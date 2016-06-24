Победа! Тинькоффа вынудили отменить незаконную унификацию. Все пострадавшие вкладчики получат недоплаченные проценты, но все равно могут обратится за доп. компенсацией

Свершилось!
Тинькофф Банк отменяет решение о снижении процентной ставки, начисляемой на сумму внесенных с 1 июля 2015 г. пополнений по договорам вклада, заключенным в период с 24 декабря 2014 г. по 30 апреля 2015 г., а также по договорам, по которым в период с 17 декабря 2014 г. по 30 апреля 2015 г. была повышена процентная ставка.
В этой связи банк обязуется произвести выплату денежных средств в размере дохода, недополученного в результате снижения процентной ставки, начисляемой на суммы совершенных пополнений, клиентам, пополнившим с 1 июля 2015 г. вклады, размещенные на основании указанных выше договоров.
По действующим договорам вклада выплата денежных средств будет произведена сегодня автоматически на счет вклада или на расчетную карту Tinkoff Black (в зависимости от выбранного способа капитализации начисленных процентов), о чем клиенты будут проинформированы СМС-сообщением.
Чтобы получить выплату по закрытому договору вклада, клиентам необходимо обратиться в банк (по телефону контактного центра 8 800 7557998, по почте или по email) и сообщить об удобном способе зачисления денежных средств.
Полный текст заявления
Отдельно поздравляю всех, кто успел подать исковые, ведь эти люди смогут получить не только саму сумму недоплаченных процентов, но и компенсацию от банка, более чем в три раза превышающую размер недоплаченного.
Уверен, что только получив первые иски и судебные решения по ним банк принял решение произвести выплаты.
Давайте в комментариях к этой статье или лайками к ней поблагодарим всех тех кто помог в этой борьбе с банками, всех тех, кто писал шаблоны претензий и исковых, публиковал их, отправлял жалобы в РПН и ФАС, ходил в ФАС на заседания и защищал свои права в суде. Ведь, если бы не их деятельность вкладчики банка могли не получить свои деньги никогда.
Мы все вместе добились очень важного для всех вкладчиков всех банков РФ результата - дело было резонансным и желания идти по этому пути у других банков должно сильно поубавиться!
Кроме того, напомню, что, несмотря на выплату банком вам недоплаченных процентов в добровольном порядке, все пострадавшие клиенты банка имеют возможность обратиться в суд. Вы пишите в банк досудебную претензию в которой требуете выплатить вам пени за просрочку. Банк этого не делает, вы идите в суд и получаете пени и штраф, суммарно в размере 150%. Образцы претензий и иска есть у меня в блоге (можно просто выкинуть кусок с расчетами недоплаченных процентов и не просить суд выплатить проценты. все остальное остается в силе. решение суда будет в большинстве случаев практически автоматическое потому что сам факт нарушения ваших прав уже доказан судом и признан банком.
Теперь, когда уже и сам банк признал унификацию незаконной, можно спокойно писать в Народный Рейтинг отзывы о нарушении законом банка. Не ленитесь!!!
Я же, со своей стороны, хочу отметить что в банке Тинькофф осталось еще много нарушений закона - это и отключение Дистанционного обслуживания неугодным клиентам и плата за информирование о расходах по карте и многое другое. Так что я продолжу борьбу за то, чтобы этот банк наконец-то начал соблюдать все законы. Все новости будут, как и прежде, у меня в блоге.
P.S. Важное добавление!!!
Внимание - клиенты банка уже сообщают об ошибках в выплатах, разумеется не в пользу клиентов. Советую всем заказать выписки из банка по e-mail и проверить все самостоятельно.
Все вопросы по содержанию статьи задаем только здесь, в комментариях. На письма в личку с вопросами не отвечу!
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Комментарии 77
Что теперь требовать с банка? И стоит ли?
в суд заявление уже отнес 20 июня.
Что теперь требовать с банка? И стоит ли?
если отнесли, то хорошо. сейчас просите что банк сам готов вернуть, остальное - по иску.
я именно так и поступил: пока запросил что банк готов сам отдать, на судебном заседании об этом сообщу, конечно же, а штрафы и пени, пусть суд назначает.
в суд заявление уже отнес 20 июня.
Что теперь требовать с банка? И стоит ли?
если отнесли, то хорошо. сейчас просите что банк сам готов вернуть, остальное - по иску.
я именно так и поступил: пока запросил что банк готов сам отдать, на судебном заседании об этом сообщу, конечно же, а штрафы и пени, пусть суд назначает.
Если банк не сглупит и выплатит недоплаченные проценты до решения суда, то со штрафом на проценты будет пролёт. Остается моралка (размер на усмотрение судьи) и расходы на юридические услуги. Утроить сумму никак не получится.
Коллеги, кто что думает насчет взыскивания через суд пени за невыплату процентов вовремя, а спустя год?
и нам, мы тоже писали и ходили в ФАС РФ)
сохраниться ли штраф, после анонсирования банком заявительного характера получения %% ?
Я вот не помню пополнял ли я вклад после 1 июля 2015 года или нет. Как это можно узнать? В ИБ 2016 вижу только текущие вклады.
Позвоните по указанному номеру, система автоматически распознает подпадаете ли вы под эту "акцию". Мне в ответ сразу пришла смс с номером договора и суммой "%, которые будут выплачены в течение 2х дней".
Константину и всем кто боролся - огромный респект от более молчаливых и ленивых вкладчиков