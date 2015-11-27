13 причин не быть клиентом АО "Тинькофф Банк"

В этой статье я собрал неопровержимые примеры некорректных действий банка Тинькофф с клиентами в последнее время с целью предупредить как еткущих так и потенциальных клиентов о тех проблемах, которые они могут получить в нем. Чтобы эти клиенты были готовы вести долгую официальную переписку с банком по почте РФ, отставить свои интересы в судах, терять денежные средства из-за глюков ИБ. Ну а подписывать или нет договор с банком, решать только Вам.
Первые 7 причин я уже опубликовал ранее, тут они снова приведены, информация о некоторых из них дополнена. Остальные 6 причин приведены впервые.
1. Унификация.
В конце мая банк объявил, что, в нарушение уже заключенных договоров и обещаний ответственных лиц, с 1 июля проценты на пополнения ранее открытых вкладов будут начисляться по ставке 13 процентов.
https://www.tinkoff.ru/about/news/27052015-deposit-rate-and-circs-of-refill/
Но даже такую простую акцию банк не сумел организовать должным образом, процитированное мною сообщение было полно неточностей, поэтому, чтобы выразить свою мысль потребовалось еще одно уточнение:
https://www.tinkoff.ru/about/news/28052015-further-clarification-deposit-replenishment/
а так же крайне напряженная работа банковского представителя, зачастую дающего противоречивые ответы.
http://www.banki.ru/forum/index.php?PAGE_NAME=message&FID=12&TID=78991&MID=3772080#message3772080
Кроме того, надо учитывать, что раз банк считает свои действия законными, то ничто не помешает ему в будущем повторять подобные действия тогда, когда ему это будет выгодно.
http://www.banki.ru/forum/index.php?PAGE_NAME=message&FID=12&TID=284337&MID=3755981#message3755981
2. Утечка данных.
Часто клиентам банка, в день окончания их вкладов, звонят из непонятных шаражек, занимающихся инвестированием, непонятные люди и предлагают вложить к ним свои деньги. Судя по отзывам, люди не всегда адекватные. Простым совпадением то, что происходит это ровно в день закрытия вклада, быть не может и хорошо, если дело ограничится только звонками, ведь могут пробить адрес человека с деньгами и навестить лично…
http://www.banki.ru/forum/index.php?PAGE_NAME=message&FID=12&TID=78991&MID=4056791#message4056791
http://www.banki.ru/forum/index.php?PAGE_NAME=message&FID=12&TID=78991&MID=4052884#message4052884
http://www.banki.ru/forum/index.php?PAGE_NAME=message&FID=12&TID=78991&MID=4052394#message4052394
Банк же считает, что, по договору, он ничего не нарушает:
http://www.banki.ru/forum/index.php?PAGE_NAME=message&FID=14&TID=14022&MID=4061825#message4061825
более того:
http://www.banki.ru/forum/index.php?PAGE_NAME=message&FID=14&TID=14022&MID=4278482#message4278482
и вопиющий случай с временной заграничной симкой
http://www.banki.ru/forum/index.php?PAGE_NAME=message&FID=14&TID=14022&MID=4497741#message4497741
3. Трудности со снятием наличных
Учитывая, что список партнеров банка, через которых можно снять наличные, все время сокращается, а у оставшихся уменьшаются лимиты, вывести деньги со вклада становится все труднее и труднее
http://www.banki.ru/forum/index.php?PAGE_NAME=message&FID=12&TID=78991&MID=4052618#message4052618
http://www.banki.ru/forum/index.php?PAGE_NAME=message&FID=12&TID=78991&MID=3984334#message3984334
4. Бесконечные глюки интернет банка
Процитирую лишь одно письмо:
Уважаемый ПБ, доведите до сведения руководства, что банку требуется нормальный руководитель IT-разработки, то что творится с вашим ИБ в последнее время это какая-то катастрофа, куда не ткни все работает через одно место:
- делаешь заявку открыть вклад, в конце выдает: "Заявка на карту оформлена. В ближайшее время наш сотрудник свяжется с вами для уточнения способа доставки";
