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Дорогие друзья!

12.10.2011 12:22 40 3 755 просмотров
Рад приветствовать Вас на своей страничке на портале Banki.ru.

Я многие годы с большим интересом слежу за развитием портала, за постоянным обновлением материалов и рубрик и вижу, что портал перерос статус информационного сайта и стал, пожалуй, лучшей площадкой для дискуссий о банках, их достижениях и неудачах. Поздравляю создателей проекта с преодолением высокой планки в 100 тыс. посетителей в сутки!

Начиная свой блог, я не без волнения вступаю в эту дискуссию - зачастую нелицеприятный, но всегда корректный и профессиональный разговор достойных собеседников.

Мне нравится писать, я веду колонки для ряда авторитетных изданий, включая "Ведомости" и Harvard Business Review. А ещё больше мне нравится общаться с нашими сотрудниками и клиентами банка.

В своём блоге я планирую говорить о клиентском обслуживании и продуктах банка, а настоящем и будущем банковского дела в России и за рубежом, о том, чем живёт наша огромная и прекрасная страна, и о том, что дорого лично мне.

В первую очередь банк - это сервисная организация, поэтому я буду признателен за живое общение. Такой диалог - наиболее короткий путь к улучшению качества обслуживания и совершенствованию продуктовой линейки. Кстати, помимо комментариев к моему блогу, прошу обращаться на адрес zabota@otpbank.ru, созданный специально для наших клиентов. Интересные комментарии, предложения и, конечно, замечания к нашей работе я планирую разбирать вместе с Вами на этой страничке. Заранее благодарен за все Ваши комментарии и советы!

Извините, если не сумею ответить на каждый вопрос, я буду стараться smile:)

Ваш,

Алексей Коровин

Комментарии 40

Helen@  (Helen@)
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Это замечательно, когда руководители банков не боятся лично общаться со своими клиентами, и отвечать на интересующие их вопросы!
Татьяна Алешкина  (Liana12)
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Алексей, добро пожаловать! Надеюсь, общение будет полезным и вам, и клиентам вашего банка smile:)
Шарухин Антон  (toshik80)
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Добрый день Алексей
Хочется надеяться, что общение будет взаимным и Вы будете конструктивно общаться на любые темы в том числе скользкие и в какой-то мере нелицеприятные.
Банк это большая организация, клиентов очень много. И проколы бывают у всех. Только руководители по разному на них реагируют. Кто-то неудобные вопросы игнорирует, но есть блогеры, которые на любой вопрос дают достойный ответ. Надеюсь Вы примкнете именно к ним. Удачи
Птицелов  (Птицелов)
#
Будем надеяться, что хорошая идея с блогом не зачахнет со временем как у некоторых пользователей.
smile8)
Константин Гостев  (Convidado)
#
Здравствуйте господин Коровин!
В связи с тем, что мой «профиль» - решение российской проблематики, то не могу не обратить внимание на Ваши ошибки. В «первую очередь банк» - это один из участников экономического процесса, а Вы знаете, что «сделка успешной может быть тогда, когда её участники находят БАЛАНС СВОИХ ИНТЕРЕСОВ в этой сделке». Поэтому именно этот критерий, итоговый результат, и определяет правильность действия. Но сегодня российские банки видят только свой интерес, что и приводит к сегодняшним ошибкам в банковской сфере. Возникает закономерный вопрос: а есть ли правильное решение сегодняшней банковской проблематики? По имеющимся у меня сведениям – решение есть, но не теми способами или методами, которые используют банки сегодня. Правильные решения базируются на правильном определении термина «банк», которое далее и становится базовым принципом новой стратегии банка: БАНК – это место, которое ГАРАНТИРУЕТ сохранность денег клиента при любом негативном развитии событий в экономике территории.
С почтением к Вам за желание узнать правду о действиях банка.
Константин Гостев – координатор инициативной группы "Решение Российской проблематики".
Филипп Ильин-Адаев  (Редактор)
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Константин, пусть я и не господин Коровин, но обращаюсь к вам с просьбой: а можно чуть попроще? smile:)
Константин Гостев  (Convidado)
#
Здравствуйте Филипп! Куда уж проще? Что Вы желаете упростить?
Филипп Ильин-Адаев  (Редактор)
#
Алексей, от лица Банки.ру приветствую вас на нашем сайте!
Очень надеюсь, что вы найдете в наших посетителях достойных и интересных собеседников.
Евгений  (Адреналин1)
#
Здравствуйте Алексей! Рад, что все больше и больше интересных людей начинают вести блоги!
Алексей Коровин  (akorovin)
#
Спасибо за аванс, Алексей! Постараюсь оправдать доверие smile:)
Tims2  (Tims2)
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Здравствуйте, Алексей!

