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Скрываемый банком легкий способ получить обратно свой валютный (и рублевый) вклад из Тинькоффа

10.09.2015 23:49 13 5 662 просмотра
Как известно в последнее время большинство клиентов банка Тинькофф, закрывшие свои валютные вклады, сталкиваются с тем, что деньги с карты банка получить у банков партнеров практически нереально из-за очень маленьких лимитов снятия. Многим приходиться обходить десятки банкоматов и снимать буквально по крупицам.

Итак, рассказываю, как получить свою валюту со вклада назад (к сожалению способ касается только москвичей). Надо написать а банк письмо по емейл (connect@tinkoff.ru) и известить банк, что в определенный день (сделать это надо не менее чем за дня за 2-3) вы хотите получить валютные средства наличными в кассе банка. Банк должен обработать ваше заявление, подготовиться к Вашему визиту и сообщить Вам об этом. Не юбезграмотные ответы ПБ банка о том, что банк валюту в кассе не выдает, внимание обращать не советую. Все он выдает. У них там даже обменные курсы висят smile:-)
Кроме того это решает проблему людей, которые закрыли валютные вклады досрочно и, соответсвенно, не получили лимит льготного снятия без комисии по карте.
Ну а тем кто в Москве не живет и не бывает, я советую вообще дел с этим банком не иметь - велик риск остаться полностью без средств, но это уже совсем другая история.


P.S. Скоро полный фотоотчет о посещении офиса этого банка, там есть даже Эдуард Темников по прозвищу "ответ действителен на момент ответа" smile:-)

P.P.S. И как всегда не стесняемся подписываться на мой блог, чтобы первыми узнавать все новости.

P.P.S. Так как ПБ банка, как это часто бывает, начал писать на форуме, что он не говорил о том, что через кассу нельзя получить валюту, решил дополнить мой пост парой ссылок:

Ссылка раз

Ссылка два (клиент спрашивает: "есть ли у банка касса и можно ли там получить наличные" и утвердительного ответа не получает.)

Умеющие пользоваться поиском, найдут еще немало подобных обсуждений.


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Комментарии 13

Александр Хохлов  (alex-khokhlov)
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Второй вариант: завести валютный счет в другом банке и дать поручение по email (чтобы не диктовать все реквизиты и номера счетов по телефону) на валютный перевод на свой счет в другой банк. Стоит 15$/€ за перевод, идет примерно сутки. Далее применяются тарифы и условия другого банка.

Также по законодательству РФ о валютном контроле можно без ограничений переводить валюту на валютные счета своим родственникам - надо лишь дать копии документов о родстве в банк вместе с поручением на перевод.
Абсолютно Серийный Вкладчик  (konst2003)
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Спасибо за совет. Может быть подскажите наиболее выгодные банки в которых потом можно снять это все без комиссии или с минимальной?

P.S. В Москву поедите 17го?
Александр Хохлов  (alex-khokhlov)
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У всех банков есть серьезные ограничения по суммам и комиссиям за обналичивание денег, пришедших недавно и не пролежавших там достаточное время. Поэтому я этот вопрос не исследовал, т.к. деньги в основном потом опять уходят на следующие депозиты. Потребности в снятии у меня обычно нет.

А вот по комиссиям за переводы и удобству валютных переводов мой выбор пал на Альфа-банк: комиссия 629 руб/перевод в валюте + обосновывающие документы можно направить в электронном виде + лимит на перевод в день 620к ₽ (при наличии альфа-ключа). Платежи идут около суток. Ну и положить валюту на счет у них тоже можно быстро и удобно в любом отделении.

17 я буду в Москве и планирую пойти на заседание фас, если на работе не будет срочных дел или совещаний.
Gerlikon  (Gerlikon)
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Сбербанк вам в помощь, если $15 за перевод - приемлемые расходы. Проверено при зачислении долларов на счет вклада (универсального) комиссий со стороны Сбера нет, при выдаче тоже нет комиссий, лимиты как таковые также на вкладах отсутствуют.
иван иванов  (720)
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МКБ тоже в помощь. Зачисление на карточный счет без комиссии, снятие в пределах 1 млн р. бесплатное(в валюте надо сомтреть сумму).

А по делу, мне ПБ ответил, что в кассе снять можно, в свое время. Правда, вопрос был прямой - "есть ли у вас касса и можно ли там снять"
Игорь Пастухов  (igor.pastukhov)
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Так в итоге как?Кому писать, в какой форме? Непонятно
Абсолютно Серийный Вкладчик  (konst2003)
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Электронный адрес банка добавил. В принципе можно и позвонить, я думаю. Написать надо следующее: "я такой такой хочу забрать такаую то сумму, находящуюся (которая будет находится) на моей расчетной карте в такой-то валюте такого-то числа в кассе банка. Прошу подготовить ее к моему приходу."
Giam  (Giam)
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Я звонила и сказала все это, мне ответили, что ничем помочь не могут и кассы у них нет))) написала об этом на форуме и написала письмо на мейл, на следующий день меня пригласили в кассу)) способ работает.
AcidMan
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забрал сегодня по описанному алгоритму евровый вклад. но почему то теперь на балансе карты -€15 за валютный перевод. никто не в курсе, что это за прикол со стороны пивовара?
Абсолютно Серийный Вкладчик  (konst2003)
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Я думаю они что-то напутали и зря начислили Вам эти 15 евро. Предалагаю спросить тут у ПБ на форуме. А, вот если они будут утверждать, что так и должно быть, это нарушение закона.
Vbnucv Rav
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Цитата
Александр Хохлов пишет:
на валютный перевод на свой счет в другой банк. Стоит 15$/€ за перевод, идет примерно сутки.

а не засланец ли вы Тинькова?
этот метод в службе поддержки сразу озвучивают - он не секретный....

но переводить деньги за деньги
это просто их переводить!!!
(с)втб24
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