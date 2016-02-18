Рекомендованные действия для унифицированных вкладчиков банка Тинькофф. Часть 2.

Вторая часть статьи с подробными инструкциями о том, как отстоять свои права, получить компенсацию сверх недоплаченных процентов и наказать банк. Первая часть находится здесь.
4. Пишем досудебную претензию
Для написания досудебной претензии мы воспользуемся вот этим шаблоном. Вам требуется только внимательно заменить все персональные данные в претензии вашими. Внимание - эта досудебная претензия не только на незаконное снижение ставки по уже открытым вкладам, но и на незаконное снижение по уже открытым вкладам бонуса на пополнение с 1.5% до 1%. Соответственно, бонус могли снизить только у унифицированных вкладов, открытых в первой половине декабря. Если у вас таких вкладов нет, то Вам надо просто удалить из претензии абзацы, написанные оранжевым шрифтом. Чтобы Вы случайно не оставили в претензии неверные данные, все места, где вам нужно подставить свои данные, я выделил красным цветом. Соответственно, после получения готового документа, Вам необходимо везде вернуть черный шрифт, иначе при распечатке эти данные будут более блеклые, чем остальной текст.
Кроме того, не забудьте распечатать и приложить к претензии в качестве приложения таблицу, которую мы с вами заполнили в первой части. Напоминаю, что, как и в основном документе, в таблице все цифры, которые вы должны заменить на свои, выделены красным шрифтом.
Внимательно прочтите все что вы распечатали и, если все верно, то мы получили готовую претензию. Но этого мало - теперь надо правильно ее отправить.
5. Отправка досудебной претензии
Для отправки нам понадобиться почтовый конверт. Конверт подходит любой, желательно без марок так как мы все равно будем отправлять ценным письмом.
Если у вас есть принтер, который может печатать на конвертах, то вы сможете сэкономить еще немного вашего времени, воспользовавшись шаблоном файлом. Вам будет достаточно, вместо красных букв напечатать свое имя и домашний адрес и распечатать. его. ВНИМАНИЕ - НЕ ЗАПЕЧАТЫВАЙТЕ КОНВЕРТ С ПИСЬМОМ.
Кроме того, чтобы иметь доказательства в суде о том, что мы отправляли досудебную претензию, нам понадобиться опись вложения. Я подготовил образец описи. Вам надо заполнить только внизу строчку “отправитель” и вписать сумму в таблице. ВНИМАНИЕ - ОПИСЬ НАДО РАСПЕЧАТАТЬ В ДВУХ ЭКЗЕМПЛЯРАХ.
Теперь можно идти на почту. С собой у нас должны быть:
претензия
таблица-приложение к ней
заполненный и незапечатанный конверт
две копии описи вложения
На почте идем к окошку, где отправляют заказные письма и просим отправить наше письмо как ‘ценное c описью вложения’. Cотрудник почты оформит отправку, один экземпляр описи сам приложит к Вашему письму, а на втором подпишется и отдаст Вам. Обязательно сохраните как опись так и чек об отправке. Ведь в чеке содержится трек-номер вашего отправления, по которому можно на сайте почты РФ узнать, получил ли ее банк и когда. Кроме того, расходы на отправку письма можно и нужно будет приложить к исковому заявлению в суд, когда до него дойдет время.
Теперь нам остается только ждать пока банк получит нашу претензию и его реакцию на нее, а мы пока, чтобы не терять зря времени, попробуем получить от банка нужные нам документы для предстоящего суда.
6. Запрос и получение от банка необходимых документов
Почему я написал слово “попробуем” в предыдущем абзаце? А потому,что некомпетентность сотрудников претензионого отдела банка накладывается на его желание максимально затруднить обращение в суд и, в итоге, это приводит к тому что нужные документы выдаются с ошибками, без подписей или живых печатей, после их переделки одни ошибки уходят, зато другие появляются. Поэтому, если вы считаете что уже получили необходимый набор, тщательно все проверьте еще раз, вчитываясь в каждую букву и проверяя каждую цифру. Лучше ошибку найдете Вы и просто запросите документ еще раз, чем ее найдет суд.
