Скрываемый банком легкий способ получить обратно свой валютный (и рублевый) вклад из Тинькоффа

Как известно в последнее время большинство клиентов банка Тинькофф, закрывшие свои валютные вклады, сталкиваются с тем, что деньги с карты банка получить у банков партнеров практически нереально из-за очень маленьких лимитов снятия. Многим приходиться обходить десятки банкоматов и снимать буквально по крупицам.
Итак, рассказываю, как получить свою валюту со вклада назад (к сожалению способ касается только москвичей). Надо написать а банк письмо по емейл (connect@tinkoff.ru) и известить банк, что в определенный день (сделать это надо не менее чем за дня за 2-3) вы хотите получить валютные средства наличными в кассе банка. Банк должен обработать ваше заявление, подготовиться к Вашему визиту и сообщить Вам об этом. Не юбезграмотные ответы ПБ банка о том, что банк валюту в кассе не выдает, внимание обращать не советую. Все он выдает. У них там даже обменные курсы висят
Кроме того это решает проблему людей, которые закрыли валютные вклады досрочно и, соответсвенно, не получили лимит льготного снятия без комисии по карте.
Ну а тем кто в Москве не живет и не бывает, я советую вообще дел с этим банком не иметь - велик риск остаться полностью без средств, но это уже совсем другая история.
P.S. Скоро полный фотоотчет о посещении офиса этого банка, там есть даже Эдуард Темников по прозвищу "ответ действителен на момент ответа"
P.P.S. И как всегда не стесняемся подписываться на мой блог, чтобы первыми узнавать все новости.
P.P.S. Так как ПБ банка, как это часто бывает, начал писать на форуме, что он не говорил о том, что через кассу нельзя получить валюту, решил дополнить мой пост парой ссылок:
Ссылка раз
Ссылка два (клиент спрашивает: "есть ли у банка касса и можно ли там получить наличные" и утвердительного ответа не получает.)
Умеющие пользоваться поиском, найдут еще немало подобных обсуждений.
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Комментарии 13
Также по законодательству РФ о валютном контроле можно без ограничений переводить валюту на валютные счета своим родственникам - надо лишь дать копии документов о родстве в банк вместе с поручением на перевод.
P.S. В Москву поедите 17го?
А вот по комиссиям за переводы и удобству валютных переводов мой выбор пал на Альфа-банк: комиссия 629 руб/перевод в валюте + обосновывающие документы можно направить в электронном виде + лимит на перевод в день 620к ₽ (при наличии альфа-ключа). Платежи идут около суток. Ну и положить валюту на счет у них тоже можно быстро и удобно в любом отделении.
17 я буду в Москве и планирую пойти на заседание фас, если на работе не будет срочных дел или совещаний.
А по делу, мне ПБ ответил, что в кассе снять можно, в свое время. Правда, вопрос был прямой - "есть ли у вас касса и можно ли там снять"
на валютный перевод на свой счет в другой банк. Стоит 15$/€ за перевод, идет примерно сутки.
а не засланец ли вы Тинькова?
этот метод в службе поддержки сразу озвучивают - он не секретный....
но переводить деньги за деньги
это просто их переводить!!!
(с)втб24