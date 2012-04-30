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По ложному следу, или О семечках и финансовых услугах

30.04.2012 16:33 35 5 100 просмотров
Дорогие друзья!

Разговорился я недавно с одной своей знакомой, невольно ставшей жертвой битвы гигантов - компаний Apple и Nokia.

Дело в том, что моя знакомая любит телефоны-слайдеры, ей нравится, когда кнопки защищены от случайного нажатия клавиш. И на дух не переносит столь модные нынче телефоны с сенсорным экраном. Она неоднократно пробовала освоить iPhone, столь полюбившийся её дочери, но каждый раз терпела сокрушительное поражение - пальцы отказывались повиноваться, и всякий раз вместо сообщения выходила абракадабра...

Так случилось, что любимый телефон моей знакомой Nokia 8800 с приятными на ощупь кожаными вставками был однажды украден, и потерпевшая направилась на поиски замены.

Но не тут-то было! Оказалось, что Nokia прекратила выпуск слайдеров - и во всех сетевых магазинах моей знакомой отказывали, предлагая - "Это же мейнстрим!" - телефоны с сенсорным экраном. Настырная девушка пошла дальше - она обзвонила несколько интернет-магазинов, но, когда курьер из одного из них привёз ей долгожданный слайдер, моя знакомая немедленно отправила курьера восвояси - у телефона залипали клавиши, а металлические части корпуса не состыковывались друг с другом.

Продавцы во флагманском магазине Nokia тоже ничем помочь не смогли - кроме простенькой модели за пять тысяч рублей, других вариантов не было.

- И они туда же! - раздражённо заключила оскорблённая дама. И направилась изучать продукцию "конкурирующей фирмы" - Samsung.

Какой из этой печальной истории напрашивается вывод? Не надо быть аналитиком в сфере телекоммуникаций, чтобы понять одну простую вещь - в данной ситуации Nokia пошла по ложному следу. Apple вывела на рынок практически идеальный продукт - для тех, конечно, кому нравится touch-phone. Но нравятся-то они далеко не всем! Я неоднократно видел в руках вполне технологически искушённой публики простенькие и усложнённые слайдеры.

Обилие предложений модели типа Sirocco на сером рынке электроники говорит о том, что слайдеры не теряют своей популярности и по сей день.

Имело ли смысл Nokia пускаться в столь обременительную в финансовом отношении погоню, покидая при этом рынок, на котором позиции компании были столь сильны? Не слишком ли далеко оторвались конкуренты и не слишком ли велик риск потерять лояльность собственных клиентов, которые ценили именно те потребительские характеристики, от которых компания решала отказаться?..

Перефразируя известный анекдот, можно заключить, что преуспевшим на ниве финансовых услуг не следует торговать семечками. И наоборот smile:)

А вы как думаете?

Ваш, АК

Комментарии 35

Алексей Кормилкин  (akormilkin)
#
Нассим Николас Талеб "Черный лебедь":

Проблема — в структуре нашего сознания: мы не постигаем правила, мы постигаем только факты. Метаправила (например, правило, что мы склонны не постигать правил) усваиваются плохо. Мы презираем абстрактное, причём - страстно.
...
В реальной жизни шансы вам неведомы; до них приходится докапываться, при том что источники неопределенности не очерчены. Экономисты, которые ни в грош не ставят все открытое неэкономистами, проводят искусственное различие между "рисками по Найту" (которые можно просчитать) и "неопределенностью по Найту" (которую просчитать нельзя), с тех пор как некто Фрэнк Найт заново открыл понятие неизвестной неопределенности. Он много теоретизировал, но вряд ли когда-нибудь рисковал, а может быть, по соседству с его домом стояло казино.

p.s.
Некоторые работы Найта были вдохновляющими для руководства Nokia.
Татьяна Лукашева  (Tatiana Lukasheva)
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Nokia пыталась не отставать от Apple и вывела на рынок продукт, который реально не дотягивает до iphone, но уже и не та привычная Nokia, которая так нравилась пользователям((. На мой взгляд в этой ситуации в полной мере реализован риск предложения рынку недоработанного продукта, что к сожалению часто бывает и в банковской сфере. Однако не делать ничего нового и не пытаться занять новые ниши на рынке на мой взгляд еще большая ошибка, чем текущий неудачный результат. Не страшно упасть, главное подняться после падения. Верю в Nokia.
Алексей Коровин  (akorovin)
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Я тоже в них верю, но с оговорками. Нельзя быть до такой степени слепыми по отношению к своим сильным сторонам.
Роман Худорожков  (roman_h)
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Более чем уверен, что в Nokia очень хорошо представляют, как устроен рынок слайдеров, включая объем спроса, его динамику за последние годы и месяцы и обусловленную этим эластичность цены. И они прекрасно отдают себе отчет в невыгодности производства слайдеров Nokia в масштабах, доступных Nokia. smile:|

Не каждое пожелание потребителя производителю выгодно воплощать. Потому что при всем своем желании потребитель готов платить лишь столько, сколько он готов платить, и никак не столько, сколько необходимо для реализации желания.
Например, Ваша подруга едва ли готова заплатить за столь любимый ею телефон сумму в 100-150 млн.долларов. smile:crazy: Поэтому ей придется довольствоваться тем, что может предложить массовый рынок: или некачественный аппарат желаемого формата, или качественный аппарат нежелаемого.

