Результаты заседания арбитражного суда по делу банка Тинькофф против ФАС от 1го февраля 2016г

В итоге прошедшего 1 февраля заседания суд установил:
В связи с ходатайством заявителя о необходимости ознакомления с отзывами, судебное разбирательство подлежит отложению.
Отложить рассмотрение дела на 14 марта 2016 года в 14 час 20 мин.
Да, все понимают, что банк просто тянет время, но других действий от этой кредитной организации никто и не ждал, добровольно извиняться за незаконные действия и компенсировать потери клиентов не в их правилах. Теперь ждем 14 марта.
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Комментарии 10
Поэтому я поддерживаю позицию суда, что банку нужно дать время ознакомиться с отзывами участников дела.
Скажу по моему опыту, что в делах РПН против Тинькоффа, в которых я участвовал и где я зачастую вручал свой отзыв юристу банка прямо на заседании, никто переноса дела не просил. Да и суд, который получил отзывы примерно в одно время с банком, почему-то сумел с ними ознакомиться.
Вывод: тянут время
Лично я немного поленился сделать это раньше + тоже требуется время все обоснованно изложить и поискать обосновывающие документы.
Банку все это прочитать и подготовиться разумно отвечать на возражения ФАСа и мои - тоже нужно время. Согласен конечно, что банку выгодно потянуть время, но в данной ситуации закон на их стороне, и логика тоже.
edit: И кстати совершенно неважно, когда будет положительное решение всей этой эпопеи, если оно в конце концов будет положительным: дополнительные проценты доначислят за весь срок действия вкладов. Так что пополняйте "унифицированные" вклады и спокойно ожидайте решения судов.