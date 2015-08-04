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УРА! Суды начались!

04.08.2015 18:38 11 1 661 просмотр
Наконец-то!
3 августа, ОЗПП подало иск на Тинькофф банк в Хорошевский районный суд города Москвы

Исковое страница 1
Исковое страница 2
Исковое страница 3

Все с нетерпением ожидаем исхода этого резонансного дела. Чем бы оно не кончилось,
оно окажет огромное влияние на все вклады в банках РФ.

Обсуждаем здесь! На форуме обсуждение потеряется, размажется и будет погрызено модераторами Здесь надежнее smile:-)

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Комментарии 11

sherwood  (sherwood)
#
"Иностранный агент" не упустит случая попиариться. Очень плохо, что он полез в суд раньше решения ФАС или хотя бы засиленного Арбитражным судом постановления РПН. Я лично, как вкладчик ТКС, не хочу, чтобы этот иск "в защиту" неопределенного круга лиц рассматривался, т.к. в случае вынесения отрицательного решения оно может иметь преюдициальное значение при рассмотрении моего частного искового заявления о взыскании с банка недоначисленных процентов.
Как мне кажется, суд не будет принимать к рассмотрению этот иск в защиту неопределенного круга лиц, поскольку круг лиц, которым унифицировали вклады, вполне определенный, хоть и исчисляется тысячами. Отметка канцелярии еще ничего не означает. Интересно, определение о возвращении искового заявления эти деятели будут публиковать, или это в их пиаристические интересы не входит? smile:D
ЗЫ. С гораздо большим интересом жду результат завтрашнего АС по делу Константина.
Max  (Gmax)
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Мне кажется, что очень слабая аргументация в иске. "Ординарный вклад" - это вообще песня. Тоже опасаюсь, что это будет спойлер, но просто надо будет учесть (если суд будет проигран), что аргументация иска не сработала и использовать другую.
b_n  (b_n)
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Надо было в исковом заявлении еще указать, что подобные прецеденты (т.е. самовольное понижение ставок по вкладам банками) имели место быть, и суды таких-то инстанций вынесли такие-то решения. Я бы рекомендовал это упомянуть при прениях под протокол. Информацию о таких решениях можно найти в интернете.
Andrey Sever  (blaqck13)
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Добрый день!

Считая, что суд в итоге будет выигран, имеется ли понимание как стоит действовать:
1) сейчас класть в банк деньги под 13% и ожидать, что после положительного решения суда банк возместит (судебно или несудебно) разницу с начальной ставкой
2) ничего не докладывать до решения. Какой тогда в нем прок? Ибо затянуть решение на несколько месяцев адвокаты банка смогут.
Дмитрий Соколов  (s0ck0l)
#
Цитата
Andrey Sevryukov пишет:
1) сейчас класть в банк деньги под 13% и ожидать, что после положительного решения суда банк возместит (судебно или несудебно) разницу с начальной ставкой
<br />2) ничего не докладывать до решения. Какой тогда в нем прок? Ибо затянуть решение на несколько месяцев адвокаты банка смогут.


Думаю сейчас у многих такая дилемма. Мне лично решение принимать в конце сентября, вероятность что к тому времени будет какое-то решение - пренебрежимо мала. А если вывести деньги на другие вклады, то смысл всех этих судов теряется, т.к. обратно их уже будет не вернуть
Реф  (Реф)
#
Цитата
Дмитрий Соколов пишет:
<div class='blog-post-quote'><span>Цитата</span>
Andrey Sevryukov пишет:
<br />1) сейчас класть в банк деньги под 13% и ожидать, что после положительного решения суда банк возместит (судебно или несудебно) разницу с начальной ставкой
<br /><br />2) ничего не докладывать до решения. Какой тогда в нем прок? Ибо затянуть решение на несколько месяцев адвокаты банка смогут.
</div>
<br />
<br />Думаю сейчас у многих такая дилемма. Мне лично решение принимать в конце сентября, вероятность что к тому времени будет какое-то решение - пренебрежимо мала. А если вывести деньги на другие вклады, то смысл всех этих судов теряется, т.к. обратно их уже будет не вернуть


Я вот никакой дилеммы не вижу.
В конце июля залил январский вклад - значит, в ХУДШЕМ случае получу 13 + 2 = 15%.
А в ЛУЧШЕМ - 18 + 2 = 20%

На полугодовой вклад 15% на данный момент неплохо, судебную практику помониторим, жизнь продолжается...
pravdoljub  (pravdoljub)
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Ох ты, я тоже подавать собираюсь иск по уменьшению процентов по моему вкладу, посмотрю что можно извлечь из выложенного Вами искового, спасибо!!!
Абсолютно Серийный Вкладчик  (konst2003)
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Сейчас у меня выходит цикл статей на эту тему в этом блоге. ЧИтайте, на здоровье. И обязательно пишите все новости, если дойдете до суда.
pravdoljub  (pravdoljub)
#
Цитата
sherwood пишет:
Я лично, как вкладчик ТКС, не хочу, чтобы этот иск "в защиту" неопределенного круга лиц рассматривался, т.к. в случае вынесения отрицательного решения оно может иметь преюдициальное значение при рассмотрении моего частного искового заявления о взыскании с банка недоначисленных процентов.


Вы верно мыслите. Банк в отзыве на мой иск указал (сам не явился, просил рассмотреть в его отсутствии), что Хорошевский суд 17.09.2015 признал унификацию законной и что это решение действует в отношении неопределенного круга лиц. Банк ссылался на то, что я, как один из вкладчиков, тоже вхожу в этот круг, а повторное рассмотрение одного вопроса не допускается по ст. 61 ГПК. Конечно же это бред, но я задумался вот оно мне надо, чтобы за меня лезли "кому не лень" со своими исковыми. Если реально хотели помочь - нужно по одному делу создать практику, а потом лезть по остальным, как делал Виталий Красношапка и его общественная организация"Блок-пост" по защите прав потребителей по комиссиям за ссудный счет в кредитных договорах http://www.bloc-post.ru/ Потом иски по почте слал с ходатайством рассмотреть заочно и конвеер заработал.
pravdoljub  (pravdoljub)
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К сожалению не было времени заглядывать в тему, так как с Арксбанком думал "попал" и не до Тинькоффа было с этими копейками. Мое решение появилось на сайте суда: https://odintsovo--mo.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&name_op=doc&number=10842578&delo_id=­1540005&new=0&text_number=1 Деньги получил по исполнительному 27/07/2016.
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