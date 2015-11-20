ФАС обязало Тинькофф выплатить доход, недополученный в результате снижения процентной ставки!

Из решения ФАС, опубликованного сегодня на его официальном сайте следует, что банк обязан произвести выплату денежных средств в размере дохода, недополученного в результате снижения процентной ставки, начисляемой на суммы зачисленных в данные вклады с 01.07.2015 пополнений, с учетом условий Договоров вклада о порядке выплаты процентов на вклады!
В общем, как и говорили еще в мае на этом форуме, решение банка незаконное. Всем, кто пополнил вклады, банк обязан самостоятельно начислить неначисленный ранее доход.
Так же напоминаю, что, независимо от того, начислит Вам банк доход или нет, вы имеете право (и я советую вам реализовать его) обратиться в суд за получением компенсации за нарушения банка в ваш адрес, ведь из решения следует, что банк поступил со своими клиентами незаконно и несложными действиями можно заработать денег и наказать банк.
Накажем через суд банк сполна за его незаконные действия и компенсируем себе потраченные нервные клетки деньгами банка, чтобы в следующий раз неповадно было!
Так же хочу предупредить, что я не могу отвечать в личной почте на поток писем с вопросами по поводу унификации. Как только появится новая информация по поводу обращения в суд на банк, как-то список документов для запроса в банк, примеры исковых заявлений и обращений о досудебном урегулировании итд, они СРАЗУ ЖЕ будут выложены в этом блоге. Если они не выложены, значит их пока не существует и надо немного подождить. Просто подпишитесь и ждите рассылку. Если же у вас все-такие есть вопросы, задавайте, пожалуйста, их в комментариях к этой статье, чтобы и другие читатели могли увидеть ответы на них.
Разумеется банк может обжаловать предписание, но уже понятно, что все эти действия направлены исключительно на затягивание процесса и закончаться они все равно пригрышем банка.
Полный текст решения и предписания ФАС можно увидеть здесь.
Здесь я приведу лишь текст предписания:
«10» ноября 2015 года г. Москва
Комиссия Федеральной антимонопольной службы по рассмотрению дела о нарушении антимонопольного законодательства в составе
руководствуясь статьей 23, частью 1 статьи 39, частью 4 статьи 41, статьей 50 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции», на основании своего решения от 10.11.2015 по делу № 1-00-103/00-07-15 о нарушении АО «Тинькофф Банк» (123060, г. Москва, 1-й Волоколамский проезд, д. 10, стр. 1) части 1 статьи 14 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции»
ПРЕДПИСЫВАЕТ:
1. АО «Тинькофф Банк» прекратить нарушение антимонопольного законодательства, а именно:
1.1. отменить решение АО «Тинькофф Банк» о снижении процентной ставки, начисляемой на суммы зачисленных с 01.07.2015 в пополняемые срочные банковские вклады пополнений, по договорам вклада, оформленным в период с 24.12.2014 по 30.04.2015 включительно, и договорам вклада, по которым в период с 17.12.2014 по 30.04.2015 была повышена процентная ставка, в том числе путем внесения соответствующих изменений в приказ АО «Тинькофф Банк» от 01.06.2015 № 0601.04, в течение 5 (пяти) дней с даты получения АО «Тинькофф Банк» настоящего предписания;
1.2. выплатить физическим лицам, пополнявшим с 01.07.2015 пополняемые срочные банковские вклады, открытые ими в АО «Тинькофф Банк» на основании указанных в пункте 1.1 настоящего предписания договоров вклада, денежные средства в размере дохода, недополученного в результате снижения процентной ставки, начисляемой на суммы зачисленных в данные вклады с 01.07.2015 пополнений, с учетом условий договоров вклада о порядке выплаты процентов на вклады в течение 90 (девяноста) дней с даты получения АО «Тинькофф Банк» настоящего предписания;
1.3. разместить на официальном сайте АО «Тинькофф Банк» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в течение 5 (пяти) дней с даты получения АО «Тинькофф Банк» настоящего предписания информацию:
1.3.1. об отмене решения АО «Тинькофф Банк» о снижении процентной ставки, начисляемой на суммы зачисленных с 01.07.2015 в пополняемые срочные банковские вклады пополнений, по договорам вклада, оформленным в период с 24.12.2014 по 30.04.2015 включительно, и договорам вклада, по которым в период с 17.12.2014 по 30.04.2015 была повышена процентная ставка;
1.3.2. об обязанности АО «Тинькофф Банк» выплатить физическим лицам, пополнявшим с 01.07.2015 пополняемые срочные банковские вклады, открытые ими в АО «Тинькофф Банк» на основании указанных в пункте 1.1 настоящего предписания договоров вклада, денежные средства в размере дохода, недополученного в результате снижения процентной ставки, начисляемой на суммы зачисленных в данные вклады с 01.07.2015 пополнений, с учетом условий договоров вклада о порядке выплаты процентов на вклады;
1.4. направить в Федеральную антимонопольную службу документы, свидетельствующие о выполнении АО «Тинькофф Банк» пунктов 1.1-1.3 настоящего предписания, в течение 5 (пяти) дней с даты их исполнения.
