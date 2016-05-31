Унифицировали вкладчиков? – Заплатите в три раза больше! Первое решение гражданского суда по делу унифицированного вкладчика, образец искового заявления.

В прошлой публикации я обещал в скором времени рассказать всем моим подписчикам замечательную новость. Теперь время пришло и я готов это сделать.
Один из вкладчиков банка Тинькофф, у которого банк незаконно уменьшил проценты (унифицировал) обратился в суд. 29 апреля мировой судья судебного участка №7 Орджоникидзевского судебного района г. Екатеринбурга Свердловской области вынесла решение о взыскании с банка в пользу истца:
1. Всех недоплаченных “унифицированных” процентов.
2. Такую же сумму в качестве неустойки, образовавшуюся за прошедший период
3. Моральный вред в сумме 3000р
4. Штраф за несоблюдение в добровольном порядке требований потребителя в размере, превышающим сумму недоплаченных процентов
5. Остальные мелкие судебные расходы истца.
Всего, за один визит в суд, истец получил сумму, в 3.3 раза превышающую недоплаченную ему сумму процентов банком.
Полный текст решения я также выложил.
Хочу обратить также внимание, что решение суда, хоть и заочное, но при этом от ответчика (банка) был отзыв, а также прошение рассмотреть дело в их отсутствие. Так что искать причины легкой победы в отсутствии оппонента не приходится.
Срок для обжалования истекает через несколько дней, пока от банка ничего не поступало, да и шансов на изменение решения – никаких.
Таким образом, как я и неоднократно говорил в своих предыдущих статьях, любой обманутый и унифицированный банком клиент может получить сумму, более чем в три раза превышающую недоплаченные проценты. Все что для этого надо сделать – это выполнить опубликованную здесь инструкцию, а затем заполнить и отправить это исковое заявление. В исковом, как обычно, я пометил красным помечены все месте, где Вам потребуется вписать свои личные данные. Как правильно рассчитать убытки и сумму, которую надо просить в суде, я тоже уже подробно рассказывал. Обязательно сделайте это, чтобы не только наказать банк за его некрасивое поведение, но и, чтобы материально компенсировать свои волнения по поводу унификации. Не забудьте взять с собой в суд, решение по этому делу, решение по делу с РосПотребНадзором, а также другие решения, которые вскоре появятся в моем блоге.
Считаю нужным также привести здесь инструкцию от уважаемого joseph (joseph), как выбрать, в какой суд подавать:
В мировой - если сумма иска до 50 тыр, если больше - в районный. НО: разные требования не суммируются!
Сумма иска - это долг + неустойка. МВ - отдельно, штраф - отдельно. Иски по нескольким вкладам можно объединять в одном заявлении. Однородные требования будут суммироваться для определения подсудности.
Вклады разных вкладчиков можно объединять в одном заявлении. Тогда в деле будут 2 истца. Это хорошо, если вклады одинаковые (хотя бы по сроку, то есть по обстоятельствам), если нет - получится очень мутное заявление. Но не берусь однозначно сказать, будут ли эти требования суммироваться для определения подсудности (в моем случае, по другим делам, там при любом раскладе был бы райсуд)
Заявление можно подавать по месту регистрации ответчика, но лучше по месту жительства истца. При несовпадении места жительства и прописки суды поступают как им заблагорассудится. Если есть возможность, ИМХО в Москве лучше не судиться.
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Комментарии 111
Для банка ощутимее будет решение по делу ФАС, где банк обяжут самостоятельно выплатить все полагающиеся суммы. Хотя и это для банка будет не так уж и много, особенно учитывая ту выгоду, которую они получили уменьшив количество вкладчиков по этим высокодоходным вкладам.
К сожалению, в России пока что нарушать закон все равно выгоднее, чем ему следовать...
Заочное решение не отменено банком, и скоро вступит в силу.
Но я бы все же не был столь оптимистичным - решение мирового судьи, заочное решение...
Два вопроса:
1. Неустойку суд считал по ЗоЗПП ограничив максим суммой?
2. Что за услуги копирования и как они подтверждались конкретно по иску?
Этот блог - не для самых ленивых. Самые ленивые могут вообще ничего не дождаться. И ФАС не всем поможет.
При сумме трехмесячной унифицированной ступеньки под лимит АСВ, выигранная по суду сумма получается до 50 тысяч. У кого-то не одна такая ступенька.
Безусловно, решение АС по делу ФАС будет иметь большее значение для банка, чем несколько таких индивидуальных дел. Но оба эти пути работают на общий результат.
Характерный пример с Мособлбанком в прошлом году.
В нашей области они проиграли 5 дел, после чего стали возвращать вклады почти без задержки. Но, судя по их "горячей линии" и профильной ветке форума, продолжают пудрить мозги вкладчикам "более лояльных" регионов.
Услуги копирования - это, очевидно, стоимость изготовления копий документов для суда. Насколько я понял здесь у суда не было вопросов по этой сумме, а вообще можно взять среднюю стоимость копирования и умножить на количество листов.