределенного круга лиц, поскольку круг лиц, которым унифицировали вклады, вполне определенный, хоть и исчисляется тысячами. Отметка канцелярии еще ничего не означает. Интересно, определение о возвращении искового заявления эти деятели будут публиковать, или это в их пиаристические интересы не входит?
ЗЫ. С гораздо большим интересом жду результат завтрашнего АС по делу Константина.
http://www.1prime.ru/finance/20150804/816725101.html
http://quote.rbc.ru/topnews/2015/08/04/34412601.html
http://www.kommersant.ru/doc/2782359
Считая, что суд в итоге будет выигран, имеется ли понимание как стоит действовать:
1) сейчас класть в банк деньги под 13% и ожидать, что после положительного решения суда банк возместит (судебно или несудебно) разницу с начальной ставкой
2) ничего не докладывать до решения. Какой тогда в нем прок? Ибо затянуть решение на несколько месяцев адвокаты банка смогут.
1) сейчас класть в банк деньги под 13% и ожидать, что после положительного решения суда банк возместит (судебно или несудебно) разницу с начальной ставкой
<br />2) ничего не докладывать до решения. Какой тогда в нем прок? Ибо затянуть решение на несколько месяцев адвокаты банка смогут.
Думаю сейчас у многих такая дилемма. Мне лично решение принимать в конце сентября, вероятность что к тому времени будет какое-то решение - пренебрежимо мала. А если вывести деньги на другие вклады, то смысл всех этих судов теряется, т.к. обратно их уже будет не вернуть
<div class='blog-post-quote'><span>Цитата</span>
<br />1) сейчас класть в банк деньги под 13% и ожидать, что после положительного решения суда банк возместит (судебно или несудебно) разницу с начальной ставкой
<br /><br />2) ничего не докладывать до решения. Какой тогда в нем прок? Ибо затянуть решение на несколько месяцев адвокаты банка смогут.
<br />
<br />Думаю сейчас у многих такая дилемма. Мне лично решение принимать в конце сентября, вероятность что к тому времени будет какое-то решение - пренебрежимо мала. А если вывести деньги на другие вклады, то смысл всех этих судов теряется, т.к. обратно их уже будет не вернуть
Я вот никакой дилеммы не вижу.
В конце июля залил январский вклад - значит, в ХУДШЕМ случае получу 13 + 2 = 15%.
А в ЛУЧШЕМ - 18 + 2 = 20%
На полугодовой вклад 15% на данный момент неплохо, судебную практику помониторим, жизнь продолжается...
Я лично, как вкладчик ТКС, не хочу, чтобы этот иск "в защиту" неопределенного круга лиц рассматривался, т.к. в случае вынесения отрицательного решения оно может иметь преюдициальное значение при рассмотрении моего частного искового заявления о взыскании с банка недоначисленных процентов.
Вы верно мыслите. Банк в отзыве на мой иск указал (сам не явился, просил рассмотреть в его отсутствии), что Хорошевский суд 17.09.2015 признал унификацию законной и что это решение действует в отношении неопределенного круга лиц. Банк ссылался на то, что я, как один из вкладчиков, тоже вхожу в этот круг, а повторное рассмотрение одного вопроса не допускается по ст. 61 ГПК. Конечно же это бред, но я задумался вот оно мне надо, чтобы за меня лезли "кому не лень" со своими исковыми. Если реально хотели помочь - нужно по одному делу создать практику, а потом лезть по остальным, как делал Виталий Красношапка и его общественная организация"Блок-пост" по защите прав потребителей по комиссиям за ссудный счет в кредитных договорах http://www.bloc-post.ru/ Потом иски по почте слал с ходатайством рассмотреть заочно и конвеер заработал.