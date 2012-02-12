В чём миссия миссии и ценность ценностей

Дорогие друзья!
Несколько лет тому назад случилось мне беседовать со знакомым, который проводил треннинги для российских компаний.
Комментируя один из своих треннингов, посвящённый созданию корпоративных ценностей, мой знакомый заключил, что единственное назначение миссии, видения и ценностей состоит в том, чтобы менеджменту компании было проще управлять персоналом. За годы общения с акционерами и руководством компаний у него сложилось твёрдое убеждение, что в подавляющем большинстве случаев первые лица не верят в ценности собственной компании, предпочитая ставку на прибыль, и не следуют им на практике.
Этот категоричный вывод тогда, помню, меня удивил и озадачил. Мой опыт уверил меня ровно в обратном - наиболее успешные в долгосрочном горизонте российские и международные компании очень внимательно относятся не только к выработке, но и к применению на практике миссии и корпоративных ценностей. Для Starbucks и McDonalds, Apple и Nike следование ценностям не менее важно, чем профессионализм сотрудников и следование кодексу этики.
Я оказался в центре дискуссий по поводу миссии и ценностей на первой же своей рабочей неделе в Альфа-Банке и с радостью увидел значимость этих слов для сотен сотрудников и руководителей банка. Акцент на лидерство, предпринимательский настрой в сочетании с командной работой, клиентоориентированность и постоянное развитие - вот что определяет особую атмосферу, царящую в банке.
А Вы как думаете - всякой ли компании нужны миссия и ценности и возможен ли долгосрочный рост с единственной ставкой на объёмы продаж и прибыль?
Ваш, АК
Комментарии 49
По поводу вашего вопроса у меня есть вот такое мнение: миссия и ценности, однозначно, важны, это фундамент, на котором должна строиться стратегия компании. Но зачастую, как вы верно отметили, миссия и ценности это просто слова, в которые не верят. И здесь на первый план выходит корпоративная культура - от нее зависит, станет ли миссия той призмой, через которую рядовой исполнитель рассматривает отношения клиента и компании, которую он представляет, будет ли его начальник помнить о ценностях, руководя своими подчиненными, вспомнит ли о ценностях и миссии топ-менеджмент, выставляя стратегические цели (в том числе планы по объемам продаж и прибыли).
Мало декларировать эти вещи, в них нужно по настоящему верить. Мало, чтобы в них верил только ты, нужно, чтобы твою веру разделяли все твои коллеги. Наверное, это и есть признак здоровой корпоративной культуры - настоящая, прочувствованная миссия организации.
Верю и жду, что с дальнейшим становлением и процветанием рыночной экономики в нашей стране миссия и ценности из фраз, сформулированных штатным PR-специалистом станут фундаментом для построения копроративной культуры компании и принципами ее управления. Может быть тогда все придет в норму? И провозглашаемое станет реальным)
Миссия
Во всем, что мы делаем, мы руководствуемся тремя принципами, которые мы назвали миссией и сформулировали так:
Освежать мир, тело, разум и дух;
Пробуждать оптимизм с помощью наших напитков и наших дел;
Привносить смысл во все, что мы делаем.
источник: http://www.coca-colarussia.ru/company/mission.html
какой оптимистический бред
Точно!
И пример компании Сoca-Cola раскрывает поднятую в блоге тему миссии.
у нас, в Беларуси, например, кока-кола (тихо, не офишируя) купила заводик по производству низкокачественного дешевого сока (марка "джой" и др.) и все нормально.. а чего? все равно "освежает" и "пробуждает"...
В общем, миссия для компании, как Конституция для государства. И она должны соблюдаться - достаточно посмотреть на нашу действительность, чтобы понимать, что происходит, когда Конституция и реальность существуют в разных плоскостях.
