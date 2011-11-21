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Объявляем конкурс! Как выглядит ЗАБОТА?

21.11.2011 12:11 41 4 766 просмотров
Дорогие друзья!

Сегодня мы забираем из типографии первый номер нашей новой газеты для клиентов. Газета имеет условное название Zabota@otpbank.ru - это адрес электронной почты, открытый в октябре текущего года для клиентов ОТП Банка.



Издание клиентской газеты, в которой будет рассказываться о конкретных шагах, предпринимаемых банком для улучшения клиентских впечатлений от взаимодействия с банком, - лишь одно из направлений нашей новой политики.

В настоящее время банк обслуживает более 2,6 млн розничных клиентов, около половины из которых пользуется услугами банка более трёх лет. Наша главная цель - построить долгосрочные отношения с нашими клиентами. А это значит, что рост клиентской удовлетворённости становится основным направлением нашей работы.

Мы расширили каналы обратной связи с клиентами, позволяя нашим клиентам в режиме реального времени оценить работу оператора Контакт-центра и специалиста в допофисе. Мы создали зоны клиентского обслуживания в 95 региональных офисах, управляющих продажами потребительских кредитов. Мы активно коммуницируем с клиентами - это и Горячая линия на портале Banki.ru, и площадки банка в соцсетях Facebook и ВКонтакте.

Эту новую политику мы назвали ЗАБОТОЙ. А как выглядит ЗАБОТА? Как её представляете Вы - наши клиенты?

Мы предлагаем Вам поучаствовать в конкурсе и придумать символ нашей ЗАБОТЫ. Направляйте Ваши эскизы по адресу Zabota@otpbank.ru до 16 декабря. Это могут быть рисунки, выполненные на компьютере или карандашные наброски, или просто идеи.

Вместе с образом ЗАБОТЕ нужно придумать и слоган. Понятно, что ЗАБОТА должна быть заботливой smile:) А какой ещё?

Полные условия конкурса размещены на нашем сайте: http://www.otpbank.ru/f/zabota/conditions.pdf

23 декабря мы подведём итоги, и победитель получит от меня подарок - планшет iPad - и бутылку французского шампанского к Новому году.

Заранее благодарны за участие и Ваши идеи!

Ваш, АК

Комментарии 41

Андрей Максимов  (Моисей Абрамович)
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Хм...
Что-то сразу об одном известном банке с зелёным логотипом (глядя, кстати, на картинку) с их Службой Заботы подумалось. smile:)
Не, я таки ничего не говорю, просто автоматичски повеяло. smile:)
Михаил Ерёмин  (drawres)
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Хочу вас, Алексей Коровин, вернуть к вопросу о распространению сотрудниками руководимого Вами банка конфиденциальной информации ваших клиентов посредством СМС сообщений. Вы не прокомментировали... Так же, как и ваши сотрудники впрочем... Ответ и действий по исправлению ситуации хочется.
Андрей Максимов  (Моисей Абрамович)
#
Хочу Вас, Михаил Ерёмин, спросить о Вашем вопросе:
какое он имеет отношение к теме поста?
Михаил Ерёмин  (drawres)
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Андрей - к теме не имеет. А вы какое отношение имеете к моему вопросу? Я вроде ни о чём и не спрашивал Вас.
Игорь Россинский  (iross)
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Уважаемый Михаил Иванович, добрый день.

Меня зовут Россинский Игорь, я возглавляю Центр по работе с претензиями ОАО «ОТП Банк».
Благодарим Вас за предоставленную информацию. Это позволило нам исправить возникшую проблему.
Номер Вашего мобильного телефона принадлежал клиенту Банка, который своевременно не уведомил Банк об изменении номера телефона.
С 11 ноября 2011 к Вам не поступают SMS-сообщения от Банка.

Приносим свои извинения за доставленное неудобство.

С уважением Россинский Игорь.
Михаил Ерёмин  (drawres)
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Доброго времени суток Игорь!

Профессиональный ответ. Спасибо за ответственность, помощь и результат.

Было бы приятно получить именно такой ответ сразу.
Михаил Ерёмин  (drawres)
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И снова здравствуйте!

