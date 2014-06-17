Популярные сообщения

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Алексей Коровин 17.06.2014 22:24 akorovin
О ботинках и не только
Дорогие друзья! Сегодня разбирали с сотрудниками в Перми такую ситуацию. В один из наших офисов пришёл пожилой клиент. Он довольно быстро решил свой вопрос, а потом любезно попросил у специалиста Книгу жалоб и предложений. Оставив запись, клиент с улыбкой простился и ушёл. Читать далее
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Алексей Коровин 04.03.2014 08:21 akorovin
«Золотой» путь Владимира Алекно
Дорогие друзья! С каким удовольствием мы смотрели домашнюю зимнюю Олимпиаду, как переживали за наших спортсменов! И сейчас, после победы сборной России в общем зачёте медалей, к олимпийцем привлечено повышенное внимание. Как готовились к Играм? От чего пришлось отказаться? Какие особые приёмы использовал тренерский штаб?.. Думаю, нам предстоит узнать много интересных историй. Но сейчас мне хотелось бы перенестись на полтора года назад и вспомнить этот фантастический матч 12 августа 2012 года. Читать далее
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Алексей Коровин 22.02.2014 12:19 akorovin
Почему уходят клиенты?
Дорогие друзья! В комментариях к предыдущему посту мне предложили регулярно завтракать не только с сотрудниками, но и с клиентами банка. И я вчера встречался с нашим клиентом, владельцем нескольких компаний, который не только перевёл в "Альфу" счета и зарплатные проекты своих компаний, но и сам активно пользуется продуктами и услугами банка. Читать далее
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Алексей Коровин 21.01.2014 22:43 akorovin
Вбок по карьерной лестнице
Дорогие друзья! В нашем банке есть традиция совместных завтраков руководителей и сотрудников. Появилась эта традиция больше года назад и хорошо укоренилась: сотрудники больше узнают о стратегии банка и бизнес-линий, а руководители - получают обратную связь высочайшего качества и массу новых идей, зачастую "готовых к употреблению" Читать далее
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Алексей Коровин 06.09.2013 20:47 akorovin
Grecotel: качество в деталях
Дорогие друзья! Закончился август, и яркие впечатления лета стали воспоминаниями. Вот одно из них, которым особенно приятно поделиться в этот дождливый день ...На Крите сидим на открытом воздухе и пьём кофе с Георгиосом Скулаксиносом, директором гостиницы Creta Palace, входящей в знаменитую своим гостеприимством сеть Grecotel. Grecotel, компания по управлению отелями и курортными комплексами, была создана в 1981 г. и на паритетной основе находится в собственности греческой Группы Н.Даскалантонакис и компании TUI Hotels & Resorts. Сейчас под управлением Grecotel - более двадцати отелей и курортных комплексов класса "люкс" и 4 звезды как на островах, так и на территории материковой Греции. Читать далее
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Алексей Коровин 23.05.2013 14:36 akorovin
Давайте создавать воспоминания!
Дорогие друзья! В субботу утром, проезжая мимо дома на Ленинградском проспекте, в котором я жил с родителями до окончания института, я обратил внимание на то, что расположенный наподалёку от этого дома киоск «Мороженое», радовавший меня на протяжении всех сорока лет моей жизни, непостижимым образом исчез. Испарились, как по мановению руки Старика Хоттабыча, и два соседних киоска, осталась только пустая, недавно заасфальтированная площадка. Читать далее
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Алексей Коровин 02.04.2013 23:02 akorovin
Оказаться под рукой
Дорогие друзья! Я на днях вернулся из поездки, о которой мы с друзьями договорились через Facebook. Без лишних встреч и созвона условились о путешествии за несколько сотен километров... А вчера мне пришло письмо от старинного друга-англичанина. Он сетовал на то, что потерял мой номер телефона и адрес электронной почты и поэтому пишет в LinkedIn. Читать далее
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Алексей Коровин 12.03.2013 22:19 akorovin
За кулисами процентной ставки
Дорогие друзья! Есть старая шутка, что, если вы хотите взять в банке кредит, вам следует доказать, что деньги вам не нужны. В каждой шутке, как говорится, есть только доля шутки, остальное – чистая правда. Роман Авдеев начал любопытную дискуссию, взявшись сопоставить ростовщичество и современную банковскую деятельность Читать далее
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Алексей Коровин 11.01.2013 00:11 akorovin
Двадцать лет
Дорогие друзья! Я устроился на работу в экспертно-аналитический отдел Банка "Российский кредит" 11 января 1993 г. Ровно двадцать лет назад... Сначала я изучал экономику предприятий, с которыми банк тогда сотрудничал, но довольно быстро перешёл в Валютное управление экономистом в отдел международных расчётов. Что осталось в памяти об этом времени? Читать далее
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Алексей Коровин 30.12.2012 02:27 akorovin
Третий конвертик из Гарварда
