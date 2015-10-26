Тинькофф, ты не прав! или бесславный конец унификации

Господа, товарищи, поздравляю всех с долгожданным решением ФАС:
ФАС признала Тинькофф банк нарушившим законодательство при изменении ставок по вкладам!
Федеральная антимонопольная служба /ФАС/на сегодняшнем заседании признала Тинькофф банк нарушившим антимонопольное законодательство при изменении ставок по вкладам в одностороннем порядке, передает корреспондент ТАСС с заседания ведомства.
Заместитель руководителя ФАС Андрей Кашеваров сообщил журналистам, что банк будет оштрафован на сумму от 100 тыс. до 500 тыс. руб.
«Действия Тинькофф банка по одностороннему изменению условий договора вклада противоречат банковскому законодательству», - отметил он.
Кашеваров также сообщил, что подобные дела рассматриваются в отношении еще двух кредитных организаций - КБ «Гагаринский» и «Восточный экспресс».
Кроме того, как пишут присутствовавшие на заседании:
Вторым пунктом определения ФАС будет указание банку устранить нарушение антимонопольного законодательства. Так что никто не забыт - решение будет действовать для всех вкладчиков Тинькофф Банка, и надеюсь оно повлияет на всю банковскую систему в будущем.
Конечно, банк в своейственной ему манере оспаривать ВСЕ решения, принятые не в его пользу (скоро сделаю подборку этих опусов) будет оспаривать и это решение, его представитель на форуме уже заявил:
Мы не согласны с вынесенным решением и конечно же будем его обжаловать в арбитражном суде.
Тинькофф Банк действовал полностью в соответствии с договором вклада, уведомив как клиентов индивидуально, так и рынок в целом более чем за месяц о готовящихся изменениях.
Возможность подобных изменений прописана в УКБО Тинькофф Банка, поэтому говорить о какой-либо «недобросовестной конкуренции» в данном случае неуместно, тем более что никто из наших конкурентов не пострадал и не понес каких-либо потерь от наших изменений.
Мы сожалеем, что позиция Тинькофф Банка не была услышана комиссией.
Учитывая позитивную судебную практику по данному вопросу (в сентября 2015 г. суд отказал ОЗПП в удовлетворении иска против Тинькофф Банка, не увидев в действиях банка нарушения прав потребителей), мы будем обжаловать данное решение в арбитражном суде. ( http://www.banki.ru/forum/index.php?PAGE_NAME=message&FID=12&TID=78991&MID=4115275#message4115275 )
Горячих парней из банка не смутило даже то, что суд отказал не по существу, а всего лишь в связи с обращением ОЗПП с иском в защиту неопределенного круга лиц.
Но я уверен что все аппеляции банка закончатся так же как и аппеляция по моему делу об исключении трех пунктов ДО ( http://www.banki.ru/blog/konst2003/6784.php )
Но учтите, что, если вы не пополняли эти унифицированные вклады, то для вас это решение не будет иметь значения. Я думаю в частности на это и надеется банк - что клиенты просто не воспользуются высокими ставками даже по решению ФАС
Итак, что же сейчас надо делать пострадавшим вкладчикам:
1. Тем кто не пополнил унифицированные вклады до сих пор немеделенно сделать это. Я призывал это делать сразу же, но, к сожалению, многие не верили в решение ФАС и не сделали это. Если у вас остались еще ступеньки - ЕЩЕ НЕ ПОЗДНО.
2. Вспоминая несправедливо зарезанные оценки из НР в мае-июне как недоказанные, предлагаю всем желающим привести рейтинг банка на портале к более справедливым отметкам, опубликовать свой отзыв на эту ситуацию в НР, подкрепив Вашу правоту ссылкой на решение ФАС ( http://www.finanz.ru/novosti/aktsii/fas-priznala-tinkoff-bank-narushivshim-zakonodatelstvo-pri-izmenenii-stavok-po-vkladam-1000876899 http://vk.com/fas_rus?w=wall-54814053_4836 ). Сейчас у модераторов уже нет формального повода не зачесть Ваш отзыв. Только пожалуйста, не перепечатывайте из друг у друга, написать самому дело нескольких минут.
P.S. Обязательно подпишитесь на мой блог, скоро здесь будет выложен план дальнейших действий для обманутых вкладчиков
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Комментарии 38
Кстати, почему вы считаете решение не вступившим в силу?
Получается, что оно сразу же должно исполняться, а при обжаловании просто приостанавливается. Здесь для нарушителей все построже чем в судах.
ломаю голову: ща есть выбор - пополнить открытый давно в менее жлобском банчке вклад под 16% (без капы), либо пополнить последнюю ступеньку пивовара под 13%.
Почему под 13% то?
У вас уже over90% будет 18 или 17 или сколько и полагается, не сейчас, так потом. Если потом, то даже больше
банк нарушил закон в отношении вас - это уже минимум 20т штрафа в Вашу пользу!
Нет такого штрафа
А по существу: я давно говорил, что банк выиграет от унификации даже при таком решении ФАС, правда меньше, чем ему в идеале хотелось. Поскольку очень немногие отважились пополнить унифицированные вклады, компенсации вряд ли будут большие, да и сейчас банк будет воду на форуме баламутить, что ради повышенных процентов еще судиться придется и т.д. и т.п., типа не нужно пополнять старые вклады, лучше новые открывайте
Благодарю за ответ! Нахожусь в Москве. Как понимаю, в реальности, деньги забрать можно только личным присутствием и закрытием вклада в офисе ТКС?
Ну вам же еще не отключили ДО, так что можно закрыть в ИБ и сделать перевод в другой банк. Валюта или рубли?