Вход
Профиль Блог Лента Активность

Дни школьных каникул: как нарисовать детство

04.11.2011 13:19 12 4 344 просмотра
Дорогие друзья!

Недавно беседовал с журналистом о ситуации в экономике страны, о банковском бизнесе, о кризисе и процентных ставках, и последним вопросом внезапно прозвучало:
- А как бы Вы нарисовали Ваше детство?..
В дни школьных каникул невольно думаешь, а как наши дети будут вспоминать свои детские и отроческие годы, что запомнится.

Каждое лето в 70-х и первой половине 80-х годов прошлого уже века наша семья проводила на Украине, в небольшом посёлке Пирново недалеко от Киева.
Будь у меня хоть немного художественных способностей, я бы переложил на бумагу утреннюю рыбалку на Десне, когда мы с другом, два неуклюжих пацана, таскали из воды трепещущих и сверкающих, как серебро, уклеек. Я изобразил бы походы с отцом за грибами, коренастыми подосиновиками и лисичками. Или вспомнил бы эпические просмотры футбольных матчей между московскими командами и киевским "Динамо". Да, телевизор был плохонький, чёрно-белый и немного рябил, но страсти разгорались нешуточные и... на кухне весело шипела яичница из двенадцати яиц с салом.
А потом был Чернобыль. И жизнь в посёлке, расположенном в восьмидесяти километрах от злополучного реактора, словно остановилась...

Сейчас мы с детьми почти не бываем в лесу - я не вполне уверен, как отличить съедобные грибы от ядовитых, редко рыбачим - постоянно думаешь, не заражена ли рыба в подмосковных водоёмах. Экология - слово, значение которого я едва ли понимал в тех далёких 80-х - вызывает всё больше беспокойств.

Я на днях спросил старших детей - подростков, что им вспоминается из детства.
- Качели, - мечтательно ответила дочь.
- Ноутбук, - выпалил сын и лукаво улыбнулся...
Спросите и Вы своих детей! Вас удивят их ответы.

Ваш, АК

Комментарии 12

Юрий Антипов  (yantipov)
#
Моя дочь вспоминает – свою первую собаку, которую ей подарил наш сосед. Он оставил ее около нашей двери с бантиком на шее и бутылкой молока.
Алексей Коровин  (akorovin)
#
Здорово, когда дети вспоминают не что-то, а кого-то!
Дмитрий  (Dimon)
#
К этому вопросу можно добавить еще один: а где и когда вы были больше всего счастливы? И ответы, наверное, во многом будут схожи с теми, что и о наиболее ярких воспоминаниях из детства.

А если детям заменят книги на пластиковые планшеты, они перестану понимать, что книги тоже могут пахнуть.
Алексей Коровин  (akorovin)
#
Только что ко мне подошла старшая дочь и попросила немного денег, чтобы купить завтра книжки. Ей надоело читать в интернете.

