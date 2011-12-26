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Памяти Звягинцевых. Когда лучшие уходят первыми

26.12.2011 09:27 8 4 714 просмотров
Трасса Ставрополь-Батайск. Семья Звягинцевых: Владимир, супруга Наталья на 6-м месяце беременности, малыши-погодки Коля и Маша — едут в Ростов. Оттуда они улетят в Турцию — долгожданная путёвка с работы. Июнь – лучшее время для отдыха..

123-й километр.

На изгибе дороги на встречную полосу из-за фуры вылетел автомобиль. 22-хлетний водитель не справился с управлением на обгоне, и его машина на страшной скорости влетела в машину Звягинцевых. Все погибли на месте. У водителей, как установили потом эксперты, было не больше секунды, чтобы друг друга увидеть…

В августе этого года Владимиру исполнилось бы 38 лет, а его супруге — 35.

Владимир Звягинцев редко брал отпуск, несмотря на то, что регулярно выигрывал турпутёвки на розыгрышах среди лучших региональных руководителей ОТП банка. Но тут — коллеги уговорили. И повод был! За неделю до гибели Владимир Сергеевич Звягинцев был номинирован на позицию директора Южного регионального центра — безусловного лидера продаж потребительских кредитов среди региональных подразделений банка. Владимир Звягинцев работал управляющим Ставропольского Кредитно-кассового офиса ОТП Банка с декабря 2006 года. Под его руководством бизнес банка в регионе вырос в разы.



За несколько дней до смерти Владимир обратился к своему брату со странной просьбой — в случае смерти похоронить его на родине отца на кладбище небольшого ставропольского хутора Безопасный. Отец Владимира Сергей Дмитриевич рассказал нам, что в Безопасном — все Звягинцевы, а на кладбище неподалёку от хутора есть аллея, на которой похоронены только Звягинцевы.

В день похорон на кладбище собралось несколько сотен людей, и для коллег, прилетевших на похороны из всех уголков страны, многое открылось из жизни товарища. Открылось, что Владимир был одним из основателей и руководителей «Славянского Союза Ставрополья».

Что он собирал и переправлял в Чечню гуманитарную помощь для русского населения и наших бойцов.

Что был активным прихожанином и детей своих воспитывал по канонам Русской православной церкви.

Что не менее половины от своих премиальных выплат в банке всегда передавал на благотворительность. Он жертвовал на храмы и на развитие детского спорта, помогал кружкам ДОСААФ и клубу «Русские витязи», чьи детские базы начали работать на Ставрополье.

«Он был удивительный человек, — рассказывают о Звягинцеве коллеги. - За ним постоянно хотелось тянуться».

Мы приехали на кладбище полгода спустя в холодный декабрьский день — колючий ветер раскачивал венки, приставленные к четырём уже немного потемневшим деревянным крестам. На детской могиле лежали несколько машинок — игрушки маленького Коли…



У погибших Звягинцевых осталась четырнадцатилетняя дочь Надежда, которая в тот июньский день, в силу ряда причин, не поехала с семьёй на машине в Ростов. Она сейчас живёт с дедушкой и бабушкой.

На небольшом садовом участке на окраине Ставрополя Сергей Дмитриевич и Ольга Викторовна, мать Владимира, выращивают помидоры и картошку, огурцы и виноград, из которого супруги делают превосходное домашнее вино.

«Здесь земля чёрная, тяжёлая, — сетует Сергей Дмитриевич. — То ли дело в Безопасном, где Вову похоронили. Там земля тёплая, светло-каштановая…»

* Колонка опубликована на сайте "Православие и мир": http://www.pravmir.ru/pamyati-zvyagincevyx-kogda-luchshie-uxodyat-pervymi/

Комментарии 8

Дмитрий Корнеев  (kodv07)
#
Пусть земля им будет пухом ... и пусть там ... они , никогда не расстаются...
Рамиль Шарапов  (Ramil)
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Пусть земля ему и его семье будет пухом! Печальная история.

Есть такой факт, что люди чувствуют свой приближающийся уход из жизни.
sergeysvrm  (sergeysvrm)
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Просто присоединяюсь ко всему вышесказанному...Дай Бог силы и мужества дочери Надежде и их родителям!!!
Елена Пушникова  (Алёна))
#
Господи, какой кошмар.. мои глубочайшие соболезнования...
Елена Попова  (Eelleennaa)
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Уважаемые коллеги, друзья, берегите друг друга при жизни, пока мы ходим по этой земле ...
лиля руденко  (lizabet)
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Алексей Александрович! Никогда не забуду встречу лучших агентов "ОТП Банк" в Москве, в марте 2011 года,где познакомились мы с Владимиром Звягинцевым. За 3 дня проведенных в Москве, мы так к нему привыкли, будто знали его давно, настолько простой и притягательный был человек,царство небесное ему и его семье. Мы будем помнить.
Алексей Коровин  (akorovin)
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Лиля, спасибо! В последний раз я видел Владимира именно тогда, на встрече в Москве...
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