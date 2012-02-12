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В чём миссия миссии и ценность ценностей

12.02.2012 18:31 49 7 481 просмотр
Дорогие друзья!

Несколько лет тому назад случилось мне беседовать со знакомым, который проводил треннинги для российских компаний. 
Комментируя один из своих треннингов, посвящённый созданию корпоративных ценностей, мой знакомый заключил, что единственное назначение миссии, видения и ценностей состоит в том, чтобы менеджменту компании было проще управлять персоналом. За годы общения с акционерами и руководством компаний у него сложилось твёрдое убеждение, что в подавляющем большинстве случаев первые лица не верят в ценности собственной компании, предпочитая ставку на прибыль, и не следуют им на практике.

Этот категоричный вывод тогда, помню, меня удивил и озадачил. Мой опыт уверил меня ровно в обратном - наиболее успешные в долгосрочном горизонте российские и международные компании очень внимательно относятся не только к выработке, но и к применению на практике миссии и корпоративных ценностей. Для Starbucks и McDonalds, Apple и Nike следование ценностям не менее важно, чем профессионализм сотрудников и следование кодексу этики. 

Я оказался в центре дискуссий по поводу миссии и ценностей на первой же своей рабочей неделе в Альфа-Банке и с радостью увидел значимость этих слов для сотен сотрудников и руководителей банка. Акцент на лидерство, предпринимательский настрой в сочетании с командной работой, клиентоориентированность и постоянное развитие - вот что определяет особую атмосферу, царящую в банке. 

А Вы как думаете - всякой ли компании нужны миссия и ценности и возможен ли долгосрочный рост с единственной ставкой на объёмы продаж и прибыль?

Ваш, АК

Комментарии 49

ричмонд  (ричмонд)
#
Алексей, добрый день. Спасибо, что успеваете писать для своего блога, несмотря на смену работодателя и все сложности, которые эта смена за собой неизбежно влечет.

По поводу вашего вопроса у меня есть вот такое мнение: миссия и ценности, однозначно, важны, это фундамент, на котором должна строиться стратегия компании. Но зачастую, как вы верно отметили, миссия и ценности это просто слова, в которые не верят. И здесь на первый план выходит корпоративная культура - от нее зависит, станет ли миссия той призмой, через которую рядовой исполнитель рассматривает отношения клиента и компании, которую он представляет, будет ли его начальник помнить о ценностях, руководя своими подчиненными, вспомнит ли о ценностях и миссии топ-менеджмент, выставляя стратегические цели (в том числе планы по объемам продаж и прибыли).
Мало декларировать эти вещи, в них нужно по настоящему верить. Мало, чтобы в них верил только ты, нужно, чтобы твою веру разделяли все твои коллеги. Наверное, это и есть признак здоровой корпоративной культуры - настоящая, прочувствованная миссия организации.
Алексей Коровин  (akorovin)
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Полностью согласен - последовательная реализация миссии формирует сильную корпоративную культуру. И наоборот smile:)
Оксана Романчук  (Marketolog v banke)
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Жадность фраера сгубила....Известная поговорка, отражающая судьбу тех, кто в погоне за прибылью забывает о таких некоммерческих вещах, как забота о чем-то,ком-то помимо себя. ..У любого бизнеса должна быть социально-значимая цель! Другое дело осознаваема она или нет... Реалии российской бизнес-среды таковы, что миссия и ценность остаются модными, но к сожалению пустыми словами пришедшими к нам с продвинутого запада.Мы все понимаем или делаем вид, что понимаем важность этих вещей для долгосрочной перспективы любой компании. Но на практике, оказывается что только рыночные романтики верят и осознают, что их деятельность сводится не только к зарабатыванию денег, а и несет доброе и светлое этому миру. И я не утверждаю о бесчеловечном лице нашего бизнеса. Речь идет о том, что миссия и ценности часто формулируются как дань моде и реализация их на практике носит сугубо показной характер, хотя бизнес может и нести некие социально значимые функции и основываться на соблюдении неких принципов.
Верю и жду, что с дальнейшим становлением и процветанием рыночной экономики в нашей стране миссия и ценности из фраз, сформулированных штатным PR-специалистом станут фундаментом для построения копроративной культуры компании и принципами ее управления. Может быть тогда все придет в норму? И провозглашаемое станет реальным)
Алексей Коровин  (akorovin)
#
Думаю, что многое зависит от горизонта планирования - если в качестве стратегической цели будут поставлены долгосрочные отношения, тогда и лицо бизнеса будет вполне человечным)
сеятель эквиобусов  (сеятель эквиобусов)
#
Кто-нибудь может обозначить миссию компании Coca-Cola?
Максим Осадчий  (Maxim_Osadchy)
#
Легко:
Миссия

