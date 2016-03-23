Банк "Югра" отменил незаконные ограничения на пополнения вкладов. Причины и выводы для вкладчиков.

Некоторое время банк "Югра" перестал принимать пополнения во вклады, открытые в конце 2014 года. Сотрудники в отделениях просто говорили, что программа не будет пополнить за месяц каждый вклад суммарно более чем на 50 тысяч рублей, деньги, отправленные межбанком возвращали с глупыми отмазками типа "не указан номер договора". И это при том, что я как раз номер договора указал. Более того, учитывая, что вклады расходно-пополняемые, нашлись люди, которые использовали их как кошелек, и даже им не давали пополнить то, что было снять с этих же вкладов некоторое время назад. Любопытно и то, что причины ограничения в разных офисах называли разные. В одних говорили, что есть технические проблемы, в других, что ЦБ ограничил банк в пополнениях старых вкладов (при этом не ограничивая в приеме новых), для журналистов они, похоже придумали новость о "самоограничениях". Но те, кто читает мой блог регулярно, уже знают, что таких ограничений у ЦБ не бывает. Ну а слово "самоограничение" в данном контексте вообще является синонимом слова "жадность" поскольку понятно, что банку просто захотелось принимать вклады под 11 процентов вместо 19-25%.
Не знаю, претензии ли возымели дело (а только я успел написать их три за это время), огласка в прессе или еще что-то, но банк с сегодняшнего дня начал прием старых вкладов так, как и положено по договору, т.е. без ограничений. Более того, они обзванивают всех, кто оставил претензии в банке после отказа в пополнении и приглашают в банк сделать это. Я уже успел сегодня съездить в банк и проверить эту новость на себе, пополнив свой вклад на кругленькую сумму. Так что, если Вам есть чего пополнять - пополняйте на здоровье!
Причины:
Если же рассуждать о причинах снятия ограничения глобально то мне кажется сработал один из трех вариантов:
1. хороший - банк снял ограничения потому что все наладилось и кто-то дал деньги.
2. хороший - банк снял ограничения потому что вводил их только для того, чтобы огромное количество денег, выплаченное АСВ после отзыва лицензии у банка Интеркоммерц прошло мимо банка.
3. плохой - сняли ограничения, которые были попыткой выжить, по другим причинам. в надежде что-либо дадут денег либо насобирают пополнениями (не до жиру, быть бы живу) либо собираются валить и по пылесосить напоследок -. отдавать то другим.
Выводы для вкладчиков
В любом случае проценты на вкладах вкусные и рублевым вкладчикам опасаться нечего, если суммарно с процентами сумма на ваших вкладах менее 1400000 р. Так что я советовал бы пополнить, но ни в коем случае не превышать указанный лимит. Помните ,что, даже если у вас выплата процентов в конце срока и АСВ до этого момента отзовет лицензию, то все проценты на эти вклады начисленные, но не выплаченные (а начисляются все проценты всегда ежедневно) будут добавлены к сумме вашего вклада в момент отзыва и выплачены при выплате страховки.
Что же касается валютных, то для них есть риск, что выплатят по курсу ЦБ рублями, но учитывая, что доллар в последнее время идет вниз, а также насколько выше ставки на старых вкладах по сравнению с новыми, я бы рискнул.
И не надо бояться получать страховки, я получал их уже более 15ти раз и ничего не этом не потерял. В некоторых случаях, когда банк маленький и офис его где-то на отшибе, прийти за страховкой удобнее, чем за вкладом и быстрее. Единственный минус, который Вы получаете при выплате страховки без превышения - это то, что у вас деньги лежат без процентов две недели.
Если вам понравилась эта статья, не забудьте поставить лайк - в этом случае ее увидит намного большее количество посетителей портала.
Не забудьте подписаться на этот блог, Вас ждет еще много полезной информации о том, как защитить свои деньги в банках от произвола со стороны кредитных организаций. Если у вас остались вопросы или вы не согласны с причинами и результатами или вы хотите предложить свою тему для обсуждения в блоге - пишите в комментариях к этой статье.
Чтобы перейти к оглавлению блога, сгруппированному по темам, нажмите прямо на эту надпись
Еще по теме "Полезная информация для вкладчиков любых банков":
Ответ на вопрос лета - может ли ЦБ ограничить банк только в пополнении старых вкладов 19.08.2015 19:06
Обзор других ситуаций, похожих на унификацию Тинкоффа (изменение договора, запрет пополения) 01.06.2015 09:44
Комментарии 9
1. Банк заносит вклады не в основную программу, а в другую, так называемую тетрадку, чтобы объем вкладов у него казался ЦБ меньшим, чем на самом деле. Делать он это может в любой момент, поэтому в этом случае риски попасть в тетрадку не зависят от того, когда вы пополнили вклад.
2. Банк уже не может выдавать деньги и проводить платежи и юридические лица, а также лица с большими средствами на счете, пытаются спасти их, задним числом разложив их на кучу небольших счетов физических лиц, чтобы те потом получили их по страховке. Это называется "дробление", а тех, кто делает это называют "дробильщиками". Но просто в пополнении вклада, тем более открытого ранее, нет никакого признака дробления, как нет и проблем с платежами в Югре на данный момент.
Так что вносите смело.