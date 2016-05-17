Время побед или сколь веревочка не вейся..... Тинькофф окончательно проиграл суд РосПотребНадзору по унификации.

Отличная новость для всех пострадавших от незаконной "унификации" Тинькоффа.. Сегодня апелляционная инстанция арбитражного суда оставила в силе решение первой инстанции, а именно:"В удовлетворении требований АО "Тинькофф Банк" о признании незаконным и отмене постановления Управления Роспотребнадзора по г. Санкт-Петербургу от 14.09.2015г. No Ю 78-00-03-0362 о привлечении к административной ответственности на основании ч. 1 ст.14.4 КоАП РФ отказать."
Вкраце напомню суть дела - РосПотребНадзор признал унификацию незаконной и наказал за это банк. Банк с решением РПН не согласился и обжаловал его в суде. В итоге сегодня суд поставил в этом деле жирную точку - РосПотребНадзор прав, а унификация незаконна. Это решение суда крайне важно для тех вкладчиков, которые не побоятся обратится в суд, чтобы получить увеличенную в три раза сумму недоплаченных банком процентов.
Как мы видим, время, на которое банк сумел оттянуть судебные процессы подходит к концу и банку вскоре придется ответить за свои незаконные решения, принятые год назад.
Более того, буквально в конце этой неделе вас ждет еще более удивительная новость на тему унификации, а также образец искового заявления. Я в очередной раз рекомендую тем, кто еще не решился, срочно собирать документы для суда, чтобы утроить незаконно недоплаченные банком проценты! Дело обещает быть крайне простым и легким. Напоминаю, что начинать в этом случае надо не с искового, а с написания досудебной претензии. Как это сделать я подробно рассказал ранее.
P.S. Здесь текст резолютивного решения
P.P.S. Здесь текст мотивированного апелляционного определения
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Комментарии 32
Ещё стоит упомянуть, что всеобщими усилиями Тинькофф банк таки изменил УКБО, исключив незаконные пункты: https://www.tinkoff.ru/about/news/29042016-tinkoff-ukbo/
К сожалению банк исключил только один пункт (по поводу заказа денег за 5 дней).
Остальные пункты он переписал, оставив в них возможность ограничивать клиентов в одностороннем порядке. Так что, как только получу заверенную копию нового УКБО из банка, буду писать жалобу в РПН на несоблюдение предписания.
"Сразу скажу что весь УКБО я не читал, проверил лишь пункты по которым есть решение суда.
Пункт 4.5 который раньше звучал так: "Банк вправе изменять состав услуг и устанавливать ограничения на оказание услуг, предоставляемых через Дистанционное обслуживание, без предварительного уведомления Клиента " банк дополнил кучей оговорок но фраза в нем "в том числе, но не ограничиваясь" сводит все на нет, свидетельствуя о неукротимом желании банка отключать ДО просто так, когда заблагорассудится. Так что, как только я получу заверенную копию УКБО от банка, будет новое письмо в РПН и в ЦБ - пусть дальше они с этим пунктом разбираются.
Что касается пункта 7.3.10:"Банк имеет право Отказать Клиенту или Представителю Клиента в осуществлении перечисления денежных средств с Картсчета в пользу третьих лиц ", то он переехал в 7.3.11 был дополнен подробным описанием ситуаций, когда банк может ограничивать переводы в пользу третьих лиц, но, опять же, дополнен странной припиской:"а также в соответствии с Условиями". ЧТО за условия я сходу понять не мог, тоже придется уточнить у банка. Может быть кто-то спросит что означает эта фраза у ПБ здесь?
Третий же пункт 5.2.1:"В случае досрочного полного или частичного изъятия Вклада уведомить об этом Банк не менее чем за 5 (пять) рабочих дней до изъятия Вклада. " бесследно исчез из УБКО и за это честь ему и хвала.
Если у кого-то есть сомнения относительно законности других пунктов УКБО, то их можно написать мне и я постараюсь предпринять необходимые действия и в отношении них."
Во-вторых решения судов по изменению есть.
В-третьих выше как раз обсуждалось, что банк что-то изменил, но не полностью, так что будем давить дальше.
меня конкретно интересует унификация. стоит ли мне ждать следующего суда с ФАС (1-го июня, вроде) или самому подавать уже в местный суд (москва/подмосковье) по зашщите прав потребителя? хочу получить недополученные % после унификации + % за пользование моими деньгами за недоначисленный срок + моралку (а что еще можно стребовать по закону?)
стоит ли мне ждать следующего суда с ФАС (1-го июня, вроде) или самому подавать уже в местный суд (москва/подмосковье) по зашщите прав потребителя? хочу получить недополученные % после унификации + % за пользование моими деньгами за недоначисленный срок + моралку (а что еще можно стребовать по закону?)
С точки зрения преюдициального значения, вступившие в силу решения арбитражных судов по РПН и ФАС имеют одинаковое значение для доказательства неправомерности действий банка. Но решение по РПН уже вступило в силу, а по ФАС вступит в силу не раньше августа.
По объему требований. На Ваше усмотрение - можете требовать % за пользование денежными средствами, а можете неустойку (пеню) по ч.5 ст.28 ЗоЗПП. Есть несколько случаев, когда присуждалось и то, и другое, но, скорее всего, получите наименьшее. Ну и штраф по ЗоЗПП - хотя его суд обязан присудить и без отдельного требования, если Вы докажете, что предъявили требование банку, а он его добровольно не исполнил.
Суды практически произвольно снижают неустойки и штрафы по ст.333 ГК. В этом плане, при наличии решения по ФАС, шансы лучше.
Московский суд - ИМХО наихудший вариант.
И еще по поводу незаконных пунктов: я решил скопировать сюда свое письмо на форуме, где высказываю по ним подробные соображения, раз даже Вы его пропустили. Интересно было бы послушать мнения по этому поводу:
...
Проблем со своими переводами и отключениями ДБО я пока не сталкивался, меня больше всего волновал пункт 5.3.2 старого УКБО, по которому банк оставлял за собой право в одностороннем порядке менять условия договоров вклада. Именно на него банк ссылался в обоснование своего права менять процентную ставку по уже действующим вкладам, менять порядок начисления бонуса, права пополнять вклад и т.д.
В новой редакции УКБО такого пункта больше нет. Более того, есть другие пункты, явно ограничивающие банк в правах по одностороннему изменению договора в сторону ухудшения.
Кратко писал об этом на форуме: https://www.banki.ru/forum/?PAGE_NAME=message&FID=12&TID=78991&MID=4702110#message4702110
Если у кого-то есть сомнения относительно законности других пунктов УКБО, то их можно написать мне и я постараюсь предпринять необходимые действия и в отношении них."
Банк сам признал, что по новым УКБО возможность блокировки без объяснения причин сохранилась
http://www.banki.ru/forum/index.php?PAGE_NAME=message&FID=14&TID=14022&MID=4747606#message4747606
На все предписания забили.
Тинькофф с самого начала знал, что унификация незаконна. Но задача была в другом - пресечь желание вкладчиков пополнять 17-18% вклады. С этой задачей они справились на отлично, к сожалению.
Это правда. Однако меня волновало что банк недоплатил процентов лично мне, так как вклады я пополнять не переставал. Скоро ФАС исправит это сразу для всех вкладчиков, что гораздо лучше решений судов по каждому иску по отдельности (ведь желающих пойти в суд будет на порядок или два меньше числа всех вкладчиков).
По новой редакции УКБО банк уже сам исключил спорный пункт и, надеюсь, больше поступать так не будет.