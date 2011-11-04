Дни школьных каникул: как нарисовать детство

Дорогие друзья!
Недавно беседовал с журналистом о ситуации в экономике страны, о банковском бизнесе, о кризисе и процентных ставках, и последним вопросом внезапно прозвучало:
- А как бы Вы нарисовали Ваше детство?..
В дни школьных каникул невольно думаешь, а как наши дети будут вспоминать свои детские и отроческие годы, что запомнится.
Каждое лето в 70-х и первой половине 80-х годов прошлого уже века наша семья проводила на Украине, в небольшом посёлке Пирново недалеко от Киева.
Будь у меня хоть немного художественных способностей, я бы переложил на бумагу утреннюю рыбалку на Десне, когда мы с другом, два неуклюжих пацана, таскали из воды трепещущих и сверкающих, как серебро, уклеек. Я изобразил бы походы с отцом за грибами, коренастыми подосиновиками и лисичками. Или вспомнил бы эпические просмотры футбольных матчей между московскими командами и киевским "Динамо". Да, телевизор был плохонький, чёрно-белый и немного рябил, но страсти разгорались нешуточные и... на кухне весело шипела яичница из двенадцати яиц с салом.
А потом был Чернобыль. И жизнь в посёлке, расположенном в восьмидесяти километрах от злополучного реактора, словно остановилась...
Сейчас мы с детьми почти не бываем в лесу - я не вполне уверен, как отличить съедобные грибы от ядовитых, редко рыбачим - постоянно думаешь, не заражена ли рыба в подмосковных водоёмах. Экология - слово, значение которого я едва ли понимал в тех далёких 80-х - вызывает всё больше беспокойств.
Я на днях спросил старших детей - подростков, что им вспоминается из детства.
- Качели, - мечтательно ответила дочь.
- Ноутбук, - выпалил сын и лукаво улыбнулся...
Спросите и Вы своих детей! Вас удивят их ответы.
Ваш, АК
Комментарии 12
А если детям заменят книги на пластиковые планшеты, они перестану понимать, что книги тоже могут пахнуть.
Так что не всё ещё потеряно!
Читая мини статьи и рассказы "великих" людей, порой завидуешь "белой завистью", молодец! добился карьеры, успеха, занимается любимым делом и т.д., НО порой, просто мечтаешь встретить этого человека на улице, и сказать все то, что ты думаешь о том, как на тебя наплевала его компания, какое безразличие и, простите, пофигизм, идет со стороны сотрудников его компании.
Еще в 2006 году, когда только на рынке потребительского кредитования, в тот момент ИНВЕСТСБЕР БАНК набирал обороты, нарабатывая репутацию и клиентов, руководство моей компании обратило внимание на этот банк, начали работать, и к марту 2007 года банк вышел на приличный уровень по репутации, среди среднестатистического населения. Наша компания, да и я тоже, получили статус корпоративных клиентов, наверное, тогда и возникло желание впервые взять кредит в этом банке. Кредит дали, "экстренный" подарок куплен, у меня радость... Действительно правда, работа с банком приносит удовольствие, но если бы, тогда, в апреле 2007 года я знал, что по истечении почти 5 лет, случиться, то обошел бы стороной.
возвращаясь к предыстории, кредит брался на 6 месяцев, погашен за 3, долгов нет, потом кредитка, потом опять кредиты, все супер. После смерти жены оклемался, закончил 2 института, сынишка растет и все бы ничего, но .....
И настал тот день, когда я решился взять самый глобальный кредит в своей жизни - ипотеку! тут все и началось, так что 16 мая 2011 читаю теперь новым витком в своей жизни:
обращался во множество банков, везде отказ, с моей стороны недоумение, почему? ведь кредиты беру только в одном банке, плачу все исправно, доход очень даже, но как правило банки причин отказов не объясняют. Тлько благодаря Сбербанку узнал. что в моем кредитном отчете есть негативная информация о том, что я взял кредит и по нему не расчитался. ШОК! Запросил историю и выяснил, что как раз. мой любимый ОТП Банк и предоставил в НБКИ информацию, что я им должен денег, именно, мой любимый и уважаемый банк, и "слил" информацию в НБКИ, что должен, и самое смешное - именно по кредиту апреля 2007 года!?