Во всем, что мы делаем, мы руководствуемся тремя принципами, которые мы назвали миссией и сформулировали так:

Освежать мир, тело, разум и дух;

Пробуждать оптимизм с помощью наших напитков и наших дел;

Привносить смысл во все, что мы делаем.

источник: http://www.coca-colarussia.ru/company/mission.html

какой оптимистический бред smile:)
Михаил Трубнев  (Трубнев)
#
... и, благодаря своей оптимистичности, бред, приносящий неплохую прибыль.
сеятель эквиобусов  (сеятель эквиобусов)
#
<<какой оптимистический бред>>
Точно!
И пример компании Сoca-Cola раскрывает поднятую в блоге тему миссии.
Евгений Андреенко  (jauhien_andrejenka)
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самое главное, трактовать можно, как вздумается..
у нас, в Беларуси, например, кока-кола (тихо, не офишируя) купила заводик по производству низкокачественного дешевого сока (марка "джой" и др.) и все нормально.. а чего? все равно "освежает" и "пробуждает"...
YarSH  (YarSH)
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У компании должен быть некий кодекс поведения. Даже у небольшой. Это полезно для обычных сотрудников - в нестандартной ситуации, когда нет инструкции конкретной, будет инструкция генеральная, будет понимание как топы отнесутся к тому или иному решению; для топов - будет понимание, развивается ли компания, как должно, и как будут действовать рядовые сотрудники.
В общем, миссия для компании, как Конституция для государства. И она должны соблюдаться - достаточно посмотреть на нашу действительность, чтобы понимать, что происходит, когда Конституция и реальность существуют в разных плоскостях.
А вот в отношении Альфы не соглашусь - слишком много негативных отзывов о том, что там впарили страховку, там обманули с брелочками, там были равнодушны к нефатальной ситуации и довели ее до пиковой; про вклады промолчу - история давняя, но характерная. Манера банка менять ДКБО и вообще ДКБО мне представляется явным противоречием между миссией и действительностью, хотя и в рамках правового поля РФ.
Алексей Коровин  (akorovin)
#
...миссия для компании, как Конституция для государства...

Точно так! И как нарушение Конституции в государстве преследуется по закону, так и действия персонала в ущерб миссии и ценностям компании - должны порицаться и наказываться.
Евгений Андреенко  (jauhien_andrejenka)
#
к "персоналу" здесь относим и топ-менеджмент, разумеется?))) smile;)
Павел Гимбатов  (PaulGG)
#
Алексей, доброго дня! На самом деле это очень важная тема. И здесь нет общего рецепта. Очень много ньюансов- национальных, региональных и т.д. Вы должны знать пример Омскпромстройбанка. Очень гармонично развивалась структура, причем была и прямая заинтересованность начиная с первых лиц компании и заканчивая техничкой.
Алексей Коровин  (akorovin)
#
Пример ОПСБ и впрямь замечательный - всё начиналось с первого лица, Валерия Николаевича Степанова, одного из лучших финансистов нашего времени smile:)
Павел Гимбатов  (PaulGG)
#
Согласен целиком и полностью. Сейчас общаясь с людьми, работавшими в ОПСБ, слышишь только хорошее и добрую ностальгию по нашему ОПСБ и Валерию Николаевичу.
047169  (047169)
#
Я оказался в центре дискуссий по поводу миссии и ценностей на первой же своей рабочей неделе в Альфа-Банке и с радостью увидел значимость этих слов для сотен сотрудников и руководителей банка. Акцент на лидерство, предпринимательский настрой в сочетании с командной работой, клиентоориентированность и постоянное развитие - вот что определяет особую атмосферу, царящую в банке.
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ну что лучше воздействует на коллектив кнут или прянник? Причем коллектив который получает и то и другое работает лучше чем коллектив получающий только или кнут или прянник.

Клиентоор- очень много букв.

