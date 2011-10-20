Будем со всеми здороваться! Или нет?..

Дорогие друзья!
С удовольствием тестирую работоспособность нового сервиса блогов А поговорить захотелось вот о чём.
У меня несколько раз был опыт как в ресторанах, так и в торговых точках, когда при входе со мной внятно и приветливо здоровались все сотрудники, которым случилось оказаться поблизости. Ощущение возникало разное, но чаще - было очень приятно.
Во вторник мы запустили пилотный проект в нескольких московских офисах банка - с каждым входящим в отделение клиентом теперь здороваются все сотрудники, не занятые в текущий момент клиентским обслуживанием.
Как Вы думаете, справедливо использовать в банке такую практику ресторанов?
Мы же подведём промежуточные итоги на той неделе, и я перед Вами отчитаюсь
Ваш, АК
Комментарии 43
Представьте, клиент входит в отделение и тут ему со всех углов несется: "Здравствуйте! Здравствуйте! Здравствуйте!". Он что должен делать? Один раз со всеми поздороваться? Или каждому отдельно ответить?
И вот опешивший клиент говорит свое неловкое "здравствуйте", не понимая, все ли он правильно делает или сейчас попадет впросак. А тут ему снова кричит только что освободившийся сотрудник: "Здравствуйте!".
Что теперь делать клиенту? Его прошлое "здравствуйте" уже охватывает нового сотрудника? Или ему надо персональное "здравствуйте" сказать?
И вот потный и взволнованный клиент кое-как выбирается из этой неловкой ситуации, присаживается на кресло. Тут мимо проходит сотрудник, который еще не видел этого клиента и, как и положено по инструкции, говорит "здравствуйте". А затем, точно также проходя мимо, с клиентом начинают здороваться и другие сотрудники (а откуда им знать, только что он вошел или давно тут сидит?!). Некоторые сотрудники успевают поздороваться с клиентом по нескольку раз (мало кому удастся запомнить всех клиентов, с которыми уже поздоровался).
В итоге клиента будут все время дергать этими "здравствуйте", что будет его только нервировать.
А когда он наконец-то решиться уйти из отделения, то ему придется пережить такую же пытку "до свиданиями".
Приветствие и прощание - это элементы персонального общения. Если вы не собираетесь с человеком разговаривать, то не стоит беспокоить его отрывочными фразами, а уж тем более смущать его измененными контекстом применения этих стандартных фраз.
На мой взгляд, наиболее удобен формат, когда с входящих в отделение клиентом здоровается только миттер-гриттер.
Между тем в нашем Омском филиале, которому в мае 2012 года как бывшей Омской конторе Стройбанка исполняется 80 лет, есть давным-давно установленное правило - здороваться друг с другом и с клиентами, которых в Омске величают партнёрами, здороваться в коридорах, лифтах и на улице. И - работает!
Вопрос лишь в том, как клиенты себя при этом чувствуют? Если их спросить, то можно многое узнать об отделении и банке в целом. Может быть все хорошо, и большей части даже нравится здороваться со всеми подряд без всякой на то причины.
А может быть как раз наоборот - большей части клиентов приходится испытывать неудобство. Мелкое, но все же неудобство.
Вообще клиентам приходится многое терпеть в отделениях. В условиях ограниченной конкуренции клиент не может себе позволить искать лучшее место, и ему приходится довольствоваться тем, что есть. И поэтому он вынужден терпеть многие мелкие неудобства.
Но клиентов никто и никогда не спрашивает об этом. Поэтому банки об этом и не знают.
Клиентов иногда спрашивают о том, что бы они хотели и что им нравится. Но есть еще много того, что клиентам не нравится - но это совсем другая категория, так что эта информация так и остается неизвестной.
Например, в банке ОТП новым клиентам приходится заполнять несколько почти одинаковых анкет, повторяя в каждой из них одну и ту же информацию. Не заполнять анкету нельзя, поэтому клиентам приходится терпеть. Также это увеличивает время обслуживания, повышает загруженность операционистов (причем бездельем) и создает очереди.
Аналогично для всех видов карт предлагается один вид договора, который включает все юридические условия для всех видов карт. И клиентам приходится разбираться в этом договоре, хотя значительная часть условий к ним вообще не относится. Выбора у клиента нет, так что также приходится терпеть. И этот гигантский договор (а он действительно гигантский) снова увеличивает время обслуживания, отнимает время у операционистов и создает очереди.