Сначала приведу всю информацию по ВНОВЬ пришедшему на мой номер смс-сообщению %) Да, да Игорь, СНОВА smile;) Я уже без смеха не могу это оценивать и все плохие, ругательные слова, в связи с этим, я не буду использовать smile:) Смех над вашей "организацией", над Вами лично, над вашим руководителем Коровиным - который совершенно не управляет ситуацие в банке, в котором он числится якобы руководителем... Хотя руками то он наверное всё же хорошо "водит", но не банком smile:) ИТАК: Отправитель: OTP_Bank Получено:13:20:17 29.11.2011 (т.е. после декларированной Вами даты 11 ноября 2011 smile:) Текст сообщения: 28.11. 16:32 Zachislenie sredstv. Karta:*3932. Summa:2000.00 RUR. Dostupno:2363.56 RUR. OTP Bank
Михаил Ерёмин  (drawres)
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Я ЗАРАНЕЕ с Вами согласен, что это не КОНФИДЕНЦИАЛЬНАЯ информация! СОГЛАСЕН smile:) Я просто напросто обратился к банку, в лице вас, якобы президента Коровина, бедной девушки Кати (кстати привет ей и пожелания найти хорошее место работы в наступающем году) с ПРОСЬБОЙ ПОМОЧЬ ИЗБАВИТЬСЯ ОТ ВАШИХ ПОТУСТОРОННИХ (для меня) СМС! Здесь Ваш якобы "президент" вашего якобы "банка" задал тему блога КАК ВЫГЛЯДИТ ЗАБОТА. Да вот так собственно... т.е. никак smile:) На мою просьбу, обращение лично к Коровину, обращение к Коровину из Ассоциации Российских банков (если не пришло ещё надеюсь скоро попадёт к нему на стол) как видите отреагировали тольько Вы... И как оказывается только на словах smile:) Хотя Вы представились как руководитель smile:))) Вы там все что ли руководители от руками водить smile:) Вы уж ради бога извините, если что не так сказал smile:) Но не могу отказать себе в желании написать об этом всём. Ещё чуть чуть, и я думаю этой историей заинтересуется пресса smile:) И некоторые интернет ресурсы smile:) И вы (все "руководители") так себя ведёте с вашим потенциальным клиентом. И это ещё у меня нет никаких материальных претензий к вам (к банку). Как же вы ("руководители") ведёте себя с реальными клиентами в конфликтных ситуациях?
Филипп Ильин-Адаев  (Редактор)
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Михаил, убедительная просьба сменить манеру общения, иначе мы будем вынуждены попросить вас покинуть сайт.
Михаил Ерёмин  (drawres)
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Доброго времени суток Филипп!

Не хочу нарушать принятых здесь правил. Обязательно познакомлюсь с перечнем требований/правил принятых у вас если укажите где я с ними могу ознакомиться. Ваше просьба "сменить манеру" немного субъективна, уточните непозволительные моменты которые я позволил себе.

Буду признателен и в любом случае выполню Вашу просьбу.
Рамиль Шарапов  (Ramil)
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Наверное, самой красивой, неподражаемой и прекрасной заботой будет - ЗАБОТА матери.

Я не знаю, было ли раньше такое, но я бы нарисовал что-то вроде плота, на котором будет нежиться клиент банка. В атмосфере плота было бы солнышко и полная беззаботность, а за плотом будет буря и ненастье smile:)
Сергей  (Amiloss)
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Как в песне:"На маленьком плоту..." Ю. Лоза
user135773  (user135773)
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У меня когнитивный диссонанс. На обложке травка зелененькая, и сама газета вся такая зеленькая... а зеленый цвет ассоциируется с защитой природы, а тут на тебе "забираем из типографии". Не из "зеленых", если что:)

