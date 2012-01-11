Банк глазами детей

Дорогие друзья!
Сегодня я обращаюсь, в первую очередь, к коллегам - банковским служащим. Не пытались ли вы задать своим детям вопрос, что они знают о банке, в котором вы работаете?
Попробуйте! И узнаете много интересного
В конце прошлого года я сказал своей ребятне, что в январе выйду на работу в Альфа-Банк, и поинтересовался, что они знают об этом банке.
Быстрее всех ответила десятилетняя Маша, выпалив, что Альфа-Банк был "признан лучшим банком года". На мой вопрос, откуда ей стало об этом известно, Маша с гордостью ответила, что "это говорил Игорь Полетаев в экономическом обзоре дня". Маша любит смотреть новости по телевизору, это сразу видно... Старшая дочь вспомнила, что карточку Альфа-Банка открыла её тренер по теннису, которая, в свою очередь, воспользовалась рекомендациями друзей. Вспомнила моя дочь и о том, что на Хорошёвке есть отделение Альфы.
Сыновья были менее многословны. Старший сказал, что Альфа-Банк чем-то связан с Швейцарией - ну да, у нашей семьи, болеющей за Роджера Федерера, швейцарский красно-белый с крестом флаг - в почёте А младшенький Ваня просто бухнул, что Альфа-Банк - это такой банк. Что же, не возразишь...
Подрастают наши дети, которые рано или поздно станут пользоваться услугами финансовых институтов и станут клиентами банков.
Конечно, нужно отдельно говорить о продуктовом предложении для детей и подростков, это большая и интересная тема. Но не менее важна узнаваемость имени банка и ассоциации, которые вызывает то или иное имя у нового поколения.
А что ваши дети думают о банке, в котором вы трудитесь?
Ваш, АК
Комментарии 25
О как... Пора менять название блога?
С прошедшими Вас праздниками и удачи в Альфе!
P.S. Сабж не комментирую, так как не коллега
Думаю, нарвусь на встречный вопрос: «А в каком банке ты работаешь?»
-Пап, я на 5-м курсе уже...
Она промолчала (сильно задумавшись), так как не знает в какой организации я работаю.
Но на вопрос кем папа работает ответила - Программистом...
Может не в тему данного блога..., но моя дочь очень часто провожая меня на работу говорит мне "Ты папа скажи начальнику - чтобы он тебе сегодня дал денег".
В прошлом году даже проводился конкурс рисунка - "Моя мама / папа на работе". Лучшие рисунки увеличили, напечатали на баннерах и развесили во внутренних помещениях - очень занятные картинки получились!
Кто-то рисовал маму за компьютером, кто-то отделение банка и папу внутри... В общем фантазия у детей явно богаче, чем у родителей.
Наверно, у мальчика абсолютный слух.