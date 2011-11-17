Държавна Спестовна Каса - о традициях сбережения

Дорогие друзья!
Только что вернулся из Софии, где Группа ОТП отмечала шестидесятилетие Банка ДСК, крупнейшего розничного банка Болгарии, входящего в группу с 2003 года.
К юбилею наши коллеги из Болгарии выпустили замечательный альбом с репродукциями старых рекламных плакатов и листовок. Альбом открывается плакатом, датированным 1951 г., с цитатой "всесоюзного старосты" М.И.Калинина: "Да пестиш е комунистическа черта" ("Сберегать - коммунистическая черта").
Десятки других плакатов и рекламных брошюр, выпущенных в последующие десятилетия, с изображением детей и великих строек, виноградников и комбайнёров - говорят о том же. Сбережения приравнены к миру, социализму, личному и общественному благополучию
Интересное дело! - кредитование малого и среднего бизнеса, ипотека, комиссионные продукты появились на плакатах банка только в XXI веке.
Призывы "да пестиш" громче всего звучат во времена нестабильности на финансовых рынках. Когда экономика на подъёме, о преимуществах сбережений финансисты вспоминают куда реже... Наши российские горки с кризисами каждые два-три года не дают соскучиться. Сейчас как раз маятник качнулся в сторону "да пестиш", и старые плакаты болгарской "сестры" нашего банка вполне органично бы смотрелись на улицах крупных российских городов.
Ваш, АК
Комментарии 10
Ну и карты.
Реклама сберегательных продуктов появляется эпизодически. Её приходится искать и выбирать самостоятельно. По зёрнышку.
А при социализме, когда и сберегать было не на что - потому что товаров не было, рекламировалось сбережение.
Это я Вам говорю, потому что настойчиво пру против тренда.
За рукав в торговых центрах и сейчас ловят!
Рекламируют, убедить пытаются...
Скажем, пишется - до 12% годовых.
Что это значит? При изучении звёздочек и мелкого текста выясняется, что 12% при сумме от 1.000.000 рублей! А АСВ страхует до 700.000.
А у меня - 40.000.
Предложений много, но выбор натыкается на любовь рекламщиков к красивым цифиркам.
А вот кредитов и кредиток предлагают множество. Но мне не надо. У меня уже есть. Больше, чем достаточно.
Точно! А рекламщики прошлого больше любили красивых людей - как на плакате ДСК
Пытаясь донести эту ситуацию до руководителя - Коровина А.А. написал в Ассоциацию Российских банков и Экспертный совет ФАС, где состоит Коровин А.А. как руководитель указанного мной банка ОТП. К моей радости и там и там отреагировали, и обещали обратиться с письмом к Коровину А.А.
Учитывая сколько времени я потратил на это, хочу увидеть, а лучше услышать по телефону 9271328892, здесь ответ лично Коровина А.А.
Например мой вклад - 15 000 000 рублей, следовательно еще 100 человек не смогут сделать вклад в размере 152 тыс. рублей.
Так может быть бороться за 1 человека который гарантированно вкладывает деньги в банк, а не гнаться за сотней менее обеспеченных людей?
Это только собственная теория, экспромт
Что же касается Вашего комментария, то для любого банка - за исключением ориентированных на Private Banking - надёжнее обслуживать 100 вкладчиков с небольшими депозитами, нежели одного крупного.