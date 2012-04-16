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Как выжить в информационных джунглях

16.04.2012 21:33 26 9 171 просмотр
Дорогие друзья!

Обучение на курсе Advanced Management Program в Гарвардской школе бизнеса начинается своеобразно - на одной из первых лекций участникам программы раздаётся сорокастраничный кейс и профессор радостно объявляет, что у слушателей есть ровно десять минут, чтобы его прочесть, осмыслить и вкратце изложить содержание.

Участники программы реагируют на это по-разному - кто-то судорожно пытается продраться через терминологические дебри и штудирует размещённый в конце кейса словарь, кто-то - честно пытается прочесть максимум возможного и к концу десятой минуты в испарине дочитывает третью страницу, а кто-то - возмущённо доказывает соседу, что профессор неправ и ориентируется ("А Вы как думали?!") на англоязычную аудиторию...

Этот нехитрый приём именитой бизнес-школы - не более, чем попытка описать нашу жизнь. Когда в каждый момент времени на каждого из нас обрушивается лавина информации. Есть информация нужная, есть просто интересная, но многие сведения - не нужны и не интересны. Погружаясь в информационные джунгли, мы сами себя обворовываем и лишаемся главного. Мы не видим сути.

Любопытна метафора недавно вышедшего фантастического триллера "Время". По замыслу создателей ленты, в будущем люди станут получать зарплату в единицах времени, временем - рассчитываться за товары и услуги.

Может ли банк помочь современному человеку выжить в потоке информации?

Убеждён, что может. Заботясь о том, чтобы большинство операций клиент мог провести он-лайн - в интернет-банке и посредством мобильного телефона. Чтобы время ожидания в офисе - сократилось до минимума. Чтобы каждый добросовестный заёмщик банка мог рассчитывать, что через некоторое время к нему поступило новое кредитное предложение от банка. На лучших условиях.

Тогда у людей появится больше времени на то, чтобы провести его с родными и близкими. Что никак нельзя "автоматизировать".

Как вы думаете, чем ещё может банк помочь современному человеку?

Ваш, АК

Комментарии 26

Андрей Белоцерковец  (сабыр)
#
Информационные джунгли не что иное как мусор.Имея в наличие определённые системы кодировок можно перекрыть не нужный поток информации.Человек по своей сути кристал.Проводник,приёмник.Да,в бизнес-школах обычная практика создовать видемость обьёма,аналитика,скорость,умение кодировки-последованность цепи,системы.Я работаю со своим банком в режиме он-лайн,хочу заметить что после отрытия личной страницы в моём бюджете исчезла статья транспортных расходов,-640км.И это ешё не всё,столо всё прозрачней,доступней,сам контролируешь,НО!это стандартный пакет, а хотелось чтоб в режиме он-лайн,каждому клиенту, инивидуально, был предложен продукт на основание данных клиента,на прозрачных и взаимовыгодных условиях. Хотелось чтоб банк проводил, так скажем, работу над ошибками клиента,быть скорее другом и проводником,и всё это на твоей странице в режиме он-лайн.
Алексей Коровин  (akorovin)
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Экономия на транспортных расходах - отличный бизнес-кейс сам по себе smile:)

Согласен с Вами, Андрей, банк может и должен стать другом и проводником клиента. Risk based pricing - один из инструментов, индивидуальное предложение кредитного продукта исходя из модели склонности - другой.
047169  (047169)
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Не страшная сказка про то как страшно учиться у зарубежных профессоров,
но про информационный поток и все что его окружает:

