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Държавна Спестовна Каса - о традициях сбережения

17.11.2011 21:18 10 2 721 просмотр
Дорогие друзья!

Только что вернулся из Софии, где Группа ОТП отмечала шестидесятилетие Банка ДСК, крупнейшего розничного банка Болгарии, входящего в группу с 2003 года.
К юбилею наши коллеги из Болгарии выпустили замечательный альбом с репродукциями старых рекламных плакатов и листовок. Альбом открывается плакатом, датированным 1951 г., с цитатой "всесоюзного старосты" М.И.Калинина: "Да пестиш е комунистическа черта" ("Сберегать - коммунистическая черта").



Десятки других плакатов и рекламных брошюр, выпущенных в последующие десятилетия, с изображением детей и великих строек, виноградников и комбайнёров - говорят о том же. Сбережения приравнены к миру, социализму, личному и общественному благополучию smile;)



Интересное дело! - кредитование малого и среднего бизнеса, ипотека, комиссионные продукты появились на плакатах банка только в XXI веке.

Призывы "да пестиш" громче всего звучат во времена нестабильности на финансовых рынках. Когда экономика на подъёме, о преимуществах сбережений финансисты вспоминают куда реже... Наши российские горки с кризисами каждые два-три года не дают соскучиться. Сейчас как раз маятник качнулся в сторону "да пестиш", и старые плакаты болгарской "сестры" нашего банка вполне органично бы смотрелись на улицах крупных российских городов.



Ваш, АК

Комментарии 10

Першинг  (Першинг)
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Алексей, а по моим наблюдениям банки рекламируют только кредиты!
Ну и карты.
Реклама сберегательных продуктов появляется эпизодически. Её приходится искать и выбирать самостоятельно. По зёрнышку.
А при социализме, когда и сберегать было не на что - потому что товаров не было, рекламировалось сбережение.
Это я Вам говорю, потому что настойчиво пру против тренда.
За рукав в торговых центрах и сейчас ловят!
Рекламируют, убедить пытаются...
Алексей Коровин  (akorovin)
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Может быть, мы с Вами, Тамара, по разным улицам ездим? Я вижу очень много рекламы вкладов. Впрочем, Вы правы - в основном рекламируется ставка, а не сам сберегательный продукт.
Рамиль Шарапов  (Ramil)
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А в метро сейчас помимо вкладов, очень активно сейчас предлагают покупку автомобиля... За 360 рублей в день smile:)
Першинг  (Першинг)
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Да. А может я не вижу в рекламе того, что мне нужно?
Скажем, пишется - до 12% годовых.
Что это значит? При изучении звёздочек и мелкого текста выясняется, что 12% при сумме от 1.000.000 рублей! А АСВ страхует до 700.000.
А у меня - 40.000.
Предложений много, но выбор натыкается на любовь рекламщиков к красивым цифиркам.
А вот кредитов и кредиток предлагают множество. Но мне не надо. У меня уже есть. Больше, чем достаточно. smile:)
Алексей Коровин  (akorovin)
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...любовь рекламщиков к красивым цифиркам...

Точно! А рекламщики прошлого больше любили красивых людей - как на плакате ДСК smile:)
tvoy  (tvoy)
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На мой взгляд, сейчас много рекламы депозитов только потому, что у банков проблемы с ликвидностью. А по поводу рекламируемых ставок почему кто-нибудь из банков не сделает вклад под 15 % , естественно с невыполнимым для большинства доп. условием, что это на 2 года сумма от 100 млн.р. и т.д. У нас же все ведутся только на % ставку не читая мелкий шрифт. Сейчас многие банки активно рекламируют 11, 12 и почти 13 % но никто не уточняет, что это за последний период 3 мес. или это на несколько лет, главное известное лицо на плакате и крупным шрифтом название банка и макс. ставка.
Михаил Ерёмин  (drawres)
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Мне около года приходят смс о поступлении и списании средств со счёта одного из клиентов руководимого вами банка. Я сам никогда не был и уже точно знаю никогда не буду вашим клиентом. Сотрудники банка приняли у меня заявку на приведение данных по клиенту в актуальное состояние. Спустя более чем 3 месяца мне пришла смс–ка с паролем этого клиента для подключения к какой то услуге банка через интернет (а всё время с момента принятия поступали сообщения о движении по счёту клиента). Молодцы!!! Страна гордится такими конторками! Только один этот случай гарантирует отказ от обслуживания в этом банке не одного десятка физлиц и нескольких юрлиц. Молоденькая девушка Екатерина, которая отдувается отвечая на мои вопросы, в ответ но моё очередное обращение отвечает по шаблону - Обратитесь туда то, заявку примут. Но её приняли уже много месяцев назад smile:) Совет Кате: Катя! Увольняйтесь из этой конторки, у вас ещё вся жизнь впереди, не надо портить себе CV.
Пытаясь донести эту ситуацию до руководителя - Коровина А.А. написал в Ассоциацию Российских банков и Экспертный совет ФАС, где состоит Коровин А.А. как руководитель указанного мной банка ОТП. К моей радости и там и там отреагировали, и обещали обратиться с письмом к Коровину А.А.
Учитывая сколько времени я потратил на это, хочу увидеть, а лучше услышать по телефону 9271328892, здесь ответ лично Коровина А.А.
Михаил Ерёмин  (drawres)
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Обратиться к вам лично я нашёл возможность только сейчас.
George Av  (GeorgeAv)
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Тема как-будто опрос очередной. Если верить ЦБ, то денежная масса М2 - 21497 млн. сейчас наверное больше. На каждого жителя нашей страны приходится 152 тыс. рублей (условно)
Например мой вклад - 15 000 000 рублей, следовательно еще 100 человек не смогут сделать вклад в размере 152 тыс. рублей.
Так может быть бороться за 1 человека который гарантированно вкладывает деньги в банк, а не гнаться за сотней менее обеспеченных людей?
Это только собственная теория, экспромт
Алексей Коровин  (akorovin)
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А вопроса как раз не было с моей стороны)

Что же касается Вашего комментария, то для любого банка - за исключением ориентированных на Private Banking - надёжнее обслуживать 100 вкладчиков с небольшими депозитами, нежели одного крупного.
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