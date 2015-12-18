Руководители банка "Тинькофф" могут попасть под уголовное преследование

Тема о незаконном отключении дистанционного обслуживания банком, о которой я писал уже не раз, получила неожиданное продолжение.
Одному из своих клиентов банк, в привычной для него манере "что хочу то и творю", отключил дистанционное обслуживание. Гражданин оказался не робкого десятка и пошел в Джержинский районный суд города Перми. Суд принял решение о том, что отключение незаконно, необходимо подключить ДО обратно, а также убрать из УКБО незаконные пункты 4.5 и 4.7 об отключении ДО. Банк решение суда оспорил, но также проиграл. В итоге 15.12.2015г решение суда вступило в силу. Напомню, что, если банк не согласен с выводами аппеляционной инстанции он должен ВЫПОЛНИТЬ РЕШЕНИЕ, имея право одновременно с этим обжаловать решение в вышестоящей инстанции. Но выполнить - обязан! Ну а банк уклоняется от выполения решения. Что же в таком случае грозит банку? А вот что:
Статья 315 УК РФ. Неисполнение приговора суда, решения суда или иного судебного акта
Злостное неисполнение представителем власти, государственным служащим, служащим органа местного самоуправления, а также служащим государственного или муниципального учреждения, коммерческой или иной организации вступивших в законную силу приговора суда, решения суда или иного судебного акта, а равно воспрепятствование их исполнению -
наказываются штрафом в размере до двухсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до восемнадцати месяцев, либо лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до пяти лет, либо обязательными работами на срок до четырехсот восьмидесяти часов, либо принудительными работами на срок до двух лет, либо арестом на срок до шести месяцев, либо лишением свободы на срок до двух лет.
Итак получается, что, если банк и дальше будет упорствовать в выполнении решения суда, руководитель может сеcть на два года. Привет Оливеру Хьюзу!
В общем, как я и предсказывал, недолго веревочке виться, скоро мы забудем о отключении ДО как о дурном сне.
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Комментарии 17
Но, независимо от того, уберет ли банк незаконные пункты или посадят руководителя, я буду рад обоим вариантам
"если банк не согласен с выводами аппеляционной инстанции он должен ВЫПОЛНИТЬ РЕШЕНИЕ, имея право одновременно с этим обжаловать решение в вышестоящей инстанции. Но выполнить - обязан!"
?
Почему это не применяется к решению ФАС об унификации?
С чего вы взяли, что сразу дадут высшую меру под статье? Там есть и штраф ДО 200 000 р., что банку вообще как ноль.
200 000 это ни о чем. Ну на первый раз скорее всего так и будет, а дальше - не выполнили в установленные сроки и привет, можно снова и 200 000 и уголовное преследование вплоть до посадок.
С чего вы взяли, что отдуваться за всех будет Хьюз? На Темникова стрелки передвинут и всего делов
@.
18.12.2015 Регистрация ходатайства/заявления лица, участвующего в деле об исправлении описок и явных арифметических ошибок
18.12.2015 Изучение поступившего ходатайства/заявления Назначено судебное заседание для рассмотрения ходатайства/заявления
12.01.2016 Судебное заседание
Ждем-с.. Истцу для начала нужно получить исполнительный лист
И направить его для исполнения в ФССП. А у них исполнения можно ждать дооолго. И не дождаться.Что касается ст.315 УК РФ, то ключевое слово-злостное неисполнение.
Свойство обязательности раскрывается законодателем следующим образом: «вступившие в законную силу судебные постановления являются обязательными для всех без исключения органов государственной власти, органов местного самоуправления, общественных объединений, должностных лиц, граждан, организаций и подлежат неукоснительному исполнению на все территории…». Кроме того в статьи закона содержится предупреждение, что неисполнение судебного постановления влечёт за собой ответственность (например, уголовную — ст. 315 УК РФ «Неисполнение приговора суда, решения суда или иного судебного акта»).
В случае, если лицо на которое решением суда возложено обязательство, уклоняется от его выполнения, судебное решение подлежит принудительному исполнению в соответствии с законом «Об исполнительном производстве».
@.