Будет ли возможность читать газету в электронном виде?
Алексей Коровин  (akorovin)
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Справедливо. Разумеется, мы не планируем миллионных тиражей и будем распространять газету также в электронном виде.
Сеск Сексембаев  (Proffet)
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"Эту новую политику мы назвали ЗАБОТОЙ."
Вашу работу вы назвали заботой??? Ну, вот вам и слоган: наша работа - это забота!))) Правда, был такой банк "Забота", так что вы не оригинальны...
Михаил Беляев  (MikeBelyaev)
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Да, а еще есть Служба заботы о клиентах, которую мы создали в Сбербанке в прошлом году и активно развиваем. Кстати, с таким же ящиком электронной почты (конечно, на соответствующем домене;) За последние несколько месяцев второй раз сталкиваюсь с нашим названием в других организациях, но первый раз - в банках. Рад, что оно так всем нравится:)
Алексей Коровин  (akorovin)
#
В предыдущем комментарии Proffet справедливо указал, что забота о клиентах - наша с Вами, Михаил, должностная обязанность. Так что клиенты должны от этого только выиграть smile:)
Михаил Беляев  (MikeBelyaev)
#
Ну так ведь я не против:) Более того, я согласен, что всем банкам пора бы задуматься именно о заботе о своих клиентах, а не просто "поддержке" и уж тем более "работе с жалобами". Так что со своей стороны полностью поддерживаю Ваше с Буладом начинание!
Михаил Ерёмин  (drawres)
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Доброго времени суток Алексей! Если как Вы пишете "забота о клиентах - наша ... должностная обязанность" будьте добры ... ПОЖАЛУЙСТА избавьте меня от поступлений смс о движении средств по счёту одного из ваших клиентов (карта *3932) на принадлежащий мне номер... А то Ваш Сотрудник (как он представился тут же выше) Игорь Россинский обещал, что вопрос решён, а по факту - ничего не изменилось. Я не являюсь клиентом Вашего банка и не был им. Можете помочь? Выполните пожалуйста Ваши должностные обязанности. Покажите пример Вашим сотрудникам. И просто помогите человеку (мне) который обратился к Вам с просьбой. МНЕ ОПЯТЬ ПРИХОДЯТ ВАШИ СМС... Но я уже не могу без улыбки на это реагировать smile:) Вам самому не смешно? %)
Михаил Ерёмин  (drawres)
#
По поводу фразы "клиенты должны ... выиграть". Вряд ли от такой работы (пока я вижу вашу работу только на словах) клиент выиграет. Ведь Вы ничего не сделали по моему обращению... Может вам не хватает какой то информации? Свяжитесь со мной, помогу чем смогу. Вроде я чётко обрисовал ситуацию. Я не клиент, а мне приходят какие то смс. Попросил меня избавить... И всё... ваша структура не работает. Ничего не изменилось даже когда я обратился к Вам лично. О какой ЗАБОТЕ вы тут говорите. Вы слова правильные используете а делами это не подтверждаете. Ну как так можно...
Михаил Ерёмин  (drawres)
#
Мой телефон и электронная почта я предполагаю уже есть у Ваших сотрудников. По крайней мере мне уже звонили один раз и приходило письмо на электронную почту.
Михаил Ерёмин  (drawres)
#
Да ещё... Я Вас обязательно буду держать в курсе событий по этой ситуации. Найду способ. В отличие от сотрудников ОТП банка я умею доводить дело до результата. Обычно именно за это и получают люди зарплату. Не понимаю только за что получают зарплату люди, не выполняющие свои должностные обязанности.
Игорь Россинский  (iross)
#
Михаил, добрый вечер.

Прошу Вас быть сдержаннее в оценках и обмениваясь мнениями в сети, давайте с уважением относится друг к другу.

Информацию о причинах проблемы я Вам уже сообщал. Проблемой, беспокоящей Вас, сейчас занимаются и я уверен, что она будет решена в ближайшее время.
Если у Вас возникнут вопросы или Вы захотите сообщить о проблемах Вы всегда можете связаться со мной по адресу I.Rossinskiy@otpbank.ru и мы решим все вопросы.

С уважением Россинский Игорь
Михаил Ерёмин  (drawres)
#
Игорь добрый вечер!

Спасибо за ответ почти в режиме online.
Ваш предыдущий ответ был чёток и по существу: "С 11 ноября 2011 к Вам не поступают SMS-сообщения от Банка."
По факту Вы только что признали, что моим обращением только занимаются и она будет решена в ближайшее время.
Как скажите. Но я попрошу Вас в будущем корректно применять настоящее и будущее время и не вводить в заблуждение.
Ваше пожелание по оценкам и уважению друг другу конечно принимаю и сразу учитываю.

Надеюсь на решение. Спасибо!
Игорь Россинский  (iross)
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Уважаемый Михаил, добрый день.

В телефонном разговоре со мной, Вы сами подтвердили информацию о не получении SMS-сообщений с 10.11.2011.
После удаления из базы данных банка номера телефона, принадлежащего в настоящее время Вам, произошел технический сбой и поэтому Вы получили SMS-сообщение.
Вчера вечером ситуация исправлена и надеюсь больше не повторится.
В случае получения SMS-сообщения от банка, прошу связаться со мной по адресу электронной почты I.Rossinskiy@otpbank.ru и мы решим проблему.

С уважением Россинский Игорь
Михаил Ерёмин  (drawres)
#
Уважаемый Игорь! Здравствуйте!