Дорогие друзья! В конце курса Advanced Management Program в Гарвардской школе бизнеса всем слушателям раздают по три маленьких конверта. Задача - написать самому себе пожелания и обменяться конвертиками из одним из однокурсников, чтобы потом отправить эти письма друг другу по почте. Первый конверт нужно отправить через месяц, второй - через полгода, а третий - через год после окончания бизнес-школы. Читать далее
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Алексей Коровин 21.10.2012 00:54 akorovin
Камешки на песке, или Можно ли полюбить банк
Дорогие друзья! Как-то давным-давно, ещё в начале столетия, я начал писать гневное письмо в компанию Lego... Впрочем, сразу оговорюсь. Все члены нашей семьи были влюблены в продукцию датской компании, мы с женой покупали детям наборы Lego ко всем дням рождения, именинам и праздникам, даже посетили английский Legoland. Поводом для этого письма послужила дошедшая до нас информация, что датчане снимают с производства линию Belville, столь полюбившуюся нашим дочерям. Читать далее
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Алексей Коровин 12.10.2012 19:05 akorovin
Поговорим? Нет, лучше напишем
Дорогие друзья! На одной из конференций разговорился с коллегой-финансистом. Обсудив новости на мировых рынках, мы плавно перешли к обсуждению детей. - Не могу понять своего старшего сына, - сокрушался мой знакомый. - Он общается со своей девушкой исключительно эсэмэсками! Они совсем не звонят друг другу, видятся лишь раз в неделю, зато я постоянно вижу, как мой сын яростно строчит своей подруге сообщения. Он совсем разучился формулировать свои мысли на людях. И вообще как он ещё пальцы не стёр? Читать далее
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Алексей Коровин 16.09.2012 19:27 akorovin
На два дня в Азию. Путевые заметки о Сингапуре и Гонконге
Дорогие друзья! Эта командировка получилась стремительной — в Сингапуре мы с коллегой провели лишь двенадцать часов, а в Гонконге — чуть более суток. Разумеется, я не посягаю на лавры замечательной Марины Топтыгиной, её фотоотчёты о посещении различных стран по праву пользуются большой популярностью у посетителей портала Banki.ru. Мои заметки, напротив, не претендуют на полноценный рассказ, это, скорее, некий реестр впечатлений от краткого посещения двух прекраснейших стран мира. Читать далее
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Алексей Коровин 21.08.2012 21:54 akorovin
Олимпиада — это не только спорт
Дорогие друзья! Мне случилось быть зрителем последних нескольких дней Олимпиады в Лондоне. Безусловно, не мог не порадовать дождь из медалей различного достоинства, который во второй половине Игр вывел российскую команду из «подвала» десятки лучших в тройку призеров по общему количеству медалей. Но были и другие впечатления от Олимпиады, важные и для нашей страны в свете предстоящих Олимпийских игр в Сочи. Читать далее
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Алексей Коровин 23.07.2012 20:28 akorovin
Обсудим стратегию?
Дорогие друзья! В середине июля состоялась стратегическая сессия "Большой Розницы" нашего банка — в одном из подмосковных пансионатов собралось два с лишним десятка коллег из Розничного блока, блока "Электронный бизнес", а также руководители из розничной финансовой службы, HR, IT и риск-менеджмента. Программа получилась насыщенной — мы обсуждали мировые тенденции и тренды на российском финансовом рынке, а также собственные планы и стратегические амбиции. Нам удалось поговорить не только о бизнесе — была затронута тема лидерства и переосмыслены правила коммуникации. Выступали как приглашённые специалисты, так и сотрудники банка, подготовившие довольно неординарные презентации. Неформальная часть также оказалась богатой на впечатления — к счастью, к вечеру закончился дождь, и нам удалось провести небольшой спортивный турнир, а после ужина — в дружеской компании попеть под гитару В ходе обсуждения мы о многом договорились — " Читать далее
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Алексей Коровин 29.06.2012 19:23 akorovin
Давайте говорить друг другу комплименты!
Дорогие друзья! Что происходит, когда приземляется самолёт, на борту которого находятся отечественные пассажиры? Правильно! Салон самолёта оглашается бурными аплодисментами. В этом уникальная особенность русских пассажиров - мне, например, не доводилось слышать такие аплодисменты ни в одной стране мира, хотя, говорят, итальянцы тоже рукоплещут. В этих аплодисментах - и радость того, что окончен перелёт, а значит остались позади страхи и неизбежная болтанка на десятитысячной высоте, и предвкушение отдыха (особенно восторженно рукоплещут на "курортных" рейсах). В них, думается мне, и благодарность экипажу, который в целости и сохранности доставил пассажиров в место назначения. Сегодня речь пойдёт о том, умеем ли мы быть благодарными - не всё же рассуждать о претензиях и жалобных книгах "И пока мне рот не забили глиной, / Из него раздаваться будет лишь благодарность", - писал некогда Иосиф Бродский. А у нас как порой получается? Читать далее
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Алексей Коровин 26.05.2012 23:06 akorovin
Мыслим как предприниматели. А как?..