- если список операций по карте длинный, то когда его листаешь блок с кнопками "показать на карте" "показать диаграммой" летает по странице в каком-то хаотичном порядке зависая то сверху то по середине страницы перекрывая выписку;
- кэшбэк у половины операций написан у половины нет, потом то появляется то исчезает;
- у карты если ткнуть на блок "доход за месяц" вываливается выпадающий список к разбивкой по начисленным процентам, кэшбэк 1% почему-то нулевой, кэшбэк 5% почему-то нулевой, спецпредложения посчитаны, проценты посчитаны, общая сумма разумеется не сходится;
- на любой вклад нажать, там диаграммы столбчатые, на любой столбец курсор наводишь вываливается типа подсказки "проценты на вкладе" "средств на вкладе", только таких подсказок вываливается две, одна с информацией, вторая пустая, которая при этом растягивает страницу, что снизу горизонтальный скрол-бар появляется;
- калькулятор на сайте считает доход по вкладу не верно;
http://www.banki.ru/forum/index.php?PAGE_NAME=message&FID=12&TID=78991&MID=4076445#message4076445
http://www.banki.ru/forum/index.php?PAGE_NAME=message&FID=12&TID=78991&MID=4051468#message4051468
http://www.banki.ru/forum/index.php?PAGE_NAME=message&FID=12&TID=78991&MID=4051411#message4051411
http://www.banki.ru/forum/index.php?PAGE_NAME=message&FID=14&TID=14022&MID=4044424#message4044424
http://www.banki.ru/forum/index.php?PAGE_NAME=message&FID=14&TID=14022&MID=4044441#message4044441
http://www.banki.ru/forum/index.php?PAGE_NAME=message&FID=14&TID=14022&MID=3824711#message3824711
http://www.banki.ru/forum/index.php?PAGE_NAME=message&FID=14&TID=14022&MID=3825130#message3825130
http://www.banki.ru/forum/index.php?PAGE_NAME=message&FID=14&TID=14022&MID=3825129#message3825129
http://www.banki.ru/forum/index.php?PAGE_NAME=message&FID=14&TID=14022&MID=4052087#message4052087
http://www.banki.ru/forum/index.php?PAGE_NAME=message&FID=13&TID=94463&MID=4020097#message4020097
http://www.banki.ru/forum/index.php?PAGE_NAME=message&FID=14&TID=14022&MID=4050039#message4050039
http://www.banki.ru/forum/index.php?PAGE_NAME=message&FID=12&TID=78991&MID=3984473#message3984473
http://www.banki.ru/forum/index.php?PAGE_NAME=message&FID=14&TID=14022&MID=4059143#message4059143
http://www.banki.ru/forum/?PAGE_NAME=read&FID=12&TID=78991&MID=4062266#message4062266
http://www.banki.ru/forum/index.php?PAGE_NAME=message&FID=14&TID=14022&MID=4062751#message4062751
http://www.banki.ru/forum/index.php?PAGE_NAME=message&FID=14&TID=14022&MID=4064277#message4064277
5. Отключение ДО (дистанционного обслуживания) без всякого предупреждения.
Банк считает себя вправе отключать дистанционное обслуживание любому клиенту без предварительного предупреждения (пункт 4.5 договора). Для тех, кто не в курсе ДО , которое отключает банк – это не только интернет-банк, но и звонки по телефону, письма по электронной почте и почте РФ. Как вы понимаете, учитывая что банк дистанционный, вы теряете доступ ко всем своим средствам на очень долгий и, возможно бесконечный период. Несмотря на уверения представителя банка что мера применяется только для защиты средств вкладчика, полно случаев, когда таким образом пытаются избавиться от надоевших или шибко умных клиентов. Не стоит считать, что Вы не попадете в их числе. Для примера, мне было полностью выключено ДО с конца мая 2014 по 10 сентября 2015, но и сейчас у меня выключено ДО по электронной почте и в социальных сетях. Почему и как включить – банк не сообщает. И все это происходит на фоне того, что суды уже нескольких инстанций признали этот пункт и его применение незаконным:
http://kad.arbitr.ru/Card/9fe4ef2c-2477-4f3d-9a19-8679351c3eb8
Но этому банку суд, видимо, не указ.