Производство телефонов - совсем не космические технологии. Платформы разных производителей близки. Скопировать технологическую особенность можно легко (с точностью до патентных ограничений, но и они порой обходятся без существенных сложностей). А перегнать конкурента можно вообще с помощью красивых, но бесполезных "фантиков", если у тебя есть "бренд" и "лояльные клиенты". А у Nokia есть и бренд, и клиенты.
Фишку они себе уже придумали - фотокамера высочайшего качества. Стрельнет/не стрельнет - скоро узнаем. Ждем выхода Nokia 808 PureView. Обещали в мае выпустить в продажу.
Алексей Коровин  (akorovin)
#
Спасибо, Роман, интересный комментарий smile:)

К слову, в субботу я обсудил продуктовую линейку Nokia c продавцом-консультантом во флагманском салоне Евросети в Питере на Невском. По мнению продавца, слайдеры Nokia были популярны только в России и в ОАЭ, и компания сочла нецелесообразным производить модели только для двух рынков. А рынки, между прочим, немаленькие...

Что же, посмотрим, так ли хороша камера, как обещается )
Андрей  (AndreyB)
#
В качестве "банковской" аналогии приходит на ум произошедшее в 2004 г. открытие отделений "Альфа Банк Экспресс". Получение и выдача наличных мало того, что в отсутствии специально оборудованных кассовых помещений, так и еще в битком набитых электронной очередью душных залах сначала было шоком. Но потом ничего, привык народ. И с тачскринами все почти аналогично, и с продукцией Apple. Победа Apple над Nokia - по большей части в сфере рекламы, распределения инвестиций и технологии продаж. Зайдите в настоящий массовый магазин Apple где-нибудь во Флориде - покупка "неконтрактного" IPhone гарантированно займет у вас от 30 мин до часа при почти полном отсутствии очереди перед вами и обильным эппловским "не нравится - идите на..." Мнение и удобство конкретного потребителя этих товарищей из Apple или Nokia волнует еще меньше, чем волновало тот самый "Альфа Банк Экспресс". Придет массовый потребитель, никуда не денется от рекламы и продажников. Большинство жалоб вида "почему ОНИ там не видят столь очевидного" - все тот же синдром обманутого лет 20+ назад Чубайсом - увы, никого не волнуют наши скромные пожелания насчет отдельных кассовых помещений и мобильников-слайдеров, система-то оказывается имеет совершенно иные механизмы и приоритеты...
047169  (047169)
#
Перефразируя известный анекдот, можно заключить, что преуспевшим на ниве финансовых услуг не следует торговать семечками. И наоборот smile:)

А вы как думаете?
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А почему нет. И примеры перед глазами

Весной 2009 года Анатолий продолжил свою карьеру в российском подразделении Anheuser-Busch InBev в должности Директора по коммерческим операциям. На этой позиции ему удалось создать функцию торгового маркетинга и стабилизировать экспортные операции компании.
-------------!!!!!!!!!!! Это про пиво
25 мая 2011 года, г. Москва – Сбербанк России сообщает о назначении Анатолия Попова на должность вице-президента по продажам розничного блока Сбербанка. В этой должности он будет отвечать за продажи розничного блока Сбербанка и руководить соответствующими подразделениями Департамента организации розничного обслуживания и продаж, отделами Операционного управления и Отделом по работе с состоятельными клиентами.

«Безусловно, работа в Сбербанке – это новый вызов в моей карьере, возможность применить мои знания для совершенствования системы продаж Сбербанка и его превращения в настоящую «сейлз-машину», – сообщил Анатолий Попов. – Основной фокус будет направлен на развитие и формирование новых каналов продаж (канал прямых агентов, каналы по работе с партнерской сетью), а также на дальнейшее увеличение скорости и качества обслуживания наших вкладчиков».
-----------------А это про финансы
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мело ли смысл Nokia пускаться в столь обременительную в финансовом отношении погоню, покидая при этом рынок, на котором позиции компании были столь сильны? Не слишком ли далеко оторвались конкуренты и не слишком ли велик риск потерять лояльность собственных клиентов, которые ценили именно те потребительские характеристики, от которых компания решала отказаться?..
--------------------------------------------------------------------------------
А давайте поговрим не про Нокию а про БАНКОМАТЫ Альфа-банка.
Надеюсь вы подходили к ним тоже. (ну по крайней мере что стоит на проходной)

Чтобы снять наличные нужно ударить по клавишам 5-6 раз. А почему нельзя только 1 раз.
Сделать удобную 95% клиентов связку: Моя карта - это счет к которому она привязана в валюте счета.
Об этом говорим ну года 2 точно и что?.

