7 причин не быть клиентом АО "Тинькофф Банк"

В этом посте я собрал неопровержимые примеры некорректных действий банка Тинькофф с клиентами в последнее время с целью предупредить потенциальных клиентов о тех проблемах, которые они могут получить в нем. Все свои утверждения я подкрепил ссылками либо на жалобы клиентов банка, либо на ответы официальных представителей банка на этом портале.. Ну а подписывать или нет договор с банком, решать только Вам.
1. Унификация.
В конце мая банк объявил, что, в нарушение уже заключенных договоров и обещаний ответственных лиц, с 1 июля проценты на пополнения ранее открытых вкладов будут начисляться по ставке 13 процентов.
https://www.tinkoff.ru/about/news/27052015-deposit-rate-and-circs-of-refill/
Но даже такую простую акцию банк не сумел организовать должным образом, процитированное мною сообщение было полно неточностей, поэтому, чтобы выразить свою мысль потребовалось еще одно уточнение:
https://www.tinkoff.ru/about/news/28052015-further-clarification-deposit-replenishment/
а так же крайне напряженная работа банковского представителя, зачастую дающего противоречивые ответы.
Кроме того, надо учитывать, что раз банк считает свои действия законными, то ничто не помешает ему в будущем повторять подобные действия тогда, когда ему это будет выгодно.
http://www.banki.ru/forum/index.php?PAGE_NAME=message&FID=12&TID=284337&MID=3755981#message3755981
2. Утечка данных.
Часто клиентам банка, в день окончания их вкладов, звонят из непонятных шаражек, занимающихся инвестированием, непонятные люди и предлагают вложить к ним свои деньги. Судя по отзывам, люди не всегда в адеквате. Простым совпадением то, что происходит это ровно в день закрытия вклада, быть не может.
http://www.banki.ru/forum/index.php?PAGE_NAME=message&FID=12&TID=78991&MID=4056791#message4056791
http://www.banki.ru/forum/index.php?PAGE_NAME=message&FID=12&TID=78991&MID=4052884#message4052884
http://www.banki.ru/forum/index.php?PAGE_NAME=message&FID=12&TID=78991&MID=4052394#message4052394
Банк же считает, что, по договору, он ничего не нарушает:
http://www.banki.ru/forum/index.php?PAGE_NAME=message&FID=14&TID=14022&MID=4062113#message4062113
3. Получение наличных
Учитывая, что список партнеров банка, через которых можно снять наличные, все время сокращается, а у оставшихся уменьшаются лимиты, вывести деньги со вклада становится все труднее и труднее
http://www.banki.ru/forum/index.php?PAGE_NAME=message&FID=12&TID=78991&MID=4052618#message4052618
http://www.banki.ru/forum/index.php?PAGE_NAME=message&FID=12&TID=78991&MID=3984334#message3984334
4. Бесконечные глюки интернет банка
http://www.banki.ru/forum/index.php?PAGE_NAME=message&FID=12&TID=78991&MID=4051468#message4051468
http://www.banki.ru/forum/index.php?PAGE_NAME=message&FID=12&TID=78991&MID=4051411#message4051411
http://www.banki.ru/forum/index.php?PAGE_NAME=message&FID=14&TID=14022&MID=4044424#message4044424
http://www.banki.ru/forum/index.php?PAGE_NAME=message&FID=14&TID=14022&MID=4044441#message4044441
http://www.banki.ru/forum/index.php?PAGE_NAME=message&FID=14&TID=14022&MID=3824711#message3824711
http://www.banki.ru/forum/index.php?PAGE_NAME=message&FID=14&TID=14022&MID=3825130#message3825130
http://www.banki.ru/forum/index.php?PAGE_NAME=message&FID=14&TID=14022&MID=3825129#message3825129
http://www.banki.ru/forum/index.php?PAGE_NAME=message&FID=14&TID=14022&MID=4052087#message4052087
http://www.banki.ru/forum/index.php?PAGE_NAME=message&FID=13&TID=94463&MID=4020097#message4020097
http://www.banki.ru/forum/index.php?PAGE_NAME=message&FID=14&TID=14022&MID=4050039#message4050039
http://www.banki.ru/forum/index.php?PAGE_NAME=message&FID=12&TID=78991&MID=3984473#message3984473
http://www.banki.ru/forum/index.php?PAGE_NAME=message&FID=14&TID=14022&MID=4059143#message4059143
http://www.banki.ru/forum/?PAGE_NAME=read&FID=12&TID=78991&MID=4062266#message4062266
http://www.banki.ru/forum/index.php?PAGE_NAME=message&FID=14&TID=14022&MID=4062751#message4062751
http://www.banki.ru/forum/index.php?PAGE_NAME=message&FID=14&TID=14022&MID=4064277#message4064277
5. Отключение ДО (дистанционного обслуживания) без всякого предупреждения.