Вот вам ситуация, которая может произойти и с Вами. Вы кладете крупную сумму денег на вклад, после этого банк отключает Вам ДО. Учитывая что при этом банк не отвечает на Ваши вопросы по телефону и по электронной почте и, часто, и по почте РФ, Вы увидите свои деньги не раньше, чем лично приедите в единственный полуофис банка в Москве. Так что, если Вы живете далеко от Москвы, подумайте, надо ли рисковать своими деньгами, ведь деньги свои в этом случае вернуть очень проблематично, вот пример человека, которому даже по нотариально заверенному распоряжению деньги не отдали, хотя изначально банк обещал сделать это
http://www.banki.ru/forum/index.php?PAGE_NAME=message&FID=14&TID=14022&MID=4168814#message4168814
Все вопросы по поводу признанного судом нарушения законов банком, банк игнорирует или отвечает уклончиво:
http://www.banki.ru/forum/index.php?PAGE_NAME=message&FID=12&TID=78991&MID=4070129#message4070129
Вот примеры отзывов людей, которым без предупреждения отключили ДО. Чтобы понимать масштабы проблемы и риски лично для Вас, рекомендую учесть, что отзывы собраны за небольшой период времени, плюс многие пострадавшие просто не пишут отзывы.
http://www.banki.ru/forum/index.php?PAGE_NAME=message&FID=14&TID=14022&MID=4051339#message4051339
http://www.banki.ru/services/responses/bank/response/8013504/
http://www.banki.ru/services/responses/bank/response/6632816/
http://www.banki.ru/services/responses/bank/response/7943820/
http://www.banki.ru/services/responses/bank/response/7924937/
http://www.banki.ru/services/responses/bank/response/7536816/
http://www.banki.ru/services/responses/bank/response/7887395/
Вот пример человека, через суд добившегося включение себе ДО обратно, что доказывает, что отключения незаконны. Решение вступило в законную силу.
http://dzerjin.perm.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&name_op=case&case_id=107272225&result=1&new=&d
Вот недавный пример
http://www.banki.ru/services/responses/bank/response/8489882/
Человеку отключили ДО только за активное использование грейспериода (бесплатного) по кредитной карте. Ни одного закона или пункта в договоре клиент не нарушал.
http://www.banki.ru/forum/?PAGE_NAME=message&FID=14&TID=14022&MID=4208656#message4208656
6. Постоянное вранье представителей и сотрудников банка
Например по вопросу, могут ли клиенты попасть в офис:
Первая версия (Доступ в офис клиентам не предоставляется. Если желаете приехать для получения справки, то необходимо это сделать с заявлением на бумажном носителе, после чего будет подготовлен документ в регламентируемые сроки.
Часы работы с 10 до 19 часов по будням.)
http://www.banki.ru/forum/index.php?PAGE_NAME=message&FID=12&TID=284337&MID=3760715#message3760715
вторая версия (Доступ в офис, а именно в кассу, возможен только после предварительного согласования.)
http://www.banki.ru/forum/index.php?PAGE_NAME=message&FID=12&TID=78991&MID=3883666#message3883666
третья версия (Мы не запрещаем распоряжаться средствами, но делать это возможно только при личном визите в офис банка.)
http://www.banki.ru/forum/index.php?PAGE_NAME=message&FID=12&TID=78991&MID=3830120#message3830120
правда жизни (Я пришел и безовсяких предупреждений попал в кассу. И вы сможете потому что обязан банк вас туда провести.)
