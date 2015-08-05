Тинькофф нарушает закон - признала аппеляционная инстанция

Как и ожидалось, аппеляционная инстанция признала выводы РосПотребНадзора правильными, а все 3 пункта УБКО Тинькоффа, а именно:
4.5.Банк вправе изменять состав услуг и устанавливать ограничения на оказание услуг, предоставляемых через Дистанционное обслуживание, без предварительного уведомления Клиента
7.3.10 Банк имеет право Отказать Клиенту или Представителю Клиента в осуществлении
перечисления денежных средств с Картсчета в пользу третьих лиц
5.2.1.В случае досрочного полного или частичного изъятия Вклада уведомить об этом Банк не менее чем за 5 (пять) рабочих дней до изъятия Вклада.
НЕЗАКОННЫМИ
Собственно исход заседания стал понятен всем присутсвующим еще в самом начале, когда представитель банка озвучивал свою позицию. Тогда между ним и судьей возникло два забавных диалога:
1. П (представитель) - И мы имеем право отключить ДО в любой млмент
С (судья) - И, так как вы виртуальный банк, клиент после этого даже не может увидеть состояние своих счетов?
П - Да
С - понятно
2. П - Мы считаем, что можем не исполнять переводы клиента в пользу третих лиц
С - Т.е. клиент будет лишен возможности сделать перевод без объяснения причин?
П - Да
С - Вот такой вот веселый банк, хотим не дать сделать перевод средств клиента и не даем...
Кроме этого представитель банка постоянно пытался произнести целые речи рекламного характера, которые судья постоянно прерывала, раза три за время заседания сказав, что это не телешоу.
И если главной судье еще удавалось сохранять строгое выражение лица, то все остальные включая судей и помощницу просто угорали со слов представителя типа да у нас 57000 вкладчиков, да мы самый удобный банк..... Какое отношение это имело к делу не понимали все, видимо, исключая представителя.
Причем молодой человек, очевидно, настолько зомбирован командным духом банка, что у же в коридоре, уже после вынесения решения, догнал меня и сказал, ну признайте что у нас самый лучший банк и поэтому вы не уходите. Я сказал ему что не ухожу потому что считаю само существование этого банка в данный момент вообще вне поля заканов РФ и сделаю все чтобы он или вошел в это поле или вообще прекратил существование. А, будучи клиентом, заниматься мне этим удобнее.
На фоне всех последних событий не только со мной и и со всеми остальными вкладчиками, звучало это, как минимум, нелепо.
Затем он откзаался от своих же слов, произнесенных на заседании, где убеждал судья что может передать все необходимые документы для подключения мне ДО в банк. Я заметил, что банк отлично подбирает себе сотрудников, одинаковых с банком по духу, и тот и те одинаково легко забывают свои же слова и обязательства произнесенные только что.
Кстати, знание законов, видимо заменяется слепой верой в могущество банка, так как адвокаты этого "лучшего" банка, как оказалось, не знают, что, при подачи аппеляции, не нужно еще раз платить госпошлину. Ну, наверное, на законы у них времени нету, главное - командый дух!
Уважаемый банк, когда же вы начнете исполнять законы????
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Комментарии 35
теперь можем не бояться, что могут в любой момент вырубить ДО ссылаясь на эти пункты?
вы иске не требовали убрать эти пункты из договора?
Тинькофф Банк 05.08.2015 19:01
Здравствуйте.
Благодарим за информирование.
Банк чтит нормы действующего законодательства. В случае, если какой-то из пунктов договора признан незаконным, мы не оставим это без внимания, однако банк не может согласиться с вынесенным решением, о чем заинтересованные стороны будут оповещены в надлежащем порядке.
С уважением,
Тинькофф Банк.
JackJ 06.08.2015 09:13
Ответ отличный и не логичный!
Как банк может чтить нормы законодательства, если сразу несколько пунктов УКБО признаны незаконными? Как Остап Бендер получается. Он тоже чтил уголовный кодекс.