Я клиент и почему нет смена пина по чипу в банкомате уже год? Это первое на вскидку что важно мне.
Алексей Коровин  (akorovin)
#
На коллектив лучше всего воздействует, когда к коллективу относятся как к людям.
Алексей Коровин  (akorovin)
#
По поводу Вашего вопроса - функциональность смены PIN-кода на чиповых картах уже разработана и протестирована - весной масштабируем на всю сеть.
Сергей Машковцев  (Mashkovtsev)
#
Мне кажется правильным, когда миссия и ценности формулируется не как то, какими должны быть люди в компании и как они должны работать, а как то какую ценность для клиента несет организация.
Поэтому формулировки типа "Акцент на лидерство, предпринимательский настрой в сочетании с командной работой, клиентоориентированность и постоянное развитие" действительно больше подходят для управления персоналом организации. Такие вещи больше для внутреннего пользования, они преломляют миссию в контексте того, какие люди нужны организации, чтобы достигать миссию.

В части миссии мне очень нравится одна российская компания - Яндекс - с ее главной задачей. Главная задача Яндекса — отвечать на вопросы пользователей.
http://company.yandex.ru/about/main/
Алексей Коровин  (akorovin)
#
Сергей, Вы правы - Яндекс прекрасно сформулировал свою миссию. Всё гениальное просто.
Сергей Машковцев  (Mashkovtsev)
#
Отвечая на вопрос дискуссии: "всякой ли компании нужны миссия и ценности и возможен ли долгосрочный рост с единственной ставкой на объёмы продаж и прибыль?", уверен, что не каждой. Тем компаниям, которые и без миссии могут хорошо работать на благо клиентов, прибыль тоже может стать хорошим ориентиром, ведь в конечном итоге высокая прибыль невозможна без создания высокой ценности, если это не монополия конечно.
Алексей Трошин  (MoRRoZ)
#
Не помню точно где, не помню точно формулировку, но где-то читал, что лучшее определение миссии - это написать, чего лишится мир (страна, город, клиенты и т.д.), если не будет вашей компании. Если нечего сказать - то и нет смысла тратить время на придумывания миссии и оплату работы дармоеконсультантам-маркетологам smile;)
ричмонд  (ричмонд)
#
Кажется, это было у Архангельского в его "Тайм-драйве"
Алексей Трошин  (MoRRoZ)
#
Точно, нашел:
Цитата
Миссия - это в первую очередь ваша уникальность. Что изменится в мире, если вас не будет? Что останется от вас, когда все закончится?
Михаил Трубнев  (Трубнев)
#
А на кой мне нужна моя уникальность? Я понимаю, компании уникальность - вещь нелишняя. Бренд, то да сё. А мне-то зачем. если я и так прожить могу?

И какая мне, собственно говоря, разница, что после меня останется? Меня-то уже не будет.
Алексей Трошин  (MoRRoZ)
#
Если переложить это на компанию, очень даже просто и правильно получается формулировать миссии и доносить их до сотрудников.
Алексей Коровин  (akorovin)
#
Почему не придумать собственную миссию? А я-то зачем живу?..

Тогда сразу станет ясно, по пути мне с той или иной компанией или нет.
Михаил Трубнев  (Трубнев)
#
В идеале компания, как и человек, должна понимать своё высшее предназначение. Цель и смысл своего существования. Для человека такое понимание – важный фактор спасения в Жизнь Вечную. Для компании понимание смысла своего существования – условие, по крайней мере, условие её долгосрочного успеха.
Ориентация компании единственно на прибыль сродни повсеместной сегодня ориентации человека на удовлетворение своих плотских потребностей. Такой человек, возможно, проживёт долгую и довольно счастливую (в земном смысле) жизнь. Будет хорошо кушать, получать разнообразные удовольствия, беречь здоровье, и т.д. Но забыв о вечной, духовной стороне своей личности, этот сибарит и бонвиван, естественно, Вечной жизни не унаследует.
Может ли компания, нацеливаясь исключительно на прибыль, прожить долго? Есть по крайней мере один фактор, явно препятствующий этому: краткосрочной прибыли препятствуют вложения компании в развитие своего персонала, как и серьёзное инвестирование в основной капитал. Идеальный случай такой компании – «МММ», которая долго жить даже не собиралась. То же - пиратская шайка.
Легко видеть, что понимание человеком смысла своей жизни – сегодня вещь чрезвычайно редкая. Столь же редко понимание смысла существования организации, фирмы, компании её руководством. Удивляться здесь нечему. Трудно представить, что руководитель или собственник той или иной компании, не задумывающийся как человек о смысле личной жизни, будет искренне верить в то, что миссия его компании действительно описывает её путь к долгосрочному успеху. Для него миссия компании, действительно, не более чем «картонная дурилка» для сотрудников. Вряд ли сам он связывает свою судьбу с этой компанией в долговременном плане. Вряд ли он хочет, чтобы дети и внуки его работали на эту компанию.
Нельзя, впрочем, отрицать случаев, когда «отцы» компании, создавая её, руководствовались вполне благородными целями и искренне верили в написанную ими миссию. Но жизнь бизнеса трудна, и предательство идеалов нынче не редкость. И долгой жизни компаний оно также не способствует.
Михаил Трубнев  (Трубнев)
#
Нелишне тут сказать об источниках прибавочной стоимости.

