Работать в банке хорошо, а на заводе - лучше!

На днях на приёме, организованном нашими партнёрами во Франкфурте, я разговорился со знакомым немцем, многие годы работающим в одном из крупнейших банков Германии. Мой друг, назовем его Клаусом, вспоминал далёкие 80-е и 90-е, когда работа в банке была мечтой каждого студента и даже школьника, являясь, по сути, синонимом стабильности и процветания. Если владелец квартиры или дома узнавал, что его потенциальный квартиросъёмщик банковский служащий, договор найма жилья подписывался не глядя.
Но после 2008 года все изменилось. Клаус сетовал, что порой ему стыдно признаться на людях, что он работает в банке. Как же, ведь именно банкиры устроили кризис! Большинство немецких обывателей уверено именно в этом.
И не только немецких — последние исследования клиентских предпочтений показывают, до какой степени упало доверие к отрасли. Так, согласно исследованию, проведённому Ernst & Young, более 44% респондентов по всему миру утверждают, что уровень доверия к банкам в 2010 году снизился. Заметим, что опрос проводился в нынешнем году, а не осенью 2008-го, когда, как карточные домики, сыпались глобальные инвестиционные дома. Данные Capgemini, приведенные в отчете 2011 World Retail Banking Report, еще более красноречивы: они свидетельствуют о том, что уровень доверия к банкам в последнее время больше всего упал в тех странах, которые в меньшей степени были затронуты кризисом. К примеру, 58% клиентов, обслуживающихся в банках из Азиатско-Тихоокеанского региона, не доверяют своим банкам. Потеря доверия еще более ощутима в Латинской Америке, 68% (!) респондентов из которой заявили о своем недоверии банковскому сектору. Респонденты из Западной Европы продемонстрировали самый низкий уровень недоверия — 38%.
Но, как уверял меня Клаус, и этого вполне достаточно для того, чтобы банковские служащие потеряли комфорт. Если тебе нужно снять квартиру, на всякий случай инструктировал меня немец, ни в коем случае не признавайся, что работаешь в банке. Лучше скажи, мол, что работаешь на заводе. Или в клинике. Или в автосервисе.
Ярлык причастности к кризису приклеен настолько крепко, что никто не хочет вдаваться в детали — в чём, скажем, отличия коммерческих банков от инвестиционных. Виновен, и всё тут.
Зато теперь Клаус не колеблется при выборе профессии для своего пятнадцатилетного сына — на семейном совете решили, что он станет инженером. Немецкая промышленность, в отличие от банковской сферы, по-прежнему устойчива и только укрепляет свои позиции в мире.
У меня тоже подрастают дети, и мы с супругой в ближайшее время столкнёмся с выбором знакомого немца. Скоро исполнится двадцать лет, как я начал работать в банковской сфере. Я всегда считал и продолжаю считать свою работу интересной и достойной уважения. Банк — это не только дебет с кредитом, не набор бухгалтерских проводок и даже не чистая процентная маржа, рост которой так радует глаз, — это ещё и место встречи для людей, из которых одни доверяют банку свои сбережения, а другие — решение своих финансовых проблем. Банк не может существовать без доверия.
Вопрос в том, захотят ли наши дети работать в банковской сфере. Или, как сын Клауса, предпочтут заняться чем-нибудь другим. Настоящим делом. Чтобы стать уважаемыми в обществе людьми.
* Статья размещена на сайте Forbes по адресу: http://www.forbes.ru/investitsii-column/banki/77072-bankiry-tozhe-zhertvy-krizisa
И вот ещё - у меня вопрос к посетителям портала, особенно к тем, кто работает в банковской сфере. Что Вы советуете своим детям, кем бы хотели их видеть?
Комментарии 28
Считается, что лишь 7-10% популяции "гомо цапус" способны заниматься бизнесом. Уверены, что ваши счастливо попали в этот "узкий круг" ?
А что касается детей, бизнес мозг очень хорошо развивает. Главное в нем не деньги, а возможность придумывать и созидать. А эти навыки будут полезны даже в случае личных неудач.
Если говорить о банковском бизнесе, то он действительно часто сопряжен с проявлениями не очень этичного поведения. Расчеты сложные, договоры длинные, страховка с исключениями - люди этого не понимают и многие банки этим пользуются.
Конечно большинство бизнесов маскирует свои не вполне этичные действия, даже производители пищевых продуктов не говорят всей правды. Но к банкам выше требования, считается что это простая работа взять деньги в одном месте и отдать их в другом. И непонятно почему это так дорого и так сложно, да еще и кризисы случаются, где опять происходит какая то беда с деньгами или кредитами, с валютами, в общем со всем тем с чем работают банки. Нестабильность - еще больше недоверия.
Да, банковский бизнес сложный, договоры длинные и т.п. Но если поставить себе задачу упростить жизнь клиента, то и наш труд будет небесполезен.
Меня больше удивляет новость, как обеспеченные граждане ЕС выкладывают по 1 млн. евро за "яичницу" от Карла Фаберже
Это дело вкуса, но покупать картины с непонятной размазней за 12-13 млн. долл это что?
