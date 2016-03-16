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Результат заседания арбитража по унификации 14 марта и подробный обзор проигранных Тинькоффым дел в судах

16.03.2016 15:10 31 5 768 просмотров
14 марта состоялось очередное заседание арбитражного суда Москвы по делу об унификации Тинькоффым процентов во вкладах. Для тех, кто не знает что это такое, напомню, что в мае 2015 года банк Тинькофф объявил о то, что во всех вклады, открытые ранее с высокими процентами с 1го июля на все пополнения, произведенные после этой даты, проценты будут начисляться не по ставке вклада, а по ставке 13%, взятой банком “с потолка” Федеральная антимонопольная служба (ФАС) не согласилась с этим незаконным нововведением и выдала банку предписание прекратить унификацию, а на все вклады, где были выплачены пониженные проценты, доплатить до процентов, указанных в договоре вклада. Банк с решением ФАС не согласился и обжаловал его в арбитражном суде. После чего банк бодро затягивает время процесса уже более четырех месяцев.
Вот и на этот раз по ходатайству банка заседание опять перенесли. На этот раз уже на 25 апреля.
Ну а пока мы все ждем, когда же наступит долгожданный финал истории, я представляю вашему вниманию краткий обзор проигранных банком за последнее время судов, по поводу незаконных действий банка. В случае, если Вы столкнулись с его подобными действиями, Вы мало того, что можете быть уверены, что правда на вашей стороны, но и, при обращении в суд или жалобе в надзорные органы, Вы можете воспользоваться материалом и опытом предыдущих судов на эту же тему.

1. Нотариальные доверенности

В банке до сих пор не могут понять, как же надо работать с клиентами, пришедшими с нотариальными доверенностями. В итоге это приводит к переписке подобной , где 25 мая банк утверждает, что вообще не работает с доверенностями, а уже 29 мая, после цитирования мною ряда законов и положений пишет о том, что работает, но с оговорками. По мнению банка, доверителю и доверяемому надо зачем-то вместе явится в банк для того, чтобы банк начал принимать нотариальную доверенность. Скорее всего горе-юристы банка путают внутреннюю банковскую доверенность с нотариальной. Я пытался все это объяснить банку, но он твердо стоял на своем и в итоге отказал моей маме в приеме распоряжений от моего имени по нотариальной доверенности. Пришлось обращаться в суд. Решением суда действия банка были признаны незаконными, мне было присуждено 15000р плюс компенсация судебных расходов в количестве 7000р (огромная благодарность за помощь форумчинки ИЮ1982). Банк решение суда не обжаловал, оно вступило в законную силу, исполнительный лист у меня на руках, надеюсь на днях получу эти деньги. UPD (22/03/2016): Поскольку банк "включил дурочку" и на мое заявление о добровольном исполнении решения суда ответил, что решение не получал, мне пришлось написать в ЦБ РФ письмо о принудительном взыскании с банка этих денег. Вчера мне на счет в банке Авангард пришли 15000, которые ЦБ изъял в банке Тинькофф. Скоро, надеюсь, получу следующий транш по этому делу.
Все, кто использует нотариальные доверенности в любых банках,.банки часто нарушают Ваши права просто по своей неграмотности, распечатайте решение по моему делу и показываете всем, кто пытается не принять вашу доверенность.

2. Отключение дистанционного обслуживания

Как известно, банк постоянно отключает дистанционное обслуживание всем неугодным клиентам. Неугодными он считате как тех, кто пытается хоть в малейшей степени отстаивать свои права как я, например, в ситуации с доверенностями (см. предыдущий пункт) так и клиентов, которые хоть и совершают финансовые операции строго по договору с банком, но делают это так, что банку становится это недостаточно выгодно. Например вы посылаете себя на счет с Тинькоффе безнал, а потом снимаете его в банкомате в рамках лимитов по снятию без комиссии. Отключением дистанционного обслуживания банк пытается выгнать клиента из банка, ведь, в случае, если вы живете не в Москве и не можете приехать в единственное отделение банка, находящееся там, вы полностью теряете доступ к своим денежным средствам и вынуждены идти в другой банк. К счастью и по этому поводу на банк нашлась управа.
В июне 2014 года банк отключил мне ДО, в начале осени я отправил жалобу на действия банка в РосПотребНадзор (РПН), которые вынес постановление о взыскании штрафа с банка, а также предписание об изменении УКБО в части удаления некоторых незаконных пунктов, в том числе и пункта об отключении ДО на усмотрение банка. Банк обжаловал в суде и предписание и постановление, суд по постановлению завершился еще в августа 2015 года и решение вступило в законную силу, дело по предписанию находится сейчас в аппеляции. И в том и в другом случае суды признали и предписание и постановление законным, а действия банка – нарушающими права потребителей, думаю, что и аппеляция оставит это решение в силе. В настоящее время ДО мне включено, но я все равно готовлюсь к подаче в суд документов на взыскание с банка материальной и моральной компенсации за имеющее место отключение.
Но не я один борюсь в судах с грубым нарушением прав потребителей. Так клиент банка Кравцов А В, которому банк также в 2014 отключил дистанционное обслуживание, также подал заявление в РПН. РПН также вынес предписание банку убрать незаконные пункты из договора, банк обжаловал решение в арбитражном суде. 8 октября 2015 года суд принял решение о том, что предписание законно и должно быть исполнено. Банк пытался обжаловать, но у него, к счастью ничего не получилось. Решение вступило в законную силу.
6 июня 2015года, после отключения ДО,
Горностаев Сергей, проживающий в Перми, подал иск в суд на банк с требованием подключить ему ДО обратно. 11 августа суд принял решение о том, что действия банка незаконные и обязал банк подключить ДО обратно. Обжаловать решение банк не сумел, в декабре решение вступило в законную силу. Выдан исполнительный лист, исполнительный лист направлен в службу судебных приставов г.Москвы для принудительного исполнения. Добровольно Тинькофф Банк не исполняет решения суда.

