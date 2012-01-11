Банк глазами детей

Дорогие друзья!Сегодня я обращаюсь, в первую очередь, к коллегам - банковским служащим. Не пытались ли вы задать своим детям вопрос, что они знают о банке, в котором вы работаете?Попробуйте! И узнаете много интересногоВ конце прошлого года я сказал своей ребятне, что в январе выйду на работу в Альфа-Банк, и поинтересовался, что они знают об этом банке.Быстрее всех ответила десятилетняя Маша, выпалив, что Альфа-Банк был "признан лучшим банком года". На мой вопрос, откуда ей стало об этом известно, Маша с гордостью ответила, что "это говорил Игорь Полетаев в экономическом обзоре дня". Маша любит смотреть новости по телевизору, это сразу видно... Старшая дочь вспомнила, что карточку Альфа-Банка открыла её тренер по теннису, которая, в свою очередь, воспользовалась рекомендациями друзей. Вспомнила моя дочь и о том, что на Хорошёвке есть отделение Альфы.Сыновья были менее многословны. Старший сказал, что Альфа-Банк чем-то связан с Швейцарией - ну да, у нашей семьи, болеющей за Роджера Федерера, швейцарский красно-белый с крестом флаг - в почётеА младшенький Ваня просто бухнул, что Альфа-Банк - это такой банк. Что же, не возразишь...Подрастают наши дети, которые рано или поздно станут пользоваться услугами финансовых институтов и станут клиентами банков.Конечно, нужно отдельно говорить о продуктовом предложении для детей и подростков, это большая и интересная тема. Но не менее важна узнаваемость имени банка и ассоциации, которые вызывает то или иное имя у нового поколения.А что ваши дети думают о банке, в котором вы трудитесь?Ваш, АК