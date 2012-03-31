Дорогие друзья!
В советском фильме "Батальоны просят огня", снятом более тридцати лет тому назад по одноимённой повести Юрия Бондарева, выведен образ командующего армии полковника Иверзева, начальника со стальными нервами и железной волей. Наверно, о таких командирах писал некогда Николай Тихонов: "Гвозди б делать из этих людей: / Крепче б не было в мире гвоздей".
На неделе мы посмотрели этот фильм с детьми, и образ полковника Иверзева был, пожалуй, единственным, который вызвал смешанные чувства...
Вот как говорится о командарме в повести: "Ему было хорошо известно, что офицеры не любили его, но это никогда, и даже сейчас, его не беспокоило. Он сам хотел и был человеком приказа и говорил с подчиненными только языком приказа, ибо считал, что не обязан внушать людям любовь к себе. Он был обязан заставлять подчиненных выполнять свою волю".
Итак, каким должен быть начальник?
В военное время, когда малейшее промедление и неуверенность начальства может привести к потере многих человеческих жизней, авторитарный подход кажется нам более оправданным.
Но разве не любое время - военное? Разве меньше ответственности в мирное время лежит на начальнике производства на крупном заводе или на директоре строительной компании? Разве меньше ответственности - на директоре школы или главвраче больницы?..
Любой начальник обречён принимать непопулярные решения, и такие решения всегда будут приняты и поддержаны коллегами, если они вызваны логикой развития ситуации и не являются плодами самодурства руководителя.
При этом чрезвычайно важна искренность и готовность самого начальника к обратной связи - готовность слушать, слышать и меняться.
И не случайно в конце фильма полковник Иверзев начал меняться. После беседы с замполитом, который поставил командарму в укор его формальное отношение к людям, Иверзев сам повёл солдат в атаку и после боя каждому сказал спасибо.
А вы как считаете - каким должен быть начальник?
Ваш, АК
Комментарии 63
Еще есть "Волоколамское шоссе" А.Бека, но это чисто военное. Гражданские не оценят.
Очень рекомендую перечитать в "Войне и мире" всё связанное с образом капитана Тушина.
Цитата:
"сутуловатый человек с тоненьким голосом, но сейчас он четко отдает приказания солдатам. Положение роты сильно осложнялось тем, что Тушин не имел точных указаний от своих командиров, поэтому все необходимые решения принимались им, тут же, на месте. Он бегал от одного орудия к другому, то прицеливаясь, то считая заряды Забыв обо всем, капитан изо всех сил старался морально поддержать вверенных ему людей, верных боевых товарищей. "Круши, ребята!" - приговаривал он и сам подхватывал орудия за колеса и вывинчивал винты. Сколько на самом деле в этом человеке мужества и силы духа.
...Никто не приказывая Тушину, куда и чем стрелять... Но Шенграбен был подожжен."
Конец цитаты.
Вот такой должен быть начальник!
Рассматривая людей, можно пожалуй выделить 2 разновидности знания (ума, опыта). Первое - это ум знающий, эрудиция, огромный багаж знаний. Когда такому человеку только начинают задавать вопрос, у него уже в мозгу ассоциативно прорисовывается продолжение вопроса и далее ответ, он может даже начать говорить вместе с вопрошающим, и продолжить речь один, уже озвучивая ответ. Плюс такого подхода - в быстроте реакции, складности изложения, в том, что большинство стандартных "граблей" уже содержатся в "базе знаний" и человек интуитивно избегает их. Минус (в том числе для бизнеса, например с точки зрения конкурентов, просчитывающих реакцию оппонента) - в предсказуемости. Вариантов отклика на внешнее воздействие - множество, но оно ограничено. Ограничено эрудицией объекта. То есть если ему противостоит такоё же "знайка", но с более широким кругозором - то он выиграет. Вторая модель - ум синтезирующий. То, что скромненько называют гением. Человек, способный на основании неких входных данных создать знание, которого раньше до него не было. Вот это и есть сильная черта такого персонажа: возможность найти решение, о существовании которого никто ранее не предполагал (да, по той самой фразе "Если Вас загнали в безвыходное положение, то всегда есть по меньшей мере 2 выхода. Первый - тот, на который рассчитывает тот, кто Вас в это безвыходное положение загнал. И второй, который он даже представить себе не может."). В остальном такая личность может оказаться не столь презентабельной - речь не столь складная, как у того, кто строит из готовых фраз и шаблонов, время ответа на вопросы может сильно варьироваться - просто человек продумывет ответ.
