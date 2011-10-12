Дорогие друзья!

Рад приветствовать Вас на своей страничке на портале Banki.ru.
Я многие годы с большим интересом слежу за развитием портала, за постоянным обновлением материалов и рубрик и вижу, что портал перерос статус информационного сайта и стал, пожалуй, лучшей площадкой для дискуссий о банках, их достижениях и неудачах. Поздравляю создателей проекта с преодолением высокой планки в 100 тыс. посетителей в сутки!
Начиная свой блог, я не без волнения вступаю в эту дискуссию - зачастую нелицеприятный, но всегда корректный и профессиональный разговор достойных собеседников.
Мне нравится писать, я веду колонки для ряда авторитетных изданий, включая "Ведомости" и Harvard Business Review. А ещё больше мне нравится общаться с нашими сотрудниками и клиентами банка.
В своём блоге я планирую говорить о клиентском обслуживании и продуктах банка, а настоящем и будущем банковского дела в России и за рубежом, о том, чем живёт наша огромная и прекрасная страна, и о том, что дорого лично мне.
В первую очередь банк - это сервисная организация, поэтому я буду признателен за живое общение. Такой диалог - наиболее короткий путь к улучшению качества обслуживания и совершенствованию продуктовой линейки. Кстати, помимо комментариев к моему блогу, прошу обращаться на адрес zabota@otpbank.ru, созданный специально для наших клиентов. Интересные комментарии, предложения и, конечно, замечания к нашей работе я планирую разбирать вместе с Вами на этой страничке. Заранее благодарен за все Ваши комментарии и советы!
Извините, если не сумею ответить на каждый вопрос, я буду стараться
Ваш,
Алексей Коровин
Комментарии 40
Хочется надеяться, что общение будет взаимным и Вы будете конструктивно общаться на любые темы в том числе скользкие и в какой-то мере нелицеприятные.
Банк это большая организация, клиентов очень много. И проколы бывают у всех. Только руководители по разному на них реагируют. Кто-то неудобные вопросы игнорирует, но есть блогеры, которые на любой вопрос дают достойный ответ. Надеюсь Вы примкнете именно к ним. Удачи
В связи с тем, что мой «профиль» - решение российской проблематики, то не могу не обратить внимание на Ваши ошибки. В «первую очередь банк» - это один из участников экономического процесса, а Вы знаете, что «сделка успешной может быть тогда, когда её участники находят БАЛАНС СВОИХ ИНТЕРЕСОВ в этой сделке». Поэтому именно этот критерий, итоговый результат, и определяет правильность действия. Но сегодня российские банки видят только свой интерес, что и приводит к сегодняшним ошибкам в банковской сфере. Возникает закономерный вопрос: а есть ли правильное решение сегодняшней банковской проблематики? По имеющимся у меня сведениям – решение есть, но не теми способами или методами, которые используют банки сегодня. Правильные решения базируются на правильном определении термина «банк», которое далее и становится базовым принципом новой стратегии банка: БАНК – это место, которое ГАРАНТИРУЕТ сохранность денег клиента при любом негативном развитии событий в экономике территории.
С почтением к Вам за желание узнать правду о действиях банка.
Константин Гостев – координатор инициативной группы "Решение Российской проблематики".
Очень надеюсь, что вы найдете в наших посетителях достойных и интересных собеседников.
У меня есть вопрос по клиентскому обслуживанию.
Я получил большой долларовый ипотечный кредит в очень неудачное время, весной 2008 года при курсе менее 24 руб. за доллар.
В результате "плавной девальвации" конца 2008 - начала 2009 года мои затраты на обслуживание кредита выросли примерно на 30%. Я согласен, что это мой просчёт и моя проблема, и прилагаю все усилия (пока успешно), чтобы я не допустить никаких просрочек платежей.