Так что не всё ещё потеряно!
Иван Верташов  (lovestory23)
#
Все верно, дети должны помнить свое прекрасное детство: веселье, радость, беззаботность.... это и дает понятие и для нас и для них о счастливом детстве.
Читая мини статьи и рассказы "великих" людей, порой завидуешь "белой завистью", молодец! добился карьеры, успеха, занимается любимым делом и т.д., НО порой, просто мечтаешь встретить этого человека на улице, и сказать все то, что ты думаешь о том, как на тебя наплевала его компания, какое безразличие и, простите, пофигизм, идет со стороны сотрудников его компании.
Еще в 2006 году, когда только на рынке потребительского кредитования, в тот момент ИНВЕСТСБЕР БАНК набирал обороты, нарабатывая репутацию и клиентов, руководство моей компании обратило внимание на этот банк, начали работать, и к марту 2007 года банк вышел на приличный уровень по репутации, среди среднестатистического населения. Наша компания, да и я тоже, получили статус корпоративных клиентов, наверное, тогда и возникло желание впервые взять кредит в этом банке. Кредит дали, "экстренный" подарок куплен, у меня радость... Действительно правда, работа с банком приносит удовольствие, но если бы, тогда, в апреле 2007 года я знал, что по истечении почти 5 лет, случиться, то обошел бы стороной.
возвращаясь к предыстории, кредит брался на 6 месяцев, погашен за 3, долгов нет, потом кредитка, потом опять кредиты, все супер. После смерти жены оклемался, закончил 2 института, сынишка растет и все бы ничего, но .....
И настал тот день, когда я решился взять самый глобальный кредит в своей жизни - ипотеку! тут все и началось, так что 16 мая 2011 читаю теперь новым витком в своей жизни:
обращался во множество банков, везде отказ, с моей стороны недоумение, почему? ведь кредиты беру только в одном банке, плачу все исправно, доход очень даже, но как правило банки причин отказов не объясняют. Тлько благодаря Сбербанку узнал. что в моем кредитном отчете есть негативная информация о том, что я взял кредит и по нему не расчитался. ШОК! Запросил историю и выяснил, что как раз. мой любимый ОТП Банк и предоставил в НБКИ информацию, что я им должен денег, именно, мой любимый и уважаемый банк, и "слил" информацию в НБКИ, что должен, и самое смешное - именно по кредиту апреля 2007 года!?
Судорожно звоню в банк, мне ответили, что долгов нет, все прекрасно, через пару дней сам банк позвонил и предложил VIP карту, прислали, спасибо - красивая! Звоню в банк, составляю претензию (ПР-25596) - ответа нет, звоню еще раз. аналогично, правда объяснили - рассмотрение от 5 до 60 дней. Жду, опять звоню, и ответ тот же. Потом еще заявка, письмо на zabota@otpbank.ru, через 14 дней написали: От кого zabota@otpbank.ruКому А А <a68869@yandex.ru>Когда 24 октября 2011 в 16:47 Иван Владимирович, добрый день!Мы внимательно рассмотрели Ваше обращение, проверили состояние счетов повсем ранее полученным Вами кредитам в ОТП Банке, повторно актуализировалипо ним информацию в бюро кредитных историй. Учитывая Вашу положительную кредитную историю в ОТП Банке.Надеемся на то, что данная ситуация не повлияет негативно на Ваше мнение о качестве обслуживания в ОТП Банке и всегда будем рады видеть Вас в численаших клиентов.РЕЗУЛЬТАТ ОБСЛУЖИВАНИЯ КЛИЕНТА: Благодаря ЗАБОТЕ ОТП банка мне предъявлен иск по досрочному возвращению ипотеки суммой в 2 000 000 рублей, и заявление в прокуратуру по факту мошенничества при получении ипотеки (именно: мое письменное заявление об отсутствии задолженности по ранее выданным кредитам во всех банках.) В кредитной истории по договору 1416264747 от 05.04.2007 года, по информации НБКИ сумма просроченной задолженности 5765 рублей! Спасибо, за сотрудничество, и доставленное НЕЗЫБЛЕММОЕ удовольствие, оказаться одинокому отцу с 7 летним ребенком на улице. Квартира под арестом, есть требование об освобождении квартиры, куда мне с ребенком идти жить – ответ очевиден – под мост Кольского залива, где живут все БОМЖи??? Да что случилось с Вашим банком???? НИКОГДА не было такого свинского и скотского отношения!
Так вот, о детстве: наверное, мой ребенок, свои каникулы, ПЕРВЫЕ В ЖИЗНИ, т.к. только в сентябре пошел в школу, будет вспоминать своего отца, который просто ревет от обиды, как с ним поступили, и главное не за что! просто за невиновность, и страха за своего ребенка. Сын впервые!!! увидел что папа плачет и начал реветь сам, хотя до этого никогда этого не видел. Он растет без мамы, зная ее только по фото, и отец для него был всегда примером, и самым близким человеком в этом огромном мире. Он не понимает причину, не знает всех проблем которые произошли, но чувствует что мне плохо.
Знаете, боюсь то я не квартиру потерять, а СЫНА! квартира - дело наживное, ну поработаю еще, куплю... Но как жить ему? и где??? наша опека и так нам прохода не дает, приходят по 2-3 раза в месяц, смотрят и проверяют все, вещи ребенка, чистоту, холодильник и т.д. и как по вашему они поступят, если узнают о произошедшем, кто мне его оставит???? Или больше в его памяти отложится момент когда его просто заберут от меня в детдом?
А что вспомнят мои ученики? (я учитель) видя мои слезы на уроке? Нет сил себя сдерживать!
Я понимаю, что время и реальность расставит все на свои места и итог все равно будет, ПРАВДА восторжествует, я не виноват! Я живу ради и для ребенка, а он как луч в моей жизни, указывает, куда и как мне надо идти!
Каждый ребенок помнит свои моменты. которые оставляют НЕСМЫВАЕМЫЙ отпечаток в его душе, и мой сын, по всей видимости, будет вспоминать только то, перед новым годом, папа собирал вещи, и не знал куда идти... поскольку срок выселения 30 ноября 2011 года. все верно, 14 дней, как и прописано в договоре... От такого, просто застрелиться хочется, а рядом поставить табличку - "СПАСИБО ОТП Банку, за безмятежность"!
Простите, что вклинился не в тему, хотя и близко... Но другого способа КРИЧАТЬ я не вижу, может хоть тут руководитель банка увидит реальность, как ошибки специалистов, безразличие поступает с людьми.
Еще раз извините за беспокойство, хотя я прекрасно понимаю, что в данной ситуации только я гарант справедливости, и кто я и мой ребенок по сравнению с вами??? - никто! Вам то не жить на улице).
Андрей Максимов  (Моисей Абрамович)
#
Проникновенно, конечно, но давайте договоримся: не следует распространять один и тот же текст по всему сайту - достаточно одной таблэтки.
Игорь Россинский  (iross)
#
Уважаемый Иван Владимирович, добрый день.