У меня есть вопрос по клиентскому обслуживанию.
Я получил большой долларовый ипотечный кредит в очень неудачное время, весной 2008 года при курсе менее 24 руб. за доллар.
В результате "плавной девальвации" конца 2008 - начала 2009 года мои затраты на обслуживание кредита выросли примерно на 30%. Я согласен, что это мой просчёт и моя проблема, и прилагаю все усилия (пока успешно), чтобы я не допустить никаких просрочек платежей. smile:wall:
Летом этого года реальная перспектива ещё одного скачка курса доллара стала очевидной даже для непрофессионала в области финансов. Я обратился в ОТП-Банк за информацией об условиях рефинансирования в рубли по программе защиты заёмщика, которая декларируется на сайте банке. Ответ меня обескуражил...
Во-первых, финансовые условия только те, которые есть в банке на настоящий момент. Вроде бы известно, что риски по неуплате максимальны на начальном сроке кредита, далее стремятся к нулю. Тем более у меня этот начальный срок пришёлся на сложнейший экономический период. Тем не менее никакого, даже копеечного преимущества перед человеком, только что обратившимся в банк, у меня нет. У многих банков есть программы лояльности, а в ОТП-Банке - нет. Очень жаль...
Во-вторых, срок рассмотрения заявки на рефинансирование - 1 месяц. Это вообще нонсенс, с моей точки зрения. Что можно рассматривать целый месяц у проверенного клиента, который добросовестно исполняет свои обязательства перед банком несколько лет? В этом плане у нового клиента преимущество получается. Как-то несправедливо. smile:|

Получается, что формально программа защиты добросовестного заёмщика в банке есть, а фактически... smile:(
Как клиент, я расцениваю эти факты как недальновидную политику, направленную исключительно на сегодняшний день и не учитывающую весьма вероятные экономические сложности в ближайшем будущем.

С уважением, Александр


Эльмира Хусяйнова  (hes)
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Александр, добрый день!

В первую очередь от лица Банка хочу поблагодарить Вас за то,что Вы выбрали нас и за то, что несмотря на нестабильность в экономике, Вы остаетесь вместе с нами.

Я возглавляю Управление кредитных операций ОТП Банка. Чтобы помочь разобраться в сложившейся ситуации, нам необходима более полная информация от Вас:
ФИО, дата рождения, номер кредитного договора.

Прошу Вас выслать информацию с пометкой для "Эльмиры Хусяйновой" на электронный адрес: zabota@otpbank.ru . Мы разберемся, почему отделение не предоставило Вам обратную связь.

Мы свяжемся с Вами, чтобы сообщить, какие варианты решения ситуации возможны.

Спасибо, что обратились к нам

С уважением, Эльмира Хусяйнова
Начальник Управления кредитных операций ОТП Банк


Tims2  (Tims2)
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Добрый день, Эльмира!

Я не собирался обращаться здесь к президенту банка со своим частной проблемой. При моём обращении в отделение по вопросу рефинансирования в рубли дело не дошло дальше первоначальной информации. Повторюсь:
1.Проценты, комиссии и пр. - стандартные (а по ипотеке они сейчас в ОТП-Банке практически "заградительные").
2.Срок рассмотрения - месяц.

Так что проблем с обратной связью не было. Такова общая политика банка и уровень клиентоориентированности. Именно на это хотелось бы обратить внимание Алексея.

Лично я принял решение делать полное досрочное погашение. Слава богу, имеется не особо нужная недвижимость, которую придётся продать.
Наверняка есть другие клиенты в банке, у которых такой возможности нет. Что будут делать они при падении рубля?
Алексей Коровин  (akorovin)
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Уважаемый Александр!

