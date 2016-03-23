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Банк "Югра" отменил незаконные ограничения на пополнения вкладов. Причины и выводы для вкладчиков.

23.03.2016 15:25 9 6 189 просмотров
Некоторое время банк "Югра" перестал принимать пополнения во вклады, открытые в конце 2014 года. Сотрудники в отделениях просто говорили, что программа не будет пополнить за месяц каждый вклад суммарно более чем на 50 тысяч рублей, деньги, отправленные межбанком возвращали с глупыми отмазками типа "не указан номер договора". И это при том, что я как раз номер договора указал. Более того, учитывая, что вклады расходно-пополняемые, нашлись люди, которые использовали их как кошелек, и даже им не давали пополнить то, что было снять с этих же вкладов некоторое время назад. Любопытно и то, что причины ограничения в разных офисах называли разные. В одних говорили, что есть технические проблемы, в других, что ЦБ ограничил банк в пополнениях старых вкладов (при этом не ограничивая в приеме новых), для журналистов они, похоже придумали новость о "самоограничениях". Но те, кто читает мой блог регулярно, уже знают, что таких ограничений у ЦБ не бывает. Ну а слово "самоограничение" в данном контексте вообще является синонимом слова "жадность" поскольку понятно, что банку просто захотелось принимать вклады под 11 процентов вместо 19-25%.
Не знаю, претензии ли возымели дело (а только я успел написать их три за это время), огласка в прессе или еще что-то, но банк с сегодняшнего дня начал прием старых вкладов так, как и положено по договору, т.е. без ограничений. Более того, они обзванивают всех, кто оставил претензии в банке после отказа в пополнении и приглашают в банк сделать это. Я уже успел сегодня съездить в банк и проверить эту новость на себе, пополнив свой вклад на кругленькую сумму. Так что, если Вам есть чего пополнять - пополняйте на здоровье!
Причины:
Если же рассуждать о причинах снятия ограничения глобально то мне кажется сработал один из трех вариантов:
1. хороший - банк снял ограничения потому что все наладилось и кто-то дал деньги.
2. хороший - банк снял ограничения потому что вводил их только для того, чтобы огромное количество денег, выплаченное АСВ после отзыва лицензии у банка Интеркоммерц прошло мимо банка.
3. плохой - сняли ограничения, которые были попыткой выжить, по другим причинам. в надежде что-либо дадут денег либо насобирают пополнениями (не до жиру, быть бы живу) либо собираются валить и по пылесосить напоследок -. отдавать то другим.
Выводы для вкладчиков
В любом случае проценты на вкладах вкусные и рублевым вкладчикам опасаться нечего, если суммарно с процентами сумма на ваших вкладах менее 1400000 р. Так что я советовал бы пополнить, но ни в коем случае не превышать указанный лимит. Помните ,что, даже если у вас выплата процентов в конце срока и АСВ до этого момента отзовет лицензию, то все проценты на эти вклады начисленные, но не выплаченные (а начисляются все проценты всегда ежедневно) будут добавлены к сумме вашего вклада в момент отзыва и выплачены при выплате страховки.
Что же касается валютных, то для них есть риск, что выплатят по курсу ЦБ рублями, но учитывая, что доллар в последнее время идет вниз, а также насколько выше ставки на старых вкладах по сравнению с новыми, я бы рискнул.
И не надо бояться получать страховки, я получал их уже более 15ти раз и ничего не этом не потерял. В некоторых случаях, когда банк маленький и офис его где-то на отшибе, прийти за страховкой удобнее, чем за вкладом и быстрее. Единственный минус, который Вы получаете при выплате страховки без превышения - это то, что у вас деньги лежат без процентов две недели.

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Комментарии 9

HY85 HY85  (HY85)
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Будем надеяться что ситуация с банком нормализавалась. Процветание банку "Югра". smile:)
Антон  (colorprint)
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Еще бы тариф по карте вернули бы обратно smile:D
hysteresis  (hysteresis)
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Насколько я знаю с получением компенсации за пополнения сделанные незадолго до отзыва лицензии нередко бывают проблемы.
Абсолютно Серийный Вкладчик  (konst2003)
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Проблемы с получением страховки бывают в двух случаях:

1. Банк заносит вклады не в основную программу, а в другую, так называемую тетрадку, чтобы объем вкладов у него казался ЦБ меньшим, чем на самом деле. Делать он это может в любой момент, поэтому в этом случае риски попасть в тетрадку не зависят от того, когда вы пополнили вклад.
2. Банк уже не может выдавать деньги и проводить платежи и юридические лица, а также лица с большими средствами на счете, пытаются спасти их, задним числом разложив их на кучу небольших счетов физических лиц, чтобы те потом получили их по страховке. Это называется "дробление", а тех, кто делает это называют "дробильщиками". Но просто в пополнении вклада, тем более открытого ранее, нет никакого признака дробления, как нет и проблем с платежами в Югре на данный момент.
Так что вносите смело.
Надежда Стяжкина  (Radiotehnika)
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Вчера сходила в банк, вклад разрешили пополнить сверх ограничения, но ! потребовали предоставить дополнительные документы. Им нужен был мой СНИЛС. Сделали ксерокопию. Потребовали принести ИНН. Я ответила, что у меня его вообще нет. Сказали, что надо пойти в налоговую и получить. Интересно насколько законно требовать эти документы при пополнении вклада открытого год назад.
Абсолютно Серийный Вкладчик  (konst2003)
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Это совершенно незаконно, более того, я пополнил совершенно без этих проблем. Вы же там как физическое лицо? Если так то я бы попросил на вашем месте бы письменный отказ. А так же заодно оставил заявление на пополнение, написав там, что ИНН вы не получали. Еще можно попробовать пополнить безналом.
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