А вот в отношении Альфы не соглашусь - слишком много негативных отзывов о том, что там впарили страховку, там обманули с брелочками, там были равнодушны к нефатальной ситуации и довели ее до пиковой; про вклады промолчу - история давняя, но характерная. Манера банка менять ДКБО и вообще ДКБО мне представляется явным противоречием между миссией и действительностью, хотя и в рамках правового поля РФ.
Точно так! И как нарушение Конституции в государстве преследуется по закону, так и действия персонала в ущерб миссии и ценностям компании - должны порицаться и наказываться.
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ну что лучше воздействует на коллектив кнут или прянник? Причем коллектив который получает и то и другое работает лучше чем коллектив получающий только или кнут или прянник.
Клиентоор- очень много букв.
Я клиент и почему нет смена пина по чипу в банкомате уже год? Это первое на вскидку что важно мне.
Поэтому формулировки типа "Акцент на лидерство, предпринимательский настрой в сочетании с командной работой, клиентоориентированность и постоянное развитие" действительно больше подходят для управления персоналом организации. Такие вещи больше для внутреннего пользования, они преломляют миссию в контексте того, какие люди нужны организации, чтобы достигать миссию.
В части миссии мне очень нравится одна российская компания - Яндекс - с ее главной задачей. Главная задача Яндекса — отвечать на вопросы пользователей.
http://company.yandex.ru/about/main/
дармоеконсультантам-маркетологам
И какая мне, собственно говоря, разница, что после меня останется? Меня-то уже не будет.
Тогда сразу станет ясно, по пути мне с той или иной компанией или нет.
Ориентация компании единственно на прибыль сродни повсеместной сегодня ориентации человека на удовлетворение своих плотских потребностей. Такой человек, возможно, проживёт долгую и довольно счастливую (в земном смысле) жизнь. Будет хорошо кушать, получать разнообразные удовольствия, беречь здоровье, и т.д. Но забыв о вечной, духовной стороне своей личности, этот сибарит и бонвиван, естественно, Вечной жизни не унаследует.
Может ли компания, нацеливаясь исключительно на прибыль, прожить долго? Есть по крайней мере один фактор, явно препятствующий этому: краткосрочной прибыли препятствуют вложения компании в развитие своего персонала, как и серьёзное инвестирование в основной капитал. Идеальный случай такой компании – «МММ», которая долго жить даже не собиралась. То же - пиратская шайка.
Легко видеть, что понимание человеком смысла своей жизни – сегодня вещь чрезвычайно редкая. Столь же редко понимание смысла существования организации, фирмы, компании её руководством. Удивляться здесь нечему. Трудно представить, что руководитель или собственник той или иной компании, не задумывающийся как человек о смысле личной жизни, будет искренне верить в то, что миссия его компании действительно описывает её путь к долгосрочному успеху. Для него миссия компании, действительно, не более чем «картонная дурилка» для сотрудников. Вряд ли сам он связывает свою судьбу с этой компанией в долговременном плане. Вряд ли он хочет, чтобы дети и внуки его работали на эту компанию.
Нельзя, впрочем, отрицать случаев, когда «отцы» компании, создавая её, руководствовались вполне благородными целями и искренне верили в написанную ими миссию. Но жизнь бизнеса трудна, и предательство идеалов нынче не редкость. И долгой жизни компаний оно также не способствует.
У Маркса с Энгельсом этот источник – эксплуатация человека человеком. И в парадигме экплуатации миссию, благородные цели существования компании нельзя воспринимать всерьёз, иначе как «дурилку» для простачков, которые, клюя на красивую приманку, позволяют себя эксплуатировать.
Но есть и другая теория прибавочной стоимости, описываемая, в частности, выдающимся русским философом Александром Сергеевичем Панариным (умер в 2003 году). Это «теория дара». Если не читали, Алексей Александрович, очень рекомендую книгу Панарина «Православная цивилизация»; там Панарин об этой теории пишет очень интересно. Вот в рамках теории прибавочной стоимости как дара человека человеку миссия компании как вполне искренняя декларация благородных целей вполне органична.
