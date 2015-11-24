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Просьба ко всем вкладчикам Тинькоффа, пострадавшим от унификации!!!

24.11.2015 17:44 11 4 754 просмотра
Уважаемые вкладчики, чтобы усилить давление на банк с целью добиться более быстрой отмены унификации просьба заполнить и отправить электронную жалобу в ЦБ. Ниже рассказано как это можно сделать всего за 1 минуту. Не поленитесь пожалуйста!!

Идем вот по этой ссылке http://www.cbr.ru/ireception/?Prtid=ir&msgid=bnk&bnkregnumber=2673

заполняем поля, просим ответить на электронный адрес для оперативности и пишем текст, по этой ссылке: https://goo.gl/eqLMcF

Все, что надо в нем подправить - это адрес электронной почты в самой последней строке.

Кроме того сообщаю, что, даже после выплаты банком недоплаченных процентов в полном объеме любой вкладчик может получить дополнительно сумму, превосходящую эти выплаты, в этом блоге будет рассказано как это сделать максимально просто.
Банк хотел заработать на нас - заработаем на нем!
Главное, не торопитесь подписывать бумаги, что у вас к банку нет претензий.

Как всегда убедительно прошу подписываться на мой блог, чтобы знать как защититть себя от незаконных действий банка Тинькофф.


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Комментарии 11

Александр  (Brut2)
#
Зачем это "более быстрой"? - теперь, когда ФАС задал вектор будущего развития ситуации, как раз "более быстрое" стало абсолютно невыгодно - что выгоднее: получить сейчас свои 18% или чуть погодя 3 раза по "18%" ? (хотя и через суд).
Абсолютно Серийный Вкладчик  (konst2003)
#
С одной сторны согласен с вами, но с другой подкрепить позиции предписанием со стороны ЦБ не помешает. А там, глядишь, и до лицензии дело дойдет...
Юрий М.  (Kapitan911)
#
Банк подал заявление в арбитражный суд в тот же день, когда было получено предписание, - 20.11.2015 г. Дата заседания пока не назначена, однако заявление принято к производству, что фактически означает приостановку исполнения предписания до вынесения финального решения и вступления его в законную силу
http://www.banki.ru/forum/index.php?PAGE_NAME=message&FID=12&TID=78991&MID=4190623#message4190623
Atrioles  (Atrioles)
#
"заполняем поля, просим ответить на электронный адрес для оперативности и пишем текст, по этой ссылке: https://goo.gl/eqLMcF
"
Текст обращения превышает допустимый объем, Хотел прикрепить его в формате .doc - нельзя, можно в pdf , а как это сделать не знаю
znuk  (znuk)
#
Отправил всё три недели назад. На днях попросил тоже самое сделать друга. Возник вопрос, почему по ссылке на ЦБ в графе "Продукт/субъект рынка" стоит "Потребительское кредитование"?
loki8  (loki8)
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Прислали ответ спустя месяц. Стандартная отписка, мол, у них апелляция в арбитраже, так что как суд решит.
Унифицированный вклад пополнил, жду инструкций по обогащению smile:)
Владимир  (dazzler)
#
Коллеги, а какие документы нужно запросить у Тинькова, чтобы доказать потом, что унифицированный вклад был и что проценты по нему недоначислены? Выписки по вкладу будет достаточно? Можно ли ее заказать уже после окончания вклада?
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