http://www.banki.ru/forum/index.php?PAGE_NAME=message&FID=12&TID=78991&MID=4013478#message4013478
Ну и по поводу процентов на пополнения вкладов:
Вначале говорили так
http://www.banki.ru/services/questions-answers/?questionId=5454179
и так
http://www.banki.ru/services/questions-answers/?questionId=7803955
потом стали говорить так
http://www.banki.ru/forum/?PAGE_NAME=message&FID=12&TID=284337&MID=3760699#message3760699
и так
http://www.banki.ru/forum/index.php?PAGE_NAME=message&FID=12&TID=78991&MID=3871672#message3871672
Более того не горячей линии банка тоже неправильная информация, выгодная банку:
http://www.banki.ru/services/responses/bank/response/8463853/
Вот очередная ложь:
http://www.banki.ru/forum/index.php?PAGE_NAME=message&FID=14&TID=14022&MID=4291201#message4291201
http://www.banki.ru/forum/index.php?PAGE_NAME=message&FID=14&TID=14022&MID=4291378#message4291378
http://www.banki.ru/forum/index.php?PAGE_NAME=message&FID=12&TID=78991&MID=4514899#message4514899
7. Обман с процентами
В последнее время участились случаи, когда банк просто не начисляет проценты на вклады, размещенные в нем: http://www.banki.ru/forum/index.php?PAGE_NAME=message&FID=12&TID=78991&MID=4070312#message4070312
http://www.banki.ru/forum/index.php?PAGE_NAME=message&FID=12&TID=78991&MID=4023869#message4023869
http://www.banki.ru/forum/index.php?PAGE_NAME=message&FID=12&TID=78991&MID=4072850#message4072850
8. Не предоставление банковских документов, выписок...
У банка невозможно получить нормальные документы типа выписки, которые должны выдаваться любыми банками по запросу клиента. То, что банк выдает, зачастую содержит безумное количество ошибок. В случае любых проблем с электронными данными вы уже никогда не сможете доказать что у вас там была определенная сумма денег.
http://www.banki.ru/forum/index.php?PAGE_NAME=message&FID=14&TID=14022&MID=4166286#message4166286
http://www.banki.ru/forum/index.php?PAGE_NAME=message&FID=14&TID=14022&MID=4166542#message4166542
http://www.banki.ru/forum/index.php?PAGE_NAME=message&FID=14&TID=14022&MID=4169615#message4169615
кроме того, даже в ИБ информация постоянно меняется задним числом так, что клиенты даже не знают сколько им надо погасить по кредиту:
http://www.banki.ru/forum/index.php?PAGE_NAME=message&FID=11&TID=91630&MID=4439743#message4439743
9. Безумное количество спама по почте
http://www.banki.ru/forum/index.php?PAGE_NAME=message&FID=12&TID=78991&MID=4169770#message4169770
http://www.banki.ru/forum/index.php?PAGE_NAME=message&FID=12&TID=78991&MID=4169288#message4169288
10. Незаконное изменение лимитов невыгодным клиентам
Банк незаконно меняет лимиты пополнения и снятия наличными по карте банка. Причем это происходит не в случае нарушения клиентов каких-то правил, а просто в случае, если банк приходит к выводу что данный клиент невыгоден для него.
http://www.banki.ru/forum/index.php?PAGE_NAME=message&FID=13&TID=123228&MID=4187227#message4187227
http://www.banki.ru/forum/index.php?PAGE_NAME=message&FID=14&TID=14022&MID=4195928#message4195928
Во втором случае клиент объяснил, какие он проводил операции и видно, что лимиты ограничены всего лишь из-за того, что он мало совершал покупок по карте.
http://www.banki.ru/forum/index.php?PAGE_NAME=message&FID=14&TID=14022&MID=4196184#message4196184
11. Вводят в заблуждение, при обращении в банк, выдавая кредиты от МФО.
Если Вы собираетесь взять кредит в этом банке, то учтите, что кредит вам в большинстве случаев выдадут не от банка, куда вы обратились, а от МФО (микрофинансовой организации), соответственно прав у вас будет намного меньше, а у банка – намного больше.
http://www.banki.ru/forum/index.php?PAGE_NAME=message&FID=14&TID=14022&MID=4109876#message4109876
http://www.banki.ru/forum/index.php?PAGE_NAME=message&FID=14&TID=14022&MID=4589756#message4589756
12. Навязчивые звонки от банка с напоминаниями
И, если у вас кредит в этом банке или МФО вам, независимо от того, допускали вы просрочку или нет и хотите вы или нет, вам будут начинать звонить из банка с напоминаниями о необходимости выплаты очередного платежа за НЕДЕЛЮ до срока выплаты. Отключить эти звонки невозможно.
