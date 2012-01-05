О новогодних планах

Дорогие друзья!
Так случилось, что в прошедшем году мне часто доводилось подводить итоги и строить планы - дома и на учёбе в бизнес-школе, на работе и при смене работы. Планы на неделю, на месяц, на квартал, на год...
Незаметно - "вне календаря" - наступил новый, 2012 год. И пока есть небольшая передышка, пока мы на полных парах не вкатились в трудовые будни, есть возможность поговорить о планах немного шире.
Я в этом году записал все новогодние пожелания и "хотелки" в несколько кругов. Вот большой круг под названием "Семья", а рядом - сравнимый по размеру круг "Работа". Круги поменьше - "Дела общественные" и "Спорт", и особый круг - "Друзья". И ещё несколько кругов - в них совсем личное...
Новый год в очередной раз показал, как многообразны стали средства коммуникации с нашими друзьями и знакомыми: мы уже давно не только звоним и отправляем эсэмэски, но и поздравляем через LinkedIn и Facebook, звоним и пишем друг другу по Skype.
Одним из зароков, вписанных мною в круг "Друзья", является некое обещание, что ли, самому себе - не удовлетворяться электронной формой общения, а почаще видеться с родными и близкими. Чтобы отношения не теряли глубины
Чего я желаю и уважаемым посетителям портала - оставьте в своих календарях на 2012 год побольше места на общение с теми, кого вы любите! Это и есть самый надёжный новогодний план.
С Новым годом и наступающим Рождеством Христовым, дорогие друзья!
Ваш, АК
Комментарии 15
Пусть всё сбудется!
Переносить часть дел в планы нового года - тоже положительная практика Иначе начинаешь гордиться тем, какой ты молодец и как здорово всё планируешь...
недавно в тви Ваш банк (да да Ваш) писал что он развивается но не как и те туда куда райф или сбер.
Но а почему нет
- и опыт не забудешь(конечно здесь другое слово, но это тоже подходит) в райфе
- да и когда растешь (я про банк) то становишь чуть-чуть сбербанком
Новый год уже прошел.
Поэтому хочется о будующем:
Мне интересно дождаться Дня защиты детей
- есть такой большой круг у Вас
-да и услышать от Вас что дали эти 5 месяцев работы и чего удалось достичь в банке.
Искренне
Строить планы на год я пробовал в прошлом году, но получилось все совершенно по-другому. Так что я даже и не знаю, стоит ли в этом году что-то загадывать?! У меня частенько все самое важное и интересное случается спонтанно и неожиданно... может быть издержки юношества?!
Хочу пожелать Вам удачи и хороших людей на Вашем пути. Знаю Вас по работе в ОТП Банке, много умного и полезного взял для себя от Вас.