Те мировой тренд: "Мы лучше знаем что нужно Клиенту"
Алексей Коровин  (akorovin)
#
Цитата
Чтобы снять наличные нужно ударить по клавишам 5-6 раз. А почему нельзя только 1 раз.
Сделать удобную 95% клиентов связку: Моя карта - это счет к которому она привязана в валюте счета.
Об этом говорим ну года 2 точно и что?.

Мы в самое ближайшее время запустим новое меню банкоматов - оно станет значительно удобнее smile:) А следующим этапом пойдут доработки по логике меню.
Семен Семенович Горбунков  (Семен Семенович)
#
Полностью согласен с господином 047169 (странное имя. Не правда ли?). Во всяком случае для бизнеса в России.
"Мы лучше знаем что нужно Клиенту"- определяющая позиция большинства ТОП-менеджеров современности.
Редкие исключения (где они?) лишь подтверждают закономерность.
axtrace  (axtrace)
#
Недавно выбирал себе телефон и пришел к той же мысли, что почему-то нет современных кнопочных телефонов. И также нет достойных дешевых. Мне кажется, что на рынке можно выстрелить с качественным кнопочным телефоном за 5 т.р.
Шарухин Антон  (toshik80)
#
Я считаю, что наверное можно было бы выпустить партию "слайдеров" под заказ. И дать команду, чтобы заказы на них собирали по всему миру. Это наверное было бы не сильно дорого, Но и подчеркнуло бы отношение компании к своим преданным клиентам. Да даже если ей одной только слайдер нужен, дак и его можно сделать и отправить почтой, да еще и с красивым дизайном.
А так получается что для компании клиента не существует. Существует просто статистическая масса и сотен или тысяч клиентов в которой один человек не значит ничего.
Это кстати и банков касается. Есть услуга и никто её под клиента видоизменять не будет. Поэтому "индивидуальный подход к каждому" - это мягко говоря лукавство. Нет его этого индивидуального подхода. И в Альфе в частности
Вадим Логинов  (vnloginov)
#
Это называется стратегическим маневром... Нокиа не согласна продавать семечки и решила заведомо уступить в местной конкурентной баталии на рынке, а ставку сделать на победу в войне за массового клиента... Скорее всего, решающим конкурентным преимуществом будет операционная система. И Apple тут, кстати, не позавидуешь. Уже большую конкуренцию айфонам с их ОС оказывали фирмы, опирающиеся на Андроид (и Гугл), те же корейцы со своими Гэлакси. Нокиа сделала ставку на Гейтса и создала Windows Phone... Вот что сказал один из "отцов" Apple Стив Возняк о новинке Нокиа: "Я просто шокирован. Я никогда не видел ничего более прекрасного на других платформах"... В «голубом океане», созданном Джобсом, уже полно акул…
Алексей Коровин  (akorovin)
#
Отличная метафора, Вадим! Значит - самое время Apple искать новые океаны smile:)
kritik007  (kritik007)
#
Пусть Ваша знакомая обратит внимание на Sony Ericsson, который исчезает с рынка.
Вадим Логинов  (vnloginov)
#
Все зависит от показателей начавшихся продаж Люмии 900 в США... Но Нокиа уже преподала хороший кейс для стратегов и маркетологов. Очередной ход за яблоком...
swifft  (swifft)
#
Мне кажется вы переоценивается рынок слайдеров... да и кнопочных телефонов вообще
Ниша кнопочных телефонов на сегодняшней день это низший ценовой диапазон
К современному телефону предъявляются такие требования, которые реализовать в кнопочном весьма затруднительно.
Александр Штец  (shtetsz)
#
Да, здесь уже прозвучал ответ на вопрос "Почему?". Слайдеры действительно не так популярны в мире, как нам кажется. На западе есть развитый потребительский рынок. И там не покупают телефоны на века. Там все очень быстро меняется, и теперь там популярны айфоноподобные смартфоны. Если бы Nokia не начала выпускать айфоноподобные смартфоны, они бы вообще потеряли рынок. Другой вопрос, что они пошли по дороге Windows Phone. А эта платформа готовит сюрприз в виде Windows 8 и возможности смартфонов полноценной работы с офисными приложениями. Это может надломить Apple, если они не придумают что-то.
Алексей Коровин  (akorovin)
#
Возражу. Android нравится людям именно своей непохожестью на платформу Apple - и именно этим успешен!
Denis Tereschenko  (Denis Tereschenko)
#
Мое мнение что любая компания в первую очередь должна идти по иновационому пути развития при это придерживаясь старых традиций которые так полюбились потребителю. Что касательно Nokia 8800 то данная модель являлась больше средством для проявления своего статуса в обществе чем просто телефон. Как мне кажется компании Nokia можно было бы продолжить выпуск данного продукта в качестве телефона для успешных людей. При правильном маркетинговом подходе мне кажется данная модель могла бы выйди на рынок в качестве конкурента телефонам Verty.
Алексей Коровин  (akorovin)
#
Насколько мне известно, Vertu и Mobiado также принадлежат Nokia. Хотя я согласен с Вами, что, отказавшись от модели 8800 и ей подобных, компания потеряла существенную часть клиентской базы, не готовой к ценам премиальной группы телефонов.
Scud  (Scud)
#
Забавно. На одном довольно известном форуме, посвященном сотовой связи, есть персонаж, описание которого очень хорошо совпадает с описанным. Это дама, предпочитающая кнопочные телефоны, не сумевшая (или не захотевшая?) освоить айфон и отдавшая его дочери (которой он очень нравится). Дама зла на Эппл за то, что айфон ей не подошел (и считает, что он "Айфон для детей и умственно отсталых"), и зла на Нокиа за то, что кнопочные телефоны перестали выпускать... В общем, даме можно только посочувствовать.