17:04 04 апреля 2012
Андрей Мартиросов: действия пилотов ATR-72 говорят об их мужестве и профессионализме
Тюмень. Действия экипажа самолета ATR-72 были совершенно адекватными, экипаж боролся с возникшей ситуацией до самого конца, что позволило сохранить жизнь 12 пассажирам.
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Телеканал Россия-1 опубликовал отрывок записи переговоров членов экипажа самолета ATR-72, которые были на днях расшифрованы в Межгосударственном авиационном комитете. В записи представлены последние несколько десятков секунд полета:
КВС: Autopilot on
2 пилот: Autopilot on.
КВС: White bug, flaps up.
...
2 пилот: У...ух ты!
КВС: Это что такое?
2 пилот: Что за тряска?
КВС: Autopilot disengaged.
2 пилот: Тихо! Что такое?
КВС: Доложи ему!
Речевой информатор: Don't sink! Don't sink!
2 пилот: Что доложить-то, б...дь? Какой отказ-то?
Речевой информатор: Don't sink! Don't sink!
КВС: Да не понял я.
2 пилот: Ё... твою мать!
КВС: ЮТ-Эйр сто двадцатый, падаем (при нажатой кнопке СПУ, а не радио).
Э: Аааа!
По выписке радиообмена в кабине экипажа в последние 42 секунды полета можно предположить, что никто из членов экипажа не понял, что происходит с самолетом, как не понял и сообщение речевого информатора "Don't sink".
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Давайте рассмотрим знакомую ситуацию.
Ну например существует информационный поток - "Звонок в колл центр банка" с какого времени это перестало быть просто информационным потоком (числом Эрланга) а становится эмоциональным потоком.
Все же банк это эмоциональная составляющая нашей жизни. И вот о чем наверное хочется поговорить.
А вчера у меня было очень хорошее настроение с Альфа-банком. Я наконец-то смог из 4 ПИНОВ сделать 1.
swifft  (swifft)
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Банк может много
но для этого надо желание и воля
а этого у банков не хватает катастрофически
Client507  (Client507)
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Пример забавен и говорит о том, что слушатели незнакомы с корзиной рейтер. Если кейс пострен правильно, а это подразумевается, ведь имеем дело с целой бизнес-школой (правда, мне попадались одни идиоты-выпускники американских мба, или их так учили, либо их научить чему-то было невозможно, т.к. здравый смысл у них отсутствовал как класс), то все нужное читатель должен почерпнуть на первой-двух странице. Как раз 10 минут хватит для чтения и контроля, что все понято, любой промежуточной страницы.
А вот по поводу информационного взрыва. Видите ли, "рост количества информации" и "рост количества полезной информации" - это две б-о-о-ольшие разницы. Пока русские банки чаще генерят первое, нежели второе. И если с первым мы имеем дело постоянно, то доля второго неуклонно снижается. Кроме того, в разных ситуациях одно и то же информационное сообщение может рассматриваться "жизненно важное" или "информационный шум". Пример дистанционного обслуживания. Понятно, что для банка удобно иметь один многоканальный номер на все про все. А теперь представьте себе, что вы стали жертвой ограбления и вам нужно как можно быстрее заблокировать карты. А номер общий и вы с неподдельным интересом и массой эмоций слушаете рассказ, как космические корабли бороздят Большой театр, точнее, какие новые кредиты можно получить или насколько этот звонок важен для банка (а уж как он важен для звонящего). Конечно, пара, тройка судов и банк, возможно, возместит ущерб. Но это время, нервы... Ситуация незнакома? Тогда ответьте на простой вопрос, о чем думали архитекторы системы, вводя единый номер для блокировок карт/счетов и обычного обслуживания. Правильно, об экономии. И реклама есть, и обслуживание. Только вот доля полезной информации для клиента снизилась, раздражение его повысилось. Если это цель банка, то она достигнута. Почему так происходит? Рискну предположить, что сами сотрудники банка(ов) пользуются какими-то другими сервисами, недоступными для "человека с улицы".
Алексей Коровин  (akorovin)
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Сотрудники Альфа-Банка с удовольствием пользуются продуктами банка, доступными и для всех остальных smile:)