Летом этого года реальная перспектива ещё одного скачка курса доллара стала очевидной даже для непрофессионала в области финансов. Я обратился в ОТП-Банк за информацией об условиях рефинансирования в рубли по программе защиты заёмщика, которая декларируется на сайте банке. Ответ меня обескуражил...
Во-первых, финансовые условия только те, которые есть в банке на настоящий момент. Вроде бы известно, что риски по неуплате максимальны на начальном сроке кредита, далее стремятся к нулю. Тем более у меня этот начальный срок пришёлся на сложнейший экономический период. Тем не менее никакого, даже копеечного преимущества перед человеком, только что обратившимся в банк, у меня нет. У многих банков есть программы лояльности, а в ОТП-Банке - нет. Очень жаль...
Во-вторых, срок рассмотрения заявки на рефинансирование - 1 месяц. Это вообще нонсенс, с моей точки зрения. Что можно рассматривать целый месяц у проверенного клиента, который добросовестно исполняет свои обязательства перед банком несколько лет? В этом плане у нового клиента преимущество получается. Как-то несправедливо.
Получается, что формально программа защиты добросовестного заёмщика в банке есть, а фактически...
Как клиент, я расцениваю эти факты как недальновидную политику, направленную исключительно на сегодняшний день и не учитывающую весьма вероятные экономические сложности в ближайшем будущем.
С уважением, Александр
В первую очередь от лица Банка хочу поблагодарить Вас за то,что Вы выбрали нас и за то, что несмотря на нестабильность в экономике, Вы остаетесь вместе с нами.
Я возглавляю Управление кредитных операций ОТП Банка. Чтобы помочь разобраться в сложившейся ситуации, нам необходима более полная информация от Вас:
ФИО, дата рождения, номер кредитного договора.
Прошу Вас выслать информацию с пометкой для "Эльмиры Хусяйновой" на электронный адрес: zabota@otpbank.ru . Мы разберемся, почему отделение не предоставило Вам обратную связь.
Мы свяжемся с Вами, чтобы сообщить, какие варианты решения ситуации возможны.
Спасибо, что обратились к нам
С уважением, Эльмира Хусяйнова
Начальник Управления кредитных операций ОТП Банк
Я не собирался обращаться здесь к президенту банка со своим частной проблемой. При моём обращении в отделение по вопросу рефинансирования в рубли дело не дошло дальше первоначальной информации. Повторюсь:
1.Проценты, комиссии и пр. - стандартные (а по ипотеке они сейчас в ОТП-Банке практически "заградительные").
2.Срок рассмотрения - месяц.
Так что проблем с обратной связью не было. Такова общая политика банка и уровень клиентоориентированности. Именно на это хотелось бы обратить внимание Алексея.
Лично я принял решение делать полное досрочное погашение. Слава богу, имеется не особо нужная недвижимость, которую придётся продать.
Наверняка есть другие клиенты в банке, у которых такой возможности нет. Что будут делать они при падении рубля?
Спасибо за Ваш сигнал, что на рассмотрение заявки на рефинансирование ушёл месяц. Искренне сожалею.
Впредь мы постараемся принимать решения и уведомлять наших клиентов в течение 2-х недель.
Я очень рад, что могу обратиться лично к вам.
В 2008г., воспользовавшись моим паспортом, посторонний человек приобрел сотовый телефон в магазине бытовой техники (в кредит) через ваш банк. Узнал об этом в 2011г., когда обратился в “Россельхозбанк”. В феврале этого же года я погасил кредит. В связи с этим у меня отрицательная банковская кредитная история. Теперь я не могу обратиться ни в какой банк за кредитом, а я хотел заняться фермерской деятельностью (я имею личное подсобное хозяйство)
Есть ли какой-нибудь вариант исправить данное положение?
С уважением Текеев Хаджи Нурчукович.
