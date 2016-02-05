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Результаты заседания арбитражного суда по делу банка Тинькофф против ФАС от 1го февраля 2016г

05.02.2016 16:16 10 3 384 просмотра
В итоге прошедшего 1 февраля заседания суд установил:

В связи с ходатайством заявителя о необходимости ознакомления с отзывами, судебное разбирательство подлежит отложению.
Отложить рассмотрение дела на 14 марта 2016 года в 14 час 20 мин.

Да, все понимают, что банк просто тянет время, но других действий от этой кредитной организации никто и не ждал, добровольно извиняться за незаконные действия и компенсировать потери клиентов не в их правилах. Теперь ждем 14 марта.

Поставьте лайк, если вы согласны с моими выводами относительно действий банка.

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Комментарии 10

Александр Хохлов  (alex-khokhlov)
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Я вот с вами не соглашусь: и ФАС, и я свои отзывы на иск банка подписали и направили по e-mail только 27.01.2016, поэтому у банка до 01.02.2016 просто не было времени ознакомиться с отзывами и подготовить на них свое мнение.
Поэтому я поддерживаю позицию суда, что банку нужно дать время ознакомиться с отзывами участников дела.
Абсолютно Серийный Вкладчик  (konst2003)
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Почему ФАС, а особенно Вы, который совершенно не заинтересован в затягивании дела отправили свои отзывы столь поздно - отдельный вопрос.
Скажу по моему опыту, что в делах РПН против Тинькоффа, в которых я участвовал и где я зачастую вручал свой отзыв юристу банка прямо на заседании, никто переноса дела не просил. Да и суд, который получил отзывы примерно в одно время с банком, почему-то сумел с ними ознакомиться.
Вывод: тянут время
Roltorol  (Roltorol)
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Добавлю от себя. Я был на этом заседании. ФАС молодец, все по уму делает. Банку пофиг, в дурочку играет. Вот итог заседания.
Александр Хохлов  (alex-khokhlov)
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У ФАСа отзыв очень большой и основательный + некоторое количество документов приложений было. Чтобы это все грамотно приготовить и написать - требуется время.

Лично я немного поленился сделать это раньше + тоже требуется время все обоснованно изложить и поискать обосновывающие документы.

Банку все это прочитать и подготовиться разумно отвечать на возражения ФАСа и мои - тоже нужно время. Согласен конечно, что банку выгодно потянуть время, но в данной ситуации закон на их стороне, и логика тоже.

edit: И кстати совершенно неважно, когда будет положительное решение всей этой эпопеи, если оно в конце концов будет положительным: дополнительные проценты доначислят за весь срок действия вкладов. Так что пополняйте "унифицированные" вклады и спокойно ожидайте решения судов. smile:-)
Сергей Столбов  (serg_43)
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С нетерпением жду окончательного решения суда, чтобы определиться с порядком своих дальнейших действий. Для начала отправил претензию в ТКС со ссылками на решения судов по аналогичным делам 03.02.2016 и в электроне через обратную связь в ЛК и заказным письмом. Надеюсь на благоразумие банка, жду от него ответа.
Абсолютно Серийный Вкладчик  (konst2003)
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Претензию надо было отправить с описью вложения и при этом правильно саставить опись. Советую, после моей публикации об отправке претензии, отправить еще раз.
anto1  (anto1)
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Уже 15 марта... Есть ли новости?
Абсолютно Серийный Вкладчик  (konst2003)
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ПО ходатайству Тинькоффа отложили еще на месяц... Советую не дожидаться окончания, а отправлять досудебку по моим шаблонам и собирать документы для суда.
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