Банк считает себя вправе отключать дистанционное обслуживание любому клиенту без предварительного предупреждения (пункт 4.5 договора). Как вы понимаете, учитывая что банк дистанционный, вы теряете доступ ко всем своим средствам на очень долгий и, возможно бесконечный период. Несмотря на уверения представителя банка что мера применяется только для защиты средств вкладчика, полно случаев, когда таким образом пытаются избавиться от надоевших или шибко умных клиентов. Не стоит считать, что Вы не попадете в их числе. Для примера, мне было полностью выключено ДО с конца мая 2014 по 10 сентября 2015, но и сейчас у меня выключено ДО по электронной почте и в социальных сетях. Почемуи как включить – банк не сообщает. И все это происходит на фоне того, что суды уже нескольких инстанций признали этот пункт и его применение незаконным:
http://kad.arbitr.ru/Card/9fe4ef2c-2477-4f3d-9a19-8679351c3eb8
Но этому банку суд, видимо, не указ.
Вот вам ситуация, которая может произойти и с Вами. Вы кладете крупную сумму денег на вклад, после этого банк отключает Вам ДО. Учитывая что при этом банк не отвечает на Ваши вопросы по телефону и по электронной почте и, часто, и по почте РФ, Вы увидите свои деньги не раньше, чем лично приедите в единственный полуофис банка в Москве. Так что, если Вы живете далеко от Москвы, подумайте, надо ли рисковать своими деньгами.
Все вопросы по поводу признанного судом нарушения законов банком, банк игнорирует или отвечает уклончиво:
http://www.banki.ru/forum/index.php?PAGE_NAME=message&FID=12&TID=78991&MID=4070129#message4070129
Вот примеры отзывов людей, которым без предупреждения отключили ДО. Чтобы понимать масштабы проблемы и риски лично для Вас, рекомендую учесть, что отзывы собраны за небольшой период времени, плюс многие пострадавшие просто не пишут отзывы.
http://www.banki.ru/forum/index.php?PAGE_NAME=message&FID=14&TID=14022&MID=4051339#message4051339
http://www.banki.ru/services/responses/bank/response/8013504/
http://www.banki.ru/services/responses/bank/response/6632816/
http://www.banki.ru/services/responses/bank/response/7943820/
http://www.banki.ru/services/responses/bank/response/7924937/
http://www.banki.ru/services/responses/bank/response/7536816/
http://www.banki.ru/services/responses/bank/response/7887395/
6. Постоянное вранье представителей и сотрудников банка
Например по вопросу, могут ли клиенты попасть в офис:
Первая версия (Доступ в офис клиентам не предоставляется. Если желаете приехать для получения справки, то необходимо это сделать с заявлением на бумажном носителе, после чего будет подготовлен документ в регламентируемые сроки.
Часы работы с 10 до 19 часов по будням.)
http://www.banki.ru/forum/index.php?PAGE_NAME=message&FID=12&TID=284337&MID=3760715#message3760715
вторая версия (Доступ в офис, а именно в кассу, возможен только после предварительного согласования.)
http://www.banki.ru/forum/index.php?PAGE_NAME=message&FID=12&TID=78991&MID=3883666#message3883666
третья версия (Мы не запрещаем распоряжаться средствами, но делать это возможно только при личном визите в офис банка.)
http://www.banki.ru/forum/index.php?PAGE_NAME=message&FID=12&TID=78991&MID=3830120#message3830120
правда жизни (Я пришел и безовсяких предупреждений попал в кассу. И вы сможете потому что обязан банк вас туда провести.)
http://www.banki.ru/forum/index.php?PAGE_NAME=message&FID=12&TID=78991&MID=4013478#message4013478
Ну и по поводу процентов на пополнения вкладов:
Вначале говорили так
http://www.banki.ru/services/questions-answers/?questionId=5454179
и так
http://www.banki.ru/services/questions-answers/?questionId=7803955
потом стали говорить так
http://www.banki.ru/forum/?PAGE_NAME=message&FID=12&TID=284337&MID=3760699#message3760699
и так
http://www.banki.ru/forum/index.php?PAGE_NAME=message&FID=12&TID=78991&MID=3871672#message3871672
7. Невыплата процентов по вкладам.
В последнее время участились случаи, когда банк просто не начисляет проценты на вклады, размещенные в нем: http://www.banki.ru/forum/index.php?PAGE_NAME=message&FID=12&TID=78991&MID=4070312#message4070312
http://www.banki.ru/forum/index.php?PAGE_NAME=message&FID=12&TID=78991&MID=4023869#message4023869
Если, на Ваш взгляд, есть еще какие-либо причины не иметь дела в этим банком, напишите про них, пожалуйста, в комментариях к этому посту. Как только причин наберется еще на одну статью, напишу и ее.
