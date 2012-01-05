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О новогодних планах

05.01.2012 02:41 15 3 964 просмотра
Дорогие друзья!

Так случилось, что в прошедшем году мне часто доводилось подводить итоги и строить планы - дома и на учёбе в бизнес-школе, на работе и при смене работы. Планы на неделю, на месяц, на квартал, на год...

Незаметно - "вне календаря" - наступил новый, 2012 год. И пока есть небольшая передышка, пока мы на полных парах не вкатились в трудовые будни, есть возможность поговорить о планах немного шире.

Я в этом году записал все новогодние пожелания и "хотелки" в несколько кругов. Вот большой круг под названием "Семья", а рядом - сравнимый по размеру круг "Работа". Круги поменьше - "Дела общественные" и "Спорт", и особый круг - "Друзья". И ещё несколько кругов - в них совсем личное...

Новый год в очередной раз показал, как многообразны стали средства коммуникации с нашими друзьями и знакомыми: мы уже давно не только звоним и отправляем эсэмэски, но и поздравляем через LinkedIn и Facebook, звоним и пишем друг другу по Skype.

Одним из зароков, вписанных мною в круг "Друзья", является некое обещание, что ли, самому себе - не удовлетворяться электронной формой общения, а почаще видеться с родными и близкими. Чтобы отношения не теряли глубины smile:)

Чего я желаю и уважаемым посетителям портала - оставьте в своих календарях на 2012 год побольше места на общение с теми, кого вы любите! Это и есть самый надёжный новогодний план.

С Новым годом и наступающим Рождеством Христовым, дорогие друзья!

Ваш, АК

Комментарии 15

Першинг  (Першинг)
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С Новым годом Вас!
Пусть всё сбудется! smile:)
АЛИ ЮМАКУЛОВ  (ali-jumakulov)
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С новым годом ! Удачи и главное здоровья!
Алексей Барнов  (Лексо)
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С новым годом. Счастья и что самое главное здоровья!!
Евгений  (Адреналин1)
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С новым годом Алексей! Я тоже уже начеркал планы на это год, в прошлом году почти все успел, что то пришлесь перенести из за обстоятельств, но все же практика положительная, всегда нужно к чему то стремиться и жизнь никогда не остановиться -)
Алексей Коровин  (akorovin)
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Евгений, и Вас!

Переносить часть дел в планы нового года - тоже положительная практика smile:) Иначе начинаешь гордиться тем, какой ты молодец и как здорово всё планируешь...
047169  (047169)
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Итак было время писать круги, наверное настало время их корректировать да и корректировать заголовок блога наверное тоже.
недавно в тви Ваш банк (да да Ваш) писал что он развивается но не как и те туда куда райф или сбер.

Но а почему нет
- и опыт не забудешь(конечно здесь другое слово, но это тоже подходит) в райфе
- да и когда растешь (я про банк) то становишь чуть-чуть сбербанком

Новый год уже прошел.
Поэтому хочется о будующем:
Мне интересно дождаться Дня защиты детей
- есть такой большой круг у Вас
-да и услышать от Вас что дали эти 5 месяцев работы и чего удалось достичь в банке.

Искренне
Алексей Коровин  (akorovin)
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Спасибо за совет - Вы правы, будущее постепенно становится настоящим. Спасибо за фору в 5 месяцев)
Рамиль Шарапов  (Ramil)
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Алексей, приятно что не забываете про нас и в праздничные дни! smile:)

Строить планы на год я пробовал в прошлом году, но получилось все совершенно по-другому. Так что я даже и не знаю, стоит ли в этом году что-то загадывать?! smile:) У меня частенько все самое важное и интересное случается спонтанно и неожиданно... может быть издержки юношества?!
Кирилл Кириллов  (mayya)
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мой старший ребенок долго думал, что все банки называются так как тот банк,в котором я проработал 7мь лет:), во как отпечаталось в детской памяти!
Алексей Коровин  (akorovin)
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А потом был разочарован или обрадовался банковскому многообразию?
Павел Гимбатов  (PaulGG)
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Алексей, доброго дня вам!
Хочу пожелать Вам удачи и хороших людей на Вашем пути. Знаю Вас по работе в ОТП Банке, много умного и полезного взял для себя от Вас.
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