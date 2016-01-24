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Анонс приключений Гаврилы-вкладчика в стихах

24.01.2016 22:53 11 1 206 просмотров
Поскольку, скорее всего из-за глюка, никому из моих подписчиков не поступило оповещение о новой статье у меня в блоге, которую я выложил в пятницу, публикую новую статью со ссылкой на предыдущую.

Если вы мой подписчик и вам и об этой статье не пришло уведомление, напишите пожалуйста в комментарии или в личку. Огромное спасибо.

Статья: Приключения Гаврилы-вкладчика в стихах

Эту статью я через некоторое время удалю.


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Комментарии 11

mr_simm  (mr_simm)
#
Мне пришло. Но только сегодня, оба smile:)
Ян Александровский  (yan79)
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+1 - оба уведомления вместе практически.

Просто портал банки-ру очень любит своих спонсоров..
Абсолютно Серийный Вкладчик  (konst2003)
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Уверен что спонсоры тут не при чем. Я первую статью опубликовал с измененным временем публикации (там есть такая возможность). Видимо в этом случае выплывают глюки. Больше так делать не буду smile:-)
Ну, в общем, хорошо все, что хорошо кончается и мои подписчики не пропустят эти замечательные стихи на злобу дня.

Не забудьте лайкнуть их, может потом автор еще напишет что-нибудь - частушки, например smile:-)
mr_simm  (mr_simm)
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Цитата
Видимо в этом случае выплывают глюки.
Может стоит саппорт склянок пнуть, чтоб пофиксили? smile;)
Абсолютно Серийный Вкладчик  (konst2003)
#
Я уже три месяца пинаю их саппорт, чтобы они пофиксили то, что я не могу удалять чужие комментарии из моего блога....
Так что просто не буду пользоваться этой фишкой в дальнейшем...
Максим  (terapevt)
#
Оповещения на почту пришли штатно, т.е. оба.
Sanchous  (Sanchous)
#
Оба оповещения упали на почту в воскресенье в 23:09.
Max  (Gmax)
#
Ждем стихи про розоволосого Вавилу, которому сиденье велосипеда пережимает позвоночные артерии и из-за этого он считает себя "мегазвездой" smile:D
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