Вначале надо написать на электронный адрес deposit@tinkoff/ru запрос в виде:
" Направьте мне, пожалуйста, по э/п на согласование (пока без "живых " печатей") :
1. Стандартный набор документов по вкладу (номера Договоров - XXXXXXXXX ):
по каждому вкладу отдельно:
- Условия комплексного банковского обслуживания (УКБО) - заверенные "живой" печатью и "живой" подписью редакция, действовавшая на дату открытия вклада;
- Описание тарифного плана, действовавшего на дату открытия Вклада- заверенная "живой" печатью и "живой" подписью редакция;
- Описание тарифного плана, действующего на сегодняшнюю дату - по еще не закончившемуся вкладу № XXXXXXXXX, заверенное "живой" печатью и "живой" подписью;
- Справку о заключении договора Вклада со всеми реквизитами вклада (в т.ч ФИО вкладчика, реквизитами Банка, номером счета вклада), процентной ставкой (отдельно на основную сумму и на пополнения в случае унификации), сроком, датой заключения договора, остатком на день подготовки документа.
- Выписка по вкладу за весь срок действия ("счет-выписку") - в этой выписке должны быть отражены все движения по счету вклада (дебет, кредит, наименование операции и т.д.), номер счета вклада, ФИО вкладчика, № договора вклада (я так понимаю, будет несколько выписок, т.к в случае унификации первоначальная сумма и пополнения лежат на разных счетах?). Данный документ также должен быть заверен "живой" печатью и подписью.
2. Стандартную выписку по дебетовой карте:
- Выписка по счету банковской карты с 01.07.2015, в которой будут отражены все движения по карте (дебет, кредит, наименование операции и т.д.), усеченный номер карты, № контракта, ФИО держателя, адрес его регистрации, наименование обслуживающего Банка и т.д, заверенная "живой" печатью и "живой" подписью.
После согласования формы указанных документов, прошу направить их заверенные "живой" ("синей", "мокрой") печатью и "живой" подписью аналоги по Почте РФ по адресу моей регистрации.
Просуммируем:
1) Изначально я желаю получить весь список документов на электронную почту («по э/п)
2) Данные документы должны быть обычными, т.е. незаверенными
3) Только, если полученные по э/п документы меня устроят, я в ответ запрошу оригиналы этих документов по Почте России, уже заверенные «живой» подписью и печатью"
Если письмо в свободной форме окажется трудным для понимания сотрудниками банка, то бланк запроса документов находится здесь. Его надо распечатать, заполнить, отсканировать и отправить в банк.
После этого надо ждать, получать, проверять, корректировать итд. Быстро и четко, к сожалению не получится, так что начинайте все это делать заранее.
Вот, для примера, несколько историй по запросу документов для суда у Тинькоффа:
В течение двух дней общался с ними (каждый раз с новым сотрудником) по телефону. Сначала позвонил один,спросил, чего я хочу, сказал, что все понял и со мной дополнительно свяжутся. Через какое-то время звонит следующий, спрашивает все сначала и на следующий круг. На второй день мне, наконец, дали понять, что требуемый набор документов они подготовить не могут и направят что смогут.
На третий день я получил только скан выписки по карте и пришла смс, что мой запрос полностью обработан (в ИБ аналогичный статус заявки). Далее новый запрос с просьбой прислать недостающие документы- снова два дня на обработку. Затем прислали еще часть документов (с ошибкой в размере процентной ставке). После корректировки просил сгруппировать все документы в одно э/письмо- опять непонимание, два дня на решение этой проблемы и т.д.
В итоге, когда форму документов с горем-пополам согласовали и попросил их заверить оригинальной печатью и направить Почтой РФ- отправили заполнить заявление на получение документов (удобную форму приложил) и скан с подписью направить им на э/п (это к тому, что ПБ рекомендовал на форуме запросить документы "любым удобным для Вас способом").
но и это еще не конец истории. Вот что было далее:
"эти безрукие документы прислали, но совсем не то, что согласовали по э/п (у меня уже слов нет).
