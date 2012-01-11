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Банк глазами детей

11.01.2012 11:18 25 9 890 просмотров
Дорогие друзья!

Сегодня я обращаюсь, в первую очередь, к коллегам - банковским служащим. Не пытались ли вы задать своим детям вопрос, что они знают о банке, в котором вы работаете?

Попробуйте! И узнаете много интересного smile:)

В конце прошлого года я сказал своей ребятне, что в январе выйду на работу в Альфа-Банк, и поинтересовался, что они знают об этом банке.

Быстрее всех ответила десятилетняя Маша, выпалив, что Альфа-Банк был "признан лучшим банком года". На мой вопрос, откуда ей стало об этом известно, Маша с гордостью ответила, что "это говорил Игорь Полетаев в экономическом обзоре дня". Маша любит смотреть новости по телевизору, это сразу видно... Старшая дочь вспомнила, что карточку Альфа-Банка открыла её тренер по теннису, которая, в свою очередь, воспользовалась рекомендациями друзей. Вспомнила моя дочь и о том, что на Хорошёвке есть отделение Альфы.

Сыновья были менее многословны. Старший сказал, что Альфа-Банк чем-то связан с Швейцарией - ну да, у нашей семьи, болеющей за Роджера Федерера, швейцарский красно-белый с крестом флаг - в почёте smile:) А младшенький Ваня просто бухнул, что Альфа-Банк - это такой банк. Что же, не возразишь...

Подрастают наши дети, которые рано или поздно станут пользоваться услугами финансовых институтов и станут клиентами банков.

Конечно, нужно отдельно говорить о продуктовом предложении для детей и подростков, это большая и интересная тема. Но не менее важна узнаваемость имени банка и ассоциации, которые вызывает то или иное имя у нового поколения.

А что ваши дети думают о банке, в котором вы трудитесь? smile;)

Ваш, АК

Комментарии 25

Андрей Максимов  (Моисей Абрамович)
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Цитата
в январе выйду на работу в Альфа-Банк

О как... Пора менять название блога? smile;)
С прошедшими Вас праздниками и удачи в Альфе!
P.S. Сабж не комментирую, так как не коллега smile:)
Константин  (kot487)
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Почему не коллега? Все мы тут … писатели smile;)
Константин  (kot487)
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Надо спросить будет.
Думаю, нарвусь на встречный вопрос: «А в каком банке ты работаешь?» smile:D
Андрей Максимов  (Моисей Абрамович)
#
-Сынок, ты уроки сделал?
-Пап, я на 5-м курсе уже...
smile:-D
Елена Пушникова  (Алёна))
#
Мой четырехлетний сынуля сказал что мама раздает всем деньги. Что ж, доля истины в его словах есть, я кредитный работник )))
Алексей Коровин  (akorovin)
#
Прекрасный ответ! Надо ему, правда, ещё немного про риск-менеджмент рассказать smile:)
Елена Пушникова  (Алёна))
#
Ну, думаю, разговор не за горами, вот как 5 стукнет, так думаю и пора уже smile:-)
Евгений  (Адреналин1)
#
Моя дочь пожалуй пока знает только название Банка из за обилия разных вещей с символикой Банка дома, ручки дома наверно сплоши из Банка (Не думайте что таскаю) нам на каждый праздник сувенирку Банка дарят -)))
Евгений  (Адреналин1)
#
Кружек уже наверно целый сервиз -)
Алексей Коровин  (akorovin)
#
Значит банк - это завод по производству кружек? smile:)
Евгений  (Адреналин1)
#
Не дай бог она так будет думать -))) Хорошая тема, необходимо провести с ребенком обзор моего Банка!
Алексей Коровин  (akorovin)
#
Точно! А потом - привести на экскурсию на работу)
Светлана  (Lanka-Rostov)
#
Два дня забывала спросить у своих детей, хотя самой стало интересно, что они скажут.... Старший сказал (ему 10 лет): "Нуууу, это банк, в котором ты работаешь, и он выдает кредиты сельским хозяйствам..." А младший сказал (5 лет) - "Это банк, потому что ты мама - только в банках работаешь!" Вот такая логика! -)))
Алексей Коровин  (akorovin)
#
Старший продвинутый, а младший просто маму любит и всё о ней знает smile:)
Алексей Шамин  (BukvaED)
#
Я задал вопрос своей 5-ти летней дочери - ты знаешь, где я работаю.
Она промолчала (сильно задумавшись), так как не знает в какой организации я работаю.

Но на вопрос кем папа работает ответила - Программистом...

Может не в тему данного блога..., но моя дочь очень часто провожая меня на работу говорит мне "Ты папа скажи начальнику - чтобы он тебе сегодня дал денег".
Алексей Коровин  (akorovin)
#
Боюсь, начальник неверно истолкует - решит, что сотрудник просит взаймы)
Дмитрий Б  (Tuzikk)
#
В нашем банке есть традиция - устраивать каждый год костюмированный детский новогодний праздник для детей сотрудников. Сначала всю малышню развлекают аниматоры, а потом родители устраивают экскурсию по банку - показывают где работают, объясняют что делают на работе.
В прошлом году даже проводился конкурс рисунка - "Моя мама / папа на работе". Лучшие рисунки увеличили, напечатали на баннерах и развесили во внутренних помещениях - очень занятные картинки получились!
Алексей Коровин  (akorovin)
#
Дмитрий, отличная у вас в банке традиция! Интересно, а что именно рисовали дети?
Дмитрий Б  (Tuzikk)
#
О! Это шедевры =))
Кто-то рисовал маму за компьютером, кто-то отделение банка и папу внутри... В общем фантазия у детей явно богаче, чем у родителей.
Павел Гимбатов  (PaulGG)
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Мой сынишка на выпускном вечере в детском саду сказал, что я хочу быть банкиром, потому что банкиры обеспеченные люди) Но меня на этом выпускном поразил ответ одного мальчика, который на тот же вопрос, ответил , что хочет быть звонарем, т.к. ему нравится звон колоколов.
Алексей Коровин  (akorovin)
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Интересно, кстати, что колокол - самый совершенный из всех существующих музыкальных инструментов. Известно, что К.Сараджев, лучший специалист по колокольному звону, живший в начале прошлого века, настолько влюбился в колокольный звон, что физически не воспринимал игры на рояле...

Наверно, у мальчика абсолютный слух.
Alexey  (p13)
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Алексей, в некоторых банках (даже из ТОП-10) подарки на праздники (вроде Нового Года или 1 сентября) для детей сотрудников не предусмотрены. Интересно ваше отношение к подобному (ведь даже не в крупных кредитных организациях, не говоря уже о большинстве ИП и представителей среднего бизнеса не скупятся на элементарный мешочек конфет) и ваши мысли как возможно исправить положение в таких организациях, отношение работников, а также учесть экономическую составляющую данной ситуации smile:)
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