И как мне кажется, наиболее выигрышное сочетание - это "знающий" в виде фронт-фигуры, "лица" проекта и "синтезирующий", как советник, к мнению которого прислушиваются. Опять же если человек с поставленной речью и быстрой и как правило адекватной реакцией на вопросы и события, то есть ранее зарекомендовавший себя среди работников, будет озвучивать подчинённым непопулярные решения, гораздо лучше прочих вариантов, ибо человек в значительной степени подвержен давлению авторитетного мнения и склонен следовать указаниям лидера.
@.
Второй - всегда ищущий и во всём сомневающийся - тип мышления симпатичнее.
Забыли вы про одну вещь
Авторитет у начальника должен быть неприрекаемым. Может быть не везде, но начальник это локомотив который ведет команду вперед. А еще он должен уметь заменить любого своего подчиненного. Тогда его уважать будут и за ним потянутся.
А если он может заменить любого своего подчиненного, то не очень сознательным подчиненным будет очень сложно водить его за нос. А это сразу начинается как только подчиненные почувствуют слабость начальника.
Не так?
Я работаю в IT сфере и с помощью программ даю людям возможность более пристально посмотреть на собственный бизнес и увидеть его под разными углами и в разных ракурсах.
У меня естественно есть коллеги и конкуренты. Дак вот, наблюдения за ними показали, что если руководитель перестает изучать быстроменяющиеся технологии, "не варится" в теме и не является практикующим внедренцем, то бизнес разваливается. Я привлекаю подчиненных в основном на освоенные технологии, где четко знаю, что и как надо делать. И они мне просто помогают проворачивать работу. А новые технологии и направления обязательно пропускаю через себя. Как правило не даю работнику самостоятельно установить у клиента что-то новое и неизведанное. Стараюсь сам вникнуть в новую технологию.
Это позволяет без всяких проблем расстаться с работником если обстоятельства вынудят или он этого пожелает. С другой стороны база знаний на которой построен мой бизнес у меня в голове.
С другой стороны мне совершенно не хочется заниматься ни установкой "винды", антивирусников, "дров", адобе-флеш-плееров и прочей "хренатени". Также не люблю интернет в сетях настраивать, а также эти сети монтировать. В тонкости этих продуктов я даже не лезу. На такие направления действительно привлекаю специалистов. Они конечно умнее меня в этой области, но... Я могу четко оценить результат их работы. А во вторых он очевиден и его видно сразу (сетка работает/не работает, на яндекс выходим/не выходим).
Да и много их у нас в Архангельске. Если начинают халтурить или пальцы гнуть можно спокойно заменить их на других.
Я с огромным интересом и удовольствием тестирую все новые продукты нашего банка - пользуюсь и Альфа-Кликом, и Альфа-Мобайлом, отправляю через сайт платежи с карты на карту, пользуюсь всеми карточными продуктами, но у меня никогда не возникнет мысль сделать за ребят их работу.
Профессионалам нравится у нас работать, потому что они могут воплотить свои идеи
Но выжать из программ все их возможности, чтобы заказчик еще лучше свой увидел бизнес это поверьте не каждому дано. Я пробовал доверять делать сложные вещи новеньким. В 80% случаев получалась "шляпа", которую приходилось заставлять переделывать.
Выстроить бизнес-процессы, это как спроектировать многоэтажный дом. Каждый проект индивидуален. И это наша с Вами Алексей задача. У меня в моей сфере, у Вас в вашей. А чтобы грамотно и эффективно их выстроить нужно "вариться в теме", т.е. разбираться в технологиях, осваивать новое и пробовать сделать самостоятельно. Иначе получится или некрасивое решение, или тебя за нос начнут водить твои же подчиненные. Или заказчик ткнет носом, что ты новинки не осваиваешь. А потом краснеть за них приходится и за себя.
P.S. Раз Вы Алексей уже освоились в Альфе, то хотелось бы, чтобы Вы попытались разрешить ситуацию с кредитными картами. В альфе почему-то при получении кредитки обращают внимание на способ получения доходов. "Если Вы можете подтвердить официальный доход справкой 2-НДФЛ, то пожалуйста, выпустим Вам кредитку, а если нет УВЫ". Именно такой ответ я услышал в колл-центре.
У меня как Вы понимаете не один работодатель. У меня их больше 40-а. И справку 2-НДФЛ я предоставить не могу так как попросту не плачу этот налог. Я плачу налог по УСНО и могу подтвердить доходы соответствующей декларацией.