Как мы видим, в данном вопросе суды однозначно встают на сторону потерпевших, ничего сложно в судебном процессе нет. Более того, согласно п.3 статьи 61 ГК РФ “При рассмотрении гражданского дела обстоятельства, установленные вступившим в законную силу решением арбитражного суда, не должны доказываться и не могут оспариваться лицами, если они участвовали в деле, которое было разрешено арбитражным судом.”. Следовательно, раз у нас есть решения арбитража по поводу отключения ДО, Вам уже не нужно , при подаче дел в обычный, гражданский суд, доказывать, что это незаконно, что существенно упростит ведение процесса. Подробнее о том, как заставить банк подключить ДО, я расскажу в одной из следующих статей.

3. Унификация

Не один только ФАС выступил на стороне вкладчиков, также РосПотребНадзор (РПН) вынес постановление о привлечении банка к административной отвественности за нарушение прав вкладчиков при незаконном ограничении ставки на пополенния вкладов (Так называемой унификации). Суд пришел к выводу о том, что событие и вина Общества в совершении административного правонарушения предусмотренного ч.1 ст.14.4 КоАП РФ установлены в полном объеме. В настоящее время банк подал аппеляцию на решение суда. Уверен, что и вторая инстанция придет к заключению о виновности банка. А это, напомню, дает возможность не доказывать лишний раз вину банка в гражданском суде.


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Комментарии 31

RuN@L_Sh  (RuN@L_Sh)
#
Победа по всем фронтам?)
Абсолютно Серийный Вкладчик  (konst2003)
#
Банк поступает незаконно, суды это подтверждают. Печально только, что банк потом уклоняется от исполнения решения судов. Буду писать в ЦБ, пусть они разбираются. ПО идее, после двух нарушений в год могут отобрать лицензию...
Зануда Занудный  (Zombeboy)
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А что в итоге по унификации? Если проиграют апеляцию, то доначислит %% ВСЕМ? Или каждому надо будет снова подавать иск от себя, но просто дело пройдет до решения автоматом?
Сергей  (ssvgps)
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Цитата
Абсолютно Серийный Вкладчик пишет:
Банк поступает незаконно, суды это подтверждают. Печально только, что банк потом уклоняется от исполнения решения судов. Буду писать в ЦБ, пусть они разбираются. ПО идее, после двух нарушений в год могут отобрать лицензию...

Наверное всё же не уклоняется от исполнения, что действительно можно трактовать как нарушение, а подаёт апелляцию на решение суда. За апелляции обычно лицензию не отбирают ))
Абсолютно Серийный Вкладчик  (konst2003)
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Доначислят когда-нибудь. НО выгоднее сходить в суд и получить более чем в три раза больше, чем недоплатили изначально. Почитайте туттут подробнее.
Абсолютно Серийный Вкладчик  (konst2003)
#
Лицензию отбирают за нарушения законов, которое уже установил суд. При этом банк уклоняется будь здоров.
По отключению ДО посмотрите дело Кравоцоца (ссылка в статье). Решение суда вступило в законную силу еще в прошлом году, следовательно обжалованное банком предписание РосПотребНадзора о ликвидации незаконных пунктов из УКБО должно быть давным-давно выполнено.
Иван Просто  (Vanger)
#
Цитата
[B]Буду писать в ЦБ, пусть они разбираются

А они уже разобрались. Пруденциальный надзор и системная защита банковской системы принесена в жертву сиюминутным потугиваниям. ЦБ на вкладчиков наплевал. В какой-то степени его позиция понятна: банковской система уже и прямо сейчас плохо и продолжает плохеть. Нужно оказывать поддержку системе. Вот ЦБ и выбрал ту позицию, которой следует: писать формальные отписки, которые прикрывают его зад. Ну а системное доверие - оно-то на горизонтах 5-10 лет играет, это уже не заботы нынешней команды ЦБ.
Алексей Мерцалов  (almerts)
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Солдат спит - служба идет. Пока будет рассматриваться апелляция, можно на чем-нибудь еще заработать )
Абсолютно Серийный Вкладчик  (konst2003)
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Так присоединяйтесь. Идя в суд мы не только получаем немного денег, но и, главное, дисциплинируем банк. Хватит им жить в зоне беззакония и безответственности!
Эль Федорова  (Ell-8)
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Добрый день!
Подскажите, пожалуйста, текст иска о незаконной унификации?
Нужна помощь в аналогичном почти деле с неисполнением договора при пополнении вклада - хочу подавать иск на Югру.
Абсолютно Серийный Вкладчик  (konst2003)
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Я сам хочу подавать на Югру. Скоро у меня в блоге будет подробная инструкция на эту тему. Подпишитесь и, пожалуйста, подождите немного.
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