Упростите анкету и договор - и сэкономите несколько сотен тысяч долларов в год, а также ускорите обслуживание клиентов и сократите очереди.
Самое главное сильно не затягивать с этим делом. Потому что если вы сейчас обсуждаете, что когда-то в следующем году начнется какой-то проект, это означает, что в лучшем случае что-то изменится только к середине года.
Хотя анкеты можно сделать за пару недель. С договорами чуть посложнее, но тоже считанные недели. Так что уже в ноябре ваши клиенты могли бы радоваться удобным улучшениям.
Понимаю, что это может быть не самые актуальные задачи для банка. Но часто так бывает, что на обсуждение проекта тратится намного больше усилий, чем на выполнение.
В целом, упрощение документооборота - проект сложный технически, юридически и организационно. Но с анкетами и избыточными договорами можно разобраться очень быстро. Тем более что каждый день они забирают десятки и сотни часов работы ваших операционистов. А руководители отделений каждый день настаивают на расширении штата. А клиенты то и дело в очередях стоят, ожидая пока другие клиенты заполняют эти повторяющиеся анкеты и изучают длинные договоры. Так что, решив этот простой вопрос, Вы снимете с себя и ряд других вопросов.
Главное в Вашей задумке - не довести ситуацию до смешного абсурда.
Да и, прекрасно зная кухню с внутренними инструкциями, запарившемуся и забывшему, с кем он здоровался, сотруднику будет проще три раза поздороваться с одним и тем же клиентом. чем потом писать служебку, почему он вдруг не поздоровался
А так да, пока не попробуешь - не узнаешь. Просто клиенты оччень не любят, когда на них что то тестируют.
Если поздороваются консультант(его нередко заменяет охранник) и конкретный сотрудник банка, это нормально. Это хорошо. Этого вполне достаточно.
Мне понравились офисы ОТП, где побывал. Но они не рассчитаны на большое количество посетителей, почему?
Наверно, Вы бывали в наших офисах формата ОТП Лайт (50-60 м2), рассчитанных только на розничных клиентов.
Да и в Москве, последнее врем отношение в сфере обсуживания становиться более приветливым. Например, в паре ресторанов куда я переодически захожу со мной всегда здороваются.
Но, естественно, никто не подходит ко мне просто поздороваться, даже если сегодня видят меня впервые, когда я, к примеру, уже сижу за столиком и уже ем. То, есть, поздороваться с вновьвошедшим клиентом - да. Но не отвлекать клиента, который уже занят чем-то с кем-то из сотрудников.
Так что, начинание, по-моему, очень правильное - как минимум, у клиента создается ощущение что ему действительно рады. Постоянных клиентов, часто посещающих один и тот же офис, можно вообще приветствовать по имени-отчеству
Но, все же, хочется пожелать не похоронить хорошую идею под ворохом инструкций. И не переусердствовать.
Прежде всего понравилась идея с сотрудником встречающим посетителей - срзу ко мне подошел, поздоровался, два шага до операциониста проводил. Операционист поздароваля (как впрочем и раньше). Когда уходил и девушка которая мне приходник делала и встречающий молодой человек попрощались.
В общем, очень приятно и абсолютно не напрягает. Можно сказать, идея удалась!
Надеюсь, не хором?
Если клиент подходит к сотруднику Банка (операционисту, кассиру и пр.) - да, сотрудник должен поздороваться. Обязательно. Кстати, кассиры, которые приветствуют клиентов встречаются крайне редко. Администратор зала или... мальчишки и девчонки около терминалов - здороваются почти со всеми (если терминал на входе). Это нормально.
В других случаях... представьте в офисе человек дцать, и проходит мимо сотрудник и говорит мне "здраствуйте". Моя первая реакция была бы - сотрудник готов меня выслушать, а он мне заявит..."в порядке очереди, воооон к тому специалисту". Смысл был здороваться? Для меня в Банке, если сотрудник приветствует меня, он готов решить мою проблему/вопрос и пр.
П.С. Я не про Ваш Банк.