У Маркса с Энгельсом этот источник – эксплуатация человека человеком. И в парадигме экплуатации миссию, благородные цели существования компании нельзя воспринимать всерьёз, иначе как «дурилку» для простачков, которые, клюя на красивую приманку, позволяют себя эксплуатировать.

Но есть и другая теория прибавочной стоимости, описываемая, в частности, выдающимся русским философом Александром Сергеевичем Панариным (умер в 2003 году). Это «теория дара». Если не читали, Алексей Александрович, очень рекомендую книгу Панарина «Православная цивилизация»; там Панарин об этой теории пишет очень интересно. Вот в рамках теории прибавочной стоимости как дара человека человеку миссия компании как вполне искренняя декларация благородных целей вполне органична.
047169  (047169)
#
Топы
Еще один тимбилдинг и будем круче чем ... с его ПСС

файсбуки
спасибо что описали возможный вариант. Но мы консультируем только по нашим продуктам и услугам.
- те шаг влево шаг право расстрел

я (я+образующая составляющая банка) - так куда мне двигаться. за идеей или самому искать выход.

Да флаг за лучший (лучшее) отделение смотрится красиво и вызывает у клиента добрую улыбку и гордость за допик. но ждать печать на платежку более часа .
Client507  (Client507)
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"Акцент на .... клиентоориентированность" - очень хорошо звучит, особенно, что человек "оказался в центре дискуссий по поводу миссии и ценностей". Поскольку организация не молодая, лет 20 вроде как, то надо полагать, что ценности имеются и только уточняются и корректируются. Как я понимаю, клиентоориентированность - это и есть одна из ценностей. Поверим на слово и обратимся к фактам. По ссылке http://www.banki.ru/services/responses/bank/?responseID=3602674 очередное мошенничество с помощью яндекса. Вопрос, конечно, не в том, что Ваш банк мог бы игнорировать работу с яндексом, и не в том, что мог построить систему, максимально затрудняющую этот вид мошенничества, а в настроенной реакции Вашего персонала на запрос данных владельцем счета. Т.е. служба яндекса готова начать расследование после сообщения номеров-кошельков (!), но Ваша сотрудница отказывается предоставить информация номеров кошельков, куда ушли деньги владельца счета !!!! "...отказалась сообщить мне номера «кошельков», сославшись на то, что данную информацию Банк предоставит только по запросу из «компетентных» органов." Поэтому, извините, Ваши слова о ориентированности находятся в некотором диссонансе с реальностью. Много лет назад поведение называлось лицемерием.
Алексей Коровин  (akorovin)
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Уважаемый Клиент! Мы занимаемся Вашим вопросом, размещённым в Народном рейтинге, и в самое ближайшее время ответим.
Client507  (Client507)
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Лучше не мне, а пострадавшей. Это так, к слову. Вот и заодно и иллюстрация к ценности клиента, ники-то разные. Печально.
Только вот данный инциндент прямо указывает на то, что ваши (не Ваши, а ваши) бизнес-процессы, а взаимодействие центра обработки вызова и клиентов это бизнес-процесс, мягко говоря находятся вдали от словесно декларируемых ценностей. Т.е. в частности данные куда ( smile:D ) ушли деньги клиента объявляются информацией ДСП. Или такой информации в back-end'е просто нет?