Спасибо за Ваш сигнал, что на рассмотрение заявки на рефинансирование ушёл месяц. Искренне сожалею.
Впредь мы постараемся принимать решения и уведомлять наших клиентов в течение 2-х недель.
Хаджи Текеев  (Teke888)
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Здравствуйте, Алексей!
Я очень рад, что могу обратиться лично к вам.
В 2008г., воспользовавшись моим паспортом, посторонний человек приобрел сотовый телефон в магазине бытовой техники (в кредит) через ваш банк. Узнал об этом в 2011г., когда обратился в “Россельхозбанк”. В феврале этого же года я погасил кредит. В связи с этим у меня отрицательная банковская кредитная история. Теперь я не могу обратиться ни в какой банк за кредитом, а я хотел заняться фермерской деятельностью (я имею личное подсобное хозяйство)
Есть ли какой-нибудь вариант исправить данное положение?
С уважением Текеев Хаджи Нурчукович.
Игорь Россинский  (iross)
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Уважаемый Хаджи Нурчукович!

Мы сожалеем, что Вы попали в столь затруднительную ситуацию. Если у Вас есть подтверждающие документы о том, что в результате утери или кражи паспорта посторонний человек воспользовался Вашими данными для получения кредита, прошу Вас выслать копии документов на электронный адрес zabota@otpbank.ru с пометкой для "Игоря Россинского".

Банк в обязательном порядке рассмотрит документы и произведет необходимые действия. По резутатам проведенного расследования, мы свяжемся с Вами.

С уважением, Игорь Россинский
Начальник Центра работы с претензиями
Филипп Ильин-Адаев  (Редактор)
#
Друзья, давайте не будем путать личный блог Алексея Коровина и горячую линию ОТП Банка. Последняя живет здесь .
Анна Андронова  (andronova.al)
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Алексей, безумно приятно видеть Вас здесь smile:)

Поклон от коллег из Тюмени!
Алексей Коровин  (akorovin)
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Спасибо, Анна! Вчера вернулся из Вятки, а до Тюмени пока не добирался smile:)
Дмитрий Лебедев  (Dimases1112197)
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Здравствуйте,Алексей! Я-муж одной из клиенток банка OTP,а именно Шамрицкой Анастасии Сергеевны,сейчас уже фамилия ее сменилась на Лебедеву. Очень не удовлетворен работой сотрудников Вашего банка,по номеру 88002007019 не могу дозвониться второй месяц,звонок переводится на оператора,после непродолжительного ожидания мой звонок отклоняется,писал на сайт оператору-онлайн,изложил проблему (жену сократили в июне из администрации района,где она работала,пока платили ей компенсацию,она оплачивала кредит по карте,сейчас возможности выплачивать пока нет,работу она еще не нашла.Сотрудникам банка в телефонном разговоре она говорила о сокращении с работы,но не придали этому ни малейшего значения и сказали ей примерно следующее,причем в грубой форме-"Ну и что,что Вас сократили,занимайте у кого хотите,но кредит погасите в срочном порядке!" Мне вот хотелось бы узнать,так разве может нормальный банк относиться к своим клиентам,при том,что на сайте банка я видел,что существуют различные программы для клиентов,оставшихся без работы? Жена боится брать трубку,когда ей звонят из банка,хотела взять еще один кредит,рассчитаться полностью по карте и забыть о банке ОТП навсегда,но ей кредит не дали и вижу одни слезы в последнее время...Я бы рад ей помочь с кредитом,но,к сожалению пока не имею такой возможности...) Онлайн-оператор предложила обратиться по телефону к другому оператору,до которого дозвониться нереально...Что нам нужно сделать в этой ситуации,посоветуйте,пожалуйста! Дмитрий Лебедев.
Игорь Россинский  (iross)
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Алексей, добрый день.
Благодарим за оставленный отзыв. Банк всегда старается поддерживать высокие стандарты обслуживания и предоставленная Вами информация позволит исправить указанные Вами недостатки в нашей работе. От лица банка приношу извинения за не корректное поведение нашего сотрудника.
Подробная информация о просроченной задолженности отправлена почтой на адрес Шамрицкой Анастасии Сергеевны.

С уважением, Игорь Россинский
Начальник Центра работы с претензиями
Дмитрий Лебедев  (Dimases1112197)
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Вообще-то я Дмитрий,а не Алексей! Вот она какова внимательность к своим клиентам! А информацию о задолженности присылали уже два раза,от этого не холодно,не жарко... Меня интересует работают ВООБЩЕ программы поддержки клиентов банка,оставшихся без работы или НЕТ?
Алексей Коровин  (akorovin)
#
Уважаемый Дмитрий!