Еще один тимбилдинг и будем круче чем ... с его ПСС
файсбуки
спасибо что описали возможный вариант. Но мы консультируем только по нашим продуктам и услугам.
- те шаг влево шаг право расстрел
я (я+образующая составляющая банка) - так куда мне двигаться. за идеей или самому искать выход.
Да флаг за лучший (лучшее) отделение смотрится красиво и вызывает у клиента добрую улыбку и гордость за допик. но ждать печать на платежку более часа .
Только вот данный инциндент прямо указывает на то, что ваши (не Ваши, а ваши) бизнес-процессы, а взаимодействие центра обработки вызова и клиентов это бизнес-процесс, мягко говоря находятся вдали от словесно декларируемых ценностей. Т.е. в частности данные куда ( ) ушли деньги клиента объявляются информацией ДСП. Или такой информации в back-end'е просто нет?
Опять же. Вам не кажется, что подобные инцинденты должны расследоваться автоматически, т.е. без привлечения общественности/интернета/твиттера и прочих глупостей. Вы ведь зубы не чините по консультациям в блогах с людьми, компетентность которых сомнительна, или таки чините? Так почему человек пишет на публичный ресурс по поводу сугубо внутренней проблемы. Только потому, что не верит вам как финансовой организации в деле пресечения мошеннических действий.
С моей же точки зрения, декларирование цели и ценностей должно быть в соответствии с применяемой практикой. Зачем их писать, если соблюдать не планируется?
В любой организации, которую можно взять как эталон соблюдения прописанных ценностей и миссии, на практике можно найти примеры несоблюдения этих положений одним или несколькими сотрудниками. Ну наверняка такое и у них бывает - невозможно обеспечить стопроцентное принятие идеологии каждым сотрудником. Но это же не говорит, что организация в целом лжива и оперирует фальшивыми ценностями? И наоборот, если в данный момент есть нарушения, может быть даже частые, тех положений, которые были приняты, как ориентиры во взаимодействии с окружающим миром (клиентами, конкурентами, партнерами и т.д.), это не означает, что их нужно отменить и не пытаться изменить ситуацию.
Я об этом говорил, а не о том, что в АБ все классно. Не стоит частными примерами доказывать неправоту целой системы. Хотя это ваше право.
Долгосрочное развитие - это опять же получение прибыли в будущем, чтобы компания не развалилась и вложенные в нее деньги не пропали.
Я не против формулирования миссии как таковой, я против того, чтобы ее ставили на первое место, поскольку это нечестно по отношению к пользователю и тем самым противоречит самой идее миссии.
Как пример: мое жена одно время работала в издательстве, выпускавшем различные книги по системам управления качеством: шесть сигм, кайдзен, канбан и пр. Я ей нередко в этом помогал, поэтому некоторое впечатление об этих системах составил. И оно заключается в том, что все пропагандисты таких систем в первую очередь озабочены как можно шире распространить именно свой вариант системы (естественно, проводя платные курсы для работников компаний, где она внедряется). И хотя здравое зерно в этих системах есть, но вот практическая, можно даже сказать, их пропаганда, от реальности несколько далека и утрирована.
Примерно так же я воспринимаю и миссию: заставить людей работать не просто за деньги, а еще и за идею. Во всяком случае мне пока еще не встречались разумные объяснения или примеры того, что миссия для компании действительно важна.
Хорошее отношение к клиентам вполне можно реализовать и без миссии, а можно и с миссией относиться к ним просто как к приносящей деньги массе.
To work hard, to have fun, and make money by providing legendary service and great products at everyday low prices.
А то ведь наряду с вполне, на мой взгляд, нормальным: "Миссия турфирмы "Солнечный Парус" - развитие водного туризма в Северо-Западном регионе России" можно найти и такое http://www.diona.ru/about/group/mission/
Это никоим образом не мешало тому же "макдональдсу" несколько лет назад нарушать права потребителей, и не мешает сейчас нарочито неграмотно писать название компании на русском языке.