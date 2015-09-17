Бабло Тинькоффа пока побеждает добро

Сегодня две не очень хорошие для унифицированных вкладчиков банка Тинькофф новости:
1. Суд отклонил иск ОЗПП к "Тинькофф-банку" из-за ставок по вкладам
МОСКВА, 17 сен – РАПСИ, Алексей Афонский. Хорошевский суд Москвы в четверг отклонил иск Межрегиональной общественной организации "Общество защиты прав потребителей "Общественный контроль"" (ОЗПП) с требованием признать незаконными действия АО "Тинькофф банк" по снижению в одностороннем порядке процентной ставки по действующим договорам банковского вклада, передает корреспондент РАПСИ из зала суда.
В пресс-службе ОЗПП ранее сообщили РАПСИ, что в нее обратились граждане, оформившие вклады в АО "Тинькофф банк". "С мая месяца они стали получать уведомления о том, что банк намерен изменить процентные ставки по вкладам. Кредитная организация решила с 1 июля 2015 года снизить ставку с 16-18% до 13%. Причем, корректировка ставки распространялась и на пополняемые вклады, открытые до 1 июня, то есть на все пополнения уже размещенных вкладов будет действовать сниженная ставка и люди потеряют в деньгах", - сообщала о причине обращения в суд пресс-служба организации.
По словам истца, выступающего в защиту неопределенного круга потребителей, клиенты банка стали жаловаться в надзорные органы на незаконные действия кредитной организации, поскольку "Тинькофф банк" в одностороннем порядке снизил ставку на уже действующие вклады, что противоречит ст.309 Гражданского кодекса РФ.
Заявитель требовал признать действия АО "Тинькофф банк" по снижению в одностороннем порядке процентной ставки по действующим договорам банковского вклада, заключенным до 1 июня, противоправными в отношении неопределенного круга потребителей и обязать ответчика опубликовать информацию о принятом судебном решении в федеральных СМИ.
В ходе досудебной подготовки по делу представителями ответчика было подано ходатайство о прекращении производства по причине того, что в иске указан неограниченный круг клиентов банка. По мнению стороны ответчика, иск может рассматриваться только от конкретных клиентов банка, которых в данном случае невозможно индивидуализировать. Суд отклонил ходатайство.
Также представители банка пояснили, что изменение ставки коснулось только средств, на которые вклады действующих клиентов кредитной организации могли быть пополнены. На средства, уже размещенные на счетах банка, распространялись прежние условия, указанные в договорах с клиентами.
В итоге суд отклонил иск со следующей мотивировкой:
" Лица, заключившие указанные договоры не лишены возможности в установленном законом порядке обратиться в суд с аявлением об оспаривании условий данных договоров.
Указание истцом на неограниченный круг лиц, равно как и распространение условий предоставления данных конкретных продуктов на все кредитные договоры суд считает необоснованными по следующим основаниям.
Кредитные продукты представляемые конкретным потребителям являются узконаправленными – предоставляются заемщикам при условии соответствия предъявляемых ими документов и сведений, установленным требованиям банка. При указанных обстоятельствах исключается возможность распространения указанных выше кредитных продуктов на весь перечень предоставляемого ответчиком банковского обслуживания посредством открытия счета с лимитом кредитования.
Кроме того, под неопределенным кругом лиц понимается такой круг лиц, который невозможно индивидуализировать (определить), привлечь в качестве истцов, указать в решении. В данном случае, круг таких лиц не является неопределенным, может быть индивидуализирован, в связи с чем истцы (граждане) не лишены возможности обращения в суд с самостоятельным иском за защитой своих прав.
При указанных обстоятельствах судебная коллегия находит решение Пресненского районного суда г.Москвы подлежащим отмене с принятием нового решения об отказе в удовлетворении исковых требований по изложенным выше основаниям.
Как мы видим суд отклонил иск не потому что считает сторону банка правой а только п причине того что иск подан от лица неограниченного круга лиц
2. ФАС переносит рассмотрение дела в отношении Тинькофф Банка на 26 октября
Рассмотрение дела о нарушении антимонопольного законодательства в отношении Тинькофф Банка отложено до 26 октября, передает корреспондент Банки.ру с заседания ФАС.
«Было решено переквалифицировать дело с учетом определения недобросовестной конкуренции, данном в пункте 9 статьи 4 закона «О защите конкуренции», и рассмотреть его 26 октября», — сказал замглавы ФАС Андрей Кашеваров.
Изначально было возбуждено дело о «Введении в заблуждение в отношении характера, способа и места производства, потребительских свойств, качества и количества товара или в отношении его производителей».
В ходе заседания представитель Тинькофф Банка не признал обвинения в недобросовестной конкуренции.
P.S. Предлагаю для этого поста считать нажатие кнопки МНЕ НРАВИТСЯ выражением несогласия с позицией банка.
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P.P.S. Скан решения ФАС выложил
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Комментарии 22
Что касается иска ОЗПП, то я с самого начала говорил, что суд не будет рассматривать этот иск в защиту неопределенного круга лиц. Странно только, что он принял его к рассмотрению и в дальнейшем не прекратил производство по ходатайству ответчика. Приведенная "мотивировка" вообще откуда взялась? Пресс-служба ОЗПП предоставила? Сегодня же первая инстанция была, откуда судебная коллегия вдруг взялась?
<br />законом порядке обратиться в суд с заявлением об оспаривании условий данных
<br />договоров.
<br />Указание истцом на неограниченный круг лиц, равно как и распространение условий
<br />предоставления данных конкретных продуктов на все кредитные договоры суд считает
<br />необоснованными по следующим основаниям.
<br />Кредитные продукты представляемые конкретным потребителям являются
<br />узконаправленными – предоставляются заемщикам при условии соответствия
<br />предъявляемых ими документов и сведений, установленным требованиям банка. При
<br />указанных обстоятельствах исключается возможность распространения указанных выше
<br />кредитных продуктов на весь перечень предоставляемого ответчиком банковского
<br />обслуживания посредством открытия счета с лимитом кредитования.
<br />Кроме того, под неопределенным кругом лиц понимается такой круг лиц, который
<br />невозможно индивидуализировать (определить), привлечь в качестве истцов, указать в
<br />решении.
<br />В данном случае, круг таких лиц не является неопределенным, может быть
<br />индивидуализирован, в связи с чем истцы (граждане) не лишены возможности обращения
<br />в суд с самостоятельным иском за защитой своих прав.
<br />При указанных обстоятельствах судебная коллегия находит решение Пресненского
<br />районного суда г.Москвы подлежащим отмене с принятием нового решения об отказе в
<br />удовлетворении исковых требований по изложенным выше основаниям.
Это Мосгорсуд придумал
И в озпп думаю знали об этом прекрасно...
У нас не прецедентная правовая система...
Мосгорсуд тут не причем )))
UPD: Оказывается, Sander тоже обратил внимание: http://www.banki.ru/forum/index.php?PAGE_NAME=message&FID=14&TID=14022&MID=4028337#message4028337
@.