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Комментарии 30
А то эти животные и сообщения трут и редактируют (обсуждение большинства вопросов в темах где у ПБ права несколько выше, чем следовало бы).
Может ведь получиться что по ссылке сообщения или вообще нет или не совсем то написано.
Ответы же действительны на момент их предоставления©.
Ну и добавил самое последнее на данный момент - это новое начисление кешбека (по дебетовой рублевой карте). Кешбек при выплате в конце расчетного периода теперь округляется в меньшую сторону до целого рубля. Ну по простому копейки банк теперь оставляет себе. И это изменение банк анонсировал оказывается 2 июля (во всяком случае мне так сказал сотрудник банка по телефону). Кешбек теперь выведен из тарифа по карте, и теперь его определяет программа лояльности...
Федор, я бы не хотел обсуждать в этой статье тарифную политику банка, только его некорректное поведение с клиентами. Когда вы узнали о новых правилах округления? Банк Вам сообщил об этом вовремя?[/QUOTE
Первоначально была новость от 02.07.2015 года о том, что "С 1 августа 2015 г. порядок начисления процентов на остаток и расчет cashback по рублевым дебетовым картам будут определяться в зависимости от действующей программы лояльности"
https://www.tinkoff.ru/about/news/02072015-tinkoff-rates-decrease/
Однако новую программу лояльности к дебетовой карте найти было физически невозможно - новая программа лояльности https://static.tinkoff.ru/documents/debit/black_loyaltyprogram.pdf была принята только 11.08.2015 года и об этом в новостях не сообщалось. Между тем, согласно этой новой программе лояльности был изменен порядок начисления кэшбэка. Таким образом, изменения были непрозрачными. Я, например, узнала о них из сообщений форума, а ведь много таких держателей карт, которые форум не читают.
-) Фишка с комиссией за обслуживание дебетовой карты. Была у меня ситуация, когда лежали средства на вкладе, в день закрытия вклада они перевелись на текущий счет (счет дебетовой карты). Таким образом, минимальная сумма для бесплатного обслуживания карты не выводилась из банка, но с меня списали комиссию 90 руб. за тот месяц.. Надо сказать что по моей претензии средства были возвращены, но по сути я мог не заметить. Банк это объяснил тем, что система проверки минимальной суммы устроена так, что бывают такие косяки. Хочу обратить внимание, что такая ситуация возникает при закрытии вклада не всегда, а там наложилось еще какое-то условие, то ли дата закрытия вклада совпала с выпиской по карте, но суть в том, что такой косяк возможен и всем советую бдить.
-) Лимит снятия наличных раньше давался на месяц, сейчас на период от выписки до выписки. Но суть в том, что сумма снятия относится не к дате транзакции, а к дате обработки информации о ней банком. Так, снимал средства в последний день месяца, рассчитывая, что будет использован лимит именно того месяца (звонил в банк непосредственно перед снятием и консультант уверил, что будет именно так), а в следующем месяце снимал средства, рассчитывая, что будет использован лимит следующего месяца. В итоге при снятии первой суммы лимит месяца снятия не был затронут и просто "сгорел", а сумма перенеслась на лимит второго месяца, через несколько дней снова снимал средства и был превышен лимит второго месяца, в итоге с меня снялась комиссия. В этом случае средства тоже были возвращены по претензии, так как консультант меня ввел в заблуждение, иначе бы средства не вернули. Плюс все разговоры пишу на диктофон. Таким образом, ТБ по своему усмотрению может обработать транзакцию по снятию наличных с опозданием, что не противоречит действующим Тарифам. Я считаю, что отсутствие четко оговоренных сроков, когда должна быть обработана операция по снятию наличных нарушают права клиентов ТБ на полную информацию о предоставляемой услуге.
Я бы наверное еще вспомнил бы по 1,5% бонус, который превратился в 1%.
Есть еще одна деталь - теперь эти бонусы приходят на день позже, а иногда "через выходные" получается аж на 3 дня позже.
То есть банк экономит себе проценты на бонусы, что вроде как мелочь, но помноженная на всех вкладчиков даёт хороший эффект.
1. Может быть все время занят
2. Может просто не отвечать
3. По телефону легче послать клиента
Я был первым клиентом в Екатеринбурге, открывшим дебетовую карту Тинькова и вклад в июне 2011г. Но в ноябре 2011 скиммеры у меня украли крупную сумму с карты Связного. Через 2 месяца Связной вернул ее. Но вся претензионная работа шла через офис банка. Тогда я оценил значение офиса и прекратил отношения с Тиньковым. Ни разу не пожалел за 3 года об этом.
Кроме того, Тинькофф не предоставляет нормальные документы на вклад (договор с печатью и номером счета). В случае чего проблематично будет доказать наличие у Вас там вклада и его сумму.
Да и сама личность Олега Тинькова омерзительна.
Как с этим бороться?