Весь вопрос в том, как поставить "здорование" на поток так, чтобы это не выглядело какой-то обязаловкой для сотрудников. Не загонять это в рамки какого-то регламента, по которому каждый сотрудник не позднее 5 секунд после появления клиента должен с ним поздороваться. Если это происходит естественно, если клиент будет понимать, что от него при это ничего не хотят, а здороваются просто из вежливости, то это будет в плюс банку.
Естественность - вот ключевое слово!
По статистике, лишь 5-6% сотрудников - естественно дружелюбны, naturally happy
Остальным приходится гораздо труднее - но и они могут измениться.
Но и отбор, конечно же, нужен!
Человеку должны быть интересны люди. Искренний интерес не сыграешь. И ощущение от общения - а ведь работа с людьми - это общение - радость или скука - волей-неволей отражаются при общении. Закон зеркала чаще всего срабатывает. Искренняя симпатия - очень ценное вещество! Она надолго заряжает. И, снова столкнувшись с потребностью обратиться за услугой человек пойдёт именно туда, где он чувствует, что он приятен и любим.
Очень правильно, Тамара! В нашем видении, на котором мы акцентируем внимание всех наших сотрудников, так и сказано - "Мы хотим стать ПОСТОЯННЫМ партнёром для 3 млн клиентов".
Дружелюбные, кстати, быстрее шагают по карьерной лесенке - они очень заметны!
Сбербанк сейчас очень активно это практикует, хотя в их случае описываемая Вами картина не совсем применима.
Здороваться должны сотрудники администрирующей (первой) линии - охранники, администраторы зала, менеджеры по продажам, операторы... Но НЕ ВСЕ...
Меня, например, поставила бы в глупое положение ситуация, если бы я зашел в офис ОТП, и со мной из всех окон стоя поздоровались бы сотрудники. Мне, как клиенту, достаточно приветствия администратора и того специалиста, который вызвал по электронной очереди. Все остальное - это уже форсирование сервиса, это уже перебор. А если с сервисом перебрать, каждый для себя может зделать различные выводы, и не всегда хорошие в адрес банка.
Лица должны быть у всех приветственные и доброжелательные. Но получать приветствие в лоб при входе в офис от КАЖДОГО банковского работника, не занятого обслуживанием клиентов, - это, ИМХО, лишнее телодвижение банка.
Согласен с тем, что обслуживание не должно быть навязчивым. Здравый смысл поможет не переусердствовать.
Хочу еще добавить, что в отделениях ОТП периодически возникает ситуация, когда один из сотрудников фронт-линии сидит на месте, но не готов обслуживать клиентов. Чтобы далеко не ходить, посмотрите, как это происходит в отделении на Войковской. Наверное, сотрудник занят очень важным делом, но мне как клиенту это совершенно безразлично. Зато очень неприятно, когда я к нему обращаюсь, а он (не здороваясь) отправляет меня в очередь к своему соседу-операционисту. Уверяю, негативный эффект от таких вещей гораздо больше, чем удовольствие от того, что со мной все поздороваются.
С моей точки зрения, самым приятным для клиента был бы один человек, который здоровается и подсказывает посетителю его следующие шаги.
В Евросети серьезно напрягают крики из дальних концов помещения "Здравствуйте!" - тем самым привлекая все внимание к новому посетителю, последнему становится неловко.
Обратите внимание на американскую сеть кофеен, бариста которой кричит имя человека для которого приготовили кофе. Я знаю людей, которые не ходят в эти заведения только из-за этой нетрадиционной особенности.
Кроме того, процесс общения с банком для гостя - интимный. Есть деньги или нет на счету, на какие цели кредит, девичья фамилия матери - это то, что должен знать гость и один представитель банка. Клиент не хочет их афишировать и привлекать внимание к себе. К тому же, банк в первую очередь предупреждает: Ни при каких обстоятельствах не сообщайте свой пин-код посторонним лицам. И тут же акцентирует внимание на зашедшем человеке громогласным приветствием целого хора. Противоречие.
С уважением, Петр.
Вы обратили внимание на одну интересную деталь - банк мало чем не отличается от, скажем, ресторана. Руководители американского банка Commerce Bank как раз пытались взять на вооружение опыт Starbucks и во многом преуспели)
Думаю, что по итогам этого поста, в нормативные документы вашего банка по обслуживанию клиентов необходимо разработать и включить подробные правила о приветствии и общении с клиентами, а если такие правила есть, то доработать их учитывая высказанные предложения.