Ответьте мне на вопрос, почему Альфа при выдаче кредитки не может принять декларацию по УСНО. А то я вроде такой же как и все, только работаю сам на себя, а кредитка не полагается. Грустно
позвольте обратить Ваше внимание на то, что справка 2-НДФЛ- для получения кредитной карты совсем необязательный документ, список необходимых документов подробно описан на сайте http://alfabank.ru/retail/creditcards/opening/ . Приложив к указанным документам Справку 2-НДФЛ, Клиент будет иметь возможность получить кредит на еще более выгодных условиях.
В настоящее время Индивидуальным частным предпринимателям (ИП) и их сотрудникам с продукт «Кредитная карта» не предоставляется.
В дальнейшем мы планируем запустить проект по предоставлению кредитной карты только сотрудникам ИП.
Сами Индивидуальные предприниматели рассматриваются как собственники бизнеса, соответственно это уже малый и средний бизнес и для данных Клиентов есть отдельные банковские продукты и услуги, ознакомиться с информацией Вы можете на сайте Альфа-Банка по адресу http://alfabank.ru/sme/
А если я сейчас открою ООО (это мне нужно для дела, а не для кредитки) и стану в нем директором, положу себе зарплату приду через 6 месяцев и принесу справку 2-НДФЛ причем не "липовую", а нормальную, то вроде как у Вас не будет формальных поводов мне отказать.... Все-таки 2-НДФЛ принес.
Только одного не пойму зачем так все усложнять?
Вы меня немного расстроили Алексей. Во первых я вроде как с Вами разговариваю, а тут в разговор вмешивается Ваш сотрудник, который не говорит ничего принципиально нового. Все что сказано мне было уже известно. Я попросил Вас или подумать как можно изменить ситуацию или озвучить свое авторитетное мнение, почему банк придерживается такой (на мой взгляд не совсем правильной) позиции. Но к сожалению ответа не услышал. Жаль
Юлия вступила в дискуссию в момент, когда возник вопрос из другой области - может ли ИП получить кредитную карту. Да, мы планируем в самом ближайшем будущем запустить этот продукт - мне к этому нечего добавить.
Алексей Коровин: "может ли ИП получить кредитную карту. Да, мы планируем в самом ближайшем будущем запустить этот продукт"
Вот скажите как вас понять? Кто из вас правее?
И Вы рассматриваете самого ИП как субъект малого бизнеса. А ИП что не человек? Не может диван в кредит по карте позволить себе купить. Он точно также зарабатывает, как и работник предприятия. Только у меня как у ИП больше 40 работодателей. И выручка притекает почти что ежедевно. К чему приведет расставание с одним из них? Ни к чему!
А у обычного человека к чему приводит расставание с работодателем? К просрочкам со всеми вытекающими...
Вопрос: Кто финансово устойчивее?
Поэтому ну никак не могу понять на чем основана такая позиция:
"В настоящее время Индивидуальным частным предпринимателям (ИП) и их сотрудникам с продукт «Кредитная карта» не предоставляется".
И где тогда всеми обещаемый "Индивидуальный подход к каждому клиенту?". Вы рассказываете как внедряете стандарты качества обслуживания, а тут пытаешся стать вашим клиентом... И натыкаешся на такое непреодолимое и труднообъяснимое (ИМХО) препятствие. Поправьте если я не прав
Не точно так же. По ИП риски для банка значительно выше. Ваши рассуждения в теории хороши, а на практике банк руководствуется реальной статистикой дефолтов.
И это не 1 апрельская шутка.
Вот его слова из "Науки побеждать": "Солдату надлежит быть здорову, храбру, твёрду, решиму, правдиву, благочестиву".
А вот Суворов о управлении людьми: "Кто не бережёт людей — офицеру арест, унтер-офицеру и ефрейтору палочки, да и самому палочки, кто себя не бережёт"
Именно поэтому Суворов не проиграл ни одного сражения!
во-вторых, сомневаться и советоваться руководитель должен, и даже обязан, т.к. должен просчитать все варианты и последствия своего решения, но в момент принятия решения и в процессе организации его исполнения никаких сомнений или неуверенности не должно быть. по крайней мере для обозрения окружащих..
Кроме того, начальников (как родителей и Родину) - не выбирают. Они выбирают нас.
Это потом самые решительные из нас могут решиться уйти.
...или попробовать воспитать начальника.
но к ней надо стремиться
"сделает это не ради дешевой популярности, а ради дела, дабы не задавить в них деловую инициативу"
КЛАСС! Ставлю смайлик с большим пальцем: ВО!
При этом ситуационность не нужно путать с непостоянством решений или непредсказуемостью. Скорее это какая то мудрость и чутье.
Вот слова старшины Васкова в тему нашего разговора: "Командир - не только военачальник, он и воспитателем быть обязан!"