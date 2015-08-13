Конец унификации - ФАС назначило дату рассмотрения дела Тинькофф Банк

Заседание ФАС по делу "Тинькофф Банк" о снижении ставок на пополнения депозитов назначено на 17 сентября 2015 года, 16:00 в центральном офисе ФАС - Определение на сайте ФАС.
Все, кто также заявлен в Определении ФАС как заинтересованное лицо - постарайтесь присутствовать.
Так же большая просьба - запишите на диктофон все происходящее, чтобы потом не было споров о терминах типа "недобросовестные вкладчики"
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Комментарии 13
Это что же получается, всего 16 вкладчиков написали жалобу в ФАС?
да, и я там есть =)
вопрос. если я решу пойти, я что там буду делать? какая роль мне определяется? просто послушать?
Это что же получается, всего 16 вкладчиков написали жалобу в ФАС?
Обещанных тысяч недовольных тут явно нет.
Согласен что "ору" на форуме было больше
если к 17/09 будет ещё актуально, предлагаю себя и еще одно "пострадавшее" лицо.
Пассивные у нас люди в стране, не привыкшие отстаивать свои права...
Вот только не надо всех под одну "гребенку", я не видел письма от "Тинькофф" о снижении процентов по моему вкладу и не знал об этой унификации пока не решил проверить на калькуляторе проценты по вкладу и не увидел расхождения. До этого каждый месяц проверял % с 2011 года и поверил, что поскольку несколько лет все всегда сходилось, то можно не проверять за этим банком, но тут сумма очень крупная у меня в данный момент и решил все-таки проверить, вот и обнаружил 11 августа (по-моему), что денег то я недосчитался обещанных (думал сначала счетная ошибка), когда узнал про снижение % сразу этим вопросом активно занялся, исковое уже готово, сейчас решаю определенные вопросы для более успешного результата, может есть смысл подождать решения ФАС. У меня на работе коллега также вклад имеет и пополнила его после 1 июля, она тоже не знала ничего, от меня узнала, проценты за банком не перепроверяла. Я уверен, что таких большинство, кто даже не знает про снижение ставок на пополнения и не ходит на "банки.ру" читать подобные статьи. Я тоже не ходил сюда давно пока не обнаружил этот косяк, теперь снова постоянный посетитель.
Обещанных тысяч недовольных тут явно нет.
Согласен что "ору" на форуме было больше
У многих не было электронной регистрации на госуслугах (а через форму на сайте ФАС жалобы не рассматривались), кто-то не смог получить бумажные документы от ТКС банка (или получил, но когда дело уже ушло вперед). На ветке в этом форуме некоторые на момент объявления унификации имели серьезное превышение АСВ, да еще и в валюте. У таких людей забота была одна - дотерпеть пару месяцев до срока, забрать это превышение и больше не играть с этим банком в азартные игры.
Плюс некоторое понимание логики процесса (постановление ФАС можно обжаловать в арбитраже, потом еще в апелляционном арбитраже и иногда неск. раз, короче, затянуть на полгода-год реально) да и опыт автора блога (ТКС до потери пульса оспаривает решения госорганов во всех инстанциях, даже заведомо проигрышные, что странно, обычно это логика предбанкрота тянуть по максимуму) заставляют просто свалить, доверие не вернешь, игры с превышением АСВ в этом банке закончились, а остальное как получится.