Пришел сначала один конверт- в нем только укбо и то заверенное факсимиле. Через два дня еще один конверт- в нем только тарифные планы, заверенные также факсимиле, а вчера получил третий конверт со справками, но в другой редакции (без указания ставки и без сноски об унификации). В первый же день пожаловался в личку ПБ- на следующий день прислали копию документов в еще одной новой редакции (вроде в них все есть) и смс о том, что оригиналы отправили почтой РФ. Опять жду))). Цирк, в общем. "
Из переписки другого клиента банка с банком на форуме:
03/02/2016: У меня такое чувство,что банк (Департамент Клиентского Обслуживания) специально чудит (перевирая даты, договоры, суммы, понятия, делая немыслимое форматирование текста) с затребованными стандартными справками, чтобы клиент придирался, нервничал из-за непонимания и отказов,наконец, впадал в истерику, чтобы найти как бы повод отказаться обслуживать якобы "капризного без меры" клиента, отрубить ему каналы .
Это у ВАС в банке отсутствует автоматическое (программное) формирование стандартных справок поутвержденным руководством шаблонам, с которыми может ознакомится клиент и не претендовать на нестандартные справки.
Ознакомите нас , клиентов, с "определенной формой в соответствии с внутренними регламентами банка"(=шаблонами). В чем виноват клиент, когда каждый исполнитель копипастит в своем вордовском файлике куски информации из базы?
Я настаиваю на переделке справки.
Мне справки нужны для суда и я требую единообразия справок по четырем унифицированным вкладам. Я хочу,чтобы начало справки по второму унифицированному договору было такое же как у ранее выданной справка по первому договору Исх. № КБ - 1030.125 От 30.10.2015г. Почему справки внезапноразные? Регламент поменялся или его просто нет?
13.02.2016: Издевательство над клиентами с получением с получением справок продолжается.
Сын наконец-то сегодня получил письмо из банка - присутствует справка 1) , ответа 3) вообще нет, а вместо 2) об открытии вклада прислали ранее не получаемую на email справку Исх № КБ -1214.87 от 14.12.2015, когда вклада по существу не было, были лишь реквизиты.
Зачем такая справка о реквизитах нужна? Что это за инициатива банка, кто ее просил?
Письмо банком отослано 5.02.2015, когда вклад был уже пополнен.
Полученные от банка документы должны выглядеть примерно так. Обратите внимание, я специально включил в архив два варианта документов по одному вкладу, с ошибкой и без, чтобы Вы поняли, какие могут быть допущены ошибки сотрудниками банка и насколько внимательно надо все проверять.
Если вы выполнили все шесть пунктов этой и предыдущей моей статьи, значит вы уже готовы к суду с банком. Учитывая, что я постарался составить инструкцию и написать шаблоны так, чтобы вам потребовалось минимальное их изменение, надеюсь, у вас эти пункты не отняли много времени. Но, при этом, вы получили великолепный шанс вернуть не только недоплаченные проценты, но и увеличить их в 2.5 раза... Дальше надо писать исковое заявление. Об этом я расскажу в следующей статье.
Есть какие-либо вопросы по тематике данной статьи, вы нашли какие-либо ошибки, вы несогласны с написанным? Обязательно напишите здесь же, в комментариях к этой статье, я отвечу гораздо быстрее, чем на вопрос в личную почту. К тому же и ваш вопрос и мой ответ может быть полезен и другим читателям. Кроме того всех, кто отправил претензии по моим рекомендациям, также прошу отписаться здесь, в комментариях. Надеюсь, Ваш пример убедит сделать это тех, кто еще не решился или ленится.
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]Продолжение здесь….
P.S. Если вдруг банк соизволит кому-нибудь ответить на претензию - обязательно напишите здесь в комментариях. Если банк будет тупить с документами, то также напишите. Я потом про их службу поддержки статью напишу....
Все вопросы по содержанию статьи задаем только здесь, в комментариях. На письма в личку с вопросами не отвечу!
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Комментарии 112
"мы не совсем поняли Ваше распоряжение.
Чтобы избежать отправку документов в некорректном виде / формате, уточните, пожалуйста, следующую информацию:
1) Изначально Вы желаете получить весь список документов на электронную почту («по э/п)?
2) Данные документы должны быть обычными, т.е. незаверенными?
3) Только если полученные документы Вас устроят, то Вы в ответ запросите оригиналы этих документов по Почте России, уже заверенные «живой» подписью и печатью?"