Опять же. Вам не кажется, что подобные инцинденты должны расследоваться автоматически, т.е. без привлечения общественности/интернета/твиттера и прочих глупостей. Вы ведь зубы не чините по консультациям в блогах с людьми, компетентность которых сомнительна, или таки чините? Так почему человек пишет на публичный ресурс по поводу сугубо внутренней проблемы. Только потому, что не верит вам как финансовой организации в деле пресечения мошеннических действий.
ричмонд  (ричмонд)
#
Мне кажется, что вы уже очень далеко ушли от темы первоначального сообщения. Тут обсуждается важность прописанных миссии и ценностей, а не соответствие миссии и ценностей именно АБ и его реальных действий.
Client507  (Client507)
#
Цитата
обсуждается важность прописанных миссии и ценностей
о как, т.е. с Вашей точки зрения достаточно написать золотыми, т.е. из чистого золота, АСВ будет не против, буквами фразу "Клиент - это наше все" (типа цель и ценность декларированы). Каждое утро заставлять персонал петь хором-многолосьем эту мантру, НО при этом разбирать инцинденты и настраивать процессы так, что появляются ситуации, описанные выше? Типа, а теперь пшел вон, холоп. Позвольте, это в этой стране уже было. Называлось "кодес строителя коммунизма" и находилось в невероятном диссонансе с окружающей реальностью. Если ув. автор имел это в виду, ну что ж, такая точка зрения тоже имеет право на существование.
С моей же точки зрения, декларирование цели и ценностей должно быть в соответствии с применяемой практикой. Зачем их писать, если соблюдать не планируется?
ричмонд  (ричмонд)
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Все верно говорите. Вот этот ваш пост соответствует тематике треда, так как в нем вы не ковыряетесь в частных примерах, а смотрите на проблему в общем. smile:)
В любой организации, которую можно взять как эталон соблюдения прописанных ценностей и миссии, на практике можно найти примеры несоблюдения этих положений одним или несколькими сотрудниками. Ну наверняка такое и у них бывает - невозможно обеспечить стопроцентное принятие идеологии каждым сотрудником. Но это же не говорит, что организация в целом лжива и оперирует фальшивыми ценностями? И наоборот, если в данный момент есть нарушения, может быть даже частые, тех положений, которые были приняты, как ориентиры во взаимодействии с окружающим миром (клиентами, конкурентами, партнерами и т.д.), это не означает, что их нужно отменить и не пытаться изменить ситуацию.
Я об этом говорил, а не о том, что в АБ все классно. Не стоит частными примерами доказывать неправоту целой системы. Хотя это ваше право. smile:)
Client507  (Client507)
#
Видите ли, жизнь состоит из мелочей. А общее состоит из частного. Топик-постер сам стал говорить о клиентоориентированности. Заметьте, САМ. Отлично, я проиллюстрировал примером реального положения дел в его компании, причем сотрудник компании в описанном случае (колл-центр) не может проявлять инициативу и все его действия расписаны в бизнес-процессе. А это значит, что данный бизнес-процесс, а путь его разработки и утверждения это вопрос не одного дня и не одного человека, разрабатывался без учета справедливых требюований клиента. А также видно, что компания с самого начала не ставит целей, которые декларирует ее крупный функционер. Все. Тут вопрос не сотрудника. Без сомнения его сделают крайним и отчитаются, что меры приняты. Вопрос в другом. Установки компании при разработке бизнес-процесса и при разговоре ее функционера "на публику" совершенно отличны.
Алексей Коровин  (akorovin)
#
И в прекрасном хоре бывают те, кто берёт фальшивую ноту, но это не означает, что цель хора - петь фальшиво.
Client507  (Client507)
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Сотрудник колл-центра не имеет права выходить за рамки жестко описанного функционала. Спросите коллег, пардон, подчиненных. Максимум он может говорить "не тем тоном". Так что, он не поет фальшиво, он поет так, как вы ему предписали. Написали, что нельзя говорить клиненту, куда(!) ушли его(!) деньги. Сотрудник и повторяет мантру "по запросу органов". Я уж молчу, что по-хорошему, если клиент отказывается от валидности платежей, то банк обязан восстановить баланс, провести расследование (за свой счет, деловая практика такая), и, если, что не так, преследовать клиента по суду.
александр александров  (ivanich_al)