По сути: а вы уверены, что Нокиа не выпускает слайдеры? См. напр. http://www.nokia.com/ru-ru/products/phone/c2-05/
Есть, кстати, двухсимочные варианты С2-03 и С2-06.
Scud  (Scud)
#
Вообще-то, эти слайдеры есть в продаже. Скорее всего, фишка в том, что это не просто слайдеры, а слайдеры с сенсорным экраном. Одно другому, вообще говоря, не мешает, но это если подходить к вопросу без предубеждений. А ведь та самая знакомая автора блога "на дух не переносит столь модные нынче телефоны с сенсорным экраном"... smile:D
Алексей Коровин  (akorovin)
#
По-моему, это тот самый слайдер с базовыми функциями, который героине моего рассказа пытались предложить во флагманском магазине компании.
Scud  (Scud)
#
Путаетесь в показаниях smile:) Либо "оказалось, что Nokia прекратила выпуск слайдеров", либо "это тот самый слайдер с базовыми функциями, который героине моего рассказа пытались предложить во флагманском магазине компании" -- одно из двух.

Пассаж насчет "базовых функций" тоже непонятен. Или имеются в виду "приятные наощупь кожаные вставки"?

P.S. Кстати, судя по результатам поиска в сети, 8800 до сих пор можно купить. Конечно, не во флагманском магазине, но если нужно ехать, а не шашечки...
Denis Tereschenko  (Denis Tereschenko)
#
Прошу прошения Scud но мне кажется вы слишком придирчивы! И как мне кажется в это блоге речь идет не только о компании Nokia и телефоне 8800 абстрагируетесь от этих конкретных понятий. Может автор имеет ввиду что многие компания следую по инавационому пути развития зачастую забывают о том за счет чего смогли наработать обширную базу и в бешенной инавационой гонге теряют уже действуюшию базу своих клиентов!!
Scud  (Scud)
#
Автор может говорить о чем угодно. Но если исходные посылки автора ошибочны, а они ошибочны, то дальнейшие умозаключения уже не представляют особого интереса, ибо, как известно из элементарной логики, исходя из ошибочной посылки можно сделать любое заключение.
Scud  (Scud)
#
Забавно. В этом сообщении частицы "не" раньше не было. Семен Семеныч Горбунков не даст соврать. Как быстро у некоторых меняются взгляды smile:D
Андрей Демченко  (and27)
#
Скоро кнопочные телефоны только в музеях останутся да на аукционах приобрести вроде Содбис. Еще вспомните Nokia 3110 и слезу от нахлынувшей ностальгии пустите.
Denis Tereschenko  (Denis Tereschenko)
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Дорогие друзья давайте попробуем абстрагируемся от компании Nokia и телефона 8800 и подумаем . Может автор имеет ввиду что многие компания следую по инавационому пути развития зачастую забывают о том за счет чего смогли наработать обширную базу и в бешенной инавационой гонге теряют уже действуюшию базу своих клиентов!! smile;)
Scud  (Scud)
#
Компании следуют единственному пути: минимизации затрат и максимизации прибыли. Выпускать десятилетиями один и тот же продукт может себе позволить разве что АвтоВАЗ.
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