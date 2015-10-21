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Новости о предстоящем заседании ФАС по делу Банка Тинькофф.

21.10.2015 18:24 7 2 434 просмотра
Напоминаю, что 26 октября состоиться заседние в ФАС в г. Москва по дело об унификации вкладов банком Тинькофф.
Есть интересная новость: на заседание может прийти ЛЮБОЙ желающий. Для этого надо всего лишь за день, 23 октября (потому что 24ое и 25ое - выходные дни) записаться по телефону. Запись нужна для того, чтобы Вам приготовили пропуск. Звонить надо по телефону 499 755 23 23 доб. 088631 Галина. Желающие - ВЕЛКОМ! smile:-)


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Комментарии 7

Владимир Тихонов  (lordkaho)
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Мне не грозит, но решение потом скиньте, все же интересно.
Игорь Долгополов  (IgorDolgo)
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Я написал ходатайство о рассмотрении в мое отсутствие, т.к. живу в Питере
VikSot  (VikSot)
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А время заседания и адрес.
wersachi  (wersachi)
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г. Москва, ул. Садовая-Кудринская, д. 11
время 16.00
зал коллегии на 4 этаже

предварительно записаться не позже завтрашнего дня
внизу будут встречать, расскажут как пройти smile:)
wersachi  (wersachi)
#
Решение
Банк нарушил законодательство
Предписано устранить нарушение
Александр Хохлов  (alex-khokhlov)
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Но решения ФАС на руках ещё нет + у банка есть возможность обжаловать решение в арбитраже.
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