А для блокировки карты совсем не обязательно звонить в Центр обслуживания вызовов, можно воспользоваться sms: http://www.alfabank.ru/retail/alfacheque/#tab_card-blocking
Client507  (Client507)
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Как понимаю, слова Ю.Зиновьевой http://www.banki.ru/blog/korovin/2736.php?login=yes#32869 обращены и ко мне тоже smile:)
Хорошо, что такая возможность есть, только обратите внимание, что она а)требует подключения специальной услуги; б)стоит денег. Пусть пакет ДБО стоит дороже, но пусть услуга блокировки будет в нем бесплатно. В настоящий момент услуги вашего банка напоминают мне ресторан, где в меню указаны цены за салфетки, одноразовые полотенца и туалетную бумагу. А что, ведь это тоже денег стоит. Как вы думаете, это правильно? Второй момент. Служба коротких сообщений не гарантирует доставки сообщений за какое-либо заранее оговоренное время. Ну, свойство у нее такое. Какой-то процент теряется. Числа называются разные, но отличные от нуля и зависят от времени суток и года. Извините, опираться на столь надежный канал в финансовых вопросах несколько неосмотрительно.
Теперь по поводу http://www.banki.ru/blog/korovin/2736.php?login=yes#32869. На данном сайте приводился пример, когда клиентка была ограблена в центре Лондона, и интервал между ограблением и снятием наличных составил около 15 минут. Афроангличане - очень шустрые ребята. Совет ценен только в случае, если блокировку можно произвести менее, чем на 15 минут, логично? У меня есть предложение. Взять турпутевку в любую европейскую страну и попробовать самим следовать советам по приведенной выше ссылке с секундомером в руке. При этом крайне желательно помнить, что клиент не помнит, какой пункт меню относится блокировке и слушает все полностью. Заодно и проверите, насколько декларации соответствуют реальности.
Татьяна Трофимова  (Alfa-Bank)
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Здравствуйте,

с помощью «Альфа-Консультанта» Клиенты Альфа-Банка могут круглосуточно по телефону получить всю необходимую информацию и осуществить операции. Для Клиентов физических лиц существует два телефона для обращений:
-Для Москвы и Московской области
(+7 495) 78-888-78
-Для регионов
8 800 200 00 00 (для звонков с мобильных и стационарных телефонов, зарегистрированных в регионах)
Если произойдет экстренная ситуация и потребуется заблокировать карту, то Клиент сможет быстро произвести данную операцию, нажав кнопку 3 в меню нашего IVR. Кнопка называется: «Для блокировки и разблокировки карты». Вызов будет обслужен вне очереди и к тому же сразу попадет к оператору нужной квалификации.
Позвольте обратить Ваше внимание на то, что посмотреть информацию по счетам и картам и совершить операции, в том числе и блокировку карты также возможно самостоятельно, используя другие каналы дистанционного обслуживания, такие как Альфа-Чек, Альфа-Клик и Альфа-Мобайл.
Подробно ознакомиться с функциональностью данных услуг Вы можете на нашем сайте http://www.alfabank.ru/ в разделе «Работа со счетом».
Александр Арефьев  (banki2004)
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Я понял, Алексей и Ко, Альфа-Банк - навсегда!!! И МФ вовремя сообразил, что "такая корова нужна самому!" (как в известном мультфильме из детства) и продаваться буржуям не стал smile:-) Ну, это, скорей, отступление от темы... Теперь по теме: чем может помочь Банк?
Общаясь с клиентами (физиками и МСБ) приходится делать следующие выводы:
1. Клиент и Банк очень часто разговаривают на разных диалектах и не понимают друг друга... Предприниматели вообще боятся банкиров и относятся к ним, как к потенциальным рейдерам... К сожалению, примеров хватает smile:-( А мы то к ним с открытым сердцем и с широким спектром наших замечательных продуктов smile:-)
2. Многие федеральные и региональные банки на своих сайтах декларируют оказание помощи Клиенту в околофинансовых вопросах (бухгалтерский учёт, юриспруденция и т.п.) На деле в банках часто даже нет специалистов, которые бы разбирались в этих проблемах, а жаль smile:-( Как раз такие консультации действительно очень востребованы клиентами...
3. Службы поддержки зачастую имеют не лучшую "логистику" (эта тема здесь недавно обсуждалась, на сколько я помню)
4. Что касается "физиков", те вообще предпочитают, как дитё за мамкой, ходить за своим знакомым банкиром, куда бы того не закинула карьерная лестница (особенно клиенты с приличными суммами), с надеждой на то, что в случае чего, будет возможность выдернуть свои кровные с помощью этого самого знакомого (какие они наивные!)

