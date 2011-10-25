О правиле 10 минут

Дорогие друзья!
Огромное Вам спасибо за комментарии к моему предыдущему посту, за Ваши отзывы, сомнения и предостережения! Действительно, во всем нужен, прежде всего, здравый смысл и естественность. Почитав отзывы и послушав своих клиентов, мы сделали выводы.
После недельного пилота результаты следующие (здесь я цитирую одного из своих коллег):
- реакция клиентов позитивная (особенно новых). Постоянные клиенты несколько удивлены, но это их явно располагает;
- если клиент не привык к банковским услугам - он очень положительно относится к приветствию и предложению помочь.
В общем - решили в ближайшее время распространить пилот на всю сеть.
А ещё мы решили - попробовать на вкус новую идею
Случалось ли Вам наблюдать утром картину, когда у дверей банка перед открытием собралось несколько человек, ожидающих, когда же наконец наступит девять, скажем, часов и перед ними откроются двери?
Чтобы избежать таких ситуаций, с пятницы мы начинаем новый пилот: 10 московских офисов банка начнут работу на 10 минут раньше времени, указанного в расписании. Как Вы думаете - это нужно?
Ваш, АК
Комментарии 28
Насчет начать работу за 10 минут до расписания...
Через неделю особо активные клиенты (или бабушки) "просекут" эту тему и очередь перед открытием начнет собираться чуть раньше.
Вобщем через пару небель придется офис за 20 минут до расписания открывать
P.s. А сейчас мне как-то и не интересно во сколько банк открывается. Все равно я свои платежи в час ночи провожу. В другое время суток не до платежей...
Да, случалось, в Сбере. И до сих пор ее наблюдаю по утрам. "Бабушки" - они такие "бабушки".
Согласна с toshik80. Замкнутый круг получается, Банк раньше открывается - клиенты - раньше приходят. Тут, как бы не было бы обратки... распространится весть среди клиентов, что Банк на 10 минут раньше расписания открывается, и будут у Вас очереди по утрам еще больше:)
По мне, так лучше на 10-15 минут позже закрываться.
Мне кажется очень правильная идея. Жаль такого времени, когда добрался чуть раньше и ждешь.
Как вы ее будете реализовывать? Что означает "начнут работу" --- открытие дверей, смена вывесок?
Прекрасная идея! Уверен, клиенты оценят.
Соглашусь с коллегами, в этом есть свои плюсы и минусы. Очевидный плюс в том, что Вы показываете, что думаете о клиентах. А это важно - внимание!
Минус в том, что это нововведение заметят лишь малая часть клиентов. С утра всем нужно на работу, и 10 минут мало чем помогут. Лучше, действительно, на 10 минут позже заканчивать.
И вообще, необходимо избавлять клиентов от посещения отделений и дать возможность выполнять большую часть операций с помощью удаленных каналов обслуживания, без помощи операционистов. Желательно каждому клиенту выдавать буклетики, где будет подробно описано, как пользоваться удаленными каналами обслуживания.
Зато его заметят именно те клиенты, кому это нужнее всего!
П.С... вот избалованный народ пошел
А так клиент будет не злостным, а наоборот доброжелательным - сотрудника позитивом своим зарядит на целый день
Сотрудники как раз - оценили!
Сотрудники офисов работают по сменному графику (в котором регулируется количество рабочего времени) и для своевременного открытия офиса приезжают раньше официального режима работы отделения.
С уважением,
Андрей Галямов
Руководитель территориального управления "Москва"
С 28 октября мы начали реализовывать эту идею в первых 10 офисах. С 05 ноября планируем запустить всю Сеть, включая дополнительные офисы на Соколе и Войковской.
Будем рады видеть Вас в наших отделениях. Надеемся, вы поделитесь своими впечатлениями и оценками.
С уважением,
Андрей Галямов, Руководитель территориального управления «Москва» ОТП Банка
Часть наших офисов закрывается в 20-00, а, если клиентский поток увеличивается, мы переводим офис на семидневный режим и работаем в будни до 21-00.
Мы открываем двери и начинаем обслуживать клиентов. Таким образом, клиент сразу получает необходимую услугу в нашем отделении.
С уважением,
Андрей Галямов, Руководитель территориального управления «Москва» ОТП Банк
Меня зовут Россинский Игорь, я возглавляю Центр работы с обращениями клиентов и государственных органов ОАО "ОТП Банк".
Банк не может идентифицировать, по предоставленным Вами данным, Вашего брата как клиента Банка. Возможно Ваш брат не является клиентом нашего Банка.
Прошу направить на адрес zabota@otpbank.ru с отметкой "для Россинского - идентификация" более подробную информацию о кредите для возможной идентификации клиента.
С уважением Россинский Игорь