Меня зовут Россинский Игорь, я возглавляю Центр по работе с претензиями.

Нас глубоко тронула Ваша история.
Банк понимает свою высокую ответственность перед клиентами и готов, после изучения истории всех Ваших кредитных договоров в Банке и проверки переданной информации в БКИ, предоставить объяснения для той кредитной организации, которая предъявила к Вам иск.

Прошу направить на мой адрес I.Rossinskiy@otpbank.ru или на zabota@otpbank.ru (с пометкой в теме для Россинского И.Ф. от Верташова И.В.) наименование и адрес кредитной организации, в которую мы сможем предоставить объяснения по Вашей кредитной истории в нашем Банке, а также свой почтовый адрес для отправки письма Вам.

Мы подготовим ответ в самое кратчайшее время.

С уважением Россинский Игорь
Андрей Максимов  (Моисей Абрамович)
#
И всё таки, я настаиваю.))
При всём уважении.
Лучше Вам эту историю в Народный рейтинг оформить.
Иван Верташов  (lovestory23)
#
для меня самое важное, что бы это увидели руководители банка!
Игорь Россинский  (iross)
#
Уважаемый Иван Владимирович, добрый день.

Ваша кредитная история обновлена 18 ноября 2011. Приношу свои извинения от имени Банка, что из-за технического сбоя не была своевременно обновлена Ваша кредитная история.

Если банк-кредитор сегодня может запросить информацию в НБКИ. Сейчас там отражена правильная кредитная история и по кредитным договорам Банка у Вас нет не закрытых договоров.

Что касается остальных, поднятых Вами вопросов, я думаю, мы их решим, и результаты я сообщу Вам на электронный адрес.

С уважанием Россинский Игорь
Комментарии и отзывы могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь.

Популярные сообщения

МИР Классическая Карта пенсионера МИнБ. Часто задаваемые вопросы (FAQ)
Информация приведена по состоянию на 08.02.2019. Здесь собраны советы новичку по пенсионной карте МИР Московского индустриального банка (МИнБ), своего
40
Новости по итогам отчетности за декабрь 2018 г.
Нарушители нормативов ЦБ в декабре (тех, кто находится на санации, тех, у кого уже отозвана лицензия и тех, где введена временная администрация, не обсуждаем
7
Почему опасно сдавать наличность в банкомат?
Почему опасно сдавать наличность в банкомат? Это электронно-механическое устройство имеет привычку ломаться/отключаться/перезагружаться... в самый
0
Скрипт для отображение MCC и кэшбека в ИБ OTP
Написал скрипт для браузера для отображение MCC и планируемого кэшбека в интернет банке OTP (OTP Direkt). На картинке ниже показано, что меняется при
21
"Карта КЭШБЭК" Восточного банка. Весь кэшбэк в одной карте – выбери свой. Кэшбэк до 10%.
Полезная информация для пользователей кредитной карты "Карта Кэшбэк" Восточного банка. Ссылки на сайт банка ветка на форуме ПОЛУЧЕНИЕ КАРТЫ
2

Новые сообщения

Все сообщения