Ps: бОльшая часть моих "откровений" касается организации работы сетей банков на "переферии"... Может быть в Москве всё совсем не так? И там клиенты-физики ходят за брендом и репутацией КФУ, а клиенты МСБ сами готовы консультировать менеджеров в банке и совершенно не опасаются потерять бизнес, взяв хороший кредит?
Примите извинения за сумбур изложения
С Уважением ко Всем, Александр

Давно не писал так много в прозе smile:-)
Алексей Коровин  (akorovin)
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Александр, спасибо - очень ценные наблюдения. В Москве, как и в регионах, - да и повсюду в мире - ситуация похожа: небольшие и средние суммы размещаются в банк исходя из критериев территориальной близости - бренда - надёжности, а крупные суммы - в основном по рекомендации.

Впрочем, ещё одна любопытная тенденция: на вопрос, почему клиент выбрал для получения кредита тот или иной банк, многие отвечают - "потому что этот банк надёжен". Не парадоксально ли?
Александр Арефьев  (banki2004)
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Алексей, это с одной стороны может показаться абсурдом, но тут важный момент - когда задавали вопрос клиентам smile:-) Если в момент подачи заявки на кредит, то всё логично... "Сарафанное радио" оповещает граждан не только о самых лучших ценах на картофель в супермаркетах, но и о возможных перспективах получения кредитных продуктов в том или ином банке (какие шансы "проскочит" скорринг и СБ, на сколько быстро банк принимает решение)... Видимо, банки с хорошими перспективами получения в них кредита клиенты и относят к категории надёжных (по аналогии понятия в бизнесе "надёжного партнёра)...
047169  (047169)
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чТО И ТЕРБОВАЛОСЬ ДОКАЗАТЬ
кэйс-менеджмент или ответ дорогой Юлии. Согласен по умным курсам МБА можеть быть так и необходимо. Но

Я клиент и оказался с проблемой(допустим) да я помню что блокировать-разблокировать можно по разному и в разных системах ДБО. Но когда я один и проблема только что появилась. То наверное правильней 8-800... + 1 (не 3 не 10)

Если проблема серьезная (блокировка разблокировка заграницей -допукстим) не грузите вы меня информацией при звонке. Дайте "1 -разблокировка блокировка карты)

А чтобы я помнил всегда НА основную страницусайта: +8800...+1 - ВЫ МОЖЕТЕ ЗАБЛОКИРОВАТЬ РАЗБЛОКИРОВАТЬ КАРТУ"
Я понимаю что вам нужны кадры и поэтому вы их зовете на сайте , но мне нужна ИНФОМАЦИЯ. Я ваш клиент и нас много (или очень много)

И бог с ним что мы говорим на разных языках.(БАНК_КЛИЕНТ)
У Вас сейчас достаточно интересный момент -Уходит директор по обслуживанию клиентов. те ПРИДЕТ НОВАЯ МЕТЛА которая возможно сумеет так организовать работу с информацией от клиентов что у нас (клиентов) уйдет эмоциональная составляющая подачи информации.
Татьяна Трофимова  (Alfa-Bank)
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Позвольте обратить Ваше внимание на то, что наше меню IVR очень сжатое, перед озвучиванием кнопки 3 проходит всего 10-12 секунд.
Ранее на нашем ресурсе «Альфа-Идея» уже была опубликована идея о том, чтобы сделать пункт о блокировке карт первым http://idea.alfabank.ru/ideas/4996/, чтобы выяснить мнение наших Клиентов мы предложили выразить свое мнение по данному вопросу путём голосования, мы будем рады, если примите участие.
Евгений Святенко  (oceao)
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В этом кейсе, на мой взгляд, отлично рассмотрен пример 2х неотработанных навыков большинства современных менеджеров - эффективная коммуникация и скорочтение.

