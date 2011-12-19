В рамках подведения итогов года хотелось бы представить уважаемой аудитории портала ещё один наш проект - Библиотеку ОТП Банка.
В первой книге серии, выпущенной два года назад, мы рассказывали о традициях, объединяющих русский и венгерский народы. Книга так и называлась - "Легенды и были о русских и венграх".
В прошлом году мы выпустили книгу о космосе, увидели свет воспоминания Дважды Героя СССР и вице-президента ОТП Банка Г.М.Гречко.
А где русский космос - там и русский балет!
А где русский балет - там и Большой театр, открывший после семилетнего перерыва свою главную сцену.
Книгу Арсения Замостьянова "Балет в Большом!", изданную ОТП Банком, можно скачать перейдя по ссылке: http://www.otpbank.ru/about/social2/society/library/
Ваш, АК
Комментарии 2
Уважаемый Алексей Александрович! Обращаюсь к Вам с большой просьбой. Я являюсь клиентом Вашего банка.
Я брал деньги по карточке в Вашем банке. К сожалению я не расчитал и набрал много летнего товара (я являюсь частным предпринимателем) а сейчас уже нужен зимний товар. Сейчас я нашёл фирму которая стала давать мне зимнюю одежду на первый месяц без оплаты и я начал торговать более лучше,вязанные тёплые носки,тёплые колготки,кофты вязанные,руковички зимние и т.д., и у меня дела по торговле стали лучше. Ещё я целый месяц не торговал - болел. Я пытался взять деньги в других банках чтобы оплатить долг в Вашем,но так как я работаю предпринимателем только 11 месяцев, то банки мне отказали, чтобы взять кредит,надо проработать год.
Бывшая жена работает неофициально,ей никто кредит не даст.
Сын тоже работает неофициально,ему тоже не дадут,я даже пытался взять деньги помимо банков в центре микрокредитов,мне отказали,потому что я работаю предпринимателем менее года.
АЛексей Александрович,я даже взял в организации которая стала мне давать товар акт сверки расчётов,отправляю вам копию. Сейчас обороты денежных средств будут нормальные и я расчитаюсь с банком,погашу все долги.
Алексей Александрович,я понимаю что я виноват но прошу Вас,пусть работники Вашего банка не разрывают со мной договор,я уже с яеваря начну погашать долг Вашему банку. Я человек порядочный,просто неопытный в бизнесе,только начал торговать,посылаю Вам копию документов что я недавно начал торговать. Вот только прогорел,набрал много летнего детского товара. Но сейчас зимним торгую,торговля у меня пошла в гору,значит с Вашим банком я расчитаюсь. С января начну выплачивать, и даже штрафы какие, я всё выплачу.
Уважаемый Алексей Александрович,кредит Вашего банка это единственная возможность вылечить мою внучку. Надо много денег на её лечение безоперационным путём. У моей внучки ( ей 9 лет) киста головного мозга. Если Вы хотите это проверить, то я возьму в больнице справку заверенную врачами нашей областной больницы и вышлю Вам. Алексей Александрович, пожалуйста, дайте указание работником Вашего банка не разрывать со мной договор. Я приезжал в Москву 22 декабря в Ваш банк на Ленинградское шоссе 16 и написал заявление на имя управляющего Соловьёвой Ольге Владимировне от Тарасова Николая Борисовича,проживающего : г. Калуга, ул. Пухова 41-14, в Котором я рассказал и попросил письменно чтобы со мной не разрывали отношения.
Алексей Александрович, очень надеюсь на Ваше понимание. С уважением к Вам, Тарасов Николай Борисович