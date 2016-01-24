Анонс приключений Гаврилы-вкладчика в стихах

Поскольку, скорее всего из-за глюка, никому из моих подписчиков не поступило оповещение о новой статье у меня в блоге, которую я выложил в пятницу, публикую новую статью со ссылкой на предыдущую.
Если вы мой подписчик и вам и об этой статье не пришло уведомление, напишите пожалуйста в комментарии или в личку. Огромное спасибо.
Статья: Приключения Гаврилы-вкладчика в стихах
Эту статью я через некоторое время удалю.
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Комментарии 11
Просто портал банки-ру очень любит своих спонсоров..
Ну, в общем, хорошо все, что хорошо кончается и мои подписчики не пропустят эти замечательные стихи на злобу дня.
Не забудьте лайкнуть их, может потом автор еще напишет что-нибудь - частушки, например
Так что просто не буду пользоваться этой фишкой в дальнейшем...