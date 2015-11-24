Просьба ко всем вкладчикам Тинькоффа, пострадавшим от унификации!!!

Уважаемые вкладчики, чтобы усилить давление на банк с целью добиться более быстрой отмены унификации просьба заполнить и отправить электронную жалобу в ЦБ. Ниже рассказано как это можно сделать всего за 1 минуту. Не поленитесь пожалуйста!!
Идем вот по этой ссылке http://www.cbr.ru/ireception/?Prtid=ir&msgid=bnk&bnkregnumber=2673
заполняем поля, просим ответить на электронный адрес для оперативности и пишем текст, по этой ссылке: https://goo.gl/eqLMcF
Все, что надо в нем подправить - это адрес электронной почты в самой последней строке.
Кроме того сообщаю, что, даже после выплаты банком недоплаченных процентов в полном объеме любой вкладчик может получить дополнительно сумму, превосходящую эти выплаты, в этом блоге будет рассказано как это сделать максимально просто.
Банк хотел заработать на нас - заработаем на нем!
Главное, не торопитесь подписывать бумаги, что у вас к банку нет претензий.
Как всегда убедительно прошу подписываться на мой блог, чтобы знать как защититть себя от незаконных действий банка Тинькофф.
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Комментарии 11
http://www.banki.ru/forum/index.php?PAGE_NAME=message&FID=12&TID=78991&MID=4190623#message4190623
http://kad.arbitr.ru/Card/7f0d1bf2-1a96-44bc-b87d-b2eca6fc2de9
"
Текст обращения превышает допустимый объем, Хотел прикрепить его в формате .doc - нельзя, можно в pdf , а как это сделать не знаю
Унифицированный вклад пополнил, жду инструкций по обогащению