Первый отвечает за способность создания точного и неперегруженного информационного канала, второй - за искусство быстрой обработки большого объёма информации.

В то же время, зачастую, возникает проблема "выхода" на нужные каналы информации и принятия решений. Для примера:

Будучи предпринимателем на Урале конкуренты незаконным путём попортили меня по скоринговой системе. В то время, быстро решить проблемы не удалось, а сейчас банк был выкуплен Альфа-банком. При этом признание ложности обвинений усложнилось в разы, и если директор первоначального банка письменно признал ложность обвинений, то по службе безопасности Альфы, данная информация проходить не хочет - теряется.

Что бы вы посоветовали в данном случае?
Алексей Коровин  (akorovin)
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Евгений, речь идёт о Вас как физическом лице или как о ИП?
Евгений Святенко  (oceao)
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Алексей Александрович, речь идёт о физическом лице. С ИП, думаю, было бы всё намного проще.
Алексей Коровин  (akorovin)
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Напишите мне, пожалуйста, детали в личном сообщении - обязательно с указанием контактного телефона.
Мы постараемся уточнить ситуацию.
Станислав Полищук  (stanija)
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Добрый день! Вопрос сложен именно тем, что обслуживание клиента несет в себе несколько основных проблемных направлений.
1) непонимание/незнание банковских продуктов. Если мы хотим достучаться до нового клиента/общаемся уже с существующим, к сожалению, зачастую присутствует такой фактор, как "финансовая безграмотность". Я часто встречаю людей, в т.ч. среди близких мне, из нефинансовых сфер деятельности, которые совсем не понимают механизмов финансового мира. Как пример, звонил мне человек спустя полгода после начала скандальной ситуации вокруг Банка Москвы и спросил: "у меня там средства лежат, может их надо перевести в другой Банк, ВТБ например?". Привожу пример не к тому, что полгода, или что Б.Москвы-ВТБ, нет - это скорее отношение людей к своим собственным финансам. Важно понять, почему выбирают тот или иной банк (стереотипы остались: государтсвенный, надежный! 500 рублей в руки в начале 90-х от СБРФ не в счет, видимо). Но это наверное для поколения возрастом 40 и чуть больше smile:) Для них - свой рецепт. Общее для всех - иметь как минимум два варианта объяснения одного и того же продукта: в деталях; и на простом, доступном языке - и один оператор, операционист, менеджер, интерфейс - должен уметь объяснить это и так, и эдак.
2) Каналы продаж. Об о всем не буду говорить, но. Для молодых и дерзких - максимально компьютеризированный продукт. Чтобы с телефона можно было зайти в удобный интерфейс, создавать шаблоны, возможно придумать что-то вроде конструктора продуктов (наподобие финансовых игр, главное не увлекаться и не усложнять) - в общем дать человеку почувствовать, что он управляет не только своими финансами, он выстраивает свой мир (в данном случае виртуальный, а кто из молодежи не играл в Sim City, Civilization и т.п.?). Говорят, по статистике, среди людей не менее 10% игроков... правда существенная часть игроков созревает к пенсионному возрасту (по крайней мере в Германии smile:)).
3) телефон - очень важное средство коммуникации. Здесь наверное одна ремарка: должно быть несколько входящих телефонных номеров: т.е. есть общий, с привычной нам функцией "наберите 1, если..."; есть экстренные (блокировка карты, например); и есть продуктовые - только продукты должны назваться более общими понятиями, чтобы переключение происходило на оператора, а не выбирать опять из меню. Как пример: ипотечное кредитование/оператор; а не ипотечное кредитование/существующий клиент1-хочет стать клиентом2; досрочное погашение1-справки2- и тп./оператор.