http://www.banki.ru/forum/index.php?PAGE_NAME=message&FID=14&TID=14022&MID=4109500#message4109500
http://www.banki.ru/forum/index.php?PAGE_NAME=message&FID=14&TID=14022&MID=4109951#message4109951
13. Ухудшение условий по бонусам втихую
Как известно банк по своим картам начисляет бонусы за покупки. С недавних пор БЕЗ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ по некоторым категориям бонусы прекратили начисляться, по некоторым были уменьшены. Клиенты узнали об этом только из выписки, никакого информирования об этом не было. Банк утверждает, что это нормально:
http://www.banki.ru/forum/index.php?PAGE_NAME=message&FID=11&TID=167615&MID=4164133#message4164133
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Также, по прежнему, жду от вас примеры некорректного поведения банка по отношению к своим клиентам, желательно со ссылками на сообщения об этом на форумах.
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Комментарии 33
http://www.banki.ru/forum/index.php?PAGE_NAME=message&FID=11&TID=167615&MID=4196276#message4196276
Вместо ИНФОРМИРОВАНИЕ о введении новых комиссий публикуют новость о том, тарифы каким-то образом в будущем будут "уточнены" в некоторых пунктах!!! В качестве примера приводят однин из десятков тарифов совершенно другого банковского продукта и считают, что таким образом информировали клиентов об изменениях!!!
http://www.banki.ru/services/responses/bank/response/8440892/
об отмене честного 1% КБ
Законное изменение тарифов, хоть и печальное событие,но не для этой статьи. Тут только незаконные действия, обманы, ошибки, умышленные ошибки...
Изменение законное, но ... описание продукта на сайте стало еще лживее, чем раньше!
https://www.tinkoff.ru/debit/
5% от суммы покупки
За покупки, категории которых определены на www.tinkoff.ru, которые меняются ежеквартально
1% от суммы покупки
За остальные покупки
https://www.tinkoff.ru/debit/tariffs/
Не 1%, а до 1%!!!
И не за покупки, а за то, что Банк "считает покупками", хотя никаких звездочек на рекламных страницах нет. Только раскопав докумен с программой лояльности можно найти:
операции с МСС 4812, 4813, 4814, 4816, 4829, 4900, 6012, 6050, 6529, 6530, 6531, 6532, 6533, 6534, 6536, 6537, 6538, 6051, 6540, 7372, 7399, 7995, 8999.
Т.е. покупки в салонах связи (4812, 4813, 4814, 4816) не считаются Банком покупками! Покупки на eBay скорее всего пройдет с МСС 8999, тоже "не покупка"! И т.д. Это не обман???
У других банков кешбэк тоже не начисляется за некоторые операции, но никто не заявляет, что 1% за любые покупки, если это совсем не так!!!
Наличными у партнеров в любой
из 300 000 точек пополнений
Без комиссии. Возможны ограничения по сумме. Точки пополнения рядом с вами.
https://www.tinkoff.ru/debit/payment/
Идем по ссылке дальше. С трудом находим детали по Qiwi:
Это называется без комиссии???
Еще там магическая цифра 300 тысяч! Партнеров в прошлом у Банка было больше, а цифра была такая же: 300 тысяч. Из них на Qiwi приходилось более половины. Но это уже несколько лет с комиссией! И сами Qiwi за полгода усохли на четверть, а в среднем всего в этом году терминалов в стране стало на 30% меньше. Цифры в статье: http://www.vedomosti.ru/technology/articles/2015/10/30/614941-soobschenie-sokraschenii-terminalnoi-seti-qiwi-uronilo-kotirovki А рекламная цифра Банка в 300 тысяч бесплатных точек пополнений неизменна!!! Сколько их реально на сегодня? В 3 раза меньше или в четыре?
Не хотите в ФАС написать на недобросоветсвную рекламу? Заставят банк опровержение публиковать....
Не хочется, опыта нет. Слежу за вашими победами над Банком!
Тема Киви в обсуждении не раскрыта, а так - странно конечно.
Это называется без комиссии???
Это обычный маркетинговый ход, а маркетинг - это наука как минимум - ввод в заблуждение, как максимум - непрекрытый обман. Тут именно ввод в заблуждение - "без комиссии" именно со стороны ТКС, но формально (и юридически) это правда - комиссии нет при зачислении с других сервисов, хрень это полная, но это маркетинг.