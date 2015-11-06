Тинькофф опять нарушает закон - "банк неправильно работает с доверенностями" решил суд!

Еще в июне 2014 года банк отключил мне дистанционное обслуживание (суд уже признал это незаконным - https://www.banki.ru/blog/konst2003/6784.php ), а с ноября 2014 отказался принимать и мои распоряжения по почте РФ, требуя, чтобы я отдавал их исключительно в офисе банка, который один и находится в Москве и, по сути дела, не является полноценным офисом. Мне пришлось написать на имя мамы, живущей в Москве, нотариальную доверенность, чтобы она могла подавать распоряжения в банк от моего имени. И вот, 30 апреля мама лично приехала в банк с этими самыми распоряжениями. Какого же было и мое и ее удивление когда банк, приняв распоряжения от мамы, отказался их выполнять., сославшись на то что: “для принятия первого распоряжения на основании доверенности требуется одновременное посещение офиса банка доверителем и доверенным лицом, а также наличие нотариально заверенной доверенности.” Более того, как видно из ответа банка, он отказал не лично мне, а у него с нарушением закона прописаны внутренние инструкции, на основании которых я и получил подобный ответ. Следовательно любой человек, обратившийся в банк с нотариальной доверенностью, получит отказ. То, что подобное требование банка делает в принципе бессмысленными работу нотариусов и грубо нарушает ГК РФ, банк совершенно не смутило.
Пришлось мне обратиться в суд. И вот сегодня, 5 ноября, Приморский суд Санкт-Петербурга вынес решение по которому действия банка признаются незаконными, с него удерживается компенсация мне морального ущерба, а также взымается штраф в мою пользу.
Вот ссылка на дело - http://primorsky.spb.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&name_op=case&case_id=99879831&delo_i
Причем представители банка не явились ни на одно из трех заседаний, о которых были извещены телеграммой. Как объяснили мне юристы так обычно бывает когда понимают, что дело заведомо проигрышное. Может быть именно поэтому у меня осенью, уже после подачи искового, спокойно приняли распоряжения по счетам мамы также по нотариальной доверенности. А может им, после моего описания действия их представителя на процессе, ( https://www.banki.ru/blog/konst2003/6784.php ) просто страшно в Питер ездить, на последнем арбитраже с РПН и другим клиентом банка их тоже не было. В народном рейтинге банк написал что будет обжаловать это решение ( https://www.banki.ru/services/responses/bank/response/8426606/ ). Учитывая, что ответ банка появился через 15 минут после написания отзыва, очевидно, что за такое время невозможно разобраться в ситуации и понять будет ли обжалование или нет, ПБ банка просто написали очередную отписку. Что ж, банк очередной раз показал, что ему абсолютно все равно законны его решения или нет, он в любом случае будет обжаловать их с целью потянуть время и, возможно, успеть еще получить немного прибыли, из сложившейся ситуации..
Надеюсь, когда решение суда вступит в законную силу, банк перестанет отказывать всем клиентам банка в их законном праве делегировать свои полномочия с помощью нотариальной доверенности.
Также хочется отметить прекрасную работу форумчанки ИЮ1982 по написанию для меня просто отличного искового, я абсолютно уверен, что банк не зря заплатит ей за ее работу
P.S. Уважаемые представители банка. У меня с Вами следующее заседание по другому делу 1 декабря. Приезжайте ,не бойтесь, не обидим. Без вас как-то скучно на процессах.
P.P.S. Обязательно подпишитесь на мой блог, в этом случае Вы узнаете как бороться с теми или иными действиями банка и сможете самостоятельно отстоять свои права в случае нарушения их.
P.P.S. Все дело потребовало трех визитов в суд, каждый в среднем на один час. Если с вами ТБ поступил незаконно, не бойтесь идти в суд, у банка крайне слабые .юристы и огромное нарушение прав потребителей,добиться справедливости плюс наказать банк дополнительными штрафами в вашу пользу очень несложно.
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Комментарии 20
А можно по подробнее, где подводные камни.
Есть ли доступная альтернатива?
Заранее спасибо