4) и еще. Опять же, не для всех продуктов. Но если это крупный кредит (не холодильник, конечно), но автокредит, ипотека в особенности - мне кажется необходимо вводить понятие персонального менеджера. Для физлица это большая сумма, и хочется обсуждать такую проблему с одним профессионалом, подобно тому, как мы приходим к конкретному врачу с серьезной болезнью, или ищем хорошего мастера, чтобы обслужить уже видавший виды автомобиль... А не попадать на равнодушного оператора, который напишет в отчете: заявка №123456789 успешно исполнена, проблема решена... раз и навсегда.
Алексей Коровин  (akorovin)
#
Спасибо, Станислав, за интересные наблюдения! Отвечу по пунктам:
1. Это вполне естественно, как мне кажется. Банк должен приспосабливаться сам - становясь понятнее и удобнее )
2. Это правда - среди продуктов банка должна быть и простая интернет-коробка
3. С этим сложнее - ведь много взаимосвязанных тем: "есть ипотека, но хочу кредитную карту"
4. Это тоже правильно. Но такой подход возможно реализовать только для клиентов, которые пользуются несколькими продуктами банка и приносят банку доход, оправдывающий введение персонального менеджера
Sterh_fb  (Sterh_fb)
#
..."Клиент и Банк очень часто разговаривают на разных диалектах и не понимают друг друга." Это верно, только это сегодня уже не диалекты, это разные языки smile:) Причина тривиальна.... в нулевые "умная голова" "решила", что существенной разницы в продаже батареек и банковских сервисов нет, назвали предмет "торговли" банковским "продуктом", завернули в рекламный целлофан (что б не попахивало) и вперед smile:) Зачем? Тоже не теорема Пуасcона smile:) собственники бизнеса люди со своими слабостями, доход нужен сегодня, а не через два поколения smile:) И покатилась по стране волна "эффективных" продаж..... В банк вошли "продавцы", они не знали как работает сервис, извините, продукт smile:) но знали как "втюхать" любую ерунду, за плечами огромный опыт гербалайфа, Даннона и прочих Дурасел smile:)
Клиент интересен до момента оплаты "продукта", всё, что после не забота банка, дальше можно судится с самыми "дерзкими", создавать службы "заботы", службы "контроля качества" и прочие конфети.... В банк пришел ритейл, язык клиента (потребности) резко разошелся с языком банка (возможности)................. Да и ещё немаловажный результат, в банках пропали технологи smile:) они стали не нужны, ибо пофиг что продавать, клиент "схавает" любую "ересь" smile:)
Алексей Коровин  (akorovin)
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Думаю, что как раз наоборот - банку должен быть интересен клиент после оплаты продукта.
Петр Чернов  (petya.comon)
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Каждый воспринимает ту информацию, которую хочет. Если вы тупите под все подряд, задумайтесь о собственных интересах.
Искуственно как сделать меньше информации? Блокировать ее? Ввести цензуру? Все знают, чем такое заканчивается.
047169  (047169)
#
А если перейти с аналогового сигнала доноса(в смысле доставки) информации на цифровой сигнал. Тогда уйдет лишний шум и останется легко читаемая истина. в той же 40 страничной воде (см начало) останется 1 страницы.

начать можно ну допустим с документа "тарифов Альфа-банка" или в том же отделении получать информацию о приходящем сегодня клиенте заранее и подготовиться к его приходу-имея информацию о его потребности- информация сжатая до его хочу и на опережение.
Алексей Коровин  (akorovin)
#
В этом главное искусство - из сорока страниц сделать одну...
Лида Литвинова  (lady_unevermet)
#
Идея в том и заключается, чтобы огромными массивами информации пудрить мозги. Так что не читайте всякую чушь.
Злой Тунеядец  (:))))
#
Профессору по-дзенски - хук слева никто не дал? Зря.
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