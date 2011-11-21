Объявляем конкурс! Как выглядит ЗАБОТА?

Дорогие друзья!
Сегодня мы забираем из типографии первый номер нашей новой газеты для клиентов. Газета имеет условное название Zabota@otpbank.ru - это адрес электронной почты, открытый в октябре текущего года для клиентов ОТП Банка.
Издание клиентской газеты, в которой будет рассказываться о конкретных шагах, предпринимаемых банком для улучшения клиентских впечатлений от взаимодействия с банком, - лишь одно из направлений нашей новой политики.
В настоящее время банк обслуживает более 2,6 млн розничных клиентов, около половины из которых пользуется услугами банка более трёх лет. Наша главная цель - построить долгосрочные отношения с нашими клиентами. А это значит, что рост клиентской удовлетворённости становится основным направлением нашей работы.
Мы расширили каналы обратной связи с клиентами, позволяя нашим клиентам в режиме реального времени оценить работу оператора Контакт-центра и специалиста в допофисе. Мы создали зоны клиентского обслуживания в 95 региональных офисах, управляющих продажами потребительских кредитов. Мы активно коммуницируем с клиентами - это и Горячая линия на портале Banki.ru, и площадки банка в соцсетях Facebook и ВКонтакте.
Эту новую политику мы назвали ЗАБОТОЙ. А как выглядит ЗАБОТА? Как её представляете Вы - наши клиенты?
Мы предлагаем Вам поучаствовать в конкурсе и придумать символ нашей ЗАБОТЫ. Направляйте Ваши эскизы по адресу Zabota@otpbank.ru до 16 декабря. Это могут быть рисунки, выполненные на компьютере или карандашные наброски, или просто идеи.
Вместе с образом ЗАБОТЕ нужно придумать и слоган. Понятно, что ЗАБОТА должна быть заботливой А какой ещё?
Полные условия конкурса размещены на нашем сайте: http://www.otpbank.ru/f/zabota/conditions.pdf
23 декабря мы подведём итоги, и победитель получит от меня подарок - планшет iPad - и бутылку французского шампанского к Новому году.
Заранее благодарны за участие и Ваши идеи!
Ваш, АК
Комментарии 41
Что-то сразу об одном известном банке с зелёным логотипом (глядя, кстати, на картинку) с их Службой Заботы подумалось.
Не, я таки ничего не говорю, просто автоматичски повеяло.
какое он имеет отношение к теме поста?
Меня зовут Россинский Игорь, я возглавляю Центр по работе с претензиями ОАО «ОТП Банк».
Благодарим Вас за предоставленную информацию. Это позволило нам исправить возникшую проблему.
Номер Вашего мобильного телефона принадлежал клиенту Банка, который своевременно не уведомил Банк об изменении номера телефона.
С 11 ноября 2011 к Вам не поступают SMS-сообщения от Банка.
Приносим свои извинения за доставленное неудобство.
С уважением Россинский Игорь.
Профессиональный ответ. Спасибо за ответственность, помощь и результат.
Было бы приятно получить именно такой ответ сразу.
Сначала приведу всю информацию по ВНОВЬ пришедшему на мой номер смс-сообщению %) Да, да Игорь, СНОВА Я уже без смеха не могу это оценивать и все плохие, ругательные слова, в связи с этим, я не буду использовать Смех над вашей "организацией", над Вами лично, над вашим руководителем Коровиным - который совершенно не управляет ситуацие в банке, в котором он числится якобы руководителем... Хотя руками то он наверное всё же хорошо "водит", но не банком ИТАК: Отправитель: OTP_Bank Получено:13:20:17 29.11.2011 (т.е. после декларированной Вами даты 11 ноября 2011 Текст сообщения: 28.11. 16:32 Zachislenie sredstv. Karta:*3932. Summa:2000.00 RUR. Dostupno:2363.56 RUR. OTP Bank
Не хочу нарушать принятых здесь правил. Обязательно познакомлюсь с перечнем требований/правил принятых у вас если укажите где я с ними могу ознакомиться. Ваше просьба "сменить манеру" немного субъективна, уточните непозволительные моменты которые я позволил себе.
Буду признателен и в любом случае выполню Вашу просьбу.