Дорогие друзья! В Альфа-Банке существует традиция - ежеквартально чествовать лучших сотрудников на церемонии "Наши чемпионы". Вчера как раз состоялось очередное награждение, и оно было посвящено одной из главных ценностей банка - "Мыслим как предприниматели". Это было особенно актуально в связи с тем, что сегодня, 26 мая, в России отмечается День предпринимателя, с которым я всех поздравляю Казалось бы, что общего у банковских служащих, одной из главных задач которых является сохранение сбережений своих клиентов, и у предпринимателей, которые, напротив, добиваются успеха благодаря тому, что принимают повышенные риски? В определённом смысле банк является оплотом консерватизма, и эпитет "надёжный" является лучшей похвалой банку со стороны не только вкладчиков, что вполне объяснимо, но и со стороны, как показывают исследования, заёмщиков, что можно объяснить лишь спецификой отношения к банковскому бизнесу в целом. Читать далее
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Алексей Коровин 30.04.2012 16:33 akorovin
По ложному следу, или О семечках и финансовых услугах
Дорогие друзья! Разговорился я недавно с одной своей знакомой, невольно ставшей жертвой битвы гигантов - компаний Apple и Nokia. Дело в том, что моя знакомая любит телефоны-слайдеры, ей нравится, когда кнопки защищены от случайного нажатия клавиш. И на дух не переносит столь модные нынче телефоны с сенсорным экраном. Она неоднократно пробовала освоить iPhone, столь полюбившийся её дочери, но каждый раз терпела сокрушительное поражение - пальцы отказывались повиноваться, и всякий раз вместо сообщения выходила абракадабра... Так случилось, что любимый телефон моей знакомой Nokia 8800 с приятными на ощупь кожаными вставками был однажды украден, и потерпевшая направилась на поиски замены. Читать далее
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Алексей Коровин 16.04.2012 21:33 akorovin
Как выжить в информационных джунглях
Дорогие друзья! Обучение на курсе Advanced Management Program в Гарвардской школе бизнеса начинается своеобразно - на одной из первых лекций участникам программы раздаётся сорокастраничный кейс и профессор радостно объявляет, что у слушателей есть ровно десять минут, чтобы его прочесть, осмыслить и вкратце изложить содержание. Участники программы реагируют на это по-разному - кто-то судорожно пытается продраться через терминологические дебри и штудирует размещённый в конце кейса словарь, кто-то - честно пытается прочесть максимум возможного и к концу десятой минуты в испарине дочитывает третью страницу, а кто-то - возмущённо доказывает соседу, что профессор неправ и ориентируется ("А Вы как думали?!" на англоязычную аудиторию... Читать далее
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Алексей Коровин 31.03.2012 16:40 akorovin
Каким должен быть начальник
Дорогие друзья! В советском фильме "Батальоны просят огня", снятом более тридцати лет тому назад по одноимённой повести Юрия Бондарева, выведен образ командующего армии полковника Иверзева, начальника со стальными нервами и железной волей. Наверно, о таких командирах писал некогда Николай Тихонов: "Гвозди б делать из этих людей: / Крепче б не было в мире гвоздей". На неделе мы посмотрели этот фильм с детьми, и образ полковника Иверзева был, пожалуй, единственным, который вызвал смешанные чувства... Вот как говорится о командарме в повести: "Ему было хорошо известно, что офицеры не любили его, но это никогда, и даже сейчас, его не беспокоило. Он сам хотел и был человеком приказа и говорил с подчиненными только языком приказа, ибо считал, что не обязан внушать людям любовь к себе. Он был обязан заставлять подчиненных выполнять свою волю". Итак, каким должен быть начальник? Читать далее
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Алексей Коровин 17.03.2012 21:24 akorovin
Жаловаться или нет? Вот в чём вопрос
Дорогие друзья! Представьте себе ситуацию. Вы зашли в небольшое кафе, сели за столик у окна, заказали по меню суп и горячее и... И терпеливо ожидаете заказа. Но официант не торопится вас обслужить - он приносит шницель соседу напротив, а через двадцать минут - мороженое девушкам за столиком у барной стойки. Он разговаривает по телефону, выходит покурить и мило беседует с барменом. Допив воду без газа из крохотной бутылочки, принесённой час назад, вы начинаете нервничать, в пятый раз перечитывать спортивную колонку из случайно подвернувшейся газеты и обдумывать планы мести. Роспотребнадзор? Нет, слишком сложно. В Контакте? Тоже нет - друзья подумают, что вы склочник. Как же быть?.. А вот - другая ситуация: вы пришли в отделение банка. Читать далее
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