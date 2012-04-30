По ложному следу, или О семечках и финансовых услугах

Дорогие друзья!
Разговорился я недавно с одной своей знакомой, невольно ставшей жертвой битвы гигантов - компаний Apple и Nokia.
Дело в том, что моя знакомая любит телефоны-слайдеры, ей нравится, когда кнопки защищены от случайного нажатия клавиш. И на дух не переносит столь модные нынче телефоны с сенсорным экраном. Она неоднократно пробовала освоить iPhone, столь полюбившийся её дочери, но каждый раз терпела сокрушительное поражение - пальцы отказывались повиноваться, и всякий раз вместо сообщения выходила абракадабра...
Так случилось, что любимый телефон моей знакомой Nokia 8800 с приятными на ощупь кожаными вставками был однажды украден, и потерпевшая направилась на поиски замены.
Но не тут-то было! Оказалось, что Nokia прекратила выпуск слайдеров - и во всех сетевых магазинах моей знакомой отказывали, предлагая - "Это же мейнстрим!" - телефоны с сенсорным экраном. Настырная девушка пошла дальше - она обзвонила несколько интернет-магазинов, но, когда курьер из одного из них привёз ей долгожданный слайдер, моя знакомая немедленно отправила курьера восвояси - у телефона залипали клавиши, а металлические части корпуса не состыковывались друг с другом.
Продавцы во флагманском магазине Nokia тоже ничем помочь не смогли - кроме простенькой модели за пять тысяч рублей, других вариантов не было.
- И они туда же! - раздражённо заключила оскорблённая дама. И направилась изучать продукцию "конкурирующей фирмы" - Samsung.
Какой из этой печальной истории напрашивается вывод? Не надо быть аналитиком в сфере телекоммуникаций, чтобы понять одну простую вещь - в данной ситуации Nokia пошла по ложному следу. Apple вывела на рынок практически идеальный продукт - для тех, конечно, кому нравится touch-phone. Но нравятся-то они далеко не всем! Я неоднократно видел в руках вполне технологически искушённой публики простенькие и усложнённые слайдеры.
Обилие предложений модели типа Sirocco на сером рынке электроники говорит о том, что слайдеры не теряют своей популярности и по сей день.
Имело ли смысл Nokia пускаться в столь обременительную в финансовом отношении погоню, покидая при этом рынок, на котором позиции компании были столь сильны? Не слишком ли далеко оторвались конкуренты и не слишком ли велик риск потерять лояльность собственных клиентов, которые ценили именно те потребительские характеристики, от которых компания решала отказаться?..
Перефразируя известный анекдот, можно заключить, что преуспевшим на ниве финансовых услуг не следует торговать семечками. И наоборот
А вы как думаете?
Ваш, АК
Комментарии 35
Проблема — в структуре нашего сознания: мы не постигаем правила, мы постигаем только факты. Метаправила (например, правило, что мы склонны не постигать правил) усваиваются плохо. Мы презираем абстрактное, причём - страстно.
...
В реальной жизни шансы вам неведомы; до них приходится докапываться, при том что источники неопределенности не очерчены. Экономисты, которые ни в грош не ставят все открытое неэкономистами, проводят искусственное различие между "рисками по Найту" (которые можно просчитать) и "неопределенностью по Найту" (которую просчитать нельзя), с тех пор как некто Фрэнк Найт заново открыл понятие неизвестной неопределенности. Он много теоретизировал, но вряд ли когда-нибудь рисковал, а может быть, по соседству с его домом стояло казино.
p.s.
Некоторые работы Найта были вдохновляющими для руководства Nokia.
Не каждое пожелание потребителя производителю выгодно воплощать. Потому что при всем своем желании потребитель готов платить лишь столько, сколько он готов платить, и никак не столько, сколько необходимо для реализации желания.
Например, Ваша подруга едва ли готова заплатить за столь любимый ею телефон сумму в 100-150 млн.долларов. Поэтому ей придется довольствоваться тем, что может предложить массовый рынок: или некачественный аппарат желаемого формата, или качественный аппарат нежелаемого.
Производство телефонов - совсем не космические технологии. Платформы разных производителей близки. Скопировать технологическую особенность можно легко (с точностью до патентных ограничений, но и они порой обходятся без существенных сложностей). А перегнать конкурента можно вообще с помощью красивых, но бесполезных "фантиков", если у тебя есть "бренд" и "лояльные клиенты". А у Nokia есть и бренд, и клиенты.