Мы сожалеем, что Вы попали в столь затруднительную ситуацию. Если у Вас есть подтверждающие документы о том, что в результате утери или кражи паспорта посторонний человек воспользовался Вашими данными для получения кредита, прошу Вас выслать копии документов на электронный адрес zabota@otpbank.ru с пометкой для "Игоря Россинского".
Банк в обязательном порядке рассмотрит документы и произведет необходимые действия. По резутатам проведенного расследования, мы свяжемся с Вами.
С уважением, Игорь Россинский
Начальник Центра работы с претензиями
Поклон от коллег из Тюмени!
Благодарим за оставленный отзыв. Банк всегда старается поддерживать высокие стандарты обслуживания и предоставленная Вами информация позволит исправить указанные Вами недостатки в нашей работе. От лица банка приношу извинения за не корректное поведение нашего сотрудника.
Подробная информация о просроченной задолженности отправлена почтой на адрес Шамрицкой Анастасии Сергеевны.
С уважением, Игорь Россинский
Начальник Центра работы с претензиями
Думаю, ситуации "вообще" не бывает - бывают конкретные ситуации конкретных клиентов. Мы с коллегами пытаемся вникнуть в каждую ситуацию, подробно разъяснить позицию банка и предложить решение.
Сотрудники Центра работы с претензиями Банка уведомили Вас о причине сложившейся ситуации. Согласование дальнейших действий по решению ситуации наш сотрудник проведет с Вами по телефону завтра в течение дня.
С уважением, Игорь Россинский
Начальник Центра работы с претензиями
Прошу вас помочь разобраться со сложившейся ситуацией,по настоящее время я клиентка вашего банка,не дайте мне разочароваться в вашей порядочности и профессионализме.
Жду вашего ответа на электронную почту.С уважением Елена Захарова.
Меня зовут Ольга Веревкина, я руководитель Контакт-Центра ОТП Банка.
Спасибо за Ваш отзыв и подробное описание ситуации, которая с Вами произошла.
Мы понимаем, насколько решение данного вопроса важно для Вас, и со своей стороны сделаем все возможное, для скорейшего урегулирования сложившейся ситуации.
Чтобы мы смогли провести оперативное и всестороннее расследование данного случая, просим Вас оказать нам содействие и прислать Ваши персональные данные (ФИО, дата рождения, серию и номер паспорта) на электронный адрес zabota@otpbank.ru с пометкой «для Ольги Веревкиной».
Мы обязательно свяжемся с Вами и поможем разрешить данный вопрос.
С уважением, Ольга Веревкина
Директор Дирекции Контакт-Центр.
Спасибо за предоставленную информацию о своих личных данных, это помогло нам оперативно провести расследование и найти аудиозапись разговора, в котором Вы запрашивали сумму досрочного погашения.
После того как мы прослушали данный разговора, выяснилось, что оператор Контакт-Центра верно назвал Вам сумму досрочного погашения и дату, до которой необходимо было ее внести. Однако в указанный оператором срок сумма не поступила на Ваш счет. Вы внесли ее позднее и в меньшем объеме, чем требовалось.
Мы очень ответственно относимся к клиентам, у которых по той или иной причине образовалась просроченная задолженность, и стараемся оперативно информировать их об этом всеми удобными способами. В частности, Вам было направленно несколько смс на мобильный номер телефона, указанный при оформлении кредита, и совершено несколько звонков с информацией о сумме, которую необходимо оплатить.
В случае необходимости, мы можем выслать Вам на электронную почту аудиозапись Вашего разговора с оператором и историю платежей по Вашему кредиту.
С уважением, Ольга Веревкина
Директор Дирекции Контакт-Центр
Меня зовут Россинский Игорь, я возглавляю Центр по работе с претензиями ОАО "ОТП Банк"
Прошу на адрес zabota@otpbank.ru с отметкой в теме письма "Информация по карте для Россинского" прислать информацию о ФИО и дата своего рождения клиента, чтобы можно было оперативно уточнить статус выпуска / доставки карты.