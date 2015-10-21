Новости о предстоящем заседании ФАС по делу Банка Тинькофф.

Напоминаю, что 26 октября состоиться заседние в ФАС в г. Москва по дело об унификации вкладов банком Тинькофф.
Есть интересная новость: на заседание может прийти ЛЮБОЙ желающий. Для этого надо всего лишь за день, 23 октября (потому что 24ое и 25ое - выходные дни) записаться по телефону. Запись нужна для того, чтобы Вам приготовили пропуск. Звонить надо по телефону 499 755 23 23 доб. 088631 Галина. Желающие - ВЕЛКОМ!
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Комментарии 7
время 16.00
зал коллегии на 4 этаже
предварительно записаться не позже завтрашнего дня
внизу будут встречать, расскажут как пройти
Банк нарушил законодательство
Предписано устранить нарушение