Предписание может быть обжаловано в течение трех месяцев со дня его выдачи.
За невыполнение в установленный срок законного предписания антимонопольного органа статьей 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях установлена административная ответственность.
Привлечение к ответственности, предусмотренной законодательством Российской Федерации, не освобождает от обязанности исполнить предписание антимонопольного органа"
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Комментарии 20
Иск в суд (главный аргумент - Решение ФАС), почти автоматом положительное решение, + 3% за каждый день просрочки + моралка + штраф 50% + представительские = 300% от суммы иска. Только полный идиот (банк) полезет в суд при таких обстоятельствах.
Ответил ПБ - сегодняшним числом (20 ноября 2015 год)
http://www.banki.ru/forum/index.php?PAGE_NAME=message&FID=12&TID=78991&MID=4178928#message4178928
Читаю долгожданное решение. Дошел до середины. Не смог не сделать паузу. Пишут:
Отсутствие добропорядочности при этом АО «Тинькофф Банк» усматривает именно в действиях своих вкладчиков, которые обратились в ФАС России и его территориальные органы, поскольку вкладчики, осознавая на момент заключения Договоров вкладов наличие у АО «Тинькофф Банк» права изменить условия пополнений этих вкладов, тем не менее, внесли во вклады незначительную сумму с целью «зафиксировать ставку» по вкладу и впоследствии, когда рыночные ставки по вкладам снизились, стали настаивать на своем праве вносить во вклады уже более значительные суммы денежных средств, но уже по сути не под рыночную ставку.
Трудно предположить, что эти слова - какой-то наговор на банк, ведь они взяты из официального документа.
Как? Как "самый лучший банк" по всяким рейтингам, со всякими крутыми ИБ, всякой другой требухой-шелухой может усматривать отсутствие добропорядочности в действиях своих вкладчиков?
Как? В действиях вкладчиков - недобропорядочность? Что там такое в голове этих "банкиров" намешано? Это не просто рубить сук, на котором сидишь, но еще иметь какие-то претензии к этому суку и называть его "недобропорядочным". Ведь совсем не исключено, скоро дойдет до того, что попросить обратно свои деньги будет недобропорядочно? Мол, вы знали, что банк может изменить "другие характеристики" вкладов - так что будьте добропорядочны, недобропорядочные вкладчики! Не надо тявкать!
Предлагаю банку на своем сайте честно и открыто написать - перед тем как человек захочет открыть вклад примерно следующий текст:
"Мы в банке Тинькофф усматриваем отсутствие добропорядочности в действиях своих вкладчиков"
Блин, за свои же деньги еще и в лицо плюнут. Я негодую.
- отменить решение АО «Тинькофф Банк» о снижении процентной ставки
- разместить на официальном сайте АО «Тинькофф Банк» информацию об отмене решения АО Тинькофф Банк» о снижении процентной ставки
А 90 дней дается для выплаты % с 1 июля по 20 ноября.
Так что в ближайшие 5 дней либо аппеляцию подавать, либо размещать новость об отмене унификации.