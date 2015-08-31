Судный день: Иск ОЗПП к Тинькофф Банку из-за вкладов рассмотрят в один день с антимонопольным делом

Осталось ждать всего 17 дней!
Хорошевский суд Москвы 17 сентября приступит к рассмотрению иска Общества защиты прав потребителей, которое потребовало признать снижение Тинькофф Банком в одностороннем порядке процентной ставки по действующим договорам банковского вклада, заключенным до 1 июня, противоправным в отношении неопределенного круга потребителей. Дату рассмотрения дела сообщила РАПСИ представитель ОЗПП Ирина Алимова.
В информагентстве уточняют, что в четверг состоялась досудебная подготовка по делу. На первом заседании по существу также будет решена судьба поданного ответчиком ходатайства о прекращении производства по причине того, что в иске указан неограниченный круг клиентов банка.
Напомним, иск ОЗПП был подан в начале августа этого года. По информации правозащитной организации, туда стали жаловаться граждане, оформившие депозиты в Тинькофф Банке. С мая они начали получать уведомления о намерении банка снизить процентные ставки по вкладам, причем корректировка распространялась и на пополнения по вкладам, открытым до 1 июня.
Кроме того, в середине июня Санкт-Петербургское управление Федеральной антимонопольной службы России по этому же поводу возбудило в отношении Тинькофф Банка антимонопольное дело. Впоследствии дело было передано в центральный аппарат ФАС, где его должны рассмотреть тоже 17 сентября, то есть в один день с судебным иском.
В Тинькофф Банке ранее в связи с этими жалобами отмечали, что реализованная им возможность предусмотрена общими условиями открытия, обслуживания и закрытия вкладов физических лиц в банке. Также там отрицали, что ухудшились условия действующих вкладов, так как в банке «моментом заключения договора вклада… считается момент поступления денежных средств на счет вклада». При этом в финучреждении подчеркивали, что клиенты были уведомлены об изменении ставок на дополнительные взносы более чем за месяц, «чтобы у них была возможность пополнить вклад по максимальной ставке». В кредитной организации обращали внимание и на то, что новые ставки находятся «по-прежнему на высоком для рынка уровне»: 13% для рублевых вкладов (вместо 16—18%) и 4% для валютных.
Отдельно в банке объяснили, почему в принципе решили изменить доходность новых вкладов и пополнений: сыграли роль общерыночная динамика и существующие условия приема вкладов в ведущих банках, а также рекомендации Банка России по уровню процентных ставок по вкладам физических лиц.
Президент Тинькофф Банка Оливер Хьюз назвал ситуацию «бурей в стакане» (в четверг он, в частности, комментировал антимонопольное дело) и высказал мнение, что каким бы ни было решение ФАС, оно не будет иметь значительных финансовых последствий для банка, так как он «действовал в рамках договора и законодательства РФ».
P.S. Была высказана отличная идея - одному из тех, кто будет присутствовать вести Твит-трансляцию. Добровольцы - отписываемся в комментариях тут или в личку
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Комментарии 8
Скорее всего это ходатайство суд удовлетворит. Иски подавать надо будет каждому за себя.
"каким бы ни было решение ФАС, оно не будет иметь значительных финансовых последствий для банка"
Скорее всего так и будет, не смотря на отрицательное для ТБ решение ФАС, поскольку мало кто решился пополнять унифицированные вклады в банке-предателе.
"так как он «действовал в рамках договора и законодательства РФ»"
Что хозяин велел, то и говорит.
"На первом заседании по существу также будет решена судьба поданного ответчиком ходатайства о прекращении производства по причине того, что в иске указан неограниченный круг клиентов банка."
<br />Скорее всего это ходатайство суд удовлетворит. Иски подавать надо будет каждому за себя.
<br />"каким бы ни было решение ФАС, оно не будет иметь значительных финансовых последствий для банка"
<br />Скорее всего так и будет, не смотря на отрицательное для ТБ решение ФАС, поскольку мало кто решился пополнять унифицированные вклады в банке-предателе.
<br />"так как он «действовал в рамках договора и законодательства РФ»"
<br />Что хозяин велел, то и говорит.
Это Ваше предположение, и не более, я думаю, что суд не удовлетворит эту чушь, хотя......
<br />я вот из другого города, чтоб подавать в суд, м не придется ехать в москву? Хорошо бы, описали порядок действий который надо сделать.
<br />Заочное рассмотрение дела пока еще ГПК РФ не отмененил, пишите мне в личку, дам наколку.
вообще-то это норма законодательства а не чушь