Судорожно звоню в банк, мне ответили, что долгов нет, все прекрасно, через пару дней сам банк позвонил и предложил VIP карту, прислали, спасибо - красивая! Звоню в банк, составляю претензию (ПР-25596) - ответа нет, звоню еще раз. аналогично, правда объяснили - рассмотрение от 5 до 60 дней. Жду, опять звоню, и ответ тот же. Потом еще заявка, письмо на zabota@otpbank.ru, через 14 дней написали: От кого zabota@otpbank.ruКому А А <a68869@yandex.ru>Когда 24 октября 2011 в 16:47 Иван Владимирович, добрый день!Мы внимательно рассмотрели Ваше обращение, проверили состояние счетов повсем ранее полученным Вами кредитам в ОТП Банке, повторно актуализировалипо ним информацию в бюро кредитных историй. Учитывая Вашу положительную кредитную историю в ОТП Банке.Надеемся на то, что данная ситуация не повлияет негативно на Ваше мнение о качестве обслуживания в ОТП Банке и всегда будем рады видеть Вас в численаших клиентов.РЕЗУЛЬТАТ ОБСЛУЖИВАНИЯ КЛИЕНТА: Благодаря ЗАБОТЕ ОТП банка мне предъявлен иск по досрочному возвращению ипотеки суммой в 2 000 000 рублей, и заявление в прокуратуру по факту мошенничества при получении ипотеки (именно: мое письменное заявление об отсутствии задолженности по ранее выданным кредитам во всех банках.) В кредитной истории по договору 1416264747 от 05.04.2007 года, по информации НБКИ сумма просроченной задолженности 5765 рублей! Спасибо, за сотрудничество, и доставленное НЕЗЫБЛЕММОЕ удовольствие, оказаться одинокому отцу с 7 летним ребенком на улице. Квартира под арестом, есть требование об освобождении квартиры, куда мне с ребенком идти жить – ответ очевиден – под мост Кольского залива, где живут все БОМЖи??? Да что случилось с Вашим банком???? НИКОГДА не было такого свинского и скотского отношения!
Так вот, о детстве: наверное, мой ребенок, свои каникулы, ПЕРВЫЕ В ЖИЗНИ, т.к. только в сентябре пошел в школу, будет вспоминать своего отца, который просто ревет от обиды, как с ним поступили, и главное не за что! просто за невиновность, и страха за своего ребенка. Сын впервые!!! увидел что папа плачет и начал реветь сам, хотя до этого никогда этого не видел. Он растет без мамы, зная ее только по фото, и отец для него был всегда примером, и самым близким человеком в этом огромном мире. Он не понимает причину, не знает всех проблем которые произошли, но чувствует что мне плохо.
Знаете, боюсь то я не квартиру потерять, а СЫНА! квартира - дело наживное, ну поработаю еще, куплю... Но как жить ему? и где??? наша опека и так нам прохода не дает, приходят по 2-3 раза в месяц, смотрят и проверяют все, вещи ребенка, чистоту, холодильник и т.д. и как по вашему они поступят, если узнают о произошедшем, кто мне его оставит???? Или больше в его памяти отложится момент когда его просто заберут от меня в детдом?
А что вспомнят мои ученики? (я учитель) видя мои слезы на уроке? Нет сил себя сдерживать!
Я понимаю, что время и реальность расставит все на свои места и итог все равно будет, ПРАВДА восторжествует, я не виноват! Я живу ради и для ребенка, а он как луч в моей жизни, указывает, куда и как мне надо идти!
Каждый ребенок помнит свои моменты. которые оставляют НЕСМЫВАЕМЫЙ отпечаток в его душе, и мой сын, по всей видимости, будет вспоминать только то, перед новым годом, папа собирал вещи, и не знал куда идти... поскольку срок выселения 30 ноября 2011 года. все верно, 14 дней, как и прописано в договоре... От такого, просто застрелиться хочется, а рядом поставить табличку - "СПАСИБО ОТП Банку, за безмятежность"!
Простите, что вклинился не в тему, хотя и близко... Но другого способа КРИЧАТЬ я не вижу, может хоть тут руководитель банка увидит реальность, как ошибки специалистов, безразличие поступает с людьми.
Еще раз извините за беспокойство, хотя я прекрасно понимаю, что в данной ситуации только я гарант справедливости, и кто я и мой ребенок по сравнению с вами??? - никто! Вам то не жить на улице).
Меня зовут Россинский Игорь, я возглавляю Центр по работе с претензиями.
Нас глубоко тронула Ваша история.
Банк понимает свою высокую ответственность перед клиентами и готов, после изучения истории всех Ваших кредитных договоров в Банке и проверки переданной информации в БКИ, предоставить объяснения для той кредитной организации, которая предъявила к Вам иск.
Прошу направить на мой адрес I.Rossinskiy@otpbank.ru или на zabota@otpbank.ru (с пометкой в теме для Россинского И.Ф. от Верташова И.В.) наименование и адрес кредитной организации, в которую мы сможем предоставить объяснения по Вашей кредитной истории в нашем Банке, а также свой почтовый адрес для отправки письма Вам.
Мы подготовим ответ в самое кратчайшее время.
С уважением Россинский Игорь
При всём уважении.
Лучше Вам эту историю в Народный рейтинг оформить.
Ваша кредитная история обновлена 18 ноября 2011. Приношу свои извинения от имени Банка, что из-за технического сбоя не была своевременно обновлена Ваша кредитная история.
Если банк-кредитор сегодня может запросить информацию в НБКИ. Сейчас там отражена правильная кредитная история и по кредитным договорам Банка у Вас нет не закрытых договоров.
Что касается остальных, поднятых Вами вопросов, я думаю, мы их решим, и результаты я сообщу Вам на электронный адрес.
С уважанием Россинский Игорь