Я не знаю, было ли раньше такое, но я бы нарисовал что-то вроде плота, на котором будет нежиться клиент банка. В атмосфере плота было бы солнышко и полная беззаботность, а за плотом будет буря и ненастье
Будет ли возможность читать газету в электронном виде?
Вашу работу вы назвали заботой??? Ну, вот вам и слоган: наша работа - это забота!))) Правда, был такой банк "Забота", так что вы не оригинальны...
Прошу Вас быть сдержаннее в оценках и обмениваясь мнениями в сети, давайте с уважением относится друг к другу.
Информацию о причинах проблемы я Вам уже сообщал. Проблемой, беспокоящей Вас, сейчас занимаются и я уверен, что она будет решена в ближайшее время.
Если у Вас возникнут вопросы или Вы захотите сообщить о проблемах Вы всегда можете связаться со мной по адресу I.Rossinskiy@otpbank.ru и мы решим все вопросы.
С уважением Россинский Игорь
Спасибо за ответ почти в режиме online.
Ваш предыдущий ответ был чёток и по существу: "С 11 ноября 2011 к Вам не поступают SMS-сообщения от Банка."
По факту Вы только что признали, что моим обращением только занимаются и она будет решена в ближайшее время.
Как скажите. Но я попрошу Вас в будущем корректно применять настоящее и будущее время и не вводить в заблуждение.
Ваше пожелание по оценкам и уважению друг другу конечно принимаю и сразу учитываю.
Надеюсь на решение. Спасибо!
В телефонном разговоре со мной, Вы сами подтвердили информацию о не получении SMS-сообщений с 10.11.2011.
После удаления из базы данных банка номера телефона, принадлежащего в настоящее время Вам, произошел технический сбой и поэтому Вы получили SMS-сообщение.
Вчера вечером ситуация исправлена и надеюсь больше не повторится.
В случае получения SMS-сообщения от банка, прошу связаться со мной по адресу электронной почты I.Rossinskiy@otpbank.ru и мы решим проблему.
С уважением Россинский Игорь
В телефонном разговоре с Вами я сам подтвердил информацию о неполучении SMS-сообщений с 10.11.2011. На момент Вашего звонка именно так и было. Я Вам никогда не говорил, что SMS-сообщения приходят ко мне каждый день. Вы же в Вашем ответе по сути сообщили, что моя просьба выполнена... Что позже, 28.11.2011, было опровергнуто. Именно этим я и поделился с Вами и уважаемым Коровиным Алексеем. Цель - донести до руководителей банка ОТП о сбое в работе вашего банка и усовершенствовать структуру и методы работы с клиентами и представителями нашего общества, гражданами Российской Федерации, Вашими потенциальными клиентами. Ведь руководимая лично Вами служба имеет именно такие, или очень близкие, задачи? Надеюсь Вы, и президент банка ОТП Коровин Алексей с благодарностью примите мои замечания по Вашей работе, учтёте их и не будете допускать подобного в дальнейшем. Это в конечном счёте отразится на имидже банка, сделает его на общем фоне более заметным и привлекательным не только для клиентов но и для партнёров.
В наступающем Новом 2012 году я желаю Вам и президенту банка ОТП дальнейшего непрерывного совершенствования во благо клиентов, ведь банки не могут думать только своей прибыли. Только вместе мы можем выиграть! Я в этом совершенно уверен!
О-Т-Помощи к делам
или
Забота ОТП Банка
О-Т-Первого шага
Прошу предоставить более подробную информацию для идентификации Вас как клиента банка. Прошу предоставить ФИО, дату рождения и номер кредитного договора.
Вы можете отправить данные по электронному адресу zabota@otpbank.ru с пометкой в теме письма "для Россинского И.Ф. проверка кредитной истории".
Мы все проверим и предоставим Вам ответ на Ваш электронный или почтовый адрес.
С уважением Россинский Игорь, начальник Центра работы с обращениями клиентов и государственных органов
Ярослава.
Осталось дождаться подтверждения, что моя заявка всё-таки дошла)
Удачи Вам, Алексей! Надеюсь, что ОТП Банк продолжит такую человечную политику, лично мне это очень симпатизирует