В телефонном разговоре с Вами я сам подтвердил информацию о неполучении SMS-сообщений с 10.11.2011. На момент Вашего звонка именно так и было. Я Вам никогда не говорил, что SMS-сообщения приходят ко мне каждый день. Вы же в Вашем ответе по сути сообщили, что моя просьба выполнена... Что позже, 28.11.2011, было опровергнуто. Именно этим я и поделился с Вами и уважаемым Коровиным Алексеем. Цель - донести до руководителей банка ОТП о сбое в работе вашего банка и усовершенствовать структуру и методы работы с клиентами и представителями нашего общества, гражданами Российской Федерации, Вашими потенциальными клиентами. Ведь руководимая лично Вами служба имеет именно такие, или очень близкие, задачи? Надеюсь Вы, и президент банка ОТП Коровин Алексей с благодарностью примите мои замечания по Вашей работе, учтёте их и не будете допускать подобного в дальнейшем. Это в конечном счёте отразится на имидже банка, сделает его на общем фоне более заметным и привлекательным не только для клиентов но и для партнёров.
В наступающем Новом 2012 году я желаю Вам и президенту банка ОТП дальнейшего непрерывного совершенствования во благо клиентов, ведь банки не могут думать только своей прибыли. Только вместе мы можем выиграть! Я в этом совершенно уверен!
Александр Науменко  (next70)
#
Я вот оставлял сообщение по поводу не корректного общение сотрудников по телефону банка отп что водят в заблуждение ,а как было проигнорировано так и осталось отписали только что скарточки деньги были сняты корректно а по поводу общение промолчали , Алексей Коровин у меня к вам личный вопрос ,скажите как так я вот хотел взять в магазине вещи в кредит на сумму 66т без первого взноса банк одобрел но с первым взносам я отказался ,потом я узнаю что на меня выпущена карта кредитная на 107 т , как так мне вот не понятно схема как работает это кредитная система вся . хотя у меня имеется кредит на 66 т брал без первоначального взноса и притом выплачиваю вовремя даже раньше ашь на 20 дней . проста мне не понятно как работает вся это система .
George Av  (GeorgeAv)
#
Забота ОТП Банка
О-Т-Помощи к делам
или
Забота ОТП Банка
О-Т-Первого шага
АЛИ ЮМАКУЛОВ  (ali-jumakulov)
#
У МЕНЯ С БАНКОМ ПРОБЛЕМ НЕ БЫЛО.ЗА ПОМОЩЬ СПАСИБО.
Михаил Ерёмин  (drawres)
#
Алексей, а Вы отвечаете только на сообщения с положительными отзывами? А в сложной ситуации вы не пробовали брать на себя ответственность? Хотя моя ситуация вообще пшик... Я же не прошу у Вас денег... Выполните пожалуйста мою просьбу, избавьте меня от смс адресованных одному из клиентов ОТП, проведите сверку данных по клиенту, актуализируйте пожалуйста ваши данные.
Михаил Ерёмин  (drawres)
#
Данные по клиенту - карта *3932. Мой телефон у Вас уже должен быть.
Ольга Дмитриева
#
Здравствуйте Алексей.Я клиентка вашего банка.У меня по вине вашего банка возникла проблема которая на вид простая но решается почему то очень долго.Суть в следующем я в 2008 году брала потребительский кредит который выплатила добросовестно т.е уже закрыла.А банк не внес изменения и теперь в моей кредитной истории есть запись что он просрочен хотя также есть запись моего финального платежа.Я обратилась в ваш банк в своем регионе и мне сказали что я должна написать запрос ответ будет готов в течении 20 дней.Скажите почему это все нельзя решить 1 днем ведь сейчас все компьютеризировано.Это вина банка вашего а не моя и теперь я по вашей вине страдаю .Вы мне можете чем то помочь быстро и эффективно.
Игорь Россинский  (iross)
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Уважаемая Ольга, добрый день.

Прошу предоставить более подробную информацию для идентификации Вас как клиента банка. Прошу предоставить ФИО, дату рождения и номер кредитного договора.

Вы можете отправить данные по электронному адресу zabota@otpbank.ru с пометкой в теме письма "для Россинского И.Ф. проверка кредитной истории".
Мы все проверим и предоставим Вам ответ на Ваш электронный или почтовый адрес.

С уважением Россинский Игорь, начальник Центра работы с обращениями клиентов и государственных органов
slavechko  (slavechko)
#
Здравствуйте! Я отправила свой вариант на конкурс на прошлой недели, но ответа приняли работу на конкурс или нет, так и не получила. Сегодня увидела информацию о новом назначении в руководстве компании, значит, конкурса больше нет?

Ярослава.
Алексей Коровин  (akorovin)
#
Добрый день, Ярослава! Спасибо за участие в конкурсе - он обязательно состоится. Матч состоится при любой погоде smile:)
slavechko  (slavechko)
#
Ура) Спасибо!
Осталось дождаться подтверждения, что моя заявка всё-таки дошла)

Удачи Вам, Алексей! Надеюсь, что ОТП Банк продолжит такую человечную политику, лично мне это очень симпатизирует
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