#
Добры вечер! Алексей по поводу нужности миссии и ценностей для организаций, думаю это основообразующее понятие для любой компании, и командный подход,и лидерство,и предпринимательский настрой все приводит к одному- клиентоориентации,доступности- если клиенту хорошо значит он вернется, и вернется не один, поэтому миссия и ценности должно являться целью любой компании, которая способна смотреть в будущее, а не жить сегодняшним днем, и в результате достижения этой цели, гарантировано, будет долгосрочный рост с повышением обьема и прибыли!!! К сожалению понятия миссия и видение в организации, которую вы возглавляли ранее, в которой я и сейчас рядовой сотрудник, просто слова...
Алексей Коровин  (akorovin)
#
Спасибо, Александр! Но станут ли слова делом зависит, в первую очередь, от каждого из нас.
александр александров  (ivanich_al)
#
Доброе утро!!! Алексей несомненно достижение этой цели, дело всей цепочки, задействованной в данном процессе, жаль, что нет такого механизма в котором бы не нарушался весь процесс работы при поломке одного из звеньев, это бы изменило лицо всего бизнеса. АБ сильный конкурент, и думаю если люди, которые там работают, деиствительно придерживаються этих целей , Вы станете серьезным катализатором в данном процессе.
Игорь Лейко  (Игорь Лейко)
#
Извините, но не верю я в честность людей, разрабатывающих всяческие миссии для команий, при этом "забывающих" упомянуть главную миссию - получение прибыли. Остальное мне кажется дымовой завесой, рекламным ходом, призванным создать положительный образ компании из слов, а не из дел.
Алексей Коровин  (akorovin)
#
Не согласен с Вами, Игорь. Вы едите, чтобы жить, или живёте, чтобы есть? Получение прибыли - это экономический смысл коммерческой деятельности, миссия же более масштабна и нацелена на долгосрочное развитие компании.
Игорь Лейко  (Игорь Лейко)
#
Алексей, я стараюсь сочетать и то, и другое, люблю вкусно поесть. smile:) И иногда, к сожалению, ем больше, чем следовало бы или тогда, когда не следовало бы.
Долгосрочное развитие - это опять же получение прибыли в будущем, чтобы компания не развалилась и вложенные в нее деньги не пропали.
Я не против формулирования миссии как таковой, я против того, чтобы ее ставили на первое место, поскольку это нечестно по отношению к пользователю и тем самым противоречит самой идее миссии.
Как пример: мое жена одно время работала в издательстве, выпускавшем различные книги по системам управления качеством: шесть сигм, кайдзен, канбан и пр. Я ей нередко в этом помогал, поэтому некоторое впечатление об этих системах составил. И оно заключается в том, что все пропагандисты таких систем в первую очередь озабочены как можно шире распространить именно свой вариант системы (естественно, проводя платные курсы для работников компаний, где она внедряется). И хотя здравое зерно в этих системах есть, но вот практическая, можно даже сказать, их пропаганда, от реальности несколько далека и утрирована.
Примерно так же я воспринимаю и миссию: заставить людей работать не просто за деньги, а еще и за идею. Во всяком случае мне пока еще не встречались разумные объяснения или примеры того, что миссия для компании действительно важна.
Хорошее отношение к клиентам вполне можно реализовать и без миссии, а можно и с миссией относиться к ним просто как к приносящей деньги массе.
Алексей Коровин  (akorovin)
#
Вы говорили о получении прибыли, Игорь? А как Вам миссия американской Tractor Supply Company (случайно наткнулся):

To work hard, to have fun, and make money by providing legendary service and great products at everyday low prices.
Игорь Лейко  (Игорь Лейко)
#
Мне нравится! По крайней мере, творческий подход. smile:)
А то ведь наряду с вполне, на мой взгляд, нормальным: "Миссия турфирмы "Солнечный Парус" - развитие водного туризма в Северо-Западном регионе России" можно найти и такое smile:crazy: http://www.diona.ru/about/group/mission/
Игорь Лейко  (Игорь Лейко)
#
Цитата
Для Starbucks и McDonalds, Apple и Nike следование ценностям не менее важно, чем профессионализм сотрудников и следование кодексу этики.

Это никоим образом не мешало тому же "макдональдсу" несколько лет назад нарушать права потребителей, и не мешает сейчас нарочито неграмотно писать название компании на русском языке.
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