Фишку они себе уже придумали - фотокамера высочайшего качества. Стрельнет/не стрельнет - скоро узнаем. Ждем выхода Nokia 808 PureView. Обещали в мае выпустить в продажу.
К слову, в субботу я обсудил продуктовую линейку Nokia c продавцом-консультантом во флагманском салоне Евросети в Питере на Невском. По мнению продавца, слайдеры Nokia были популярны только в России и в ОАЭ, и компания сочла нецелесообразным производить модели только для двух рынков. А рынки, между прочим, немаленькие...
Что же, посмотрим, так ли хороша камера, как обещается )
А вы как думаете?
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А почему нет. И примеры перед глазами
Весной 2009 года Анатолий продолжил свою карьеру в российском подразделении Anheuser-Busch InBev в должности Директора по коммерческим операциям. На этой позиции ему удалось создать функцию торгового маркетинга и стабилизировать экспортные операции компании.
-------------!!!!!!!!!!! Это про пиво
25 мая 2011 года, г. Москва – Сбербанк России сообщает о назначении Анатолия Попова на должность вице-президента по продажам розничного блока Сбербанка. В этой должности он будет отвечать за продажи розничного блока Сбербанка и руководить соответствующими подразделениями Департамента организации розничного обслуживания и продаж, отделами Операционного управления и Отделом по работе с состоятельными клиентами.
«Безусловно, работа в Сбербанке – это новый вызов в моей карьере, возможность применить мои знания для совершенствования системы продаж Сбербанка и его превращения в настоящую «сейлз-машину», – сообщил Анатолий Попов. – Основной фокус будет направлен на развитие и формирование новых каналов продаж (канал прямых агентов, каналы по работе с партнерской сетью), а также на дальнейшее увеличение скорости и качества обслуживания наших вкладчиков».
-----------------А это про финансы
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мело ли смысл Nokia пускаться в столь обременительную в финансовом отношении погоню, покидая при этом рынок, на котором позиции компании были столь сильны? Не слишком ли далеко оторвались конкуренты и не слишком ли велик риск потерять лояльность собственных клиентов, которые ценили именно те потребительские характеристики, от которых компания решала отказаться?..
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А давайте поговрим не про Нокию а про БАНКОМАТЫ Альфа-банка.
Надеюсь вы подходили к ним тоже. (ну по крайней мере что стоит на проходной)
Чтобы снять наличные нужно ударить по клавишам 5-6 раз. А почему нельзя только 1 раз.
Сделать удобную 95% клиентов связку: Моя карта - это счет к которому она привязана в валюте счета.
Об этом говорим ну года 2 точно и что?.
Те мировой тренд: "Мы лучше знаем что нужно Клиенту"
Сделать удобную 95% клиентов связку: Моя карта - это счет к которому она привязана в валюте счета.
Об этом говорим ну года 2 точно и что?.
Мы в самое ближайшее время запустим новое меню банкоматов - оно станет значительно удобнее А следующим этапом пойдут доработки по логике меню.
"Мы лучше знаем что нужно Клиенту"- определяющая позиция большинства ТОП-менеджеров современности.
Редкие исключения (где они?) лишь подтверждают закономерность.
А так получается что для компании клиента не существует. Существует просто статистическая масса и сотен или тысяч клиентов в которой один человек не значит ничего.
Это кстати и банков касается. Есть услуга и никто её под клиента видоизменять не будет. Поэтому "индивидуальный подход к каждому" - это мягко говоря лукавство. Нет его этого индивидуального подхода. И в Альфе в частности
Ниша кнопочных телефонов на сегодняшней день это низший ценовой диапазон
К современному телефону предъявляются такие требования, которые реализовать в кнопочном весьма затруднительно.
По сути: а вы уверены, что Нокиа не выпускает слайдеры? См. напр. http://www.nokia.com/ru-ru/products/phone/c2-05/
Есть, кстати, двухсимочные варианты С2-03 и С2-06.
Пассаж насчет "базовых функций" тоже непонятен. Или имеются в виду "приятные наощупь кожаные вставки"?
P.S. Кстати, судя по результатам поиска в сети, 8800 до сих пор можно купить. Конечно, не во флагманском магазине, но если нужно ехать, а не шашечки...