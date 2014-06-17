Популярные сообщения

Дорогие друзья!
В Альфа-Банке существует традиция - ежеквартально чествовать лучших сотрудников на церемонии "Наши чемпионы". Вчера как раз состоялось очередное награждение, и оно было посвящено одной из главных ценностей банка - "Мыслим как предприниматели". Это было особенно актуально в связи с тем, что сегодня, 26 мая, в России отмечается День предпринимателя, с которым я всех поздравляю
Казалось бы, что общего у банковских служащих, одной из главных задач которых является сохранение сбережений своих клиентов, и у предпринимателей, которые, напротив, добиваются успеха благодаря тому, что принимают повышенные риски?
В определённом смысле банк является оплотом консерватизма, и эпитет "надёжный" является лучшей похвалой банку со стороны не только вкладчиков, что вполне объяснимо, но и со стороны, как показывают исследования, заёмщиков, что можно объяснить лишь спецификой отношения к банковскому бизнесу в целом.
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