Итоги конкурса. Доверие начинается с заботы!

Дорогие друзья!
21 ноября мы объявили конкурс "Как выглядит ЗАБОТА?" Мы просили Вас придумать, как может выглядеть символ нашей Заботы. Каждый день нам приходили варианты логотипов и слоганов. Самые интересные мы публиковали на наших страничках в социальных сетях. В конкурсе приняли участие более 80 человек. Примечательно, что многие участники слово "забота" понимают схоже – это изображение рук, материнская забота, зонтик, укрывающий от непогоды.
Спасибо Вам за участие, добрые слова, интересные идеи и нестандартные подходы
Как и обещали, после бурного внутреннего обсуждения сегодня мы объявляем победителей!
Мы вручаем специальный приз Александре из Новосибирска за замечательный слоган "Доверие начинается с заботы". Слоган нашего банка – "Доверяя друг другу", поэтому, конечно, мы не могли обойти вниманием такое лаконичное и точное выражение этой идеи.
А главный приз – за лучший вариант логотипа – получает Игорь из Москвы. Доработанный вариант, представленный ниже, будет использоваться во всех материалах, связанных с работой по улучшению качества обслуживания наших клиентов. Автору удалось найти интересное и простое для восприятия решение – зелёный лист символизирует готовность к развитию, росту и самосовершенствованию, главная задача которого, конечно, в том, чтобы максимальное число наших клиентов были довольны сотрудничеством с банком.
Благодарим участников и поздравляем победителей!
Ваш, АК
Комментарии 7
Сегодня у Вас последний рабочий день в ОТП Банке?
Поздравляю Вас, Алексей, с наступающим Новым годом! Желаю прежде всего здоровья Вам и Вашим близким, семейного благополучия и идиллии, ну и на новом рабочем месте достичь самых завидных успехов.
Честно признаюсь, у меня отношение к Альфа-Банку поменялось кардинально. Теперь я этому банку буду больше доверять. Доверие рождается не только от заботы, но и от безупречной репутации руководителей банка!
Альфа-банк определился с кандидатурой нового главы розницы. Пост руководителя блока "Розничный бизнес", освободившийся после кадровых перестановок в его топ-менеджменте, займет Алексей Коровин, возглавляющий ОТП Банк до конца года.
Подробнее: http://kommersant.ru/doc/1843539
тяжело там придется, политика такая