Думаю, ситуации "вообще" не бывает - бывают конкретные ситуации конкретных клиентов. Мы с коллегами пытаемся вникнуть в каждую ситуацию, подробно разъяснить позицию банка и предложить решение.
Дмитрий Лебедев  (Dimases1112197)
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Уважаемый Алексей! Я совершенно с Вами согласен,существуют конкретные ситуации конкретных клиентов,только вот Вы и Ваши коллеги вникать пытаетесь НЕ ВО ВСЕ,а только в те,которые интересны Вам с финансовой точки зрения...Это мое личное мнение,я могу и ошибаться.Просто складывается такое ощущение,что простые люди,берущие кредит интересны банку потому,что иметь таких клиентов-это самый легкий способ заработать,а помощи добиться,если потерял работу, очень сложно...Они становятся неинтересными,и помнят их только потому,что нужно вернуть СВОЕ,естественно с немалыми процентами и неустойками...Красиво говорить и красиво делать-вещи разные,не всякому дано эти вещи совместить.Тем не менее,спасибо Вам за ЛИЧНЫЙ ответ.
Светлана Чернига  (svetach70)
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Здравствуйте, Алексей! Я оформила Вашу карту в 2010г. Лимит по карте составлял 60т.р. Деньги снимала не за один раз. Почему-то получилось, что на карте оказалось 100т.р.( я их сняла), а все уведомления шли в течение полугода как на 60т.р. Выплачивала кредит. Потом началась путаница. Я два месяца не платила кредит. Потом внесла 70т.р. в настоящее время 10 месяцев плачу вовремя. карта заблокирована. Звоню в банк, мне говорят, что карту могут разблокировать по усмотрению банка. Не могли бы Вы посодействовать в том, чтобы карту разблокировали. Карта на имя Чернига Светлана Анатольевна
Игорь Россинский  (iross)
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Уважаемая Светлана! Банк не изменял Вам лимит по карте. Причина возникновения перерасхода средств на Вашей карте связана с тем, что банк-эквайер операцию по списанию средств с вашей карты выставил с опозданием на 5,5 месяцев.
Сотрудники Центра работы с претензиями Банка уведомили Вас о причине сложившейся ситуации. Согласование дальнейших действий по решению ситуации наш сотрудник проведет с Вами по телефону завтра в течение дня.

С уважением, Игорь Россинский
Начальник Центра работы с претензиями
Елена Захарова  (udachaL)
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Здраствуйте Алексей!Я оказалась в непростой ситуации в вашем банке.Я взяла у вас потребительский кредит 22.01.2010г.,договор №2372418764.Я начала активно его гасить,в первый месяц проплатила сразу за три месяца.Через некоторое время мне по почте прислал банк кредитную карту.Я картой воспользовалась в июне месяце,позвонив в банк ОТП сказала оператору что я хочу оплатить весь остаток кредита,досрочно его закрыть,мне оператор назвала сумму,я сняла ее с карты и проплатила остаток кредита.Через 15 месяцев,а именно в октябре 2011г.,мне звонят с коолекторского агенства и говорят что я должна в банк ОТП.Ни смс,ни звонков на работу,ни звонков на мобильный,ничего этого не было.Вопрос:это целенаправленная политика вашего банка вгонять своих клиентов в долги или же непрофессионализм ваших сотрудников,по вине которых я оказалась в такой ситуации.Позвонила в банк и спросила почему мне не было смс о долге на протяжении 15 месяцев,и почему мои данные оказались в коллекторском агенстве-ведь это прямое нарушения договора со стороны банка,о передачи данных третьим лицам.
Прошу вас помочь разобраться со сложившейся ситуацией,по настоящее время я клиентка вашего банка,не дайте мне разочароваться в вашей порядочности и профессионализме.
Жду вашего ответа на электронную почту.С уважением Елена Захарова.
Ольга Веревкина  (overevkina)
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Добрый день, Елена!

Меня зовут Ольга Веревкина, я руководитель Контакт-Центра ОТП Банка.

Спасибо за Ваш отзыв и подробное описание ситуации, которая с Вами произошла.

Мы понимаем, насколько решение данного вопроса важно для Вас, и со своей стороны сделаем все возможное, для скорейшего урегулирования сложившейся ситуации.
Чтобы мы смогли провести оперативное и всестороннее расследование данного случая, просим Вас оказать нам содействие и прислать Ваши персональные данные (ФИО, дата рождения, серию и номер паспорта) на электронный адрес zabota@otpbank.ru с пометкой «для Ольги Веревкиной».

Мы обязательно свяжемся с Вами и поможем разрешить данный вопрос.

