Рекомендованные действия для унифицированных вкладчиков банка Тинькофф. Часть 1.

Чтобы вернуть обратно свои недополученные проценты и получить компенсацию от банка за их незаконное использование в течении длительного времени, придется идти в суд. В этой статье я расскажу, почему этот путь наиболее правильный и что нужно сделать пострадавшему перед непосредственной подачей иска в суд.
1. Почему надо идти в суд.
Причин, которые вынуждают нас обратиться в суд несколько:
Во-первых, вы сможете таким образом получить в банка значительно больше средств, чем в случае, если он просто доначислит с опозданием вам недоплаченные проценты. Давайте посчитаем: у большинства клиентов банк незаконно удержал 5 процентов от суммы вкладов. Согласно п5. Ст. 28 Закона о Защите Прав Потребителей (в дальнейшем ЗоЗПП):
В случае нарушения установленных сроков выполнения работы исполнитель уплачивает потребителю за каждый день просрочки неустойку (пеню) в размере трех процентов цены выполнения работы, а если цена выполнения работы договором о выполнении работ не определена - общей цены заказа.
Следовательно любой пострадавший от незаконных действий банка может через суд запросить компенсацию за каждый день, прошедший после недоплаты банком процентов за конкретный месяц. Простейший расчет показывает, что всего через 33 дня просрочки 3 процента в день превращаются в 100. Поэтому, всего через месяц с небольшим сумма, которую вам должен банк удваивается!!!!
В тоже время тот же 5 пункт 28 статьи ЗОЗПП содержит ограничения по размеру неустойки, которую можно потребовать с банка. :
Сумма взысканной потребителем неустойки (пени) не может превышать цену отдельного вида выполнения работы или общую цену заказа, если цена выполнения отдельного вида работы не определена договором о выполнении работы.
Соответственно, больше чем удвоенная сумма недоплаченных процентов вы получить с банка не сможете. Правда, кроме неустойки, можно будет получить моральный ущерб (5-10 тысяч рублей), а самое существенное, это то, что суд автоматически начислит штраф с банка в размере 50 процентов от полагающегося вам возмещения ущерба, если вы заранее отправили в банк досудебную претензию и банк отказался ее удовлетворить.
Если просуммировать все, перечисленное выше то есть неплохие шансы получить с банка вместо 5 недоплаченных процентов 15, что совсем неплохо. В качестве ориентира, в конкретном примере из третьей части статьи сумма запрашиваемой компенсации составила 61557 рублей и это всего лишь за полгода при сумме вклада меньше страховой.
Но не только меркантильные причины должны вас подталкивать к походу в суд, есть и еще один немаловажный аргумент:
Допустим вам доначислили положенные вам по договору пять процентов и этим дело и закончилось. Получается, что банк когда-нибудь выплатит то, что он должен был выплатить давным-давно. Получается вы беспроцентно кредитовали банк. Да после этого большинство банков начнут все что попало уницифировать, поскольку получается что, в худшем случае, выплачиваешь все через год, да еще и меньше, чем выплатил бы безо всяких унификаций, поскольку немалая часть вкладчиков просто не стала пополнять. Выгодно ли это банку? Разумеется! Он и впредь будет проводить подобные унификации при любой необходимости. Поэтому, поскольку дело ТБ получило широкую огласку, вкладчикам просто необходимо получить с банка по максимуму, чтобы шальные мысли о новых унификациях покинули головы топ-менеджеров всех банков...
Большинство людей уверено, что суд – это что-то долгое, замороченное и требующее безумного количество денег и времени. Но сейчас это совершенно не так. Для примера вот ссылка на мое дело с банком Тинькофф. Мы видим, что весь процесс шел два месяца, при этом состоялось 3 судебных заседания, каждое из которых в среднем длилось 10 минут и еще порядка 30 минут я ждал их начала. Получается, мне пришлось три раза приехать в суд и потратить в суде суммарно меньше трех часов. Стоит ли это суммы иска, а также существенного снижения вероятности очередной унификации как от Тинькоффа так и от других банков - решать вам. Мое мнение - однозначно стоит!
2. Когда надо идти в суд.
Как известно сейчас банк обжалует в арбитражном суде постановление ФАС о том, что банк поступил незаконно и предписание ФАС о доначислении банком недоплаченных процентов всем вкладчикам. Очередное заседание суда состоится в первой попловине февраля, даже если там будет принято решение (в чем я сомневаюсь) банк наверняка обжалует его в апеляционном суде, что продлит процесс еще примерно на три месяца.
