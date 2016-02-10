Список статей с полезной информацией для вкладчиков банка Тинькофф и других банков, сгруппированный по темам

Просмотрите новое оглавление моего блога, в котором все статьи сгруппированы по темам и банкам, возможно ранее вы пропустили важную для Вас информацию К причинам подтолкнувшим меня к этому отнесу то, что я стараюсь оказать помощь и облегчить жизнь многим вкладчикам банков, мой блог бурно развивается, в нем постоянно появляются как абсолютно новые, так и переработанные в соответствии с изменившийся ситуацией статьи, и ориентироваться в нем становиться все сложнее и сложнее. Соответственно, статьи на данный момент совершенно утратившие актуальность, вообще не попадут в этот список, но, если вам нужно ознакомиться с ними по какой-либо причине, вы всегда можете найти их в полном списке статей по адресу http://www.banki.ru/blog/konst2003/ Разумеется, это оглавление будет постоянно дополняться новыми ссылками на появляющиеся статьи, чтобы мои подписчики были в курсе об этом, я буду размещать соответствующую информацию в комментариях к этому посту.
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Просьба ко всем вкладчикам Тинькоффа, пострадавшим от унификации!!! 24.11.2015 17:44
Внимание! Всем, кто отправлял жалобы в ФАС и не получил письмо с запросом согласия на обработку информации! 19.07.2015 18:07
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Примеры претензий на действия АО "Тинькофф-Банк" по поводу понижения ставки вкладов 29.05.2015 12:02
Новости, касающиеся унификации – хронология развития событий
В качестве эпиграфа:
-Единожды солгавший
- Солжет еще не раз!"
- Так о Тинькофф (о Банке)
-Я думаю сейчаc"
(с) Tiagr
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Комментарии 14
https://vc.ru/p/tinkoff-black
Или хотя бы где реально можно посмотреть что то похожее.
Из полученных документов следует, что к сумме дополнительного взноса Банк применил иной тарифный план «СмартВклад Рубли РФ» (Вступающий в действие с 01.07.2015г.), с иной процентной ставкой (13% годовых).
Как я не пытался не понял о чем речь и откуда корни ,...
Если резюмировать вашу статью. Банк грешит тем, что без объяснения причин меняет лимиты, блокирует дистанционное обслуживане и т.п. тем клиентам которые используют продукты не по назначению или очень странным образом.
Я лично не против такого подхода, ведь затраты на странное поведение таких клиентов легли бы на плечи других клиентов. Единственное что - не плохо бы было предупреждать, особенно в случае угрозы применения пункта 4.5
Остальные недостатки можно отнести к последствиям унификации бизнеспроцессов и отсутствию офисов.
Попал в похожую ситуацию с Банком Восточный. При расчете ПНО по карте за май и июнь Банк применил Тарифы, еще не вступившие в силу, в результате чего была применена ставка 2% вместо 7,5%. Совокупный недополученных доход порядка 5 тыс. руб. по двум картам. Банк "морозится" и на прямые вопросы о причине применения недействующего Тарифа тычем мне под нос какие-то таблички с расчетами. В Народном Рейтинге Администратор посчитал мой отзыв как оценку "Тарифной ПОЛИТИКИ" Банка и "закрыл"
делоотзыв с вердиктом "не засчитано" (http://www.banki.ru/services/responses/bank/response/10206170/).
Я верно мыслю, что по аналогии с Тинькофф, я сейчас могу подать досудебку и "пугать" теми же самыми 3% в сутки (но не более +5 тыс. руб.) + возмещением морального вреда (сколько, кстати, для такой суммы недоплаты)?