С уважением, Ольга Веревкина
Директор Дирекции Контакт-Центр.
Ольга Веревкина  (overevkina)
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Елена, добрый день!

Спасибо за предоставленную информацию о своих личных данных, это помогло нам оперативно провести расследование и найти аудиозапись разговора, в котором Вы запрашивали сумму досрочного погашения.
После того как мы прослушали данный разговора, выяснилось, что оператор Контакт-Центра верно назвал Вам сумму досрочного погашения и дату, до которой необходимо было ее внести. Однако в указанный оператором срок сумма не поступила на Ваш счет. Вы внесли ее позднее и в меньшем объеме, чем требовалось.
Мы очень ответственно относимся к клиентам, у которых по той или иной причине образовалась просроченная задолженность, и стараемся оперативно информировать их об этом всеми удобными способами. В частности, Вам было направленно несколько смс на мобильный номер телефона, указанный при оформлении кредита, и совершено несколько звонков с информацией о сумме, которую необходимо оплатить.
В случае необходимости, мы можем выслать Вам на электронную почту аудиозапись Вашего разговора с оператором и историю платежей по Вашему кредиту.

С уважением, Ольга Веревкина
Директор Дирекции Контакт-Центр
Александр Науменко  (next70)
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Уважаемый Алексей Коровин, ,мне поступило предложения от банка о выпуске карт я согласился сказали что будет доставленно курьером ,я звоню в гал центр а мне говарят что не какой информации по выпуске вам карты нету .и как это понемать ..
Андрей Максимов  (Моисей Абрамович)
#
Это понемать, как повод лишний раз внимательно прочитать сам пост:
Цитата
прошу обращаться на адрес zabota@otpbank.ru, созданный специально для наших клиентов.
Игорь Россинский  (iross)
#
Александр, добрый день.

Меня зовут Россинский Игорь, я возглавляю Центр по работе с претензиями ОАО "ОТП Банк"
Прошу на адрес zabota@otpbank.ru с отметкой в теме письма "Информация по карте для Россинского" прислать информацию о ФИО и дата своего рождения клиента, чтобы можно было оперативно уточнить статус выпуска / доставки карты.

Евгений Бухалов  (Buhaljeka)
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Здраствуйте Алексей ! Сразу хотел- бы сказать спасибо Вашему банку за возможность покупать быстро и без особых проблем . Но однако не всегда без проблем , а у меня сложилась такая прблема . В 2010 году в канун Нового года я спомощью Вашего банка приобрёл телевизор плотил исправно потом появилось немного денег я позванил в Ваш банк спросил задолжность мне сказали я тутже через Сбер банк перевёл деньги до копеечки думал на этом всё но нет в канун Нового 2011 года Ваш банк решил видемо меня порадовать , прислал СМС якобы я должен Вашему банку 890 рубликов с копейкой я позванил в банк мне ответили что платёж прошёл 25 а не 23 числа за это я дожен энную сумму скажите пожалусто Александр это спровидливо или нет если это спровидливо я оплачу нет проблем ,просто всегда надо помнить отнимая деньги у взрослых отнимаются деньги и у их детей . Спасибо за ответ.
Алексей Маркевич  (kostin24rus)
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Добрый день! У меня сложилась из вон выходящая сложная ситуация, последняя надежда появилась когда увидел что у вас есть свой блог, в надежде что это не обман пишу вам. В кризис потерял работу оказался в сложной ситуации пришлось взять кредит, с которым не рассчитался, из за этого плохая кредитная история, сейчас хотел перекридитоваться, чтоб рассчитаться с долгами и платить без просрочек один кредит, но все отказывают. У меня сейчас есть стабильный заработок, но банки отказывают, не ужели ни как нельзя пойти человеку на встречу и дать возможность исправиться?! Я понимаю что один раз осёкся, мало вероятности что второй раз поверят, сегодня вам пишу с мольбой прочитать моё письмо и попытаться дать возможность перекридитоваться, чтоб начать новую жизнь. Это письмо крик души, который я направляю вам. Спасибо что обратили внимание.
Алексей Коровин  (akorovin)
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Алексей, добрый вечер! Это мой блог и это не обман, просто я только сейчас прочёл Ваше сообщение. В Вашей ситуации могу Вам посоветовать воспользоваться услугами банка, через который Вы получаете свою зарплату, это, пожалуй, самый простой путь выправить кредитную историю.
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