Имея на руках вступившие в силу решение арбитражного суда уже можно идти в суд. Процесс в этом случае прогнозируется легким и не требующим от заявителя специальных юридических знаний а также присутствия на суде юриста. Достаточно лишь грамотно написанного искового заявления. Но лучше всего дождаться пока в суд сходят наиболее продвинутые в юридическом смысле вкладчики, которые еще более упросят процесс для остальных.
Срока исковой давности по вкладам нет, так что вы можете пойти в суди даже через 20лет но, конечно же, так затягивать процесс не имеет никакого смысла, как нет и повода для волнения, что вы не успеете туда вовремя. Все что нужно сделать до этого момента – это запросить у банка все необходимые документы, отправить в банк досудебную претензию, а также не подписывать никакие документы, которые может предложить банк о том, что вы не имеете к нему претензий. ВО избежание возможности какого-либо обмана со стороны банка лучше вообще воздержаться от подписи каких-либо документов в это время.
3. Как посчитать материальный ущерб, который надо запросить у банка и в суде
Этот вопрос не так прост как кажется, учитывая что у многих были дополнительные взносы во вклады, а также банк ведет в данный момент довольно странную бухгалтерию, учитывая часть средств на одном счете по одной процентной ставке, а часть по другой. Для расчета я советую вам использовать вот этот онлайн калькулятор. http://fin-plus.ru/ru/services/deposit/tic.php . Учитывая, что нас интересует не весь вклад, а только его унифицированная часть, а также то, что калькуляторы по понятным причинам не поддерживают разные процентные ставки на разные части вклада мы будет заполнять поля у калькулятора не совсем в лоб, а применяя некоторые хитрости.
Здесь находится полная инструкция по расчету. Я попытался составить ее так, чтобы вкладчики тратили минимальное время на необходимые им расчеты. Просто выполните все внимательно и получите сумму, которую надо запросить у банка в досудебной претензии.
Как видно в рассматриваемом примере при сумме вклада меньше страховой всего за полгода сумма выплат получилась порядка 61500 рублей. Досудебная претензия может увеличить эту сумму еще в полтора раза. Стоит ли за 100 тысяч рублей сходить на три судебных заседания?
Если у вас есть вопросы по тематике данной статьи задавайте их, пожалуйста, здесь же, я отвечу гораздо быстрее, чем на вопрос в личную почту. К тому же и ваш вопрос и мой ответ может быть полезен и другим читателям.
О том, какие документы надо запросить у банка для суда, а также о том, какую досудебную претензию надо отправить в банк я расскажу в следующей статье. Еще раз напоминаю, что пока что торопиться некуда.
Продолжение здесь….
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P.S. Если у вас есть унифицированные вклады и вы их еще не пополняли - торопитесь. Аттракцион невыданной щедрости может иссякнуть..
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Комментарии 50
А если у меня вклад закончился и он в интернет банке не виден, но пополнял после унифицирования в течении 0,5 года, как мне достать этот вклад? или уже смысла нет судиться?
запросить у банка выписку по вкладу через интернет банк или по телефону
смысл есть !
А если у меня вклад закончился и он в интернет банке не виден, но пополнял после унифицирования в течении 0,5 года, как мне достать этот вклад? или уже смысла нет судиться?
запросить у банка выписку по вкладу через интернет банк, либо по телефону
смысл есть!
Если получить кровное унифицированное умноженное на три - получится, что это я правильно вложилась под нереальный процент. Заманчивая перспектива.
Это - оптимистический прогноз. В подавляющем большинстве случаев суд снижает неустойку по ст. 333 ГК.
А еще кое-где (в частности, в Москве и Питере) суды не любят применять ч.5 ст. 28 ЗоЗПП, им больше ст. 395 ГК нравится. Ну и еще перспектива юридического самообразования - у всех разные вклады, и банк дает всем разные справки - готовое исковое вы вряд ли найдете. Плюсом получите бесценный опыт.
konst2003, спасибо за кальеулятор подсчета неустойки, интересно. Скачал, подставил свои данные, сохранил.
Совет: напишите короткую пояснительную записку по какой формуле идет расчет неустойки, с какой даты, под какой процент и с каких сумм. Ну и укажите что расчет приведен по ч.5 ст.28 ЗоПП -3% в день.
joseph (joseph), справки заказывать все будут по единому шаблону - будем надеятсья и получат одинаковые.