искусство?
Купитал создает средства производства, за деньги можно купить оборудование, нанять персонал, организовать канал сбыта и т.д. К чему все это? Когда мне довелось организовать ООО и искать под начало бизнеса капитал, я конечно же обратился в банк....
Мне отказали, по причине отсутствия залогового обеспечения. После 10-15 попыток я понял, что это не банки в полном смысле слова, готовые рисковать, рассматривать бизнес-проекты, свое участие в построении чего-то нового, и полезного для экономики. Это конторки работающие по принципу - взял дешевле - продал дороже. И помощь от такого процесса гарантирована крупному и среднему бизнесу, а не тому кто начинает с 0.
Если говорить о перспективе такого бизнеса, то думаю что связка банк+управляющая компания, была бы более надежной.
Спорт как вид деятельности - тоже интересная тема. Футбол, теннис и т.п. Почему-то никто об этом ничего не сказал, включая футбольного болельщика Филиппа. А на этот счет существует две противоположных точки зрения: можно, почему нет; ни в коем случае - нагрузки, травмы и т.п. Понятно, что есть виды спорта, которые приличного дохода не приносят. Есть также риск, что человек получит травму и останется не у дел, т.е. без образования, без профессии, с проблемами со здоровьем. Но есть виды спорта, которые приносят очень приличный доход, особенно если человек выступает в нем достаточно хорошо (парадокс, но футболисты зарабатывают часто больше, чем генеральный директор клуба, за который они играют). Не говоря о том, что это сама по себе очень эмоциональная работа.
Галицкий прав, важно только вовремя это понять, принять, остановиться и изменить курс.
Но это раньше была такая мысль, а сейчас уже и годы не те....
Но тем не менее своему ребенку в банковскую сферу я бы не посоветовала идти... Просто потому, что не хочу в условиях "удушения" негосударственных банков делать из него раба Сбербанка и иже с ним.
Не исключено, что ребенку, как и мне в свое время, станет интересна аналитическая работа, но о минусах говорить можно и нужно сразу.
Моя личная мечта - сделать из своего чада дипломата. НО только если оно (чадо) самостоятельно примет данное решение.
Конечно, думаю, есть свои недостатки в каждой работе, но о них дипломатично промолчали
Этот вопрос будет стоять всегда.
Однозначно мало кто может не согласиться с тем, что престижность работы в банковской сфере падает.
В чем существенное отличие такого падения в России и например в Германии?
Немецкий обыватель не разбираясь и не вдаваясь во все подробности уверен, что в ранее произошедшем финансовом кризисе виноваты банки, в результате чего к ним снизилось доверие, что и привело к такому результату.
А что в России?
На мой взгляд у нас в стране таких причин намного больше, а соответственно и мысли по данному вопросу более разнообразные и интересные.
Зачастую мнения руководящего состава и рядового персонала будут отличаться.
Но, несмотря на все эти мнения один из главнейших критериев популярности профессии – это востребованность рынком.
Вчера рынок нуждался в гуманитариях, сегодня в технарях, а завтра?
Думая о том, что мне советовать в будущем своим детям при выборе профессии ловлю себя на мысли, что поступлю как немец Клаус, посоветовавший своему сыну заняться чем-нибудь другим, несмотря на то, что сам встал на ноги благодаря работе именно в банковском секторе.
Я сам стараюсь объективно рассказать детям о всех плюсах и минусах нашего дела и буду рад, если кто-то из них пойдёт по моим стопам, но ещё больше буду рад, если они будут лечить, учить или кормить людей
Джон Мейнард Кейнс вслед за Ньютоном подчёркивал значение банков для развития материального производства. Кроме того, существует материальное производство, которым сможет заниматься и Альфа...
Напишите, пожалуйста, на olgaivanovatbez@bk.ru
Поймала себя на том, что я часто задумываюсь об этом... Задумываюсь о том, что возможно я не на своем месте... Работая с 18 лет в банках, на разных участках и в разных банках - видимо не могу найти себя... В 2009 году в пик кризиса, я увольнялась из филиала маленького московского банка, и очень хотела покинуть банковскую сферу навсегда. Но.... все равно просматривала вакансии банковские. И пришла работать снова в банк! В данный момент меня устраивает мой банк, мои коллеги, руководство, зарплата! Но... я понимаю, что мне не очень интересна именно моя специализация... Я долго не могла понять, чего я хочу. Сейчас я четко уверена, что мне хочется быть полезной людям... И я хотела бы заниматься социальными вопросами банка... Многие скажут - для банка это неактуально, сейчас главное - бизнес, бизнес и только бизнес! А мне кажется, что банк должен быть социально-ориентированным, и прежде всего, к своим сотрудникам.
Подводя итоги, моего сумбурного повествования, хочу сказать, что своим детям расскажу всё о своей банковской деятельности, но постараюсь предоставить выбор сделать самим, и поддержу их обязательно.